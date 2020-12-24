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Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ZN.UA, об этом пишет The Hill, ссылаясь на ответ Госдепартамента США на запрос журналистов.

"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, Путин и российское правительство хотели бы, чтобы Госдеп США поверил в обратное.

"Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода - не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить", - резюмировал представитель Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 западных докторов наук опубликовали в The Lancet статью об отравлении Навального российским ядом из группы "Новичок"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.

Госдепартамент США (1838) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+10
Касабы - грязные убийцы, так было, есть , и будет, ничего не изменилось за последние 500 лет.
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24.12.2020 07:11
+6
Не надейся лаптеногое
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24.12.2020 07:22
+6
Как говорила покойная В.Новодворская:
когда гривна будет стоить 10 рублей, рф не только заберёт войска с Донбасса, но и сами россияне будут бежать в Украину за хлебом (не дословно, цитату можно еагуглить, но смысл понятен)
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24.12.2020 08:36
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Ага... Ну засмотрим что дальше будет.
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24.12.2020 07:09 Ответить
А нехрена не будет,ну может глубокая озабоченность.
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24.12.2020 07:13 Ответить
Не надейся лаптеногое
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24.12.2020 07:22 Ответить
А ты надеешся? Напрасно.Тебя уже обье...(обманули).
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24.12.2020 07:45 Ответить
Надеюсь, курс доллара в рф наконец-то соточку разменяет
Санкции, они такие
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24.12.2020 08:07 Ответить
Тебя дурака на бутылку насадили при рождении,чмо вонючее
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24.12.2020 10:39 Ответить
Лапти уже со всеми своими богатствами живут на одном уровне достатка с украинцами, а к 2025 "как в Украине" будут только мечтать...
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24.12.2020 08:24 Ответить
Как говорила покойная В.Новодворская:
когда гривна будет стоить 10 рублей, рф не только заберёт войска с Донбасса, но и сами россияне будут бежать в Украину за хлебом (не дословно, цитату можно еагуглить, но смысл понятен)
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24.12.2020 08:36 Ответить
..смешно очень и Крым отдадут, и контрибуции выплатят, ....скоро, когда хоть жить реалиями начнёте, одни Маниловы кругом!!!)
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24.12.2020 09:39 Ответить
За все заплатите, не вы так ваши дети и внуки.
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24.12.2020 09:52 Ответить
Касабы - грязные убийцы, так было, есть , и будет, ничего не изменилось за последние 500 лет.
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24.12.2020 07:11 Ответить
Вся эта возня с Навальным для того чтобы Западная Европа отказалась от Северного потока. Но американцы недооценивают меркантильность европейцев.
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24.12.2020 07:13 Ответить
Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального - Цензор.НЕТ 2669
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24.12.2020 09:51 Ответить
Проснулся в 5 утра,нет резинки у трусах
Вот она,вот она на Новичке намотана...
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24.12.2020 07:15 Ответить
Апирацыя ФСБ под кодовым названием " Преемник Штирлица" прошла успешно...рубль падает,ыканомика РАБссии осталась без санкций,...Рогозин предупредил Илана Маска...Чувак не борзей....
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24.12.2020 07:18 Ответить
На аукционе СОТБИС трусы Навального продают уже за миллиард долларов...,во всем виновать агент ФСБ сдавший контору....
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24.12.2020 07:22 Ответить
Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального - Цензор.НЕТ 889
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24.12.2020 07:34 Ответить
шо за приколи??? Ти сам отаку петлю зроби і попробуй,,подивись, а чи затягується вона?
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24.12.2020 09:28 Ответить
Льоха Небутербродович отруївся бутербродом з "новичком",ось тобі і Крим не бутерброд.
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24.12.2020 07:45 Ответить
Единственный человек за которого можно в РФ голосовать это Навальный ! Но криминал в РФ к сожалению избавляется от адекватных людей !
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24.12.2020 07:46 Ответить
Он имперец и нацист, все ворьі и мошенники, воруют без него, даже утки на дом наворовали,, что особо обидно.Вот все его проблемьі.При подвальном Жириновский будет премьер и мракобесие будет госполитикой
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24.12.2020 09:34 Ответить
Подрывник отравитель лжец узурпатор
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24.12.2020 07:49 Ответить
шо там обвинять, санкции давайте, живительные, добротные
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24.12.2020 08:00 Ответить
Рижий Трамп відмаже мракобісну країну-тероиста РФ і її фюрера, друга всіх Дональдів - Путіна (Шаломова).
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24.12.2020 08:11 Ответить
Ну шо вам Трамп зделал плохого?
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24.12.2020 08:18 Ответить
Обама здав Крим а Трамп Азовське море, а окрім цього він замість фінансування США як держава, дозволив ВООЗ фінансувати Біллу Гейтсу і світ отримав КОВІД. А окрім цього повідмазував агентів впливу РФ. Це все тягне на трибунал.
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24.12.2020 08:22 Ответить
Билл Гейтс криво приплетён, переплетайте заново) Частные лица не могут финансировать вместо государств, частные лица финансируют вместо себя самого, то есть просто или финансируют, или не финансируют.
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24.12.2020 08:27 Ответить
Ну я так понял ,США это 3.14дарасы.
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24.12.2020 08:30 Ответить
А как назвать те страны кто нарушил Будапештские соглашения? В политике нет вечных друзей и вечных врагов , а есть национальные интересы. США нормальна страна, но тоже ее рыло в пуху, с ее креатурами типа Яреськи и других, навязанных Украине США фигурантов у власть. США тоже не прочь решать свои геополитические проблеммы за счет, в том числе и Украины. Словом им до богом избранной страны еще далеко.
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24.12.2020 08:42 Ответить
Молодцы Трамп и госдеп, давят кацапо-гадину.
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24.12.2020 08:20 Ответить
Зробимо причал для 6-го флоту в Южному для наступу на Крим.
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24.12.2020 13:32 Ответить
Овальный заявил, что Крым российский. Потому не жалко
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24.12.2020 08:28 Ответить
его не жалко..., зато через него и пуйлу в анус швабру можно засунуть...
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24.12.2020 09:31 Ответить
Куди вони спішать поперед Найсвітлішого і Наймогутнішого в світі? Він ще вивчає матеріали, а ті вже зробили заяву. Криворізька дипломатія ПТУ, який давав дипломи юриста такого не потерпить.
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24.12.2020 08:42 Ответить
А вот наш Офис П. так не считает. Это могли совершить только лица, одержимые ультранационалистическими идеями и на почве преводсходства арийской расы. Видать не все они изобличены по делу Шеремета.
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24.12.2020 09:00 Ответить
Не преувеличивайте, в ОП таких словов не знают, но умеют читать с бумажки написанное врагами Украины.
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24.12.2020 09:54 Ответить
 
 