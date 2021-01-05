Босния вернет украинскую икону, но не Украине

Член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик пообещал вернуть икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине, а тем, от кого он ее получил.

Об этом он заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Додик утверждает, что история об иконе "была придумана" в Боснии, и он публично вернет эту икону лицам, которые передали ее ему.

По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы.

"Это семейная икона. Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону. Вы придумали историю, посол Украины сказал, что она основывалась на сообщениях СМИ. По этой причине она основывается на лжи ... Лавров считал, что она должна быть возвращена. У меня не было возможности. Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи", - заявил Додик.

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Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.