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Мерія Харкова оплатить лікування постраждалих під час пожежі в приватному пансіонаті

Мерія Харкова оплатить лікування постраждалих під час пожежі в приватному пансіонаті

Організацію похорону і витрати на лікування постраждалих під час пожежі в приватному будинку для літніх людей візьме на себе мерія Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 21 січня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заявив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, повідомляє пресслужба мерії.

Директор департаменту охорони здоров'я мерії Юрій Сороколат розповів, що в лікарнях перебуває п'ять пацієнтів пансіонату. За його словами, у 65-річного чоловіка діагностовано 15% опіків поверхні тіла середнього ступеня тяжкості. 73-річний чоловік отруївся чадним газом, його стан - середньої тяжкості.

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Троє потерпілих - чоловіки 57 і 80 років і 81-річна жінка - "в шоковому стані розміщені у відділенні паліативної допомоги 17-ї міської лікарні", уточнили в мерії.

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Нагадаємо, пожежа в будинку для літніх людей в Харкові забрала життя 15 осіб, ще п'ятеро - в лікарнях з опіками і отруєнням чадним газом. Дев'ять осіб вдалося врятувати. Будинок людей похилого віку був приватним і працював без дозвільних документів, його навіть не було на карті. ДСНС проведе перевірки в будинках для літніх людей, а Мінсоцполітики займеться виявленням нелегальних закладів для осіб похилого віку.

Автор: 

пожежа (4312) Харків (5565)


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Мэрия Харькова оплатит лечение пострадавших во время пожара в частном пансионате - Цензор.НЕТ 1951
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21.01.2021 23:48 Відповісти
Редактори сайту, виставте хоч ви, свічку по загиблому воїну ЗСУ. Приберіть отого п'янчугу замміністра та поставте свічку вшанування. Дожилися.
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22.01.2021 00:00 Відповісти
Будь ласка
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22.01.2021 00:00 Відповісти
 
 