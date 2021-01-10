Міністерка праці Австрії Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті

Очільниця Міністерства праці, сім'ї та молоді Австрії Крістіна Ашбахер подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє АРА.

Плагіат у дисертації міністра помітив незалежний експерт, який стверджує, що п'ята частина роботи Ашбахер скопійовані без зазначення посилань. Вона писала дисертацію в травні 2020 року в Технічному університеті Братислави. Крім того, експерт помітив в дипломній роботі Ашбахер за 2006 рік багато плагіату, некоректних цитат і недостатніх знань німецької мови.

Крістіна Ашбахер відкинула звинувачення.

"Моя сім'я і я бачимо, що ЗМІ і політичні опоненти не дають мені провести справедливий процес перевірки і поспішно мене засуджують немислимим чином... З цієї причини я йду у відставку з моєї посади", - йдеться в заяві міністра.

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Нагадаємо, 25 червня 2020 року уряд призначив Сергія Шкарлета заступником міністра освіти та науки і одночасно поклав на нього обов'язки в.о. міністра. Рішення було прийнято всупереч громадській критиці, яка звучала з приводу його можливого призначення.

За даними сайту "Помилки і фальсифікації в наукових дослідженнях", стаття для докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета суцільний плагіат - збіги з роботами інших вчених становлять 87,4%. Сам Шкарлет заперечує звинувачення в плагіаті. Також про виявлення плагіату в трьох роботах Шкарлета заявляв комітет з етики Нацагентства якості вищої освіти.

Національний університет "Києво-Могилянська академія" нагадував про плагіат в наукових роботах Шкарлета і закликав депутатів ВР не голосувати за його кандидатуру на посаду міністра освіти України.

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17 грудня Верховна Рада 226 голосами призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. До цього він виконував обов'язки глави МОН.

Представники партії "Голос" заявили про порушення під час голосування і повідомили, що вимагатимуть повторного голосування. Зокрема, за словами Інни Совсун, серед тих, хто підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета, був і Григорій Суркіс, якого не було тоді у Верховній Раді.