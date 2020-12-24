Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ZN.UA, об этом пишет The Hill, ссылаясь на ответ Госдепартамента США на запрос журналистов.

"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент "Новичок", чтобы отравить господина Навального. У отравления господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - заявил представитель Госдепартамента.

По его словам, Путин и российское правительство хотели бы, чтобы Госдеп США поверил в обратное.

"Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода - не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить", - резюмировал представитель Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 западных докторов наук опубликовали в The Lancet статью об отравлении Навального российским ядом из группы "Новичок"

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите". Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.

В декабре Bellingcat установила имена группы убийц из ФСБ, отравивших Навального. Политик дозвонился возможному участнику его отравления Константину Кудрявцеву. Часть разговора с Кудрявцевым Навальный опубликовал в своем видеоблоге. На записи Кудрявцев рассказывает о некоторых деталях операции - о том, что сотрудники ФСБ обрабатывали одежду Навального, чтобы убрать следы вещества, о том, что вещество быстро впитывается и его следы на коже обнаружить невозможно. Кроме того, Кудрявцев сказал, что "фигурант выжил" потому, что очень быстро посадили самолет.