Боснія поверне українську ікону, але не Україні
Член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік пообіцяв повернути ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні, а тим, від кого він її отримав.
Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Додік стверджує, що історія про ікону "була придумана" в Боснії, і він публічно поверне цю ікону особам, які передали її йому.
За його словами, Україна ніколи не порушувала питання про зникнення ікони.
"Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону. Ви придумали історію, посол України сказав, що вона ґрунтувалася на повідомленнях ЗМІ. З цієї причини вона ґрунтується на брехні... Лавров вважав, що вона повинна бути повернута. У мене не було можливості. Я подзвоню людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.
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У відповідь - тиша. Дуже схоже, що для початку їі стирили з музею (храму) в Україні. А далі, до прикладу: табачник подарував януковичу, янукович - азарову, азаров - єфремову, єфремов - тимошенко, тимошенко - порошенку, порошенко - ющенко, ющенко - януковичу, янукович...
Прізвища можуть бути різними, але будь який чесний і серйозний власник в Україні давно заявив на ікону законні права. Але таких чомусь немає, або ми про них не знаємо.
Друге, історія щодо ікони варта уваги, як з дореволюційних часів, це важко прослідкувати, так з радянських і українських, де можна знайти сліди, при чому, ці сліди мають бути як в Києві, так і москві. І скоріш за все, в москві їх знайшли відразу, тому так швидко, просто моментально, від неї відмовились.
Невже ви думаєте, якби у москалів був хоч єдиний шанс привласнити ікону собі (припустимо, під час війни ікону з Одеси евакуювали разом з іншими цінностями кудись на урал, а потім офіційно не повертали в Україну), вони не верещали по всім своїм каналам про чергову віднайдену " скрепу"?
Додік хоч і додік, але теж на щось розраховував даруючи таку ікону.
Чекаємо продовження детективу.
а кто бы сомневался, что сербы и московиты - братушки ...