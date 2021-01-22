Вішатися і різати вени не планую, по сходах ходжу акуратно, - Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває зараз у СІЗО, заявив, що не схильний до самогубства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це опозиціонер повідомив в Instagram.

За словами Навального, він дуже радий, що його фільм-розслідування "Палац для Путіна" набрав 40 млн переглядів на Youtube.

"40 мільйонів переглядів означають, крім іншого, що зараз в одному там бункері лунає особливо гучний тупіт ніжок і крики: "Знайдіть всіх, хто це лайкає і намажте їм труси "новачком"", - зазначив Навальний.

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"Тому про всяк випадок заявляю. У мої плани не входить вішатися на віконних ґратах, а також різати собі вени або горло заточеною ложкою. Я дуже акуратно ходжу по сходах. Мені щодня міряють тиск - він як у космонавта і раптовий серцевий напад виключений. Я не п'ю самогон і не об'їдаюсь рафаелками. Мій психоемоційний стан абсолютно стабільний. Я ж точно знаю, що зовні моєї в'язниці багато хороших людей і підмога прийде", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

19 січня Фонд боротьби з корупцією оприлюднив фільм-розслідування "Палац для Путіна" - в ньому розповідається, що на Чорному морі під Геленджиком зведено палац для президента Росії площею 17,7 тисячі квадратних метрів. Уперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

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