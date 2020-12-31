Шевченковский райсуд обязал принудительно доставить Микитася на заседание

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения и обязал принудительно доставить экс-главу "Укрбуда", бывшего народного депутата Максима Микитася на заседание по избранию в отношении него меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Шевченковского районного суда Киева.

"Осуществить привод подозреваемого на 13 часов 31 декабря", - говорится в определении суда.

Суд отметил, что Микитась и его защита были надлежащим образом уведомлены о судебном заседании и не проинформировали о причинах неявки.

Для выполнения повода в судебном заседании объявлен перерыв до 13:00 31 декабря.

Напомним, 9 декабря юриста Микитася похитили и вымогали $800 тыс. несуществующего долга, злоумышленники задержаны. Комментируя эту информацию, Микитась попросил Зеленского о помощи: Похищение моего адвоката - это подстава. Наверху решили, что я должен замолчать! Операцию ведут из соседнего от Вас кабинета.

29 декабря полиция сообщила Микитасю о подозрении по делу о похищении юриста в Киеве. По версии следствия, он организовал похищение своего адвоката при помощи находящегося под стражей лидера преступной группировки. В доме Микитася провели обыск. Полиция и прокуратура будут просить отправить его под арест. В НАБУ опасаются, что подозрение Микитасю может помешать расследовать дело против Татарова.

Напомним, защита Микитася считает, что переписка, которая есть в материалах уголовного дела, могла быть сфальсифицирована другим подозреваемым Черновым.