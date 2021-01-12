Вартість подарованої Лаврову української ікони становить 12,5 млн євро, - ЗМІ
300-річна позолочена українська ікона, яку голова Президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік незаконно подарував міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову, оцінюється в 12,5 мільйона євро.
Про це повідомляє "Балканський оглядач" із посиланням на боснійський телеканал BN TV, інформує Цензор.НЕТ.
За даними телеканалу, ікона зберігалася в банківському сейфі Banke Srpske до його банкрутства, а потім була передана на зберігання банку UKIO, який має литовських власників. Коли і як ікона потрапила в боснійський банк, точно невідомо.
Нагадаємо, 12 грудня міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час візиту на Балкани вручили 300-річну українську позолочену ікону святого Миколая, яку нібито "знайшли" в Луганську. Пізніше стало відомо, що прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) розпочала слідство у справі української ікони, яку представник сербського народу Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову. 19 листопада МЗС РФ заявило, що поверне ікону Боснії і Герцеговині до з'ясування її історії за лінією Інтерполу. 23 грудня російська сторона передала в посольство Боснії і Герцеговини в Москві вищезгадану ікону XVIII століття.
Раніше глава Асоціації ветеранів Армії Республіки Сербської заявив, що ікона, яку Мілорад Додік подарував Лаврову, була вивезена з окупованого Донбасу в 2018 році через Росію і Сербію.
Я видел костры из книг
Я слышал вой попов
Ученый, еретик - к прожарке будь готов
Если общество решило что предмет ценный, то и кусок гуано купить за лимон
все, разговор окончен, без обид, но это как с гол*бем в шахматы играть
Сума, як на мене, завищена. Не кожен рембрандт з ван гогом стільки коштують.Але те, що ікона знаходилась в банку, та ще й збанкрутілому, може пояснювати таку її оцінку. Не виключено, що хтось використав її як заставу під кредит, чи розплатився іконою за якісь послуги, зумисне завищивши ціну у змові з працівниками банку. Тому у документах банку може бути вказана ця сума.
Скільки насправді коштує ікона і кому вона належала в Україні чекаємо відповіді від вітчизняних фахівців. Вони ж мовчать, що партизани.
Погодьтесь, детектив з іконою ще той.
Максимум, при самом-самом удачном раскладе, и то если там есть подпись Мазепы, 10 тыс. Евро.
Максимум - $12,5 тысяч.
Уявіть собі, країна, яка внаглу стирила,окупувала Крим, не злякавшись жодних санкцій і наслідків, раптом виявляє надзвичайну політичну цнотливість і боїться прийняти в подарунок якусь маленьку ікону. З чого б це, тим більше, якби вона була законно вивезена за кордон та ще й продана з аукціону, як дехто припускає? Країна, яка вбиває тисячами людей від Донбасу до Сирії і Лівіі, порушуючи будь- які міжнародні норми, каже, нехай Інтерпол розбереться з цієї іконою.
Погодьтесь, дивно, навіть без зайвої конспірології.