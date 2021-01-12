РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5069 посетителей онлайн
Новости
5 620 19

Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ

Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ

300-летняя позолоченная украинская икона, которую председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик незаконно подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, оценивается в 12,5 миллиона евро.

Об этом сообщает "Балканський оглядач" со ссылкой на боснийский телеканал BN TV, информирует Цензор.НЕТ.

По данным телеканала, икона хранилась в банковском сейфе Banke Srpske до его банкротства, а затем была передана на хранение банку UKIO, имеющему литовских владельцев. Когда и как икона попала в боснийский банк, точно неизвестно.

Читайте также: Босния вернет украинскую икону, но не Украине

Напомним, 12 декабря министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске. Позже стало известно, что прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Ранее глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ 01

икона (85) Лавров Сергей (2365)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Да додик удавился бы за 12 миллионов..и лаврова бы обоссал с ног до головы за такие деньги..боснийско-цыганский кАнал похлеще кацапов горбатого лепит
показать весь комментарий
12.01.2021 11:37 Ответить
+4
Пройдіться по маєтках у селі Козин чи Конча... Там таких ікон вагони !
показать весь комментарий
12.01.2021 11:27 Ответить
+3
А зарплату получать кусками крашеной бумаги ты ж не против?
Если общество решило что предмет ценный, то и кусок гуано купить за лимон
показать весь комментарий
12.01.2021 13:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кусок раскрашенной доски? Я бы в сортире повесил разве шо)

Я видел костры из книг
Я слышал вой попов
Ученый, еретик - к прожарке будь готов
показать весь комментарий
12.01.2021 11:26 Ответить
А зарплату получать кусками крашеной бумаги ты ж не против?
Если общество решило что предмет ценный, то и кусок гуано купить за лимон
показать весь комментарий
12.01.2021 13:03 Ответить
ну если тебе нравится, допустим шоп твои дети опухшие с голоду просили покушать на улице, а подле них идет толстый поп с такой доской и грит им: Возрадуйтесь православные, всего 12млн. евро отдал, сторговался, скинули пол-ляма, как раз на новый джип хватит, плюс в год эта доска будет приносить 2млн., за 6 лет уже в плюс буду идти))) Че вы плачете то? От радости? то-то
показать весь комментарий
12.01.2021 13:25 Ответить
Тебе токо попы на джыпах не нравятся? Меня больше менты-прокуроры-судьи беспокоят. Поскольку попов из налогов еще не додумались кормить.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:35 Ответить
Поскольку попов из налогов еще не додумались кормить.\\\\\\\\\\


все, разговор окончен, без обид, но это как с гол*бем в шахматы играть
показать весь комментарий
12.01.2021 16:12 Ответить
Пройдіться по маєтках у селі Козин чи Конча... Там таких ікон вагони !
показать весь комментарий
12.01.2021 11:27 Ответить
Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ - Цензор.НЕТ 5838
показать весь комментарий
12.01.2021 11:31 Ответить
Точно.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:49 Ответить
Да додик удавился бы за 12 миллионов..и лаврова бы обоссал с ног до головы за такие деньги..боснийско-цыганский кАнал похлеще кацапов горбатого лепит
показать весь комментарий
12.01.2021 11:37 Ответить
Які скромні і,головне, багаті українці. Хтось втратив майно на 12,5 млн. євро і йому байдуже. Ніяких даних до сих пір про український слід ікони.
Сума, як на мене, завищена. Не кожен рембрандт з ван гогом стільки коштують.Але те, що ікона знаходилась в банку, та ще й збанкрутілому, може пояснювати таку її оцінку. Не виключено, що хтось використав її як заставу під кредит, чи розплатився іконою за якісь послуги, зумисне завищивши ціну у змові з працівниками банку. Тому у документах банку може бути вказана ця сума.
Скільки насправді коштує ікона і кому вона належала в Україні чекаємо відповіді від вітчизняних фахівців. Вони ж мовчать, що партизани.
Погодьтесь, детектив з іконою ще той.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:12 Ответить
у меня в небольшом городе с музея в 90-х исчезла катана японская и кинжал СС красивейший - какой то уникальный . я все каталоги пересмотрел по холодному оружию немцев ни в одном не было похожего . в начале нулевых картины в художественном музее вдруг стали копиями вместо оригиналов .да и то выяснилось после того как одна из вроде музейных картин всплыла на аукционе . это в небольшом городе . а как разворовывали по всей стране при кучме можно только предполагать.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:43 Ответить
12,5мільйонів євро??!!Кому ж вона належала?Івану Мазепі?
показать весь комментарий
12.01.2021 12:21 Ответить
Литовский след!
показать весь комментарий
12.01.2021 12:40 Ответить
ну там еще нужно посмотреть, вернет ли кацапский "мид" вообще что-либо, так как обещать - не значит что-то делать, особенно в случае москалей. а если вернет - то может "вернуть" и подделку, как у них обычно принято. а так конечно Додику спасибо, хотя просто дурак наверное.
показать весь комментарий
12.01.2021 12:48 Ответить
И опять фейк.
Максимум, при самом-самом удачном раскладе, и то если там есть подпись Мазепы, 10 тыс. Евро.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:05 Ответить
Шото , для позолоченной иконы, очень уж высокая цена, даже если ей 300 лет
показать весь комментарий
12.01.2021 13:10 Ответить
Ошиблись на 3 порядка (3 нуля лишних).
Максимум - $12,5 тысяч.
показать весь комментарий
12.01.2021 13:19 Ответить
Надо сначала провести анализ кому эта принадлежала ранее и как она попала в Боснию. Может на законных основаниях, например продана через Сотбис. А может и нет. Была ли она украдена из музея или украинского храма. Может эта икона у них там давным-давно. А вообще все это буря в стакане воды
показать весь комментарий
12.01.2021 14:03 Ответить
Ця ікона точно з якоюсь цікавою історією, не виключено, кримінальною.
Уявіть собі, країна, яка внаглу стирила,окупувала Крим, не злякавшись жодних санкцій і наслідків, раптом виявляє надзвичайну політичну цнотливість і боїться прийняти в подарунок якусь маленьку ікону. З чого б це, тим більше, якби вона була законно вивезена за кордон та ще й продана з аукціону, як дехто припускає? Країна, яка вбиває тисячами людей від Донбасу до Сирії і Лівіі, порушуючи будь- які міжнародні норми, каже, нехай Інтерпол розбереться з цієї іконою.
Погодьтесь, дивно, навіть без зайвої конспірології.
показать весь комментарий
12.01.2021 15:42 Ответить
 
 