Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка

По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.

"По личной просьбе Татарова следователи изучают и мою роль в событиях того дня - такая месть НАБУ. Но я покинул улицу Институтскую минимум за полчаса до того, как загорелась здание, поэтому будет очень интересно, какие доказательства они смогут предъявить в суде", - написал Шевченко, комментируя вручение подозрения в убийстве во время Майдана экс-нардепу Татьяне Чорновол.

Кроме того, по словам агента НАБУ, следствие тщательно исследует трагические события от 20 февраля 2014 года, и намерено "объявить подозрение многим другим участникам Революции Достоинства - среди них есть, в частности, и Владимир Парасюк и его отец Зиновий Парасюк".

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Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.

Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.

По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.

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16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

15 декабря Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве. Речь идет о гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований завершило расследование и передает дело в суд. Чорновол назвала обвинения "полным бредом" и хочет как можно скорее получить оправдательный приговор.

За Чорновол вступились Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.