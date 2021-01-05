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Босния вернет украинскую икону, но не Украине

Босния вернет украинскую икону, но не Украине

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик пообещал вернуть икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине, а тем, от кого он ее получил.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Додик утверждает, что история об иконе "была придумана" в Боснии, и он публично вернет эту икону лицам, которые передали ее ему.

По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону. Вы придумали историю, посол Украины сказал, что она основывалась на сообщениях СМИ. По этой причине она основывается на лжи ... Лавров считал, что она должна быть возвращена. У меня не было возможности. Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи", - заявил Додик.

Также на Цензор.НЕТ: Подаренную Лаврову украинскую икону вывезли с Донбасса через Россию

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Читайте на Цензор.НЕТ: У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", но никаких подтверждающих документов не предоставили, - МИД

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Автор: 

Босния (80) икона (85)


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Топ комментарии
+71
Додик, этим всё сказано
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05.01.2021 19:15
+68
Ікону з одесського музею, повернуть тому, хто її вкрав.
Мощьно.
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05.01.2021 19:16
+35
Обос..ался Додик с иконой, и Лаврова обо..рал.
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05.01.2021 19:16
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Даже каки ето мелкие прокацапские недоевропейские недобитки и то зебилов нах посылают.
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05.01.2021 21:39 Ответить
Ясна річ, що була викрадена з якогось нашого музею.
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05.01.2021 21:48 Ответить
Додік поставив правильний діагноз " Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону." Источник: https://censor.net/ru/n3240480 А для адептів типу "Тож з окупованої території, ніхто не знав..." - мінкульт може показати документ на цю ікону ? Вірогідніше усього дану ікону продали з якогось музею на чорному ринку
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05.01.2021 22:01 Ответить
З якого музею? Це так важко нашій владі назвати останнє законне місце знаходження ікони в Україні? Чому мовчать всі: від правохоронців до церковників, від колекціонерів до мінкульту? Агов, відгукніться в Україні, чия це ікона?
У відповідь - тиша. Дуже схоже, що для початку їі стирили з музею (храму) в Україні. А далі, до прикладу: табачник подарував януковичу, янукович - азарову, азаров - єфремову, єфремов - тимошенко, тимошенко - порошенку, порошенко - ющенко, ющенко - януковичу, янукович...
Прізвища можуть бути різними, але будь який чесний і серйозний власник в Україні давно заявив на ікону законні права. Але таких чомусь немає, або ми про них не знаємо.
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05.01.2021 22:06 Ответить
Сейчас вот выяснится, что икону продала еще в 20-х годах советская власть. Тогда много церковного хлама продавали за границу.
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05.01.2021 22:57 Ответить
хлам - это ты,притом - лапотный,потому ничего не стоиш ,хоть и человекообразный .
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05.01.2021 23:38 Ответить
Перше, не "хлам", інакше не вивозили за кордон ні тоді, як ви вважаєте, ні зараз, не платили гроші, не ставили печатку, і не дарували лаврову і т.д.
Друге, історія щодо ікони варта уваги, як з дореволюційних часів, це важко прослідкувати, так з радянських і українських, де можна знайти сліди, при чому, ці сліди мають бути як в Києві, так і москві. І скоріш за все, в москві їх знайшли відразу, тому так швидко, просто моментально, від неї відмовились.
Невже ви думаєте, якби у москалів був хоч єдиний шанс привласнити ікону собі (припустимо, під час війни ікону з Одеси евакуювали разом з іншими цінностями кудись на урал, а потім офіційно не повертали в Україну), вони не верещали по всім своїм каналам про чергову віднайдену " скрепу"?
Додік хоч і додік, але теж на щось розраховував даруючи таку ікону.
Чекаємо продовження детективу.
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06.01.2021 00:05 Ответить
Пойманный за руку скупщик краденного отдаст украденную вещь не владельцу, а вору!!!

а кто бы сомневался, что сербы и московиты - братушки ...
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05.01.2021 23:02 Ответить
У меня есть икона середины 19 века, весьма ценная, по каталогам цена 150-180 000 гривен. Мыслей продавать у меня не было, она в нашей семье, с момента написания. Я ее вывез с Украины, правда еще до конфликта на Донбассе. Особо не прятал, так как не считал, что делаю что-то противозаконное, так и вывез, особо не шмонали. А мог влететь.
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05.01.2021 23:24 Ответить
Имя то какое Додик...поневоле наводит на мысль о ворах и казнокрадах...
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06.01.2021 01:20 Ответить
Додік не був би додіком.
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06.01.2021 01:58 Ответить
Свежо предание, а верится с трудом (с)
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06.01.2021 03:40 Ответить
"Иван, не знающий родства", все, на что упадет глаз, считает семейным. Такова "широта души".
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06.01.2021 07:09 Ответить
Краденое нацистами - возвращают. Краденое шовинистами - нельзя, "старший брат". Упыри.
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06.01.2021 08:30 Ответить
Правильно, а воры пусть публично вернут хозяину))) ничего другого от кацапов не ожидал))))
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06.01.2021 09:06 Ответить
Те6перь точно знаю, почему слово ДОДИК - унизительное.
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06.01.2021 09:09 Ответить
Додик он и в Африке Додик. Украина не подавала икону в розыск потому, что не могла знать о её исчезновении с оккупированной территории. Её просто украли и нелегально вывезли. И Додик прекрасно понимает что именно так и было. И они просто обязаны возбудить уголовное дело по этому поводу против той "семьи", которая передала ему икону. Но Додик ссыт и изворачивается.
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06.01.2021 12:54 Ответить
Ікону повернуть крадунам назад і скажуть щоб більше не попадались
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06.01.2021 14:37 Ответить
Икону Додику подарил кто - то из гундяевской секты кремлёвского паханата....Можно только догадываться, сколько исторических ценостей крадётся РПЦшной шайкой, пока они обитают в наших храмах, монастырях....
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06.01.2021 14:47 Ответить
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