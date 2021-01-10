Министр труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Глава Министерства труда, семьи и молодежи Австрии Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает АРА.

Плагиат в диссертации министра заметил независимый эксперт, который утверждает, что пятая часть работы Ашбахер скопированы без указания ссылок. Она писала диссертацию в мае 2020 года в Техническом университете Братиславы. Кроме того, эксперт заметил в дипломной работе Ашбахер за 2006 год много плагиата, некорректных цитат и недостаточных знаний немецкого языка.

Кристина Ашбахер отвергла обвинения.

"Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом... По этой причине я ухожу в отставку с моей должности", - говорится в заявлении министра.

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Напомним, 25 июня 2020 года правительство Украины назначило Сергея Шкарлета заместителем министра образования на науки и одновременно возложило на него обязанности и.о. министра. Решение было принято вопреки общественной критике, которая звучала по поводу его возможного назначения.

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По данным сайта "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях", статья для докторской диссертации и.о. министра образования Сергея Шкарлета сплошной плагиат - совпадения с работами других ученых составляют 87,4%. Также об обнаружении плагиата в трех работах Шкарлета заявлял комитет по этике Нацагентства качества высшего образования.

Национальный университет "Киево-могилянская академия" напоминал о плагиате в научных работах Шкарлета и призывал депутатов ВР не голосовать за его кандидатуру на должность министра образования Украины.

17 декабря Верховная Рада 226 голосами назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. До этого он исполнял обязанности главы МОН.

Представители партии "Голос" заявили о нарушениях в ходе голосования и сообщили, что будут требовать повторного голосования. В частности, по словам Инны Совсун, среди тех, кто поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета был Григорий Суркис, отсутствовавший в это время в Верховной Раде.