Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу

Колишній народний депутат, експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась не з'явився на судове засідання в Шевченківський райсуд Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про викрадення людини та вимагання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

Прокурори столичної прокуратури, що представляють сторону обвинувачення, заявили, що до Микитася необхідно застосувати привід, оскільки він належним чином поінформований про засідання суду.

Однак суддя Ганна Абасова зазначила, що суд не має доказів того, що Микитась був належним чином поінформований про сьогоднішнє засідання, і оголосила перерву в засіданні до 16:00.

Також читайте: Поліція і прокурори проситимуть заарештувати екснардепа Микитася, - Геращенко

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.