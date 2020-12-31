Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і зобов'язав примусово доставити ексглаву "Укрбуду", колишнього народного депутата Максима Микитася на засідання з обрання щодо нього запобіжного заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шевченківського районного суду Києва.
"Здійснити привід підозрюваного на 13 годину 31 грудня", - йдеться в ухвалі суду.
Суд зазначив, що Микитась та його захист були належним чином повідомлені про судове засідання і не поінформували про причини неявки.
Для виконання приводу в судовому засіданні оголошено перерву до 13:00 31 грудня.
Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.
9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.
29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.
Ну не Татарова же такими методами к законности привлекать!
не розумію!
Після цього (див. справу татарова) прокурвори відкличуть подання, і ще одна потвора вийде сухою з води..
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Беспредел и инсинуации продолжаются! Сегодня как и вчера меня гоняют по всему городу. Звонками и повестками за двадцать минут быть в другой части Киева. И тут же дают новость, что я не явился в суд. Это новогоднее развлечение от кураторов этого действа?! Сейчас узнал информацию о принудительном приводе в суд и увидел новости, что я якобы снова не явился в суд. Это ложь! Я сегодня утром уже был в суде!
https://www.facebook.com/maxim.mikitas/posts/1503473483180384 Но на 10.00 у меня была повестка быть в полиции на допросе в другом месте... пока мы туда ездили они показали не явку и дискредитируют меня. Это настоящий произвол и спектакль! Я еду на 13.00 в суд!(прикладываю повестку от полиции явиться на допрос сегодня в 10.00 и видео явки на него). Это провокации нон стоп!