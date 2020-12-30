РУС
Микитась не прибыл в суд по избранию ему меры пресечения

Бывший народный депутат, экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась не явился на судебное заседание в Шевченковский райсуд Киева по избранию ему меры пресечения по делу о похищении человека и вымогательстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой УНИАН.

Прокуроры столичной прокуратуры, представляющие сторону обвинения, заявили, что к Микитасю необходимо применить привод, поскольку он надлежащим образом информирован о заседании суда.

Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

Читайте также: Подозрение Микитасю никак не связано с расследованием коррупционных преступлений, - Нацполиция

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

+4
Анархія. Погано закінчиться це для багатьох.
30.12.2020 15:28
30.12.2020 15:39 Ответить
+1
Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

судейские крысы лапками и усиками почувствовали движение тектонических плит украинской политики ?
30.12.2020 15:45
30.12.2020 15:45 Ответить
+1
Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 4420
30.12.2020 15:46
30.12.2020 15:46 Ответить
тоже в статусе адвоката
30.12.2020 15:30
30.12.2020 15:30 Ответить
а на кой? всем уже известно - не пришел, значит не винават.
30.12.2020 15:57
30.12.2020 15:57 Ответить
эт точно
30.12.2020 16:02
30.12.2020 16:02 Ответить
... а оно сбежало..
не попрощавшись
30.12.2020 17:11
30.12.2020 17:11 Ответить
Вот те на... неожиданно как!
30.12.2020 15:37
30.12.2020 15:37 Ответить
Анархія. Погано закінчиться це для багатьох.
30.12.2020 15:39
30.12.2020 15:39 Ответить
да никто и не сомневался, что никто не прийдет в суд, только тупые судьи это не понимают... предлагаю в таких ситуациях не оплачивать время работы судьи, может тогда думать будут наперед!?
30.12.2020 15:43
30.12.2020 15:43 Ответить
судьи уже сагласные.
30.12.2020 16:00
30.12.2020 16:00 Ответить
а может нах их мнение?
30.12.2020 16:41
30.12.2020 16:41 Ответить
на суди вже "покладено" так саме, як судді "поклали" на закон..
Кругообіг зе-лайна у природі
30.12.2020 15:45
30.12.2020 15:45 Ответить
Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

судейские крысы лапками и усиками почувствовали движение тектонических плит украинской политики ?
30.12.2020 15:45
30.12.2020 15:45 Ответить
Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 4420
30.12.2020 15:46
30.12.2020 15:46 Ответить
а то! витя бандюкович зараз в шоцi!!!
30.12.2020 16:02
30.12.2020 16:02 Ответить
либо закон един для всех и обеспечивается его исполнение ко всем субьектам, либо каждый танцует как может. Точка невозврата проойдена 2019 году. Когда кормовая база оскуднеет до предела пауки начнут бой ка основную казну - кто же ее будет дербанить дальше?! Запасаемся попкорном, смелостью и ищем нормального лидера, который возьмется за спасение Украины. Доречі, хунта ми чи ні ? невже не подолаемо всю цю наволоч циркову і невже немає серед нас справжнього Козака а не передставника якоїсь олігархічної Ж?
30.12.2020 15:48
30.12.2020 15:48 Ответить
Об'явити в розшук, одягти кайданки та як падлюку мордою в підлогу привести в зал суду!
30.12.2020 15:58
30.12.2020 15:58 Ответить
Грицько, немає сумніву навіть у наших суддів, що ніхто Микитася не повідомляв і все зроблено, щоб орли Авакяна забрали справу у НАБУ і закрили Микитася, який почав здавати зелених подєльників. Ну, а там в умілих руках аваковського гестапо зізнаєшся (або навпаки - відбілиш) в чому хочеш і кого хочеш. Ще й Татарову буде змушений компенсацію виплатити за "наклеп" і моральні страждання.
30.12.2020 16:12
30.12.2020 16:12 Ответить
Я ж просто глузую з цієї зебільної влади... Вже навіть не цікавлюсь всіма подробицями, мені вони вже стали не цікавими. Та і переварювати в голові весь цей зебілізм немає сенсу. Я просто с м і ю с ь з павуків у банці...
30.12.2020 16:18
30.12.2020 16:18 Ответить
Полный бардак, хочу хожу, хочу не хожу. Яркий припер это дело Штепы, та вообще уже 6 лет суду дули крутит и ничего.
30.12.2020 16:00
30.12.2020 16:00 Ответить
наверное как татарову, не так поднесли повестку. не чмокнули с разгону в .....опу. нарушение...........
30.12.2020 16:01
30.12.2020 16:01 Ответить
Вся ця спецоперація із звинуваченням Микитася в організації викрадення людини (це перебуваючи під домашнім арештом!) - шита білими нитками зелених шмаркль і Авакяна. Мета: забрати справу у НАБУ і закрити в СІЗО. В такому разі за життя Микитася я і гроша не дам. Швидше за все повіситься в камері від докорів совісті, яка замучить Микитася від усвідомлення тяжкості вчиненого злочину.
30.12.2020 16:20
30.12.2020 16:20 Ответить
Депутатотообразные приматы запросто и без последствий могут годами не являться в суды, ведь наши многочисленные правоохранительные органы и силовики очень "стеснительные" для того чтобы взять бандюка под белы ручки и привести силой
30.12.2020 16:24
30.12.2020 16:24 Ответить
 
 