Мэрия Харькова оплатит лечение пострадавших во время пожара в частном пансионате

Организацию похорон и траты на лечение пострадавших во время пожара в частном доме престарелых возьмет на себя мэрия Харькова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 21 января на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, сообщает пресс-служба мэрии.



Директор департамента здравоохранения мэрии Юрий Сороколат рассказал, что в больницах находится пять пациентов пансионата. По его словам, у 65-летнего мужчины диагностировано 15% ожогов поверхности тела средней степени тяжести. 73-летний мужчина отравился угарным газом, его состояние – средней тяжести.



Трое пострадавших – мужчины 57 и 80 лет и 81-летняя женщина – "в шоковом состоянии помещены в отделение паллиативной помощи 17-й городской больницы", уточнили в мэрии.

Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро - в больницах с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

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