Таран проведе зустріч з Бутусовим 19 грудня, - Міноборони
Міністр оборони Андрій Таран зустрінеться з головним редактором Цензор.НЕТ Юрієм Бутусовим у цю суботу, 19 грудня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Міноборони в Фейсбук.
"Будуть предметно обговорені перспективи подальшої співпраці. Тональність попереднього дискурсу була емоційною і недоречною. Міноборони вітає взаємну готовність до діалогу", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 8 грудня Міністерство оборони запропонувало Юрію Бутусову посісти одну з міністерських позицій в напрямках озброєння або логістики. Бутусов погодився на пропозицію і опублікував свою програму, першим пунктом в якій значиться розслідування провалу спецоперацій Міноборони, в тому числі операції із затримання бойовиків ПВК "Вагнера".
У середу, 9 грудня, Бутусов заявив, що за добу не отримав від Міністерства оборони жодної інформації про надання посади і попросив Раду заслухати його і міністра оборони Андрія Тарана про ситуацію в армії.
10 грудня Міноборони заявило, що не знайшли вакансій, які відповідають рівню амбіцій Бутусова.
11 грудня Юрій Бутусов заявив, що Міноборони не проводило з ним співбесіди: "Притягуватиму до відповідальності міністра Тарана".
Будь ласка, зачекайте...
Дадут взвод контрактников, которых за год обучить и натаскать надо. Строго по стандартам НАТО 60 отжиманий и марш бросок Харьков - Чернигов. Ему с ними через год Горловку брать.
Нет? Нах нах ему должность зам министра по логистике. Тогда понятно.
За передком...
Или на ....
Їм немає причин брехати.
Чи спочатку всрався бубочка, а після вставив пістона таргану???
Вангую, що результата не буде ніякого, бо всі ці зеленськи дуболоми як й сам найвеличніший лідор, мають такі корони на головах, які дуже стискають черепну коробку й мозок витікає скрізь ушні отвори у перші три дні, отримання посади...
Удачи Юрию, но в воздухе висит немой вопрос, а те ли люди командуют теми, хто не в кабинетах обороняет Украину?
Встречаться надо было раньше, как было анонсировано с помпой в пресс-релизах. А теперь ЗЕленое Минобороны пусть молча жрет говно.
Теперь-то Бутусову наверняка "найдут" должность, ибо в противном случае Таран и Ко будут выглядеть полнейшими идиотами.
Неужели ты думаешь, что Таран даст Бутусову доступ к своей кухне?
Обещали должность ...
...но где их взять?
Готують тему шпигунство на ту сторону.
Готують тему шпигунство на ту сторону.