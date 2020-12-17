Таран проведет встречу с Бутусовым 19 декабря, - Минобороны
Министр обороны Андрей Таран встретится с главным редактором Цензор.НЕТ Юрием Бутусовым в эту субботу, 19 декабря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Минобороны в Фейсбук.
"Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 декабря Министерство обороны предложило Юрию Бутусову занять одну из министерских позиций в направлениях вооружения или логистики. Бутусов согласился на предложение и опубликовал свою программу, первым пунктом в которой значится расследование провала спецопераций Минобороны, в том числе операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера".
В среду, 9 декабря, Бутусов заявил, что за сутки не получил от Министерства обороны никакой информации о предоставлении должности и попросил Раду заслушать его и министра обороны Андрея Тарана о ситуации в армии.
10 декабря Минобороны заявили: Не нашли вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.
11 декабря Юрий Бутусов заявил, что Минобороны не проводило с ним собеседование: "Буду привлекать к ответственности министра Тарана".
Пожалуйста, подождите...
Дадут взвод контрактников, которых за год обучить и натаскать надо. Строго по стандартам НАТО 60 отжиманий и марш бросок Харьков - Чернигов. Ему с ними через год Горловку брать.
Нет? Нах нах ему должность зам министра по логистике. Тогда понятно.
За передком...
Или на ....
Їм немає причин брехати.
Чи спочатку всрався бубочка, а після вставив пістона таргану???
Вангую, що результата не буде ніякого, бо всі ці зеленськи дуболоми як й сам найвеличніший лідор, мають такі корони на головах, які дуже стискають черепну коробку й мозок витікає скрізь ушні отвори у перші три дні, отримання посади...
Удачи Юрию, но в воздухе висит немой вопрос, а те ли люди командуют теми, хто не в кабинетах обороняет Украину?
Встречаться надо было раньше, как было анонсировано с помпой в пресс-релизах. А теперь ЗЕленое Минобороны пусть молча жрет говно.
Теперь-то Бутусову наверняка "найдут" должность, ибо в противном случае Таран и Ко будут выглядеть полнейшими идиотами.
Неужели ты думаешь, что Таран даст Бутусову доступ к своей кухне?
Обещали должность ...
...но где их взять?
Готують тему шпигунство на ту сторону.
Готують тему шпигунство на ту сторону.