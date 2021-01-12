УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4507 відвідувачів онлайн
Новини
5 620 19

Вартість подарованої Лаврову української ікони становить 12,5 млн євро, - ЗМІ

Вартість подарованої Лаврову української ікони становить 12,5 млн євро, - ЗМІ

300-річна позолочена українська ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік незаконно подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, оцінюється в 12,5 мільйона євро.

Про це повідомляє "Балканський оглядач" із посиланням на боснійський телеканал BN TV, інформує Цензор.НЕТ.

За даними телеканалу, ікона зберігалася в банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства, а потім була передана на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Коли і як ікона потрапила в боснійський банк, точно невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснія поверне українську ікону, але не Україні

Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.

Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.

Читайте також: Україна просить Боснію невідкладно передати подаровану Лаврову ікону для експертизи, - МЗС

Вартість подарованої Лаврову української ікони становить 12,5 млн євро, - ЗМІ 01

Автор: 

ікона (61) Лавров Сергій (1651)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Да додик удавился бы за 12 миллионов..и лаврова бы обоссал с ног до головы за такие деньги..боснийско-цыганский кАнал похлеще кацапов горбатого лепит
показати весь коментар
12.01.2021 11:37 Відповісти
+4
Пройдіться по маєтках у селі Козин чи Конча... Там таких ікон вагони !
показати весь коментар
12.01.2021 11:27 Відповісти
+3
А зарплату получать кусками крашеной бумаги ты ж не против?
Если общество решило что предмет ценный, то и кусок гуано купить за лимон
показати весь коментар
12.01.2021 13:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кусок раскрашенной доски? Я бы в сортире повесил разве шо)

Я видел костры из книг
Я слышал вой попов
Ученый, еретик - к прожарке будь готов
показати весь коментар
12.01.2021 11:26 Відповісти
А зарплату получать кусками крашеной бумаги ты ж не против?
Если общество решило что предмет ценный, то и кусок гуано купить за лимон
показати весь коментар
12.01.2021 13:03 Відповісти
ну если тебе нравится, допустим шоп твои дети опухшие с голоду просили покушать на улице, а подле них идет толстый поп с такой доской и грит им: Возрадуйтесь православные, всего 12млн. евро отдал, сторговался, скинули пол-ляма, как раз на новый джип хватит, плюс в год эта доска будет приносить 2млн., за 6 лет уже в плюс буду идти))) Че вы плачете то? От радости? то-то
показати весь коментар
12.01.2021 13:25 Відповісти
Тебе токо попы на джыпах не нравятся? Меня больше менты-прокуроры-судьи беспокоят. Поскольку попов из налогов еще не додумались кормить.
показати весь коментар
12.01.2021 13:35 Відповісти
Поскольку попов из налогов еще не додумались кормить.\\\\\\\\\\


все, разговор окончен, без обид, но это как с гол*бем в шахматы играть
показати весь коментар
12.01.2021 16:12 Відповісти
Пройдіться по маєтках у селі Козин чи Конча... Там таких ікон вагони !
показати весь коментар
12.01.2021 11:27 Відповісти
Стоимость подаренной Лаврову украинской иконы составляет 12,5 млн евро, - СМИ - Цензор.НЕТ 5838
показати весь коментар
12.01.2021 11:31 Відповісти
Точно.
показати весь коментар
12.01.2021 12:49 Відповісти
Да додик удавился бы за 12 миллионов..и лаврова бы обоссал с ног до головы за такие деньги..боснийско-цыганский кАнал похлеще кацапов горбатого лепит
показати весь коментар
12.01.2021 11:37 Відповісти
Які скромні і,головне, багаті українці. Хтось втратив майно на 12,5 млн. євро і йому байдуже. Ніяких даних до сих пір про український слід ікони.
Сума, як на мене, завищена. Не кожен рембрандт з ван гогом стільки коштують.Але те, що ікона знаходилась в банку, та ще й збанкрутілому, може пояснювати таку її оцінку. Не виключено, що хтось використав її як заставу під кредит, чи розплатився іконою за якісь послуги, зумисне завищивши ціну у змові з працівниками банку. Тому у документах банку може бути вказана ця сума.
Скільки насправді коштує ікона і кому вона належала в Україні чекаємо відповіді від вітчизняних фахівців. Вони ж мовчать, що партизани.
Погодьтесь, детектив з іконою ще той.
показати весь коментар
12.01.2021 12:12 Відповісти
у меня в небольшом городе с музея в 90-х исчезла катана японская и кинжал СС красивейший - какой то уникальный . я все каталоги пересмотрел по холодному оружию немцев ни в одном не было похожего . в начале нулевых картины в художественном музее вдруг стали копиями вместо оригиналов .да и то выяснилось после того как одна из вроде музейных картин всплыла на аукционе . это в небольшом городе . а как разворовывали по всей стране при кучме можно только предполагать.
показати весь коментар
12.01.2021 12:43 Відповісти
12,5мільйонів євро??!!Кому ж вона належала?Івану Мазепі?
показати весь коментар
12.01.2021 12:21 Відповісти
Литовский след!
показати весь коментар
12.01.2021 12:40 Відповісти
ну там еще нужно посмотреть, вернет ли кацапский "мид" вообще что-либо, так как обещать - не значит что-то делать, особенно в случае москалей. а если вернет - то может "вернуть" и подделку, как у них обычно принято. а так конечно Додику спасибо, хотя просто дурак наверное.
показати весь коментар
12.01.2021 12:48 Відповісти
И опять фейк.
Максимум, при самом-самом удачном раскладе, и то если там есть подпись Мазепы, 10 тыс. Евро.
показати весь коментар
12.01.2021 13:05 Відповісти
Шото , для позолоченной иконы, очень уж высокая цена, даже если ей 300 лет
показати весь коментар
12.01.2021 13:10 Відповісти
Ошиблись на 3 порядка (3 нуля лишних).
Максимум - $12,5 тысяч.
показати весь коментар
12.01.2021 13:19 Відповісти
Надо сначала провести анализ кому эта принадлежала ранее и как она попала в Боснию. Может на законных основаниях, например продана через Сотбис. А может и нет. Была ли она украдена из музея или украинского храма. Может эта икона у них там давным-давно. А вообще все это буря в стакане воды
показати весь коментар
12.01.2021 14:03 Відповісти
Ця ікона точно з якоюсь цікавою історією, не виключено, кримінальною.
Уявіть собі, країна, яка внаглу стирила,окупувала Крим, не злякавшись жодних санкцій і наслідків, раптом виявляє надзвичайну політичну цнотливість і боїться прийняти в подарунок якусь маленьку ікону. З чого б це, тим більше, якби вона була законно вивезена за кордон та ще й продана з аукціону, як дехто припускає? Країна, яка вбиває тисячами людей від Донбасу до Сирії і Лівіі, порушуючи будь- які міжнародні норми, каже, нехай Інтерпол розбереться з цієї іконою.
Погодьтесь, дивно, навіть без зайвої конспірології.
показати весь коментар
12.01.2021 15:42 Відповісти
 
 