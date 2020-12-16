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майдан (4140) Чорновол Татьяна (654) Парасюк (248) Шевченко Евгений (143) Татаров Олег (366)

Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка

Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка

По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.

"По личной просьбе Татарова следователи изучают и мою роль в событиях того дня - такая месть НАБУ. Но я покинул улицу Институтскую минимум за полчаса до того, как загорелась здание, поэтому будет очень интересно, какие доказательства они смогут предъявить в суде", - написал Шевченко, комментируя вручение подозрения в убийстве во время Майдана экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Кроме того, по словам агента НАБУ, следствие тщательно исследует трагические события от 20 февраля 2014 года, и намерено "объявить подозрение многим другим участникам Революции Достоинства - среди них есть, в частности, и Владимир Парасюк и его отец Зиновий Парасюк".

Читайте также: Обвинившее Чорновол в убийстве во время Майдана ГБР курируется замглавы ОП Татаровым, оправдывавшим тогда расстрелы протестующих, - Соболев. ДОКУМЕНТ

Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Активист "Автомайдана" Гриценко: "Похоже, мы заслуживаем, чтобы нас обворовывали и гнобили"

16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве. Речь идет о гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований завершило расследование и передает дело в суд. Чорновол назвала обвинения "полным бредом" и хочет как можно скорее получить оправдательный приговор.

За Чорновол вступились Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.

Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка 01
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Топ комментарии
+48
ви ж їх не викрили, не спіймали і не посадили, коли були реальною владою...
ви займалися тим, що срали один одному на голову... що ж тепер жилітися?
тепер їхня спроба вас викрити, спіймати і посадити...
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16.12.2020 11:01
+38
Приплыли, да зебилы?
Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка - Цензор.НЕТ 8844
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16.12.2020 11:01
+30
По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214642946507239 страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3237217

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 3729
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16.12.2020 12:57
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Ну не то, чтобы прямо все.

Мне, благодаря некоторым обстоятельствам, пока удается быть над всей этой ситуацией. Поэтому не испытываю ни капли жалости к простому нариду. Он это честно заслужил и пусть жрет говно до последней капли.
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18.12.2020 12:18 Ответить
мені не вдається бути над ситуацією, але співчуття до цього довбаного наріду в мене також немає. І не буде . Хай наїдаються 95 кварталу !
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18.12.2020 12:27 Ответить
Зебіли зрозуміли, що летять у прірву, тому вирішили спровакувати Майдан, щоб потім сказати: "не винувата я!"
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16.12.2020 11:15 Ответить
..П*ять років було у *свинарчуків * щоб задавити ту гидоту .
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16.12.2020 11:16 Ответить
Зато твоя ТЮ очень охотно эту гидоту поддерживает и сотрудничает с ней.
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16.12.2020 11:19 Ответить
Вот только не надо-попередники держали их в стойле,вон парасюк-депутат вообще нехрена не делал против рыг,но зато срал на остальных -теперь сядет
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16.12.2020 11:21 Ответить
Тримати в стойлі мало - от в Іраку після падіння режиму Саддама всіх його головних посіпак зібрали і без суду і слідства посадили в тюрму Абу-Грейб...
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16.12.2020 11:28 Ответить
Поэтому костяк ИГИЛ состоит из бывших офицеров иракской армии Саддама.
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16.12.2020 11:30 Ответить
Садили не простих офіцерів, а топових саддамівців... Армію тоді просто розпустили!
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16.12.2020 11:34 Ответить
Тому 73% за цю гидоту проголосувало?
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16.12.2020 11:21 Ответить
Включая самого Лойбыканаха https://censor.net/ru/user/34570.

Порошенко виноват, что https://censor.net/ru/user/34570 аморальный дебил.
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16.12.2020 11:25 Ответить
Похоже путин поставил Зеленскому ультиматум. Или наказываешь всех участников "переворота" и дальше продолжаем переговоры по Донбассу. Или не будет переговоров. И Зеленский конечно пошел на ультиматум в надежде что что-то выгорит. По его действиям выглядит именно так, всецело окружил себя януковскими и российскими прихвостнями, душит все прозападное.
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16.12.2020 11:26 Ответить
Дуже правдоподібно
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16.12.2020 11:33 Ответить
Зеленский видать не настолько умный, как хочет показаться,если не понимает ,что украинцам не нужно перемирие путем капитуляции!
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16.12.2020 18:20 Ответить
воно взагалі нерозумне
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17.12.2020 08:38 Ответить
а че ты такой воинственный не в окопах...там бы побежал в атаку...
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17.12.2020 10:27 Ответить
а я чё,да я не чё
токо хером по плечё!
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17.12.2020 12:03 Ответить
Дивно, а що у татарова кров не тече? І ніхто неможе його вбити? Не бачу проблеми його застрелити, ви ж маєте ресурс і на кону стоїть ваше життя і свобода, а плачите як маленька дівчинка яку злий дядя обідив
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16.12.2020 11:28 Ответить
Ви уже багатьох ворогів вбили?
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16.12.2020 17:09 Ответить
А как же Аваков,на него тоже дело заводить надо.
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16.12.2020 11:29 Ответить
До речі, Аваков за Чорновол вступився - може її це і врятує...
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16.12.2020 11:30 Ответить
Наврядчи. Перед портновим всі безсилі
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16.12.2020 11:49 Ответить
Як глисти в обмороку.))
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16.12.2020 18:43 Ответить
Никто не знает какие сейчас отношения у Авакова с ОП, и Татарова не просто так брали курировать правоохранительные органы ,конечно могут побояться идти против Авакова,когда Фокин заплыл за берега Аваков жёстко осадил старого маразматика.Далее будет видно.
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16.12.2020 12:21 Ответить
У Авакова Нацгвардія і добробати в підпорядкуванні, з ним краще не сваритися...
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16.12.2020 17:32 Ответить
А нацжони кому належать? До речі, у багатьох із них вже й шмарклі підсохли, можуть замість іграшок і гранатами кидатися.
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16.12.2020 18:42 Ответить
поршенку...
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17.12.2020 10:29 Ответить
Забавно! А нацгвардия лично Авакову присягу давала? И Аваков курирует добробатов? Как только он уйдет в отставку, то мы уже приплыли?
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17.12.2020 11:17 Ответить
зато сепарам амнистия и особый статус
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16.12.2020 11:40 Ответить
Клиента надо приучить к мысли, продолжал возбужденно Бендер, что ему придется отдать деньги. Его надо морально разоружить, подавить в нем реакционные собственнические инстинкты… (с)
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16.12.2020 15:46 Ответить
Мочить сепаров.
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16.12.2020 11:40 Ответить
Мочить их в сортире.
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16.12.2020 18:49 Ответить
А потом начнут садить ветеранов АТО..
Если кто еще не понял, то Портнов-Татаров-Ермак, ФСБ и им подконтрольные судьи, начали реализовывать план по зачистке от активистов Майдана..
И ведь посадят сотню активистов, а потом начнут пачками сажать ветеранов АТО.. А Зеленский будут изображать "валенка"..
ЗЫ. Кстати Вангую, что Игорек Луценко (тот который приемный сынок Стельмаха), опять отпетляет..
И Вомбата Семенченко тоже не тронут.. он для них свой..
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16.12.2020 11:46 Ответить
не получится. За хитродупых ФОПов народ не вступится, а за Таню Черновол - будет настоящий Майдан, без всяких прелюдий в виде "у нас мирный протест".
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16.12.2020 11:58 Ответить
Никто за неё не пойдёт.
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16.12.2020 19:59 Ответить
нікому та Чорновол непотрібна, як і ФОПи, які насправді там не ФОПи, а професійні протестувальники. Нормальні ФОПи зараз гроші заробляюють поки сезон, а не товчуться на майдані
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17.12.2020 08:41 Ответить
таки да - за чорновил выйдет человек 10...
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17.12.2020 10:30 Ответить
Не ругайте и их!
Они прекраснодушны и простоваты!
Только вот есть старинная мудрость - "несть глупости горшия, аки гупость!"
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16.12.2020 12:19 Ответить
Януковича снесли после трёх лет царствования, этого ещё раньше снесут, ну а смысл перспектив не видно, страна разваливается разграбляется, уничтожается
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16.12.2020 12:25 Ответить
Опожопники думают забрать все голосу зелени себе, того они провоцируют Майдан и перевыборы
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16.12.2020 12:30 Ответить
Правильно думают. 73% опять проголосуют за кого угодно "абынепорох".
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16.12.2020 12:40 Ответить
Та хорош уже вспоминать старое корыто!
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16.12.2020 21:22 Ответить
Самі винні. Буде черговим уроком.
Парасюк, Чорновол... Дали себе ̶В̶и̶к̶о̶р̶и̶с̶т̶а̶т̶и̶ вписати в списки, прикрившись їх чистими іменами і розкрученістю під час трагічних подій зими-весни 2014 року. Наївно думали, що ті, хто НІЧОГо не реформував після Євромайдану прозріють і самі собі відріжуть золоті яйця.
Вірю, що це шлях до одужання і прозріння нашого народу в цілому.
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16.12.2020 12:36 Ответить
Доки ватну ідею підтримують в українцях радянські фільми і комедії, доти люди будуть залишатися ватними
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16.12.2020 12:54 Ответить
По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214642946507239 страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3237217

Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 3729
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16.12.2020 12:57 Ответить
КАКИЕ МЕРЗКИЕ ЕДАЛА
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16.12.2020 16:04 Ответить
https://ua24ua.net/konstantin-grinchuk-samoe-luchshee-opisanie-haraktera-i-samogo-metoda-upravleniya-zelenskim-ukrainoy/ «Шляпа-презерватив», как нильзя точно символизирует сегодня ЕГО лично, и как человека, и как руководителя, и как брехуна и труса, не способного на реальные поступки, которые он так ярко играл будучи Голобородько. Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 5087
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16.12.2020 12:58 Ответить
шляпа
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17.12.2020 00:06 Ответить
Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 5211
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16.12.2020 12:58 Ответить
Самая большая беда в Украине, пассивность, безинициативность, и эта совковость заложена в генах столетиями, особенно комуняками, все свалить на какого-то абстрактного бога, причем еврея, если вам надо на кого то молиться, тогда почешите репу, может сейчас, через 2000 лет Украина получила реинкарнацию иисуса, тогда молитесь на живого, а не на картинки.
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16.12.2020 13:11 Ответить
Жалость к врагам ведет к гибели друзей.Сейчас совершается растянутый во времени вариант....увы....
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16.12.2020 13:30 Ответить
КРУТО !!!!
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16.12.2020 14:59 Ответить
Ну - обычная контрреволюция. Учим матчасть.
Великая французская закончилась императором.
Великая октябрьская - закончилась тираном-людоедом. Тут - или..или...Третьего не дано. Известно: "Революция только тогда чего-нибудь ст0ит, когда умеет себя защищать"...
Такой вот момент правды для Революции достоинства наступает.
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16.12.2020 13:36 Ответить
Парасюк допинался. Надо было Порошенко на руках носить, а не ногой всех массировать.
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16.12.2020 14:04 Ответить
До патріотизму треба ще й розуму. А без розуму і вища освіта не допоможе.
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16.12.2020 19:01 Ответить
а знає про це лише "агент шевченко" ))))
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16.12.2020 14:20 Ответить
А проти Фемен Феменченка теж готуються справи ?
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16.12.2020 14:22 Ответить
про що взагалі ця стаття? Хто небудь зрозумів? Про підозри Тетяні Чорновіл?? Так а до чого тут "агєнт шевчєнко"??
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16.12.2020 14:24 Ответить
Кто такой Шевченко я знаю и знаю что под твоим ником шифруется кАзламордая мразь.
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16.12.2020 14:57 Ответить
відлізь, малорос.
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16.12.2020 17:35 Ответить
Может уже скоро этих клоунов и любителей игры на пианино повесят на Майдане как врагов и предателей Украины?!
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16.12.2020 14:33 Ответить
Для этого надо прийти на майдан
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16.12.2020 14:58 Ответить
А я писал еще в летом 2019, закончиться все посадками тех кто на майдане был.
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16.12.2020 14:56 Ответить
Цю правду можна було вивчати на рожах Зелкнського,Богдана, Вєнєдіктової,Разумкова,суддів великих і малих,опрожопівців та їх слуг. Ну, започаткований Державний переворот ще до виборів цих диверсантів нашим безмізуковим та невдячним народом, нині слугує тому,що країна апріорі перестає існувати як Символ та Ознака Державності народу УКРАЇНСЬКОГО. До речі,на каналі НАШ вже започатковуються програми по усункнню поняття "україна, територія народу, самовизначення, кордони, суспільство, політикум" в правах УКРАЇнСЬКОІ ДЕРЖАВНОСТІ. Якщо до 1 січня нічого ми не зрозуміємо,то Україна вже не буде існувати,як окремий суб'єкт міжнародної спільноти. А це вже і видно,бо диверсанти прискорили відрив України від цивілізаційних процесів зі світом....всеціли.
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16.12.2020 15:40 Ответить
Ситуація з визначенням : чи буде існувати Україна,як країна...вже під питанням. Оскільки всі каральноправові органи змінили орієнтир на подавлення відновленої державності ,то татарови,єрмаки,портнови,медведчуки,вєнєдіктові почали охоту на державників та патріотичне українське середовище. Практично і фактично виправдовано антиконституційне правління Януковича, зрада інтересів країни ними, масштабну крадіжку казни та вивезення її за кордон, перехід членів партії регіонів на бік окупантів, диверсійно-провокативна співпраця багвтьох повернувшихся в Україну з ворогами України і ще-ще. Якщо хто не вірить в те,що 21.04.2019 року відбулись ее вибори,а започатковано Дкржавний переворот зі зміною орієнтирів правління та відношення до Державеості,то це ьуло заявлено привселюдноиЗкленським,Разумковим і іншими. А на каналах Наш,112,Ньювонь,Інтер ,Зік хайль- проводяться масштвбні провокаціі по внесенню в суспільство не солідарної тематики в боротьбі за країну,а фактично проводяться диверсійні акти по розслоєнню суспільства та підрив боєготовності самої арміі. Ну,а прийнятий бюджет показав лише одне....державний переворот подовжується і безпека країни в статтях його вже не визначені взагалі. Армію з 1 січня ми можемо апріорі....ПОХОРОНИТИ,як при Азарову-Януку. Це дуде останній рік Української Державності,якщо не усунемо диверсантів ворога в кабінетах управління. Лише одна у нас законна лінія вижити: ЗМІНА ФОРМИ ПРАВЛІННЯ на КОРОЛІВСЬКО-ГЕТЬМАНСЬКУ і УТВОРЕНЯ КОРОЛІВСЬКОГО КОМІТЕТУ. А рік 2021 масштабно оголосити РОКОМ ДЕРЖАВНОСТІ в УКРАЇНІ!
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16.12.2020 15:30 Ответить
В стране, где 73% ублюдков, выбирают клоуна в президенты - вы хотите чего-то разумного? Избиратели янелоха - сдохните, и мир станет чище.
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16.12.2020 16:29 Ответить
По сути, это была либеральная революция. Те, кто в ней участвовал, считали, что свободу завоевывают не только для себя, но и для других. Но, не все оценили дары свободы. Другие считали, что свобода не для всех. Первые голосовали за Зеленского, а вторые - теперь шьют дела на майданiвцiв и добровольцев. Кого теперь винить? Как говорил Черчиль: "кто в молодости не был либералом, то не имеет сердца, а кто в зрелости не стал консерватором, тот не имеет ума". Думаем.
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16.12.2020 16:44 Ответить
як глибоко реформоване правосуддя за часів пороха. от і хавайте тепер. хто там на черзі? парубій!!!
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16.12.2020 16:57 Ответить
Нарешті в душі хохла малороса БЕРІЯ проснувся ЖДЕМ АРЕШТИ.
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16.12.2020 17:30 Ответить
Господин Зеленский! В вашем ближайшем окружении орудует некто - Татаров. Он доведет до цугундера и ваше окружение и Вас лично!
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16.12.2020 18:00 Ответить
За шесть лет , Порошенко так никого и не посадил со своим кумом, а времени было, валом. Ну, оно и понятно, это ж свои пацаны. Вот только они обид не прощают, хоть никого они и не посадят, но нервы Портнов и Венедиктова, майдановцам попортят.
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16.12.2020 18:09 Ответить
ох блэать! они утратили всякую возможность на что то открыто влиять, и нужно было всего лишь продолжать выстраивать социум...но нет...вы выбрали себе клоуна, который вернул рычаги влияния этим стервятникам.
И вообще...будучи следующим (адекватным) президентом, мне бы взападло было брать в руки булаву после этого недоделанного, придуркуватого сцЫкуна потерпевшего.
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17.12.2020 11:34 Ответить
******* неучли одной вещи ....оружия на руках полным полно .не шутите так мрази ...
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16.12.2020 19:00 Ответить
Рашка тільки цього і чекає, щоб "врятувати" Україну від злих "бєндєровцев", тепер уже по Дніпру.
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16.12.2020 19:48 Ответить
Зеля пообіцяв: буде багато гучних новин, буде весело...
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16.12.2020 19:11 Ответить
Провокється новий майдан?
А відповідати за все буде президент... Сам казав...
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16.12.2020 19:45 Ответить
Революція повинна завершувати почату справу гільотиною. Тоді щось буде мінятися. Зараз у ригів і рашистів страх пройшов і вони знову підняли голови. Хароший чесний парєнь Зеленський - такий же риг і рашист, тільки сором"язливий, але не менш підлючий.
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16.12.2020 19:47 Ответить
Зеля звичайно клоун, але всі ці тварюки (на кшталт Татарова) в Україні знаходяться завдяки порошенко (((:
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16.12.2020 19:53 Ответить
МЫ ДОЛЖНЫ ДАЖЕ ОТДАТЬ ВСЁ ЧТОБЫ УБИТЬ КОРРУПЦИЮ !!!
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16.12.2020 20:18 Ответить
так і буде. треба путлеру в очко заглянути, а умови не виконані.
риторика висловлювань вже повністю з кремлівської кальки, а от посадки робити все ще очко жимає.
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16.12.2020 21:07 Ответить
Майдан сильнее и может опять погнать этих гнид!!! А то и хуже чего произойдет...
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16.12.2020 21:50 Ответить
3,14зда блиЗЕнько
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16.12.2020 22:21 Ответить
татарови, партнови, медведчуки, шуфричі та інша МЕРЗОТА рулять......
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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17.12.2020 00:05 Ответить
Всі тут воркують вірогідно: у країні змінено курс на самознищення Державних ознак та символів. Спецслужби РФ при допомозі Зеленського розвернули в державі масштабну антидержавну антипатріотичну антиукраїнську компанію по дискредитаціі всього відновленого після зрадницького правління в часи Януковича-Азарова політичного суспільного лержавного ладу. Зрада Януковича і його диверсійного загалу Зеленським зовсім не береться як антидержавна робота при керуванні Україною. Все це веде лише до одного....суспільного взриву з метою повернення Державних устоїв відповідно Конституції. Путіна влаштовує як підривна робота органів влади України,так і утворення в Київі ядра диверсійного елементу з накопиченням людського ресурсу. Ми на аорозі великого самознищення!
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17.12.2020 00:24 Ответить
Агент НАБУ Шевченко: За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком - Цензор.НЕТ 9635
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17.12.2020 02:08 Ответить
Судячи те, що так тяжко завоювали , потом і кровю ... просрали вибравши собі клоуна...Ломати не строіти ...
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17.12.2020 03:58 Ответить
Вообще-то в 44-ом на Крещатике вешали!!!
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17.12.2020 16:54 Ответить
Какраз, где потом Ленина поставили - святое место, против Бессарабки!?
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17.12.2020 16:57 Ответить
Зелёный дурачок допрыгается до того, что его вместе с такими из окна выбросят.
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17.12.2020 19:06 Ответить
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