Телефон Микитася не відповідає, суд перенесли, - Нацполіція

Ексглава корпорації "Укрбуд" та його адвокат не відповідають на телефонні дзвінки. Дружина Микитася каже, що його вдома нема, однак дані електронного браслета показують, що браслет перебуває за місцем проживання скандального забудовника.

Про це сказано в повідомленні на сайті Національної поліції.

"Правоохоронці не змогли зв’язатися із підозрюваним телефоном, оскільки мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідає. Окрім того, під час обшуків та при оголошенні підозри інтереси фігуранта представляли двоє захисників: під час спілкування один із них повідомив, що більше не представляє його інтереси, інший – на телефонні дзвінки не відповідає", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що правоохоронці кілька годин тому прибули до Микитася додому.

"За словами дружини, підозрюваного вдома немає. Перевірити цю інформацію правоохоронці не мають можливості, адже підстав для примусової перевірки помешкання у них немає. Однак, згідно із офіційними даними щодо місцезнаходження електронного браслета, який було застосовано до фігуранта на термін домашнього арешту, його координати відповідають місцю проживання підозрюваного", - отметили в полиции.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю перенесено на 17:30.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

30 грудня Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу.