Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание
Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и обязал принудительно доставить экс-главу "Укрбуда", бывшего народного депутата Максима Микитася на заседание по избранию в отношении него меры пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда Киева.
"Осуществить привод подозреваемого на 13 часов 31 декабря", - говорится в определении суда.
Суд отметил, что Микитась и его защита были надлежащим образом уведомлены о судебном заседании и не проинформировали о причинах неявки.
Для выполнения повода в судебном заседании объявлен перерыв до 13:00 31 декабря.
Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.
Также на Цензор.НЕТ: Микитасю не избрали меру пресечения, адвокаты заявили отвод судье
29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.
Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну не Татарова же такими методами к законности привлекать!
не розумію!
Після цього (див. справу татарова) прокурвори відкличуть подання, і ще одна потвора вийде сухою з води..
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать минут быть в другой части Киева. И тут же дают новость, что я не явился в суд. Это новогоднее развлечение от кураторов этого действа?! Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде!
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте... пока мы туда ездили они показали не явку и дискредитируют меня. Это настоящий произвол и спектакль! Я еду на 13.00 в суд!(прикладываю повестку от полиции явиться на допрос сегодня в 10.00 и видео явки на него). Это провокации нон стоп!