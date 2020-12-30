РУС
Телефон Микитася не отвечает, суд перенесли, - Нацполиция

Экс-глава корпорации "Укрбуд" и его адвокат не отвечают на телефонные звонки. Жена Микитася говорит, что его нет дома, при этом данные электронного браслета показывают, что браслет находится по месту жительства скандального застройщика.

Об этом сказано в сообщении на сайте Национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. Кроме того, во время обысков и при объявлении подозрения интересы фигуранта представляли двое защитников: во время общения друг с них сообщил, что больше не представляет его интересы, другой - на телефонные звонки не отвечает", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители несколько часов назад прибыли к Микитасю домой.

Читайте на Цензор.НЕТ: Микитась не прибыл в суд по избранию ему меры пресечения

"По словам жены, подозреваемого дома нет. Проверить эту информацию правоохранители не имеют возможности, ведь оснований для принудительной проверки помещения у них нет. Однако, согласно официальным данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранта на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого", - отметили в полиции.

Заседание суда по избранию меры пресечения Микитасю перенесли на 17:30.

Также на Цензор.НЕТ: Татаров может давить на Микитася в попытке уйти от ответственности, - Центр противодействия коррупции

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

30 декабря Микитась не прибыл в суд по избранию ему меры пресечения.

Нацполиция (16706) суд (25199) Микитась Максим (155) мера пресечения (504)
Топ комментарии
+7
а зеля будет скрываться по программе защиты предателей)))
30.12.2020 16:53 Ответить
+6
Может с ним что случилось?
30.12.2020 16:47 Ответить
+6
ну...как говорится - на нет и суда нет )))))
30.12.2020 16:47 Ответить
Может с ним что случилось?
30.12.2020 16:47 Ответить
Не думаю, он под защитой НАБУ, а те посоветовали морозиться.
30.12.2020 16:49 Ответить
такое лицо на фотке, как будто он какать хочет или уже какает, бедолага)))
30.12.2020 16:54 Ответить
Он деньги им носил в клювике, пока его окончательно не обобрали и козлить не начали, а теперь вот свою задницу спасает как может.
показать весь комментарий
30.12.2020 16:59 Ответить
уже покакал)
30.12.2020 17:08 Ответить
Неужели его не охраняли и днём и ночью ? Кало💩🤢Зебенские шакалы , как и ***** на все способны ( отравить полонием Навального и судить , за то , что не дотравили ☠️)
30.12.2020 17:11 Ответить
ну...как говорится - на нет и суда нет )))))
30.12.2020 16:47 Ответить
30.12.2020 16:50 Ответить
ну и зачем ты сюда это гавно запостил? Кризис жанра, а Дмитро? раньше ты был креативней)
30.12.2020 16:51 Ответить
Неужели так быстро осознал свои ошибки, раскаялся и "самоубился" на радость ЗЕ, Авакову, Венедиктовой и Татарову?

Ну тогда на них еще и соучастие в убийстве повиснет.
30.12.2020 16:48 Ответить
Микитась скрывается по программе защиты свидетелей...?
30.12.2020 16:49 Ответить
а зеля будет скрываться по программе защиты предателей)))
30.12.2020 16:53 Ответить
Вы же не дадите ему скрыться?
30.12.2020 17:10 Ответить
Все. Пиз...дец суду. Микитась трубку не взял.
30.12.2020 16:51 Ответить
Надо сотню другую волонтеров и добровольцев пересажать. Как-то надо убедиться, что сажалка работает!
30.12.2020 16:53 Ответить
Пашел пешком на роССию, туда всякое ворье сбегается, под крыла пахана.
30.12.2020 16:54 Ответить
Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. - а правоохранители прям как беспомощные лохи, ничего не могут....
30.12.2020 16:53 Ответить
Карл, телефон не отвечает. Звоните после праздничков.
30.12.2020 16:58 Ответить
вот это поворот...
30.12.2020 17:00 Ответить
с нашими юркрючкотворами надо быть аккуратней в выражовываньях, а то портновский адвокат заявит - вы же звонили телефону
30.12.2020 17:01 Ответить
к чему это дешевое шоу - кидала микитась уже в суде...
30.12.2020 17:17 Ответить
Все просто. В Микитася звонілка разряділась
30.12.2020 17:18 Ответить
Браслет сохраняется в доме, А Микитась где то в Альпах. И главное уродство что правоохранители его тела, не имеют право в любое время дня и ночи проверить сохранность его браслета. Классную реформу провёл порошенко, не зря они законы 4 месяца поправками редактировали, все хотелки всунули. По ним,теперь, не одного вора привлечь невозможно, хорошо защитились.
30.12.2020 17:21 Ответить
 
 