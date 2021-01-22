Вешаться и вскрывать вены не планирую, по лестнице хожу аккуратно, - Навальный
Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся сейчас в СИЗО, заявил, что не склонен к самоубийству.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
По словам Навального, он очень рад, что его фильм-расследование "Дворец для Путина" набрал 40 млн просмотров на Youtube.
"40 миллионов просмотров означают, помимо прочего, что сейчас в одном там бункере раздается особо громкий топот ножек и крики: "Найдите всех, кто это лайкает и намажьте им трусы "новичком"", - отметил Навальный.
"Поэтому на всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление - оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен. Я не пью самогон и не объедаюсь рафаэлками. Мое психоэмоциональное состояние совершенно стабильно. Я же точно знаю, что снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет", - говорится в сообщении.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской Федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
19 января Фонд борьбы с коррупцией опубликовал фильм-расследование "Дворец для Путина" - в нем рассказывается, что на Черном море под Геленджиком возведен дворец для президента России площадью 17,7 тысячи квадратных метров. Впервые об этом дворце стало известно еще в 2010 году.
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Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
шоб случайно не ляпнули...
кращих за ***** розвальщиків расісі не існує
...подозреваю, шо поэтому он и вернулся, типа на добровольный смертный бой...
Глупые те украинцы кто ждет от России чего-то хорошего при любом ее Президенте
Надеюсь Америка вас всех успокоит - и лучше одновременно!! И Кима за одно!!!!!
Российская оппозиция обманывает себя, что сможет обеспечить массовость митинга 23 января "как в Белоруссии".
Российская власть обманывает себя, что оппозиция сможет "устроить майдан".
Борьба неоправданной надежды и неоправданного страха - зато все при деле...
Россия - страна террорист! Навальный - просто работает и не надо верить в то, во что не надо верить!!!
Просто вступаем в НАТО!!!
Поэтому помогите, надо придумать 25 причин, почему
он лоханулся, что вернулся. И потом сразу вступаем в Нато.
1)Свереный Поток анальный провальный
банальный атропин подвальный
анальный ботокс шедевральный,
врачей убийц не побоялся новичек Навальный