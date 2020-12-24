Держдеп США звинуватив ФСБ Росії в отруєнні Навального

Державний департамент США поклав відповідальність за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального на Федеральну службу безпеки РФ (ФСБ).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням ZN.UA, про це пише The Hill, посилаючись на відповідь Держдепартаменту США на запит журналістів.

"США вважають, що співробітники російської Федеральної служби безпеки використовували нервово-паралітичний агент "Новачок", щоб отруїти пана Навального. В отруєння пана Навального немає ніякого правдоподібного пояснення, крім участі в ньому і відповідальності за нього російського уряду", - заявив представник Держдепартаменту.

За його словами, Путін і російський уряд хотіли б, щоб Держдеп США повірив у зворотне.

"Росія висунула безліч, часто суперечливих, теорій змови. Давайте внесемо ясність: конспірологічні теорії такого роду - не більше ніж спосіб відвернути увагу від серйозних питань, поставлених російському уряду, на які йому ще належить відповісти", - резюмував представник Держдепу.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

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22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.