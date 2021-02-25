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Новости За рубежом
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Навального этапировали из СИЗО, - адвокат

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Навального этапировали из СИЗО, - адвокат

Политика Алексея Навального этапировали из московского СИЗО-1 "Матросская тишина".

Об этом сообщил в Твиттере адвокат российского оппозиционера Вадим Кобзев, информирует Цензор.НЕТ.

"Алексей Навальный этапирован из СИЗО-1 ФСИН России", - написал адвокат. 

"Сегодня, когда я пришел в СИЗО, чтобы встретиться с Навальным, мне сообщили, что он убыл из СИЗО. Куда убыл, мне не сказали, скорее всего в колонию, но возможно еще куда-то", — сказал адвокат российскому "Интерфаксу".

Напомним, российкого оппозиционера Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

По решению Московского суда Навальный  проведет в колонии 2 года и 5 месяцев по делу "Ив Роше".

С 23 января во многих городах России проходили акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Силовики действовали грубо, задерживая протестующих. 

Читайте также: "Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде. АУДИО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
;Мальчик, прінєсі нам водочкі, муж на лєсапавал па етапу ідьот;. Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3552
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25.02.2021 17:29
+4
Навальний- російський неонацист. Так що не друг він мені. Такий же імперець як і *****.
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25.02.2021 17:34
+4
Если крокодил сожрал Вашего врага, это не значит, шо крокодил Ваш друг.
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25.02.2021 17:48
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Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3198 Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 6957
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25.02.2021 17:27 Ответить
Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8564 Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 4446
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25.02.2021 17:29 Ответить
;Мальчик, прінєсі нам водочкі, муж на лєсапавал па етапу ідьот;. Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3552
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25.02.2021 17:29 Ответить
ворог мого ворога. мій друг. ви не погоджуєтеся?!
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25.02.2021 17:31 Ответить
Навальний- російський неонацист. Так що не друг він мені. Такий же імперець як і *****.
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25.02.2021 17:34 Ответить
Если крокодил сожрал Вашего врага, это не значит, шо крокодил Ваш друг.
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25.02.2021 17:48 Ответить
та відправте його вже в гулаг....добра він українцям не зробить.
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25.02.2021 17:33 Ответить
Случайно не в Крым !?
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25.02.2021 17:33 Ответить
по этапу на корточках пошел...повезет если не в *белый лебедь*...хотя, какая разница? Крым же не бутерброд
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25.02.2021 17:43 Ответить
сожрали бутерброд...!)
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25.02.2021 18:14 Ответить
Свободу Стерненко, знх пнх
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25.02.2021 19:09 Ответить
******, от же живучий... Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 254
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25.02.2021 19:43 Ответить
Копай навоз в колонии и думай чей Крым, может труд излечит от имперских амбиций и рускага мира
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25.02.2021 20:37 Ответить
Навальный - отважнейший человек и оппозиционер в рф номер один. А все,кто тут вякают против него - либо лахта, либо полезные кремлю идийоты.
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26.02.2021 01:41 Ответить
 
 