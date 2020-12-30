Телефон Микитася не отвечает, суд перенесли, - Нацполиция

Экс-глава корпорации "Укрбуд" и его адвокат не отвечают на телефонные звонки. Жена Микитася говорит, что его нет дома, при этом данные электронного браслета показывают, что браслет находится по месту жительства скандального застройщика.

"Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. Кроме того, во время обысков и при объявлении подозрения интересы фигуранта представляли двое защитников: во время общения друг с них сообщил, что больше не представляет его интересы, другой - на телефонные звонки не отвечает", - сказано в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители несколько часов назад прибыли к Микитасю домой.

"По словам жены, подозреваемого дома нет. Проверить эту информацию правоохранители не имеют возможности, ведь оснований для принудительной проверки помещения у них нет. Однако, согласно официальным данным о местонахождении электронного браслета, который был применен к фигуранта на срок домашнего ареста, его координаты соответствуют месту жительства подозреваемого", - отметили в полиции.

Заседание суда по избранию меры пресечения Микитасю перенесли на 17:30.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

30 декабря Микитась не прибыл в суд по избранию ему меры пресечения.