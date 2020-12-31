РУС
Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и обязал принудительно доставить экс-главу "Укрбуда", бывшего народного депутата Максима Микитася на заседание по избранию в отношении него меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда Киева.

"Осуществить привод подозреваемого на 13 часов 31 декабря", - говорится в определении суда.

Суд отметил, что Микитась и его защита были надлежащим образом уведомлены о судебном заседании и не проинформировали о причинах неявки.

Для выполнения повода в судебном заседании объявлен перерыв до 13:00 31 декабря.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.

+8

Ну не Татарова же такими методами к законности привлекать!
31.12.2020 13:02 Ответить
+5
А тупицького коли примусово приведуть на ошийнику за підозрою?
31.12.2020 13:03 Ответить
+2
зараз з'ясується, що Мікітась - це фольклорний елемент, який має дуже велике значення для історії країни, тому його примусово доправляти неможна, щоб не пошкодити.
Після цього (див. справу татарова) прокурвори відкличуть подання, і ще одна потвора вийде сухою з води..
31.12.2020 13:04 Ответить
Ну не Татарова же такими методами к законности привлекать!
31.12.2020 13:02 Ответить
Ти таким чином дояра свого притягай, а не квітами,бо в нього їх вже ставить нікуди.
31.12.2020 13:06 Ответить
А тупицького коли примусово приведуть на ошийнику за підозрою?
31.12.2020 13:03 Ответить
а шоколадного коли?
31.12.2020 13:06 Ответить
Пшел, кацап брудний.
31.12.2020 13:09 Ответить
хм... і чим я цьому півнику не догодив, що воно мене в спам сунуло?
не розумію!
31.12.2020 13:56 Ответить
зараз з'ясується, що Мікітась - це фольклорний елемент, який має дуже велике значення для історії країни, тому його примусово доправляти неможна, щоб не пошкодити.
Після цього (див. справу татарова) прокурвори відкличуть подання, і ще одна потвора вийде сухою з води..
31.12.2020 13:04 Ответить
Из-за Микитася и завели уголовное дело против Татарова, поэтому его будут наказывать по всей строгости зеленого закона.
31.12.2020 13:26 Ответить
Расстреляйте этого козла!!
31.12.2020 13:04 Ответить
Зелене кривосуддя жертву заганяє, як зайця на полюванні. Це треш
31.12.2020 13:05 Ответить
Все по сценарію, щоб зелений лохторат не розчарувався в бубочці, бо це ранить його ніжну душу
31.12.2020 13:16 Ответить
ну если говно - то с большой вероятностью шо народный вдупутат
31.12.2020 13:05 Ответить
привезут или утрутся очередной раз?....
31.12.2020 13:08 Ответить
Дайте его адрес, пришлю ему плед
31.12.2020 13:08 Ответить
"Немає в країні судів, але правосуддя можливе" - сказав дядько Лінч, заряджаючи свій "Кольт"
31.12.2020 13:11 Ответить
Почни з сепара Татарова.
31.12.2020 13:20 Ответить
дякую за пораду
31.12.2020 13:29 Ответить
Ой, пам"ятаю скільки разів Штепа і Кернес судові засідання лісом посилали, а тут аж кортить під Новий рік запроторити цього Микитася за грати. З ним в новорічну ніч планують допити вести?
31.12.2020 13:12 Ответить
Низззяя....Оно же дружище Сытника.
31.12.2020 13:17 Ответить
О як взялися дружно. А Татарову ніяк не визначать в який суд викликати.
31.12.2020 13:19 Ответить
https://www.facebook.com/maxim.mikitas?__cft__[0]=AZXCrZ672pQxWGc1qYXbYZTAiiFAoLOdsnQO61-Z4XUQP63cBTwTNxxrLFiQQOUhqstm9xTKTaJMET47LqfTTqFFtSAYvnEVAMq39GW7hfrzedeNhBD3nXJAnVGYOM0Yfhs&__tn__=-UC%2CP-R https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Максим Микитась1 ч ·
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать минут быть в другой части Киева. И тут же дают новость, что я не явился в суд. Это новогоднее развлечение от кураторов этого действа?! Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде!
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте... пока мы туда ездили они показали не явку и дискредитируют меня. Это настоящий произвол и спектакль! Я еду на 13.00 в суд!(прикладываю повестку от полиции явиться на допрос сегодня в 10.00 и видео явки на него). Это провокации нон стоп!
Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання - Цензор.НЕТ 7534


31.12.2020 13:51 Ответить
 
 