Шевченківський райсуд зобов'язав примусово доставити Микитася на засідання

Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення і зобов'язав примусово доставити ексглаву "Укрбуду", колишнього народного депутата Максима Микитася на засідання з обрання щодо нього запобіжного заходу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Шевченківського районного суду Києва.

"Здійснити привід підозрюваного на 13 годину 31 грудня", - йдеться в ухвалі суду.

Суд зазначив, що Микитась та його захист були належним чином повідомлені про судове засідання і не поінформували про причини неявки.

Для виконання приводу в судовому засіданні оголошено перерву до 13:00 31 грудня.

Нагадаємо, захист Микитась вважає, що листування, яке є в матеріалах кримінальної справи, могло бути сфальсифіковане іншим підозрюваним - Черновим.

9 грудня юриста Микитася викрали і вимагали $800 тис. неіснуючого боргу, зловмисників затримано. Коментуючи цю інформацію, Микитась попросив Зеленського про допомогу: Викрадення мого адвоката - це підстава. Нагорі вирішили, що я мушу замовкнути! Операцію ведуть із сусіднього від Вас кабінету.

29 грудня поліція повідомила Микитасю про підозру у викраденні юриста його фірми. За версією слідства, він організував викрадення свого адвоката за допомогою лідера злочинного угруповання, що перебуває під вартою. У будинку Микитася провели обшук. Поліція і прокуратура проситимуть відправити його під арешт. У НАБУ побоюються, що підозра Микитасю може перешкодити розслідувати справу проти Татарова.