Вешаться и вскрывать вены не планирую, по лестнице хожу аккуратно, - Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся сейчас в СИЗО, заявил, что не склонен к самоубийству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

По словам Навального, он очень рад, что его фильм-расследование "Дворец для Путина" набрал 40 млн просмотров на Youtube.

"40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздается особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "новичком"", - отметил Навальный.

Также читайте: Песков о митингах в поддержку Навального: Как таковой акции нет, есть провокаторы

"Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", - говорится в сообщении.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы