2 456 23

Телефон Микитася не відповідає, суд перенесли, - Нацполіція

Ексглава корпорації "Укрбуд" та його адвокат не відповідають на телефонні дзвінки. Дружина Микитася каже, що його вдома нема, однак дані електронного браслета показують, що браслет перебуває за місцем проживання скандального забудовника.

Про це сказано в повідомленні на сайті Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Правоохоронці не змогли зв’язатися із підозрюваним телефоном, оскільки мобільний номер, який він надав для співпраці зі слідством, не відповідає. Окрім того, під час обшуків та при оголошенні підозри інтереси фігуранта представляли двоє захисників: під час спілкування один із них повідомив, що більше не представляє його інтереси, інший – на телефонні дзвінки не відповідає", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначили, що правоохоронці кілька годин тому прибули до Микитася додому.

Читайте також: Підозра Микитасю ніяк не пов'язана з розслідуванням корупційних злочинів, - Нацполіція

"За словами дружини, підозрюваного вдома немає. Перевірити цю інформацію правоохоронці не мають можливості, адже підстав для примусової перевірки помешкання у них немає. Однак, згідно із офіційними даними щодо місцезнаходження електронного браслета, який було застосовано до фігуранта на термін домашнього арешту, його координати відповідають місцю проживання підозрюваного", - отметили в полиции.

Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Микитасю перенесено на 17:30.

Нагадаємо, 9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

30 грудня Микитась не прибув до суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нацполіція (15435) суд (11818) Микитась Максим (292) запобіжний захід (536)
+7
а зеля будет скрываться по программе защиты предателей)))
30.12.2020 16:53 Відповісти
30.12.2020 16:53 Відповісти
+6
Может с ним что случилось?
30.12.2020 16:47 Відповісти
30.12.2020 16:47 Відповісти
+6
ну...как говорится - на нет и суда нет )))))
30.12.2020 16:47 Відповісти
30.12.2020 16:47 Відповісти
Может с ним что случилось?
30.12.2020 16:47 Відповісти
30.12.2020 16:47 Відповісти
Не думаю, он под защитой НАБУ, а те посоветовали морозиться.
показати весь коментар
30.12.2020 16:49 Відповісти
такое лицо на фотке, как будто он какать хочет или уже какает, бедолага)))
30.12.2020 16:54 Відповісти
30.12.2020 16:54 Відповісти
Он деньги им носил в клювике, пока его окончательно не обобрали и козлить не начали, а теперь вот свою задницу спасает как может.
показати весь коментар
30.12.2020 16:59 Відповісти
уже покакал)
30.12.2020 17:08 Відповісти
30.12.2020 17:08 Відповісти
Неужели его не охраняли и днём и ночью ? Кало💩🤢Зебенские шакалы , как и ***** на все способны ( отравить полонием Навального и судить , за то , что не дотравили ☠️)
30.12.2020 17:11 Відповісти
30.12.2020 17:11 Відповісти
ну...как говорится - на нет и суда нет )))))
показати весь коментар
30.12.2020 16:47 Відповісти
30.12.2020 16:50 Відповісти
30.12.2020 16:50 Відповісти
ну и зачем ты сюда это гавно запостил? Кризис жанра, а Дмитро? раньше ты был креативней)
показати весь коментар
30.12.2020 16:51 Відповісти
Неужели так быстро осознал свои ошибки, раскаялся и "самоубился" на радость ЗЕ, Авакову, Венедиктовой и Татарову?

Ну тогда на них еще и соучастие в убийстве повиснет.
30.12.2020 16:48 Відповісти
30.12.2020 16:48 Відповісти
Микитась скрывается по программе защиты свидетелей...?
показати весь коментар
30.12.2020 16:49 Відповісти
а зеля будет скрываться по программе защиты предателей)))
30.12.2020 16:53 Відповісти
30.12.2020 16:53 Відповісти
Вы же не дадите ему скрыться?
показати весь коментар
30.12.2020 17:10 Відповісти
Все. Пиз...дец суду. Микитась трубку не взял.
30.12.2020 16:51 Відповісти
30.12.2020 16:51 Відповісти
Надо сотню другую волонтеров и добровольцев пересажать. Как-то надо убедиться, что сажалка работает!
показати весь коментар
30.12.2020 16:53 Відповісти
Пашел пешком на роССию, туда всякое ворье сбегается, под крыла пахана.
30.12.2020 16:54 Відповісти
30.12.2020 16:54 Відповісти
Правоохранители не смогли связаться с подозреваемым по телефону, поскольку мобильный номер, который он предоставил для сотрудничества со следствием, не отвечает. - а правоохранители прям как беспомощные лохи, ничего не могут....
30.12.2020 16:53 Відповісти
30.12.2020 16:53 Відповісти
Карл, телефон не отвечает. Звоните после праздничков.
показати весь коментар
30.12.2020 16:58 Відповісти
вот это поворот...
30.12.2020 17:00 Відповісти
30.12.2020 17:00 Відповісти
с нашими юркрючкотворами надо быть аккуратней в выражовываньях, а то портновский адвокат заявит - вы же звонили телефону
показати весь коментар
30.12.2020 17:01 Відповісти
к чему это дешевое шоу - кидала микитась уже в суде...
30.12.2020 17:17 Відповісти
30.12.2020 17:17 Відповісти
Все просто. В Микитася звонілка разряділась
показати весь коментар
30.12.2020 17:18 Відповісти
Браслет сохраняется в доме, А Микитась где то в Альпах. И главное уродство что правоохранители его тела, не имеют право в любое время дня и ночи проверить сохранность его браслета. Классную реформу провёл порошенко, не зря они законы 4 месяца поправками редактировали, все хотелки всунули. По ним,теперь, не одного вора привлечь невозможно, хорошо защитились.
30.12.2020 17:21 Відповісти
30.12.2020 17:21 Відповісти
 
 