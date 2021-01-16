Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности
Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в распространении неправдивой информации и некомпетентности.
Как сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на rtrs.portal, специальное заявление офиса представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, который сейчас председательствует в этой институции, стало очередным этапом скандала вокруг иконы, подаренной им главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года, передает Цензор.НЕТ.
"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - отмечается в заявлении.
Как отмечается в сообщении, 23 декабря прошлого года кабинет главы президиума БиГ обратился в Посольство Украины в Сараево с требованием предоставить всю информацию, которая бы подтверждала утверждение о праве собственности на икону.
"Офис прямо просил Посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, время, место и владельца", - говорится в заявлении. Но, как отмечает офис Додика, до сих Посольство Украины не предоставило запрашиваемую информацию.
Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями.
Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.
Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.
Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.
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*представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, Источник: https://censor.net/ru/n3242216
Дмитрий Чекалкин (с)
Если бы он не был в кресле, а торговал на рынке, то он без зазрения совести обвешивал бы покупателей. Нашли тоже фигуру - директор сербской части Боснии...
У нас такого уровня - директор ходовой точки шаурмы.
Не полное дно, но где-то так...
Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями. Источник: https://censor.net/ru/n3242216
"Чтоб худого за царя не болтал народ зазря действуй строго по закону т.е действуй втихаря"
прекратить играть в Twitter-дипломатию
Бюрократия она подразумевает тома официальной переписки с десятком музейных описей, экспертных оценок и номеров в каталогах.
Всё заменяется ёмкими и злободневными постами в фейсбуке
Бабло оно на всех влияет, на ботов тоже. А потому я, не имея мозгов, с вами https://censor.net/ru/user/110110 (который тырит из карманов мобилки) в переписку вступать не собираюсь, а предъявлю в полицию:
1. Чек из магазина.
2. Коробку от аппарата (с имейлом)
3. Скриншот с сайта Асус где данный аппарат зарегистрирован на мою электронную почту.
Если бы у меня были мозги - а доказательств (кроме сургучной печати) не было мне бы оставалось гневные посты в фейсбуке тискать.
МИД в Твиттере деньги Арбузова и имущество Ощадбанка возвращал. А в фейсбуке скифское золото .
Пусть Додик додонит мозги другому додику..
Ведь,"виноват всегда тот, которого облили дерьмом, в конце концов ему же отмываться"(с)
Сургучна печатка Наркомату УРСР (якщо точно - "Наркомату культури") говорить про одне : дана річ є власністю держави Україна, що є правонаступницею УРСР, ще з часів до початку ІІ Світової війни. Тоді частина предметів культу, в діючих церквах, не конфісковувалися, а визнавалися державною власністю і передавалися "на відповідальне зберігання", для використання у відправленні релігійних культів, церковним громадам... Німці не вкрали... Так "братушки" "руку приклали"...
І Додік - "БАРИГА" справжній, згідно з термінологією злодійської "фєні"... "Скупник краденого"...
Никто не спорит, про ущербность додика и всей этой братии на Балканах. Но МИД должен не твитты писать, а работать.
До сих пір Україна не назвала юридичної чи фізичної особи, кому належала ця ікона.
У кожної культурної цінності має бути, так би мовити, свій паспорт, і вона має бути на відповідному обліку.
Дуже добре, що в Україні таки порушили кримінальну справу з цього приводу. Зрозуміло, що додік є одним з перших фігурантів цієї справи. Але без документальних доказів знаходження ікони в Україні, скажімо з 1991 року по нинішній рік, дуже важно буде її повернути додому.
- Dodik, Big Didilk.
А по сути и сказать нечего, типичное ватное мычание в стиле: "какие ваши доказательства".