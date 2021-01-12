Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ

300-летняя позолоченная украинская икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик незаконно подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 миллиона евро.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" со ссылкой на боснийский телеканал BN TV.

По данным телеканала, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение банку UKIO, имеющему литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.