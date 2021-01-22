Вішатися і різати вени не планую, по сходах ходжу акуратно, - Навальний
Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває зараз у СІЗО, заявив, що не схильний до самогубства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це опозиціонер повідомив в Instagram.
За словами Навального, він дуже радий, що його фільм-розслідування "Палац для Путіна" набрав 40 млн переглядів на Youtube.
"40 мільйонів переглядів означають, крім іншого, що зараз в одному там бункері лунає особливо гучний тупіт ніжок і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкає і намажте їм труси "новачком"", - зазначив Навальний.
"Тому про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконних ґратах, а також різати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені щодня міряють тиск - він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений. Я не п'ю самогон і не об'їдаюсь рафаелками. Мій психоемоційний стан абсолютно стабільний. Я ж точно знаю, що зовні моєї в'язниці багато хороших людей і підмога прийде", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.
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Последние 300 лет, начиная с Петра, все тотально сдирается в подражании иноземцам, при этом их хают как могут. Народ безмолвствует, верхи пьют кофий, шпрехают, парле ву франсе, золото, суд, Сибирь, конец династии. Потом красные цари Made in Deutschland. Конец известен.
Американцы построили заводы, провели индустриализацию. Шпионы из Америки сперли ракетно-атомные секреты с немецкими корнями - готово - Юру запульнули на орбиту, мегатонная кузькина мать пугает мир. Кукуруза не взошла, Афган не сросся, Чернобыль собран на коленке, бах - все, зеро.
С 1990х до сего дня вся "политика" России - шоу политтехнологов, пионеров приняли в масоны, коммунистов в олигархи, результат очевиден.
Является ли Навальный сложнейшим, но, на первый взгляд, очевидным проектом ухода путинской клики от тюрьмы и конфискаций - вопрос сложный. Для нас, украинцев, Навальный после бутерброда в основном малоинтересен. Но как явный гвоздь в седалище газикфюрера, почему бы и нет.
Посадка брата, отравление самого его (похоже было), тупая ярость и бодание рогами с его роликами - это скорее реакция совковой зажравшейся бюрократии третьего сорта на мало-мальски системную работу по поиску их схем, выворачивание карманов и селфи с наворованным добром.
Они тупо не были к этому готовы, они не понимают молодежь, не понимают, как работает интернет и почему не смотрят их сладкое ТВ, куда они льют миллиарды. Запретить, купить, запугать, набрать компромат и завербовать - вот и весь их арсенал. С Трампом получилось, дальше - нет.
шоб случайно не ляпнули...
кращих за ***** розвальщиків расісі не існує
...подозреваю, шо поэтому он и вернулся, типа на добровольный смертный бой...
Глупые те украинцы кто ждет от России чего-то хорошего при любом ее Президенте
Надеюсь Америка вас всех успокоит - и лучше одновременно!! И Кима за одно!!!!!
Российская оппозиция обманывает себя, что сможет обеспечить массовость митинга 23 января "как в Белоруссии".
Российская власть обманывает себя, что оппозиция сможет "устроить майдан".
Борьба неоправданной надежды и неоправданного страха - зато все при деле...
Россия - страна террорист! Навальный - просто работает и не надо верить в то, во что не надо верить!!!
Просто вступаем в НАТО!!!
Поэтому помогите, надо придумать 25 причин, почему
он лоханулся, что вернулся. И потом сразу вступаем в Нато.
1)Свереный Поток анальный провальный
банальный атропин подвальный
анальный ботокс шедевральный,
врачей убийц не побоялся новичек Навальный