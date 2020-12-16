Агент НАБУ Шевченко: По указке Татарова готовятся подозрения многим участникам Майдана, включая меня и Парасюка
По инициативе замглавы Офиса президента Олега Татарова участникам Революции Достоинства готовят подозрения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко.
"По личной просьбе Татарова следователи изучают и мою роль в событиях того дня - такая месть НАБУ. Но я покинул улицу Институтскую минимум за полчаса до того, как загорелась здание, поэтому будет очень интересно, какие доказательства они смогут предъявить в суде", - написал Шевченко, комментируя вручение подозрения в убийстве во время Майдана экс-нардепу Татьяне Чорновол.
Кроме того, по словам агента НАБУ, следствие тщательно исследует трагические события от 20 февраля 2014 года, и намерено "объявить подозрение многим другим участникам Революции Достоинства - среди них есть, в частности, и Владимир Парасюк и его отец Зиновий Парасюк".
Напомним, 10 апреля 2020 года экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что в ее доме проходит обыск в связи с делом о смерти Владимира Захарова 18 февраля 2014, который во время пожара в офисе "Партии регионов" задохнулся угарным газом.
Государственное бюро расследований заявляет якобы об изъятии в ходе обысков у экс-нардепа Татьяны Чорновол оружия.
По словам Чорновол, ей предъявили подозрения по 8 статьям, включая умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии регионов, похищение человека, побои и истязание, нанесение телесных повреждений и организацию массовых беспорядков, которые привели к гибели людей.
16 апреля Печерский районный суд Киева избрал для бывшего народного депутата Татьяны Чорновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
15 декабря Татьяну Чорновол обвинили в умышленном убийстве. Речь идет о гибели человека при пожаре в офисе "Партии регионов" 18 февраля 2014 года. Государственное бюро расследований завершило расследование и передает дело в суд. Чорновол назвала обвинения "полным бредом" и хочет как можно скорее получить оправдательный приговор.
За Чорновол вступились Петр Порошенко, Александр Турчинов и Арсений Яценюк.
Пожалуйста, подождите...
Мне, благодаря некоторым обстоятельствам, пока удается быть над всей этой ситуацией. Поэтому не испытываю ни капли жалости к простому нариду. Он это честно заслужил и пусть жрет говно до последней капли.
Порошенко виноват, что https://censor.net/ru/user/34570 аморальный дебил.
токо хером по плечё!
Если кто еще не понял, то Портнов-Татаров-Ермак, ФСБ и им подконтрольные судьи, начали реализовывать план по зачистке от активистов Майдана..
И ведь посадят сотню активистов, а потом начнут пачками сажать ветеранов АТО.. А Зеленский будут изображать "валенка"..
ЗЫ. Кстати Вангую, что Игорек Луценко (тот который приемный сынок Стельмаха), опять отпетляет..
И Вомбата Семенченко тоже не тронут.. он для них свой..
Они прекраснодушны и простоваты!
Только вот есть старинная мудрость - "несть глупости горшия, аки гупость!"
Парасюк, Чорновол... Дали себе ̶В̶и̶к̶о̶р̶и̶с̶т̶а̶т̶и̶ вписати в списки, прикрившись їх чистими іменами і розкрученістю під час трагічних подій зими-весни 2014 року. Наївно думали, що ті, хто НІЧОГо не реформував після Євромайдану прозріють і самі собі відріжуть золоті яйця.
Вірю, що це шлях до одужання і прозріння нашого народу в цілому.
Об этом сообщает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000/posts/10214642946507239 страницу в фейсбуке агента НАБУ Евгения Шевченко. Источник: https://censor.net/ru/n3237217
Великая французская закончилась императором.
Великая октябрьская - закончилась тираном-людоедом. Тут - или..или...Третьего не дано. Известно: "Революция только тогда чего-нибудь ст0ит, когда умеет себя защищать"...
Такой вот момент правды для Революции достоинства наступает.
И вообще...будучи следующим (адекватным) президентом, мне бы взападло было брать в руки булаву после этого недоделанного, придуркуватого сцЫкуна потерпевшего.
А відповідати за все буде президент... Сам казав...
риторика висловлювань вже повністю з кремлівської кальки, а от посадки робити все ще очко жимає.
Люди.... ВИ зробили це разом.... вибрали зебіла, партнова, кузьміних, шуфричів, медведчуків, ківалових, єфремових, бандарєнок, добкіних, лукашів, вінідіктаву...і..... руSSкій мір....
скоро приіде Зек з азіровими на руSSкіх танках... в Україну....
Низький уклін, Вам, виборці клоуна!
ДУМАЙ-ТЕ!
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!