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Минобороны (9023) оборона (5145) СБУ (19456) Бутусов Юрий (4245) Таран Андрей (267)

Таран проведет встречу с Бутусовым 19 декабря, - Минобороны

Таран проведет встречу с Бутусовым 19 декабря, - Минобороны

Министр обороны Андрей Таран встретится с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым в эту субботу, 19 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук.

"Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны не проводило со мной собеседование. Буду привлекать к ответственности министра Тарана, - Бутусов. ВИДЕО

Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".

В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.

10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".

Также читайте: Коммуникация Минобороны с Бутусовым - "на уровне карантинных мемчиков "Эпицентра"", - Биденко

Таран проведет встречу с Бутусовым 19 декабря, - Минобороны 01

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Топ комментарии
+24
Юрий, спросите у Тарана напрямую, кто такая "та сторона". Мы из бреда Зели это не поняли.
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17.12.2020 19:28
+23
Обоср..лся Таран, но старается держать хвост трубой... Поздно! Хвост облезлый и поникший.
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17.12.2020 19:32
+15
будут вмовляти покинути цю тему розслідування, якщо не прямо, то іншими словами, наприклад, запропонують контролювати якісь важливі питання, наприклад харчування, або речове забезпечення... будуть сподіватися, що Бутусов візметься, а потім не встоїть перед хабарем
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17.12.2020 19:30
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будут вмовляти покинути цю тему розслідування, якщо не прямо, то іншими словами, наприклад, запропонують контролювати якісь важливі питання, наприклад харчування, або речове забезпечення... будуть сподіватися, що Бутусов візметься, а потім не встоїть перед хабарем
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17.12.2020 19:30 Ответить
...насправді, з моменту набуття Бутсовим міністерської посади, провернути справу з фіктивним хабарем - дуже просто! досвідчення особа проводить широке інтервью, з якого можна буде змонтувати диалог про вимогу хабаря! далі від якоїсь особи, яка увійде в довіру до Бутусова, передаються будь-які, начебто, важливі документи по справам, як тіки Бутусов приймає сумку, зявляються слідчі і документують передачу сумки, відкривши яку виявляється що там гроші, все! з нашою прокуратурою і продажними змі Бутусов стає "хабарником". Умовно "назавтра" всі його читачи говорять: "ось такая система, будь хто, опинившись в ній - стає хабарником"
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17.12.2020 19:44 Ответить
або, візмуть на роботу і, оскіки він стане держслужбовцем, примусять написати документ про неразголошення, яким заборонять займатися справою "державною зрадою єрмака і зєлі по затриманню вагнерівців"
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17.12.2020 19:31 Ответить
або, візмуть на роботу
Дадут взвод контрактников, которых за год обучить и натаскать надо. Строго по стандартам НАТО 60 отжиманий и марш бросок Харьков - Чернигов. Ему с ними через год Горловку брать.
Нет? Нах нах ему должность зам министра по логистике. Тогда понятно.
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18.12.2020 09:27 Ответить
Ні на яку співпрацю і відверте спілкування з будь-ким ця тупорила шкарепа не здатна в принципі окрім лише того хто за ошийник привів і призначив його на посаду міністра оборони. Це чудово розуміють люди помірковані, це чудово розуміє і пан Бутусов. А ще він чудово розуміє що Тарана за ошийник привів не той кловун що видає себе за головнокомандувача а його "щирий друг і соратник" Єрмило а з чиєї подачі здогадайтесь самі. А чи захоче співпраці і відвертого спілкування "козирний" Єрмило з Юрієм Бутусовим питання навіть не риторичне а взагалі недоречне, тому як буде "вирулювати" цю ситуацію Єрмило побачимо уже завтра, надіюсь. І ще одне, сподіваюсь пан Юрій чудово розуміє з якими виродками має справу.
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18.12.2020 12:49 Ответить
Арестовича третьим надо звать....
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17.12.2020 19:25 Ответить
Люсю? Амур де труа?
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17.12.2020 19:27 Ответить
Ivan digu pre ag upriw...
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18.12.2020 00:15 Ответить
Не,он щас на задании.
За передком...
Или на ....
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17.12.2020 19:33 Ответить
Арестовича ?! Ах хахахах 😄😅😂🤣😭🤪
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17.12.2020 19:39 Ответить
"Цензор" закрыть не могут , хотят возглавить ?
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17.12.2020 19:28 Ответить
Юрий, спросите у Тарана напрямую, кто такая "та сторона". Мы из бреда Зели это не поняли.
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17.12.2020 19:28 Ответить
Обоср..лся Таран, но старается держать хвост трубой... Поздно! Хвост облезлый и поникший.
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17.12.2020 19:32 Ответить
и обосранный
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17.12.2020 19:33 Ответить
Хахах
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18.12.2020 01:34 Ответить
Обосран Министр Оборонович
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18.12.2020 01:33 Ответить
А вофку парасюка запросили, шоб він свою ногу на тарану потренував?!
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17.12.2020 19:33 Ответить
Интересно девки пляшут: "Шаг впиред, две шаги назад..."
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17.12.2020 19:35 Ответить
Не думаю. что Бутусову стОит встречаться с треплом и мутной сущностью....После встречи Таран сможет распространять ложь... Зачем это Бутусову?
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17.12.2020 19:36 Ответить
надо встретиться, лучше встретиться и все обговорить, а то переписываться через СМИ кто виноват как то не солидно
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17.12.2020 19:41 Ответить
т.е. зам министра как минимум, ну шо бы всяких етих конкурсов, а как с самого начала?
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17.12.2020 19:38 Ответить
Смотри, Бутусов, что бы СБУ тебя случайно не шлепнула. А пишешь много всякой клеветы, будто бы наше родное и патриотичное СБУ обстреливало разведку Минобороны.
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17.12.2020 19:38 Ответить
Так сказали розвідники.
Їм немає причин брехати.
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17.12.2020 20:00 Ответить
это сарказм
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17.12.2020 20:01 Ответить
ТарГан всрався???
Чи спочатку всрався бубочка, а після вставив пістона таргану???
Вангую, що результата не буде ніякого, бо всі ці зеленськи дуболоми як й сам найвеличніший лідор, мають такі корони на головах, які дуже стискають черепну коробку й мозок витікає скрізь ушні отвори у перші три дні, отримання посади...
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17.12.2020 19:38 Ответить
тока у меня такое впечатление, шо один Бутусов сможет победить ето Министерство oбороны?
Удачи Юрию, но в воздухе висит немой вопрос, а те ли люди командуют теми, хто не в кабинетах обороняет Украину?
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17.12.2020 19:45 Ответить
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17.12.2020 19:54 Ответить
опять, - 25... с первого раза не зашло.? Ну пообтекай еще разок
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17.12.2020 19:55 Ответить
Это школа Соломона Пляра, Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и два назад.
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17.12.2020 19:56 Ответить
Ага. Продовження хомчаківсько-таранівської війни.
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17.12.2020 20:04 Ответить
Що ?-знову-? Попкорн ще остався-я в передчутті продовження фільму :Міністр оборони проти Бутусова 2
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17.12.2020 20:15 Ответить
Беседу официально записывать!
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17.12.2020 20:45 Ответить
Интересная встреча будет. Хотелось бы стрим посмотреть, как Таран будет мычать и слюни пускать.
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17.12.2020 21:01 Ответить
Люблю людей с активной гражданской позицией. Таких, кто не боится выступить против того, что им не нравится. Не просто жалобы, а именно определённые действия, человек дела, можно так сказать. К таким людям испытываешь уважение. Так о чем это я. Прихожу завтра в МО устраиваться на работу , а перед входом насрали... (с)
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17.12.2020 21:15 Ответить
А я бы на месте Юрия послал бы теперь подальше эти половые тряпки с лампасами.

Встречаться надо было раньше, как было анонсировано с помпой в пресс-релизах. А теперь ЗЕленое Минобороны пусть молча жрет говно.
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17.12.2020 21:43 Ответить
Сейчас не слишком подходящее время, чтобы показывать свою гордость. Если Бутусов хочет принести больше пользы Украине через Минобороны, то отказываться от приглашения на собеседование, несмотря на "недавние события", не очень разумно. В крайнем случае стоит сходить хотя бы чисто из интереса.

Теперь-то Бутусову наверняка "найдут" должность, ибо в противном случае Таран и Ко будут выглядеть полнейшими идиотами.
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18.12.2020 01:46 Ответить
Термин "свадебный генерал" о чем-то говорит?

Неужели ты думаешь, что Таран даст Бутусову доступ к своей кухне?
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18.12.2020 01:49 Ответить
Сцикотно йому у смугастих штанях стало, що за базар по судах журналісти затягають.
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17.12.2020 22:25 Ответить
Ну і дурбело цей воєнний міністр.
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17.12.2020 22:49 Ответить
Что значит встречу?
Обещали должность ...
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17.12.2020 22:53 Ответить
Стрєлька.Як в 90-х.
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18.12.2020 00:08 Ответить
Я б не советовал с жуликами на личные стрелки ходить. -- а вот, в присутствии свидетелей из приличных СМИ и политических движений -- самое то!
...но где их взять?
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18.12.2020 00:19 Ответить
Предлагаю провести встречу со скабеевой и симонян в рамках развития тенденций парадоксальных эмоций , куда мы актрисы???
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18.12.2020 00:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XBZoj0zM-xs&feature=emb_logo Украинское оружие, которое не видел никто: как выглядит снайперская винтовка большого калибра
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18.12.2020 01:29 Ответить
Все это грязная и лживая игра минобороны. За ней торчат уши Зеленского, Ермака и Путина.
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18.12.2020 05:15 Ответить
Вибачення за хамство словами "Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною" - не приймати! Нехай визнають напряму свої зашквари! Інакше - не визнають зашквари з брехнею в міноборони, провали з переозброєнням армії, з ДОЗом, в кадрових питаннях, тощо (все те, про що писав Бутусов в суперечках з спічрайтером МО. який "забув" представитись). А в принципі - і ніколи не визнають...
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18.12.2020 07:43 Ответить
В прямом эфире? На стадионе?
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18.12.2020 08:35 Ответить
В мо роздуплились аж на 10 день. А взагалі якось воно неправильно зустрічатися у вихідний та у таке велике свято як Миколая.
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18.12.2020 08:39 Ответить
Ничего из этой встречи не выйдет. Позиции сторон определились и очевидно, что МО не собирается давать Бутусову какую либо серьезную должность.
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18.12.2020 09:55 Ответить
Для чого ця зустріч?
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18.12.2020 10:18 Ответить
юрій! глянь і оціни з точки зору адекватності саме міністра, про замів нема чого говорити. бо складається враження, що їх рівень то пістони із складів красти та продавати їх, вдіваючи гігієнічні прокладки. Будь твердим і веди себе акуратно, бо вони фарисейства навчились ще у Горбуліна.
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18.12.2020 10:35 Ответить
Про що можна розмовляти з агентом росiйських спецслужб,"мiнiстром оборони" Тараном,який старанно виконуэ завдання своiх росiських,реальних хозяiв по послабленню обороноздатностi ЗСУ шляхом саботажу та бездiяльностi? Таке звинувачення грунтуэться на попереднiй пiдозрi в 2014 р. Тарана в тому,що вiн росiйський шпигун,але ,мабудь ,за хорошi "бабкi" цю справу,як уже звично в украiнських корупцiйних реалiях,спустили на гальмах.
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18.12.2020 13:09 Ответить
Спецоперація по дескридитації продовжується.
Готують тему шпигунство на ту сторону.
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18.12.2020 13:17 Ответить
Спецоперація по дескридитації продовжується.
Готують тему шпигунство на ту сторону.
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18.12.2020 15:27 Ответить
 
 