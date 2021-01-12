Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ
300-летняя позолоченная украинская икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик незаконно подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 миллиона евро.
Об этом сообщает "Балканський оглядач" со ссылкой на боснийский телеканал BN TV, информирует Цензор.НЕТ.
По данным телеканала, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение банку UKIO, имеющему литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.
Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.
Я видел костры из книг
Я слышал вой попов
Ученый, еретик - к прожарке будь готов
Если общество решило что предмет ценный, то и кусок гуано купить за лимон
все, разговор окончен, без обид, но это как с гол*бем в шахматы играть
Сума, як на мене, завищена. Не кожен рембрандт з ван гогом стільки коштують.Але те, що ікона знаходилась в банку, та ще й збанкрутілому, може пояснювати таку її оцінку. Не виключено, що хтось використав її як заставу під кредит, чи розплатився іконою за якісь послуги, зумисне завищивши ціну у змові з працівниками банку. Тому у документах банку може бути вказана ця сума.
Скільки насправді коштує ікона і кому вона належала в Україні чекаємо відповіді від вітчизняних фахівців. Вони ж мовчать, що партизани.
Погодьтесь, детектив з іконою ще той.
Максимум, при самом-самом удачном раскладе, и то если там есть подпись Мазепы, 10 тыс. Евро.
Максимум - $12,5 тысяч.
Уявіть собі, країна, яка внаглу стирила,окупувала Крим, не злякавшись жодних санкцій і наслідків, раптом виявляє надзвичайну політичну цнотливість і боїться прийняти в подарунок якусь маленьку ікону. З чого б це, тим більше, якби вона була законно вивезена за кордон та ще й продана з аукціону, як дехто припускає? Країна, яка вбиває тисячами людей від Донбасу до Сирії і Лівіі, порушуючи будь- які міжнародні норми, каже, нехай Інтерпол розбереться з цієї іконою.
Погодьтесь, дивно, навіть без зайвої конспірології.