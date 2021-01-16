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Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности

Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в распространении неправдивой информации и некомпетентности.

Как сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на rtrs.portal, специальное заявление офиса представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, который сейчас председательствует в этой институции, стало очередным этапом скандала вокруг иконы, подаренной им главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года, передает Цензор.НЕТ.

"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - отмечается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, 23 декабря прошлого года кабинет главы президиума БиГ обратился в Посольство Украины в Сараево с требованием предоставить всю информацию, которая бы подтверждала утверждение о праве собственности на икону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не принимает язык ультиматумов, - МИД об условии Додика по возвращению подаренной Лаврову иконы

"Офис прямо просил Посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, время, место и владельца", - говорится в заявлении. Но, как отмечает офис Додика, до сих Посольство Украины не предоставило запрашиваемую информацию.

Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями.

Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

Также читайте: У сербского лидера Боснии заявили, что он подарил Лаврову "семейную икону", но никаких подтверждающих документов не предоставили, - МИД

Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

Автор: 

Босния (80) икона (85) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+25
Ну, фамилия говорит сама за себя, Додик!
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16.01.2021 19:23 Ответить
+17
У каждого Додика - своя методика.
Дмитрий Чекалкин (с)
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16.01.2021 19:23 Ответить
+15
Питання не в іконі а в гідності. Щось у Додика з гідністю не в нормі. Посваритись із цілою державою заради однієї ікони ! Це ще треба вміти !!!
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16.01.2021 19:26 Ответить
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Ну, фамилия говорит сама за себя, Додик!
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16.01.2021 19:23 Ответить
Додик это он в Боснии Додик...а в тюрьме Украины просто чувак...дэбило
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16.01.2021 19:44 Ответить
той венгрии как лугандонская область,а гонору у этого додика хоть отбавляй,а зеленый поц словно в рот какашки набрал,молчит дэбил
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16.01.2021 20:36 Ответить
той венгрии как лугандонская область,а гонору у этого додика*Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності - Цензор.НЕТ 8369
++++++Боснійський політик Додік, який подарував Лаврову українську ікону, звинуватив Кулебу в некомпетентності - Цензор.НЕТ 2085
*представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, Источник: https://censor.net/ru/n3242216
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16.01.2021 21:07 Ответить
А при чому тут "венгрія"? Додік - офіційний представник Боснії і Герцеговини, боснійський серб...
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16.01.2021 23:56 Ответить
Да не , Додик правильно говорит ,если икону умыкнули ,расскажите ,где и когда ,докажите что ваша. ****... ,что выбрали кварталовских ****..., сей час возмущаються , а мы смотрим кино ,и прикалываемся. ,С цен на газ ,на электричество , на конец войне и эпохи бедности ,на все что клоуны натворили , на кассовые аппараты ,на рост налогов ,на *******... локаунд . Граждане Украины вы сидите перед компом ,думайте ,образовывайтесь ,читайте не только то что хотите услышать. Работайте с разными источниками .Не ужели у 73% остался ген Шарикова и Швондера?
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17.01.2021 14:10 Ответить
У каждого Додика - своя методика.
Дмитрий Чекалкин (с)
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16.01.2021 19:23 Ответить
Методичка московська!
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16.01.2021 19:34 Ответить
А там цитаты: "А вы докажите!".
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16.01.2021 19:38 Ответить
Да! Я свидетельствую!
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17.01.2021 05:35 Ответить
Питання не в іконі а в гідності. Щось у Додика з гідністю не в нормі. Посваритись із цілою державою заради однієї ікони ! Це ще треба вміти !!!
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16.01.2021 19:26 Ответить
Всякий Додик ще буде гавкати в наш бік.
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16.01.2021 19:27 Ответить
Там сидит обычный жулик в кресле чиновника.
Если бы он не был в кресле, а торговал на рынке, то он без зазрения совести обвешивал бы покупателей. Нашли тоже фигуру - директор сербской части Боснии...
У нас такого уровня - директор ходовой точки шаурмы.
Не полное дно, но где-то так...
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16.01.2021 19:41 Ответить
Интересно , найдется хоть один тролль , поддерживающий обвинение министра Украиньі от Додика ?
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16.01.2021 19:29 Ответить
не тут, на їхніх сайтах.
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16.01.2021 20:30 Ответить
Я поддерживаю Додика.
Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями. Источник: https://censor.net/ru/n3242216
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16.01.2021 21:11 Ответить
Мда... А ведь даже Лавров не захотел открыто поддерживать мародеров...
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16.01.2021 21:49 Ответить
...т.е. бомбить Боснию?
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17.01.2021 12:42 Ответить
действовать в соответствии с международным правом и конвенциями.Источник: https://censor.net/ru/n3242216

"Чтоб худого за царя не болтал народ зазря действуй строго по закону т.е действуй втихаря"

прекратить играть в Twitter-дипломатию
Бюрократия она подразумевает тома официальной переписки с десятком музейных описей, экспертных оценок и номеров в каталогах.
Всё заменяется ёмкими и злободневными постами в фейсбуке
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17.01.2021 13:07 Ответить
как мило. и много Молдова напереписывалась с музеями в Приднестровье? много Грузия напереписывалась с музеями Абхазии и Южной Осетии? вот скажи, у тебя от рождения мозгов нет, или это так бабло расеянское на ботов влияет?
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18.01.2021 07:53 Ответить
Отвечаю:
Бабло оно на всех влияет, на ботов тоже. А потому я, не имея мозгов, с вами https://censor.net/ru/user/110110 (который тырит из карманов мобилки) в переписку вступать не собираюсь, а предъявлю в полицию:
1. Чек из магазина.
2. Коробку от аппарата (с имейлом)
3. Скриншот с сайта Асус где данный аппарат зарегистрирован на мою электронную почту.
Если бы у меня были мозги - а доказательств (кроме сургучной печати) не было мне бы оставалось гневные посты в фейсбуке тискать.
МИД в Твиттере деньги Арбузова и имущество Ощадбанка возвращал. А в фейсбуке скифское золото .
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18.01.2021 11:55 Ответить
Ой сейчас Дмитро как резанет в ответ.
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16.01.2021 19:29 Ответить
Српско - лайно (с)
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16.01.2021 19:30 Ответить
Не будьте "додиком", не доказывайте свою компетентность какому-то Додику.
Пусть Додик додонит мозги другому додику..
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16.01.2021 19:31 Ответить
Кулеба, пусть этот додик доказывает, что не знал, бедняга, что икона - краденая! Ну и влупите ему иск, пусть оправдывается.
Ведь,"виноват всегда тот, которого облили дерьмом, в конце концов ему же отмываться"(с)
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16.01.2021 19:31 Ответить
Это чмо распрекрасно знало что икона краденая, а если нет, то то что не русская и тем более не своя---тем более! И иконами не шутят с таким возрастом. Просто борзо отбивается. Будем знать с кем дело иметь возможно будем или имеем. Это пятно не смоется навеки.
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16.01.2021 19:32 Ответить
Бросьте "гуся", Додик!
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16.01.2021 19:33 Ответить
Брось птицу в оригинале.
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16.01.2021 19:36 Ответить
Тут уместнее "Додик, брось стерха!"
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16.01.2021 21:51 Ответить
Еще раз подтверждает что Украине нельзя идти по Боснийскому, да и по Молдавскому сценарию. Хотя у нас и при нынешней ситуации" Додиков" местного разлива больше на душу населения чем во всем мире.
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16.01.2021 19:40 Ответить
Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности - Цензор.НЕТ 5274
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16.01.2021 19:45 Ответить
Додик ,конечно,то еще чмо ,но тут он прав.....Такую тему не видосиками и постами в соц. сетях разруливают,а Официальными нотами ! Дескать,ты гивно ,кончай дурака включать, про кражу из музея оккупанты нам пока не доложили....когда они уберутся,всё и обнаружиться. А пока ты типичная барыга -скупщик краденого.
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16.01.2021 19:41 Ответить
Я бы с такой фамилией в тамбуре повесилась
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16.01.2021 19:42 Ответить
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16.01.2021 20:04 Ответить
А всякие додики,додоники живут с такими фамилиями. Да еще как живут,на ворованные деньги!
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17.01.2021 05:39 Ответить
А мы такие, Додик, главное пустить вонь, а там нюхайте.
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16.01.2021 19:48 Ответить
Тыц😂🌷×××
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16.01.2021 19:59 Ответить
Я не знаю Кримінального кодексу Боснії та Герцеговини, однак привласнення краденого в Кримінальних Кодексах усього світу є кримінальним злочином... Сумніваюся, що їх кодекс чимось відрізняється...
Сургучна печатка Наркомату УРСР (якщо точно - "Наркомату культури") говорить про одне : дана річ є власністю держави Україна, що є правонаступницею УРСР, ще з часів до початку ІІ Світової війни. Тоді частина предметів культу, в діючих церквах, не конфісковувалися, а визнавалися державною власністю і передавалися "на відповідальне зберігання", для використання у відправленні релігійних культів, церковним громадам... Німці не вкрали... Так "братушки" "руку приклали"...
І Додік - "БАРИГА" справжній, згідно з термінологією злодійської "фєні"... "Скупник краденого"...
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16.01.2021 20:01 Ответить
Почему то мелкие европейские гниды пытаются на Украине показать свою силу, то сийярто, теперь очередной х.й с бугра, додик, что то мы слишком лояльно, по доброму с ними, а надо иначе.
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16.01.2021 20:18 Ответить
Почему то мелкие европейские гниды пытаются на Украине показать свою силу, то сийярто, теперь очередной х.й с бугра, додик, что то мы слишком лояльно, по доброму с ними, а надо иначе.
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16.01.2021 20:19 Ответить
Втішає те що Кулеба спілкується з цим додіком на відстані і не зашкварився від підора.
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16.01.2021 20:25 Ответить
Странная реакция. Есть бюрократическая процедура, которую надо обязательно пройти, чтобы икону вернули а против "поставщика" этой иконы и тех, кто с этой закупкой был связан, открыли уголовное дело и провели расследование. Пусть даже формальное. Не лично же сам додик эту картину воровал.
Никто не спорит, про ущербность додика и всей этой братии на Балканах. Но МИД должен не твитты писать, а работать.
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16.01.2021 20:28 Ответить
т.е. вывезенная из оккупированного Донбасса в 2018 через Россию в Сербию...это как бы уже само за себя доказывает, что Украина не должна ни на что претендовать...т.е. все зашибись законно!
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16.01.2021 20:28 Ответить
всё правильно!! докажи и претендуй!! или ты считаеш что ,,отписка" в твиттере это и есть доказательство того что это твоё??(эт с родни того что не безызвестная мендель двумя твитами ,,спасла"гривну!!)окстись!!
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16.01.2021 21:22 Ответить
Не компетентність кулеби стає вже нарицательним...)))
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16.01.2021 20:34 Ответить
констатировал факт
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16.01.2021 20:40 Ответить
Прежде чем МИДу такое заявлять нужно было установить первоначальную принадлежность иконы, и когда она пропала, при каких обстоятельствах, показать на фотографиях её место в алтаре како-то церкви. А так всё основывается на том, что какая -то бабка сказала.
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16.01.2021 21:07 Ответить
Додик ,конечно,то еще чмо ,но тут он прав.....Такую тему не видосиками и постами в соц. сетях разруливают,а Официальными нотами ! Дескать,ты гивно ,кончай дурака включать, про кражу из музея оккупанты нам пока не доложили....когда они уберутся,всё и обнаружиться. А пока ты типичная барыга -скупщик краденого
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16.01.2021 21:14 Ответить
Повернення культурних цінностей в міжнародних відносинах дуже складна юридична процедура. Скажімо, хтось сумнівається, що скіфське золото з кримського музею, яке 6 років тому експонувалось в Нідерландах, належить Україні? І де це золото? І коли повернеться? І скільки ще буде судів, і скільки це протянеться років? Кричіть скільки завгодно на голандських додіків, а без юридичного рішення не буде нічого. Хоч там справа простіша ніж з іконою.
До сих пір Україна не назвала юридичної чи фізичної особи, кому належала ця ікона.
У кожної культурної цінності має бути, так би мовити, свій паспорт, і вона має бути на відповідному обліку.
Дуже добре, що в Україні таки порушили кримінальну справу з цього приводу. Зрозуміло, що додік є одним з перших фігурантів цієї справи. Але без документальних доказів знаходження ікони в Україні, скажімо з 1991 року по нинішній рік, дуже важно буде її повернути додому.
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16.01.2021 21:37 Ответить
Пане Додік!!Ви злодій!!
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16.01.2021 21:40 Ответить
А от як на мене,то з додіка пан - як з гімна куля...
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17.01.2021 00:08 Ответить
Додік...коллега Додона.
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16.01.2021 22:40 Ответить
Не,это он буем главзебилу по губам прошелся,а тот и доволен,все в угоду хозяину- х..у..й.лу.
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16.01.2021 22:46 Ответить
- Bond, James Bond.
- Dodik, Big Didilk.

А по сути и сказать нечего, типичное ватное мычание в стиле: "какие ваши доказательства".
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16.01.2021 23:03 Ответить
Мы уже поиграли в меморандумы, Так что свои конвенции и прости Господи международное право засуньте себе в жопу
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16.01.2021 23:09 Ответить
Сербский, а не боснийский. Додик президент республики сербской. Босняки не воевали на домбасе.
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16.01.2021 23:16 Ответить
Яке красномовне прізвище !
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17.01.2021 04:38 Ответить
А вот,не надо! У нашего бывшего тоже очень красивая!
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17.01.2021 05:41 Ответить
боком выйдет и ему и лаврову та икона
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17.01.2021 08:01 Ответить
А ОН ЗНАЕТ ЧТО ЗНАЧИТ ДОДИК !?)
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17.01.2021 17:06 Ответить
 
 