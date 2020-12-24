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Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального

Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA, про це пише The Hill, посилаючись на відповідь Держдепартаменту США на запит журналістів.

"США вважають, що співробітники російської Федеральної служби безпеки використовували нервово-паралітичний агент "Новачок", щоб отруїти пана Навального. В отруєння пана Навального немає ніякого правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду", - заявив представник Держдепартаменту.

За його словами, Путін і російський уряд хотіли б, щоб Держдеп США повірив у зворотне.

"Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Давайте внесемо ясність: конспірологічні теорії такого роду - не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти", - резюмував представник Держдепу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 14 західних докторів наук опублікували у The Lancet статтю про отруєння Навального російською отрутою з групи "Новачок"

Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.

Автор: 

Держдепартамент США (1637) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+10
Касабы - грязные убийцы, так было, есть , и будет, ничего не изменилось за последние 500 лет.
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24.12.2020 07:11
+6
Не надейся лаптеногое
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24.12.2020 07:22
+6
Как говорила покойная В.Новодворская:
когда гривна будет стоить 10 рублей, рф не только заберёт войска с Донбасса, но и сами россияне будут бежать в Украину за хлебом (не дословно, цитату можно еагуглить, но смысл понятен)
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24.12.2020 08:36
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Ага... Ну засмотрим что дальше будет.
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24.12.2020 07:09 Відповісти
А нехрена не будет,ну может глубокая озабоченность.
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24.12.2020 07:13 Відповісти
Не надейся лаптеногое
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24.12.2020 07:22 Відповісти
А ты надеешся? Напрасно.Тебя уже обье...(обманули).
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24.12.2020 07:45 Відповісти
Надеюсь, курс доллара в рф наконец-то соточку разменяет
Санкции, они такие
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24.12.2020 08:07 Відповісти
Тебя дурака на бутылку насадили при рождении,чмо вонючее
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24.12.2020 10:39 Відповісти
Лапти уже со всеми своими богатствами живут на одном уровне достатка с украинцами, а к 2025 "как в Украине" будут только мечтать...
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24.12.2020 08:24 Відповісти
Как говорила покойная В.Новодворская:
когда гривна будет стоить 10 рублей, рф не только заберёт войска с Донбасса, но и сами россияне будут бежать в Украину за хлебом (не дословно, цитату можно еагуглить, но смысл понятен)
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24.12.2020 08:36 Відповісти
..смешно очень и Крым отдадут, и контрибуции выплатят, ....скоро, когда хоть жить реалиями начнёте, одни Маниловы кругом!!!)
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24.12.2020 09:39 Відповісти
За все заплатите, не вы так ваши дети и внуки.
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24.12.2020 09:52 Відповісти
Касабы - грязные убийцы, так было, есть , и будет, ничего не изменилось за последние 500 лет.
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24.12.2020 07:11 Відповісти
Вся эта возня с Навальным для того чтобы Западная Европа отказалась от Северного потока. Но американцы недооценивают меркантильность европейцев.
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24.12.2020 07:13 Відповісти
Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального - Цензор.НЕТ 2669
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24.12.2020 09:51 Відповісти
Проснулся в 5 утра,нет резинки у трусах
Вот она,вот она на Новичке намотана...
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24.12.2020 07:15 Відповісти
Апирацыя ФСБ под кодовым названием " Преемник Штирлица" прошла успешно...рубль падает,ыканомика РАБссии осталась без санкций,...Рогозин предупредил Илана Маска...Чувак не борзей....
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24.12.2020 07:18 Відповісти
На аукционе СОТБИС трусы Навального продают уже за миллиард долларов...,во всем виновать агент ФСБ сдавший контору....
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24.12.2020 07:22 Відповісти
Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального - Цензор.НЕТ 889
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24.12.2020 07:34 Відповісти
шо за приколи??? Ти сам отаку петлю зроби і попробуй,,подивись, а чи затягується вона?
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24.12.2020 09:28 Відповісти
Льоха Небутербродович отруївся бутербродом з "новичком",ось тобі і Крим не бутерброд.
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24.12.2020 07:45 Відповісти
Единственный человек за которого можно в РФ голосовать это Навальный ! Но криминал в РФ к сожалению избавляется от адекватных людей !
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24.12.2020 07:46 Відповісти
Он имперец и нацист, все ворьі и мошенники, воруют без него, даже утки на дом наворовали,, что особо обидно.Вот все его проблемьі.При подвальном Жириновский будет премьер и мракобесие будет госполитикой
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24.12.2020 09:34 Відповісти
Подрывник отравитель лжец узурпатор
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24.12.2020 07:49 Відповісти
шо там обвинять, санкции давайте, живительные, добротные
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24.12.2020 08:00 Відповісти
Рижий Трамп відмаже мракобісну країну-тероиста РФ і її фюрера, друга всіх Дональдів - Путіна (Шаломова).
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24.12.2020 08:11 Відповісти
Ну шо вам Трамп зделал плохого?
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24.12.2020 08:18 Відповісти
Обама здав Крим а Трамп Азовське море, а окрім цього він замість фінансування США як держава, дозволив ВООЗ фінансувати Біллу Гейтсу і світ отримав КОВІД. А окрім цього повідмазував агентів впливу РФ. Це все тягне на трибунал.
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24.12.2020 08:22 Відповісти
Билл Гейтс криво приплетён, переплетайте заново) Частные лица не могут финансировать вместо государств, частные лица финансируют вместо себя самого, то есть просто или финансируют, или не финансируют.
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24.12.2020 08:27 Відповісти
Ну я так понял ,США это 3.14дарасы.
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24.12.2020 08:30 Відповісти
А как назвать те страны кто нарушил Будапештские соглашения? В политике нет вечных друзей и вечных врагов , а есть национальные интересы. США нормальна страна, но тоже ее рыло в пуху, с ее креатурами типа Яреськи и других, навязанных Украине США фигурантов у власть. США тоже не прочь решать свои геополитические проблеммы за счет, в том числе и Украины. Словом им до богом избранной страны еще далеко.
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24.12.2020 08:42 Відповісти
Молодцы Трамп и госдеп, давят кацапо-гадину.
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24.12.2020 08:20 Відповісти
Зробимо причал для 6-го флоту в Южному для наступу на Крим.
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24.12.2020 13:32 Відповісти
Овальный заявил, что Крым российский. Потому не жалко
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24.12.2020 08:28 Відповісти
его не жалко..., зато через него и пуйлу в анус швабру можно засунуть...
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24.12.2020 09:31 Відповісти
Куди вони спішать поперед Найсвітлішого і Наймогутнішого в світі? Він ще вивчає матеріали, а ті вже зробили заяву. Криворізька дипломатія ПТУ, який давав дипломи юриста такого не потерпить.
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24.12.2020 08:42 Відповісти
А вот наш Офис П. так не считает. Это могли совершить только лица, одержимые ультранационалистическими идеями и на почве преводсходства арийской расы. Видать не все они изобличены по делу Шеремета.
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24.12.2020 09:00 Відповісти
Не преувеличивайте, в ОП таких словов не знают, но умеют читать с бумажки написанное врагами Украины.
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24.12.2020 09:54 Відповісти
 
 