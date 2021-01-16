Боснийский политик Додик, подаривший Лаврову украинскую икону, обвинил Кулебу в некомпетентности

Глава президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик обвинил министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в распространении неправдивой информации и некомпетентности.

Как сообщает "Балканский обозреватель" со ссылкой на rtrs.portal, специальное заявление офиса представителя сербов в Президиуме БиГ Додика, который сейчас председательствует в этой институции, стало очередным этапом скандала вокруг иконы, подаренной им главе МИД РФ Сергею Лаврову 14 декабря прошлого года, передает Цензор.НЕТ.

"Обосновывать обвинения на основе неверно интерпретируемых статей в СМИ, а затем публично заявлять о лжи и выдвигать обвинения - это демонстрация аматорства и отсутствия базовых знаний в области права, международных отношений и дипломатии", - отмечается в заявлении.

Как отмечается в сообщении, 23 декабря прошлого года кабинет главы президиума БиГ обратился в Посольство Украины в Сараево с требованием предоставить всю информацию, которая бы подтверждала утверждение о праве собственности на икону.

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"Офис прямо просил Посольство Украины предоставить все юридически обоснованные факты и доказательства, подтверждающие принадлежность иконы Украине, а также все доказательства того, что указанная икона была отчуждена, включая информацию о способе отчуждения, время, место и владельца", - говорится в заявлении. Но, как отмечает офис Додика, до сих Посольство Украины не предоставило запрашиваемую информацию.

Кабинет сербского члена и председателя Президиума БиГ призвал министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу "прекратить играть в Twitter-дипломатию" и действовать в соответствии с международным правом и конвенциями.

Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.