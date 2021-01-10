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Министр труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Министр труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Глава Министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает АРА.

Плагиат в диссертации министра заметил независимый эксперт, который утверждает, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок. Она писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил в дипломной работе Ашбахер за 2006 год много плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка.

Кристина Ашбахер отвергла обвинения.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом... По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - говорится в заявлении министра.

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство Украины назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

Также смотрите: Шкарлет о 87,4% плагиата в диссертации: "Уверен, что для абсолютнего большинства ученых Украины этот вопрос уже давно закрыт". ВИДЕО

По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.

Автор: 

Австрия (821) плагиат (133)


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Топ комментарии
+23
Пацанва.
Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 2311

Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 7206
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10.01.2021 13:11 Ответить
+22
Дикие люди. У нас это наоборот повод стать министром
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10.01.2021 13:05 Ответить
+12
Вона ж не міністр освіти...
України...
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10.01.2021 13:15 Ответить
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Дикие люди. У нас это наоборот повод стать министром
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10.01.2021 13:05 Ответить
профессором! и ********** себе подобных
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10.01.2021 13:06 Ответить
Пацанва.
Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 2311

Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 7206
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10.01.2021 13:11 Ответить
Рыгонпльный плагиатор Шкарлет угорает с Кристинки..
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10.01.2021 13:57 Ответить
о, если у нас диссертации проверить.
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10.01.2021 13:05 Ответить
а в Украине один аршлохер и не думает это делать ))
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10.01.2021 13:08 Ответить
А шо так нужно?
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10.01.2021 13:09 Ответить
Привет Шкарлету.
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10.01.2021 13:12 Ответить
Вона ж не міністр освіти...
України...
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10.01.2021 13:15 Ответить
мож аршбахер
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10.01.2021 13:16 Ответить
Все упирается в подозрения, которые дают повод. Ашбахер - пойтии вон, Шкарлету пробраться
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10.01.2021 13:17 Ответить
нешкарлетна, от і пішла у відставку.
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10.01.2021 13:21 Ответить
"Ну и дура" - подумал Шкарлет 😁
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10.01.2021 13:28 Ответить
И только Украинский нарид терпит когда им управляет быдло!
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10.01.2021 13:30 Ответить
И кому вы это пишете?? нашим шкарпетам - плагиаторам и ворам интеллектуальной собственности? на них подобная информация не влияет никаким боком... разве что злобно улыбнутся....
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10.01.2021 13:32 Ответить
СЛАБАЧКА!
ВОТ БЫЛА БЫ ОНА НАСТОЯЩЕЙ СЛУГОЙ НАРОДА...
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10.01.2021 13:48 Ответить
А наш міністр освіти після цієї новини, напевне, пацсталом сіпає нозями від сміху. (((
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10.01.2021 13:55 Ответить
Міністерка праці Австрії Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 8435
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10.01.2021 14:02 Ответить
ВАЗеленський лише таких і набирає в міністри.
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10.01.2021 14:06 Ответить
а кого может набирать в министры чмо, которое всю жизнь от детсада опущенное, в шнырях, и на подсрачниках? интеллектуалов высокого роста?
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10.01.2021 15:53 Ответить
Ничего удивительного, мы все вышли из ссср, из воровской среды, а щначит и почти 100% диссертаций сворованы, потому все благодушны к воровству, а значит у всех рыло в пуху, в том числе и у шоумена, шо вы нервничаете.
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10.01.2021 14:16 Ответить
Я знайомий з кількома дeсятками дисeртацій. Жодна з них нe є плагіатом. Я спілкувався з авторами в процeсі роботи на дисeртаціями, бачив як виконувалися роботи, інколи брав участь у цьому. Сам захистив дві. Тому тe, що Ви написали, є дурницeю.
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10.01.2021 18:00 Ответить
Дивні вони якісь, у відставку подають. А в нас то умова, щоб міністром стати.
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10.01.2021 14:30 Ответить
В якій жопі живем...
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10.01.2021 15:13 Ответить
Шкарлет, плагиат - а ваши доказательства не доказательства, вывсеврети.

Диплом ЗЕ из КВН - и ЗЕ дипломированный юрист.

Справка ЗЕ от ветеринара - и ЗЕ не наркоман.

Справка ЗЕ из Минобороны - и ЗЕ не уклонист.

Все ж просто. А австирийцы глупые и так не умеют.
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10.01.2021 15:55 Ответить
 
 