Боснія поверне українську ікону, але не Україні

Член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік пообіцяв повернути ікону, раніше подаровану міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, але не Україні, а тим, від кого він її отримав.

Про це він заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Додік стверджує, що історія про ікону "була придумана" в Боснії, і він публічно поверне цю ікону особам, які передали її йому.

За його словами, Україна ніколи не порушувала питання про зникнення ікони.

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"Це сімейна ікона. Навіть сьогодні влада в Україні не шукає цю ікону. Ви придумали історію, посол України сказав, що вона ґрунтувалася на повідомленнях ЗМІ. З цієї причини вона ґрунтується на брехні... Лавров вважав, що вона повинна бути повернута. У мене не було можливості. Я подзвоню людям, які передали мені ікону. Я публічно поверну її їм, і нехай вони пояснять інші речі", - заявив Додік.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

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