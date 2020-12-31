УКР
Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і зобов'язав примусово доставити ексглаву "Укрбуду", колишнього народного депутата Максима Микитася на засідання з обрання щодо нього запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шевченківського районного суду Києва.

"Здійснити привід підозрюваного на 13 годину 31 грудня", - йдеться в ухвалі суду.

Суд зазначив, що Микитась та його захист були належним чином повідомлені про судове засідання і не поінформували про причини неявки.

Для виконання приводу в судовому засіданні оголошено перерву до 13:00 31 грудня.

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.

суд (11820) Микитась Максим (292)
Топ коментарі
+8

Ну не Татарова же такими методами к законности привлекать!
31.12.2020 13:02 Відповісти
+5
А тупицького коли примусово приведуть на ошийнику за підозрою?
31.12.2020 13:03 Відповісти
+2
зараз з'ясується, що Мікітась - це фольклорний елемент, який має дуже велике значення для історії країни, тому його примусово доправляти неможна, щоб не пошкодити.
Після цього (див. справу татарова) прокурвори відкличуть подання, і ще одна потвора вийде сухою з води..
31.12.2020 13:04 Відповісти
Ну не Татарова же такими методами к законности привлекать!
31.12.2020 13:02 Відповісти
Ти таким чином дояра свого притягай, а не квітами,бо в нього їх вже ставить нікуди.
31.12.2020 13:06 Відповісти
А тупицького коли примусово приведуть на ошийнику за підозрою?
31.12.2020 13:03 Відповісти
а шоколадного коли?
31.12.2020 13:06 Відповісти
Пшел, кацап брудний.
31.12.2020 13:09 Відповісти
хм... і чим я цьому півнику не догодив, що воно мене в спам сунуло?
не розумію!
31.12.2020 13:56 Відповісти
зараз з'ясується, що Мікітась - це фольклорний елемент, який має дуже велике значення для історії країни, тому його примусово доправляти неможна, щоб не пошкодити.
Після цього (див. справу татарова) прокурвори відкличуть подання, і ще одна потвора вийде сухою з води..
31.12.2020 13:04 Відповісти
Из-за Микитася и завели уголовное дело против Татарова, поэтому его будут наказывать по всей строгости зеленого закона.
31.12.2020 13:26 Відповісти
Расстреляйте этого козла!!
31.12.2020 13:04 Відповісти
Зелене кривосуддя жертву заганяє, як зайця на полюванні. Це треш
31.12.2020 13:05 Відповісти
Все по сценарію, щоб зелений лохторат не розчарувався в бубочці, бо це ранить його ніжну душу
31.12.2020 13:16 Відповісти
ну если говно - то с большой вероятностью шо народный вдупутат
31.12.2020 13:05 Відповісти
привезут или утрутся очередной раз?....
31.12.2020 13:08 Відповісти
Дайте его адрес, пришлю ему плед
31.12.2020 13:08 Відповісти
"Немає в країні судів, але правосуддя можливе" - сказав дядько Лінч, заряджаючи свій "Кольт"
31.12.2020 13:11 Відповісти
Почни з сепара Татарова.
31.12.2020 13:20 Відповісти
дякую за пораду
31.12.2020 13:29 Відповісти
Ой, пам"ятаю скільки разів Штепа і Кернес судові засідання лісом посилали, а тут аж кортить під Новий рік запроторити цього Микитася за грати. З ним в новорічну ніч планують допити вести?
31.12.2020 13:12 Відповісти
Низззяя....Оно же дружище Сытника.
31.12.2020 13:17 Відповісти
О як взялися дружно. А Татарову ніяк не визначать в який суд викликати.
31.12.2020 13:19 Відповісти
https://www.facebook.com/maxim.mikitas?__cft__[0]=AZXCrZ672pQxWGc1qYXbYZTAiiFAoLOdsnQO61-Z4XUQP63cBTwTNxxrLFiQQOUhqstm9xTKTaJMET47LqfTTqFFtSAYvnEVAMq39GW7hfrzedeNhBD3nXJAnVGYOM0Yfhs&__tn__=-UC%2CP-R https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Максим Микитась1 ч ·
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать минут быть в другой части Киева. И тут же дают новость, что я не явился в суд. Это новогоднее развлечение от кураторов этого действа?! Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде!
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте... пока мы туда ездили они показали не явку и дискредитируют меня. Это настоящий произвол и спектакль! Я еду на 13.00 в суд!(прикладываю повестку от полиции явиться на допрос сегодня в 10.00 и видео явки на него). Это провокации нон стоп!
Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання - Цензор.НЕТ 7534


31.12.2020 13:51 Відповісти
 
 