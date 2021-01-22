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Вешаться и вскрывать вены не планирую, по лестнице хожу аккуратно, - Навальный

Вешаться и вскрывать вены не планирую, по лестнице хожу аккуратно, - Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся сейчас в СИЗО, заявил, что не склонен к самоубийству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом оппозиционер сообщил в Instagram.

По словам Навального, он очень рад, что его фильм-расследование "Дворец для Путина" набрал 40 млн просмотров на Youtube.

"40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздается особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "новичком"", - отметил Навальный.

Также читайте: Песков о митингах в поддержку Навального: Как таковой акции нет, есть провокаторы

"Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", - говорится в сообщении.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден поручил разведке США собрать данные об отравлении Навального и вмешательстве РФ в президентские выборы

Автор: 

россия (95393) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+9
Вешаться команды не было
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22.01.2021 17:22
+6
значит все таки КОВИД...
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22.01.2021 17:30
+6
знайшли розвальщика
кращих за ***** розвальщиків расісі не існує
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22.01.2021 17:38
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Вешаться команды не было
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22.01.2021 17:22 Ответить
Уже 58,5 миллионов просмотра ролика про дворец: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2lZ2PXV04RPGtkywT9J8VNhVMT3SQlDOG25WqgzwuTVkURoEatZxuX27A&v=ipAnwilMncI&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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22.01.2021 18:14 Ответить
Гапону нужно собирать аудиторию. Значит сработало.
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22.01.2021 18:17 Ответить
Уже больше 60-ти.
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22.01.2021 21:58 Ответить
https://mobile.twitter.com/77DVD77 Scythian https://mobile.twitter.com/77DVD77 @77DVD77 https://mobile.twitter.com/77DVD77/status/1352382644122755072 16 ч

Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
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22.01.2021 17:23 Ответить
Вішатися і різати вени не планую, по сходах ходжу акуратно, - Навальний - Цензор.НЕТ 6823
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22.01.2021 18:22 Ответить
надо еще пить, есть и дышать перестать....
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22.01.2021 17:25 Ответить
его прячут
шоб случайно не ляпнули...
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22.01.2021 17:26 Ответить
Навального прячут в СИЗО от обезумевших поклонниц и поклонников
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22.01.2021 18:09 Ответить
комусь не начхати?
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22.01.2021 17:26 Ответить
только тем кто хочет развала рашки
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22.01.2021 17:30 Ответить
знайшли розвальщика
кращих за ***** розвальщиків расісі не існує
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22.01.2021 17:38 Ответить
надо было дописать "трусы переодевать не планирую"
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22.01.2021 17:27 Ответить
Главный гарант строительства СП-2, теперь этот Навальный -- беречь его будут, как дорогую вазу.
...подозреваю, шо поэтому он и вернулся, типа на добровольный смертный бой...
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22.01.2021 17:28 Ответить
Он вернулся, чтобы его посадили, и США, для Раши санкции, а Леше ящик печенья, и бочку варенья))) Работа такая.
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22.01.2021 18:01 Ответить
Так нам це й на руку)))
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22.01.2021 18:55 Ответить
Да, и Раша сразу забздела, обделалась, и с перепугу, вчера ... задержали зама Навального по фонду, Соболеву. На нее возбудили уголовное дело, за присвоение пожертвований, и не арестовали, потому, что у нее маленький ребенок, но думаю сказали: "Помни, что ребеночка можно и в дом малютки поместить, на время твоей посадки".
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23.01.2021 00:30 Ответить
Или очень смелый или чересчур самоуверенный. У нас Юлька до последнего не верила что посадят.
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22.01.2021 17:28 Ответить
"есть многое на свете...." ту же классику,ё как инсульт, острая сердечная недостаточность,...... разлитое масло, наконец )))
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22.01.2021 17:29 Ответить
да вот,бутерброт маслом вниз уронит-и сам же на нем поскользнется
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22.01.2021 17:41 Ответить
)))) або бутер ему в рот и подавится. вопщем его конец не предсказуем )))
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22.01.2021 17:52 Ответить
от токо шо нашёл в парашных новостях. "Производители вслед за картофелем предложили продавать кривые огурцы «экономкласса»Еще одним продуктом «экономкласса» на российских прилавках, помимо картофеля, могут стать кривые огурцы, при этом овощи прямой формы окажутся в числе «премиальных» ))))) "сел на кривой огурец" )))) и умер ))))
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22.01.2021 17:56 Ответить
Тесак тоже так говорил...
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22.01.2021 17:30 Ответить
значит все таки КОВИД...
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22.01.2021 17:30 Ответить
у анально наковального одноканального лехи бутерброда чтото идет не так. мало смердов и хороняк за него выходять смуту супротив карликового ******** сеять.
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22.01.2021 17:31 Ответить
Ох, як татко найвелічнівоша синочці намовляє! Вова! Ты самый крутой!Наш дед-НКВДед их бы всех в гулаге, хто за бандерівську Україну зачморил! Смклей, вова, смелей!
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22.01.2021 17:37 Ответить
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух ! В ордынских лабораториях не дремлют ....готовят такие "духи",что станут главным удивлением столетия. Сявка обидчиков не прощает!
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22.01.2021 17:37 Ответить
и трусы не кому не давай
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22.01.2021 17:38 Ответить
Уж лучше ему там вовсе без трусов ходить..
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22.01.2021 18:13 Ответить
Навальный может подавится небутербродом. И я не знаю это будет трагично или смешно. Для хороших русских-хорошие гробы.
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22.01.2021 17:41 Ответить
А Леха весельчак. Люблю веселых и жизнерадостных людей.
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22.01.2021 17:41 Ответить
Навальный не хочет прекращения войны на Донбассе и возврата Крыма. А потому чем он лучше фюрера Пу?
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22.01.2021 17:42 Ответить
Он сам тебе это рассказал?
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22.01.2021 18:06 Ответить
небутерброд-же. Дело не в Навальном а в русских. Любой политик в России не исповедующий фашизм и империализм и собирание земель-он обречен быть маргиналом и никогда не получит власть. Навальный это тоже понимает.
Глупые те украинцы кто ждет от России чего-то хорошего при любом ее Президенте
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22.01.2021 18:21 Ответить
Ну конечно я за то чтобы Навальный вместо Путина-Украине точно хуже не будет. Только вот чрезмерных иллюзий не стоит питать и насчет возможности Навальному стать Президентом и что с РФ будут дружеские отношения
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23.01.2021 15:34 Ответить
Смерть наступила ввиду самоубийства удушением с последующим вскрытием вен и падением с лестницы с оконной решеткой после сердечного приступа.
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22.01.2021 17:43 Ответить
Ну, засватают таки Навального. Он поменяет мозги населению? Не-а... Скорее сторгуется с западом на отмену санкций, кое что уступит, кое что попустит, для населения одних балбесов заменят другими, назначат виновных и проведут показательную порку... Отменит некоторые законы. Восстановит железный занавес, к которому они так тяготеют... А Украина останется сам на сам с продолжателем дела *****, только в новом обличье. А может и более хитрым и циничным.
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22.01.2021 17:45 Ответить
Вішатися і різати вени не планую, по сходах ходжу акуратно, - Навальний - Цензор.НЕТ 3889
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22.01.2021 18:09 Ответить
Путин ,Кадыров ,Лукашенко, и прочие ребята!!!! Ваш цирк со сободой слова и вообще со свободой - это просто цинк!!!!
Надеюсь Америка вас всех успокоит - и лучше одновременно!! И Кима за одно!!!!!
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22.01.2021 17:57 Ответить
Был Навальный , а стал Подвальный, а для Украины он просто Банальный путен (те же яйца только в профиль).
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22.01.2021 17:58 Ответить
https://twitter.com/_Smithchenko Адам Смит

Российская оппозиция обманывает себя, что сможет обеспечить массовость митинга 23 января "как в Белоруссии".

Российская власть обманывает себя, что оппозиция сможет "устроить майдан".

Борьба неоправданной надежды и неоправданного страха - зато все при деле...
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22.01.2021 17:58 Ответить
Так спешно и показательно бежал на Запад из Мордора от мордорчан. Но потом до него наконец дошло как же он лоханулся. Рвется в рашку обдирая мученическое тело о колючую проволоку, зная что сразу попадет в тюрьму. Даже врачей-убийц перестал бояться.
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22.01.2021 18:01 Ответить
Немцов - тоже не с лесницы упал! И Скрипали и тысячи Украинцев!!!!!
Россия - страна террорист! Навальный - просто работает и не надо верить в то, во что не надо верить!!!
Просто вступаем в НАТО!!!
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22.01.2021 18:01 Ответить
Блумберг повідомляє що Алєксєю світить за вимогою кремля 13,5 років... спочатку, 2го лютого дадуть 3,5, а вже на зоні добавлять ще 10ку...
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22.01.2021 18:05 Ответить
Блумберг просто вангует. А на деле знает сколько сидеть Навальному только кукушка, которая отсчитывает век Путена.)))
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22.01.2021 18:15 Ответить
На текущий момент 22 янв 2021 - https://www.youtube.com/watch?v=ipAnwilMncI&feature=emb_logo 58 513 767 просмотров
Вішатися і різати вени не планую, по сходах ходжу акуратно, - Навальний - Цензор.НЕТ 5082
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22.01.2021 18:07 Ответить
Украина не должна накручивать просмотры роликов Навальному. Там уже 60млн.

Поэтому помогите, надо придумать 25 причин, почему
он лоханулся, что вернулся. И потом сразу вступаем в Нато.

1)Свереный Поток анальный провальный

банальный атропин подвальный

анальный ботокс шедевральный,

врачей убийц не побоялся новичек Навальный
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22.01.2021 18:26 Ответить
Позорный побег чуть не закрыл проект Навальный. Но Навальному хватило ума вернуться, даже в тюрьму. Лучше поздно чем никогда. Может его подтолкнули к этому умные люди.
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22.01.2021 18:33 Ответить
Московитская Надя Савченко планирует в президенты.
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22.01.2021 19:13 Ответить
Америка с нами, заграница нам поможет сказал Навальный после очередного гонорара.
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22.01.2021 19:42 Ответить
Бутербродом не подавись леша
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22.01.2021 20:55 Ответить
Случай с Максимом Марцинкевичем принят во внимание,норм.Вариантов все меньше у любителей шпили вили.
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23.01.2021 01:52 Ответить
"Оппозиционер" Навальный как и Жириновский хлебают юшку из одного котелка (денежного). Догадатесь из какого с одного раза!
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23.01.2021 06:24 Ответить
 
 