Вартість подарованої Лаврову української ікони становить 12,5 млн євро, - ЗМІ

300-річна позолочена українська ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік незаконно подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, оцінюється в 12,5 мільйона євро.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" із посиланням на боснійський телеканал BN TV, інформує Цензор.НЕТ.

За даними телеканалу, ікона зберігалася в банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства, а потім була передана на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Коли і як ікона потрапила в боснійський банк, точно невідомо.

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

