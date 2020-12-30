УКР
1 619 32

Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу

Колишній народний депутат, експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась не з'явився на судове засідання в Шевченківський райсуд Києва з обрання йому запобіжного заходу у справі про викрадення людини та вимагання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням УНІАН.

Прокурори столичної прокуратури, що представляють сторону обвинувачення, заявили, що до Микитася необхідно застосувати привід, оскільки він належним чином поінформований про засідання суду.

Однак суддя Ганна Абасова зазначила, що суд не має доказів того, що Микитась був належним чином поінформований про сьогоднішнє засідання, і оголосила перерву в засіданні до 16:00.

Також читайте: Поліція і прокурори проситимуть заарештувати екснардепа Микитася, - Геращенко

Нагадаємо, 9 грудня стало відомо, що юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

Нагадаємо, 22 жовтня 2019 року Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн. Під варту його взяли просто в залі засідань.

За версією слідства, ГУ Нацгвардії України і компанія-забудовник "Укрбуд", що належить екснардепу, уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс. За це Нацгвардія повинна була отримати там 50 квартир і 30 паркомісць. Однак, у 2016-2017 роках сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Як потім встановила проведена експертиза, вартість квартир на околиці на 81 635 448 грн менша від тієї, в яку оцінили квартири на Печерську. У справі проходять чотири особи.

Водночас Микитась співпрацює зі слідством. Він засвідчив вчинення злочину заступником голови ОП Олегом Татаровим і надав відповідні докази.

Пізніше стало відомо, що НАБУ розслідує справу проти Татарова.

2 грудня ВАКС заарештував подільника Татарова Дубоноса з можливістю виходу під 1 млн грн застави.

3 грудня Микитась вийшов з СІЗО.

Пізніше журналіст Сидоренко заявив, що Гройсман отримував 75 млн грн хабара від Микитася.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у справі про викрадення юриста в Києві.

суд (11818) Микитась Максим (292)
+4
Анархія. Погано закінчиться це для багатьох.
показати весь коментар
30.12.2020 15:39 Відповісти
+1
Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

судейские крысы лапками и усиками почувствовали движение тектонических плит украинской политики ?
показати весь коментар
30.12.2020 15:45 Відповісти
+1
Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 4420
показати весь коментар
30.12.2020 15:46 Відповісти
тоже в статусе адвоката
показати весь коментар
30.12.2020 15:30 Відповісти
а на кой? всем уже известно - не пришел, значит не винават.
показати весь коментар
30.12.2020 15:57 Відповісти
эт точно
показати весь коментар
30.12.2020 16:02 Відповісти
... а оно сбежало..
не попрощавшись
показати весь коментар
30.12.2020 17:11 Відповісти
Вот те на... неожиданно как!
показати весь коментар
30.12.2020 15:37 Відповісти
Анархія. Погано закінчиться це для багатьох.
показати весь коментар
30.12.2020 15:39 Відповісти
да никто и не сомневался, что никто не прийдет в суд, только тупые судьи это не понимают... предлагаю в таких ситуациях не оплачивать время работы судьи, может тогда думать будут наперед!?
показати весь коментар
30.12.2020 15:43 Відповісти
судьи уже сагласные.
показати весь коментар
30.12.2020 16:00 Відповісти
а может нах их мнение?
показати весь коментар
30.12.2020 16:41 Відповісти
на суди вже "покладено" так саме, як судді "поклали" на закон..
Кругообіг зе-лайна у природі
показати весь коментар
30.12.2020 15:45 Відповісти
Однако судья Анна Абасова отметила, что суд не имеет доказательств того, что Микитась был надлежащим образом информирован о сегодняшнем заседании, и объявила перерыв в заседании до 16:00.

судейские крысы лапками и усиками почувствовали движение тектонических плит украинской политики ?
показати весь коментар
30.12.2020 15:45 Відповісти
Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу - Цензор.НЕТ 4420
показати весь коментар
30.12.2020 15:46 Відповісти
а то! витя бандюкович зараз в шоцi!!!
показати весь коментар
30.12.2020 16:02 Відповісти
либо закон един для всех и обеспечивается его исполнение ко всем субьектам, либо каждый танцует как может. Точка невозврата проойдена 2019 году. Когда кормовая база оскуднеет до предела пауки начнут бой ка основную казну - кто же ее будет дербанить дальше?! Запасаемся попкорном, смелостью и ищем нормального лидера, который возьмется за спасение Украины. Доречі, хунта ми чи ні ? невже не подолаемо всю цю наволоч циркову і невже немає серед нас справжнього Козака а не передставника якоїсь олігархічної Ж?
показати весь коментар
30.12.2020 15:48 Відповісти
Об'явити в розшук, одягти кайданки та як падлюку мордою в підлогу привести в зал суду!
показати весь коментар
30.12.2020 15:58 Відповісти
Грицько, немає сумніву навіть у наших суддів, що ніхто Микитася не повідомляв і все зроблено, щоб орли Авакяна забрали справу у НАБУ і закрили Микитася, який почав здавати зелених подєльників. Ну, а там в умілих руках аваковського гестапо зізнаєшся (або навпаки - відбілиш) в чому хочеш і кого хочеш. Ще й Татарову буде змушений компенсацію виплатити за "наклеп" і моральні страждання.
показати весь коментар
30.12.2020 16:12 Відповісти
Я ж просто глузую з цієї зебільної влади... Вже навіть не цікавлюсь всіма подробицями, мені вони вже стали не цікавими. Та і переварювати в голові весь цей зебілізм немає сенсу. Я просто с м і ю с ь з павуків у банці...
показати весь коментар
30.12.2020 16:18 Відповісти
Полный бардак, хочу хожу, хочу не хожу. Яркий припер это дело Штепы, та вообще уже 6 лет суду дули крутит и ничего.
показати весь коментар
30.12.2020 16:00 Відповісти
наверное как татарову, не так поднесли повестку. не чмокнули с разгону в .....опу. нарушение...........
показати весь коментар
30.12.2020 16:01 Відповісти
Вся ця спецоперація із звинуваченням Микитася в організації викрадення людини (це перебуваючи під домашнім арештом!) - шита білими нитками зелених шмаркль і Авакяна. Мета: забрати справу у НАБУ і закрити в СІЗО. В такому разі за життя Микитася я і гроша не дам. Швидше за все повіситься в камері від докорів совісті, яка замучить Микитася від усвідомлення тяжкості вчиненого злочину.
показати весь коментар
30.12.2020 16:20 Відповісти
Депутатотообразные приматы запросто и без последствий могут годами не являться в суды, ведь наши многочисленные правоохранительные органы и силовики очень "стеснительные" для того чтобы взять бандюка под белы ручки и привести силой
показати весь коментар
30.12.2020 16:24 Відповісти
 
 