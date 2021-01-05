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Боснія поверне українську ікону, але не Україні

Боснія поверне українську ікону, але не Україні

Член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік пообіцяв повернути ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні, а тим, від кого він її отримав.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Додік стверджує, що історія про ікону "була придумана" в Боснії, і він публічно поверне цю ікону особам, які передали її йому.

За його словами, Україна ніколи не порушувала питання про зникнення ікони.

Читайте також: У сербського лідера Боснії заявили, що він подарував Лаврову "родинну ікону", але жодних підтверджувальних документів не надали, - МЗС

"Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону. Ви придумали історію, посол України сказав, що вона ґрунтувалася на повідомленнях ЗМІ. З цієї причини вона ґрунтується на брехні... Лавров вважав, що вона повинна бути повернута. У мене не було можливості. Я подзвоню людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Читайте також: Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС

Автор: 

Боснія (70) ікона (61)


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Топ коментарі
+71
Додик, этим всё сказано
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05.01.2021 19:15
+68
Ікону з одесського музею, повернуть тому, хто її вкрав.
Мощьно.
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05.01.2021 19:16
+35
Обос..ался Додик с иконой, и Лаврова обо..рал.
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05.01.2021 19:16
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Даже каки ето мелкие прокацапские недоевропейские недобитки и то зебилов нах посылают.
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05.01.2021 21:39 Відповісти
Ясна річ, що була викрадена з якогось нашого музею.
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05.01.2021 21:48 Відповісти
Додік поставив правильний діагноз " Даже сегодня власти в Украине не ищут эту икону." Источник: https://censor.net/ru/n3240480 А для адептів типу "Тож з окупованої території, ніхто не знав..." - мінкульт може показати документ на цю ікону ? Вірогідніше усього дану ікону продали з якогось музею на чорному ринку
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05.01.2021 22:01 Відповісти
З якого музею? Це так важко нашій владі назвати останнє законне місце знаходження ікони в Україні? Чому мовчать всі: від правохоронців до церковників, від колекціонерів до мінкульту? Агов, відгукніться в Україні, чия це ікона?
У відповідь - тиша. Дуже схоже, що для початку їі стирили з музею (храму) в Україні. А далі, до прикладу: табачник подарував януковичу, янукович - азарову, азаров - єфремову, єфремов - тимошенко, тимошенко - порошенку, порошенко - ющенко, ющенко - януковичу, янукович...
Прізвища можуть бути різними, але будь який чесний і серйозний власник в Україні давно заявив на ікону законні права. Але таких чомусь немає, або ми про них не знаємо.
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05.01.2021 22:06 Відповісти
Сейчас вот выяснится, что икону продала еще в 20-х годах советская власть. Тогда много церковного хлама продавали за границу.
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05.01.2021 22:57 Відповісти
хлам - это ты,притом - лапотный,потому ничего не стоиш ,хоть и человекообразный .
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05.01.2021 23:38 Відповісти
Перше, не "хлам", інакше не вивозили за кордон ні тоді, як ви вважаєте, ні зараз, не платили гроші, не ставили печатку, і не дарували лаврову і т.д.
Друге, історія щодо ікони варта уваги, як з дореволюційних часів, це важко прослідкувати, так з радянських і українських, де можна знайти сліди, при чому, ці сліди мають бути як в Києві, так і москві. І скоріш за все, в москві їх знайшли відразу, тому так швидко, просто моментально, від неї відмовились.
Невже ви думаєте, якби у москалів був хоч єдиний шанс привласнити ікону собі (припустимо, під час війни ікону з Одеси евакуювали разом з іншими цінностями кудись на урал, а потім офіційно не повертали в Україну), вони не верещали по всім своїм каналам про чергову віднайдену " скрепу"?
Додік хоч і додік, але теж на щось розраховував даруючи таку ікону.
Чекаємо продовження детективу.
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06.01.2021 00:05 Відповісти
Пойманный за руку скупщик краденного отдаст украденную вещь не владельцу, а вору!!!

а кто бы сомневался, что сербы и московиты - братушки ...
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05.01.2021 23:02 Відповісти
У меня есть икона середины 19 века, весьма ценная, по каталогам цена 150-180 000 гривен. Мыслей продавать у меня не было, она в нашей семье, с момента написания. Я ее вывез с Украины, правда еще до конфликта на Донбассе. Особо не прятал, так как не считал, что делаю что-то противозаконное, так и вывез, особо не шмонали. А мог влететь.
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05.01.2021 23:24 Відповісти
Имя то какое Додик...поневоле наводит на мысль о ворах и казнокрадах...
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06.01.2021 01:20 Відповісти
Додік не був би додіком.
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06.01.2021 01:58 Відповісти
Свежо предание, а верится с трудом (с)
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06.01.2021 03:40 Відповісти
"Иван, не знающий родства", все, на что упадет глаз, считает семейным. Такова "широта души".
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06.01.2021 07:09 Відповісти
Краденое нацистами - возвращают. Краденое шовинистами - нельзя, "старший брат". Упыри.
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06.01.2021 08:30 Відповісти
Правильно, а воры пусть публично вернут хозяину))) ничего другого от кацапов не ожидал))))
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06.01.2021 09:06 Відповісти
Те6перь точно знаю, почему слово ДОДИК - унизительное.
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06.01.2021 09:09 Відповісти
Додик он и в Африке Додик. Украина не подавала икону в розыск потому, что не могла знать о её исчезновении с оккупированной территории. Её просто украли и нелегально вывезли. И Додик прекрасно понимает что именно так и было. И они просто обязаны возбудить уголовное дело по этому поводу против той "семьи", которая передала ему икону. Но Додик ссыт и изворачивается.
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06.01.2021 12:54 Відповісти
Ікону повернуть крадунам назад і скажуть щоб більше не попадались
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06.01.2021 14:37 Відповісти
Икону Додику подарил кто - то из гундяевской секты кремлёвского паханата....Можно только догадываться, сколько исторических ценостей крадётся РПЦшной шайкой, пока они обитают в наших храмах, монастырях....
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06.01.2021 14:47 Відповісти
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