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Новини
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Міністерка праці Австрії Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті

Міністерка праці Австрії Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті

Очільниця Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє АРА.

Плагіат у дисертації міністра помітив незалежний експерт, який стверджує, що п'ята частина роботи Ашбахер скопійовані без зазначення посилань. Вона писала дисертацію в травні 2020 року в Технічному університеті Братислави. Крім того, експерт помітив в дипломній роботі Ашбахер за 2006 рік багато плагіату, некоректних цитат і недостатніх знань німецької мови.

Крістіна Ашбахер відкинула звинувачення.

"Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ і політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки і поспішно мене засуджують немислимим чином... З цієї причини я йду у відставку з моєї посади", - йдеться в заяві міністра.

Також читайте: Члени комісії, яка не визнавала наявність плагіату в роботах Шкарлета, самі виявилися плагіаторами

Нагадаємо, 25 червня 2020 року уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклав на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

Читайте також: Подав запит в УДО надати запис голосування за Шкарлета з їхніх камер, - Железняк

17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.

Австрія (975) плагіат (69)


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Топ коментарі
+23
Пацанва.
Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 2311

Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 7206
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10.01.2021 13:11 Відповісти
+22
Дикие люди. У нас это наоборот повод стать министром
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10.01.2021 13:05 Відповісти
+12
Вона ж не міністр освіти...
України...
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10.01.2021 13:15 Відповісти
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Дикие люди. У нас это наоборот повод стать министром
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10.01.2021 13:05 Відповісти
профессором! и ********** себе подобных
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10.01.2021 13:06 Відповісти
Пацанва.
Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 2311

Министра труда Австрии Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате - Цензор.НЕТ 7206
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10.01.2021 13:11 Відповісти
Рыгонпльный плагиатор Шкарлет угорает с Кристинки..
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10.01.2021 13:57 Відповісти
о, если у нас диссертации проверить.
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10.01.2021 13:05 Відповісти
а в Украине один аршлохер и не думает это делать ))
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10.01.2021 13:08 Відповісти
А шо так нужно?
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10.01.2021 13:09 Відповісти
Привет Шкарлету.
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10.01.2021 13:12 Відповісти
Вона ж не міністр освіти...
України...
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10.01.2021 13:15 Відповісти
мож аршбахер
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10.01.2021 13:16 Відповісти
Все упирается в подозрения, которые дают повод. Ашбахер - пойтии вон, Шкарлету пробраться
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10.01.2021 13:17 Відповісти
нешкарлетна, от і пішла у відставку.
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10.01.2021 13:21 Відповісти
"Ну и дура" - подумал Шкарлет 😁
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10.01.2021 13:28 Відповісти
И только Украинский нарид терпит когда им управляет быдло!
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10.01.2021 13:30 Відповісти
И кому вы это пишете?? нашим шкарпетам - плагиаторам и ворам интеллектуальной собственности? на них подобная информация не влияет никаким боком... разве что злобно улыбнутся....
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10.01.2021 13:32 Відповісти
СЛАБАЧКА!
ВОТ БЫЛА БЫ ОНА НАСТОЯЩЕЙ СЛУГОЙ НАРОДА...
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10.01.2021 13:48 Відповісти
А наш міністр освіти після цієї новини, напевне, пацсталом сіпає нозями від сміху. (((
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10.01.2021 13:55 Відповісти
Міністерка праці Австрії Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті - Цензор.НЕТ 8435
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10.01.2021 14:02 Відповісти
ВАЗеленський лише таких і набирає в міністри.
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10.01.2021 14:06 Відповісти
а кого может набирать в министры чмо, которое всю жизнь от детсада опущенное, в шнырях, и на подсрачниках? интеллектуалов высокого роста?
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10.01.2021 15:53 Відповісти
Ничего удивительного, мы все вышли из ссср, из воровской среды, а щначит и почти 100% диссертаций сворованы, потому все благодушны к воровству, а значит у всех рыло в пуху, в том числе и у шоумена, шо вы нервничаете.
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10.01.2021 14:16 Відповісти
Я знайомий з кількома дeсятками дисeртацій. Жодна з них нe є плагіатом. Я спілкувався з авторами в процeсі роботи на дисeртаціями, бачив як виконувалися роботи, інколи брав участь у цьому. Сам захистив дві. Тому тe, що Ви написали, є дурницeю.
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10.01.2021 18:00 Відповісти
Дивні вони якісь, у відставку подають. А в нас то умова, щоб міністром стати.
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10.01.2021 14:30 Відповісти
В якій жопі живем...
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10.01.2021 15:13 Відповісти
Шкарлет, плагиат - а ваши доказательства не доказательства, вывсеврети.

Диплом ЗЕ из КВН - и ЗЕ дипломированный юрист.

Справка ЗЕ от ветеринара - и ЗЕ не наркоман.

Справка ЗЕ из Минобороны - и ЗЕ не уклонист.

Все ж просто. А австирийцы глупые и так не умеют.
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10.01.2021 15:55 Відповісти
 
 