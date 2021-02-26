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колонія (229) Росія (47196) СІЗО (688) Навальний (573)

Навального етапували з СІЗО, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Навального етапували з СІЗО, - адвокат

Політика Олексія Навального етапували з московського СІЗО-1 "Матроська тиша".

Про це повідомив у Твіттері адвокат російського опозиціонера Вадим Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Олексія Навального етаповано з СІЗО-1 ФСВП Росії", - написав адвокат.

"Сьогодні, коли я прийшов у СІЗО, щоб зустрітися з Навальним, мені повідомили, що він відбув із СІЗО. Куди відбув, мені не сказали, швидше за все в колонію, але можливо ще кудись", - сказав адвокат російському "Інтерфаксу" .

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників. 
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Топ коментарі
+4
;Мальчик, прінєсі нам водочкі, муж на лєсапавал па етапу ідьот;. Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3552
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25.02.2021 17:29
+4
Навальний- російський неонацист. Так що не друг він мені. Такий же імперець як і *****.
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25.02.2021 17:34
+4
Если крокодил сожрал Вашего врага, это не значит, шо крокодил Ваш друг.
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25.02.2021 17:48
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Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3198 Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 6957
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25.02.2021 17:27 Відповісти
Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 8564 Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 4446
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25.02.2021 17:29 Відповісти
;Мальчик, прінєсі нам водочкі, муж на лєсапавал па етапу ідьот;. Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 3552
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25.02.2021 17:29 Відповісти
ворог мого ворога. мій друг. ви не погоджуєтеся?!
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25.02.2021 17:31 Відповісти
Навальний- російський неонацист. Так що не друг він мені. Такий же імперець як і *****.
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25.02.2021 17:34 Відповісти
Если крокодил сожрал Вашего врага, это не значит, шо крокодил Ваш друг.
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25.02.2021 17:48 Відповісти
та відправте його вже в гулаг....добра він українцям не зробить.
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25.02.2021 17:33 Відповісти
Случайно не в Крым !?
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25.02.2021 17:33 Відповісти
по этапу на корточках пошел...повезет если не в *белый лебедь*...хотя, какая разница? Крым же не бутерброд
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25.02.2021 17:43 Відповісти
сожрали бутерброд...!)
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25.02.2021 18:14 Відповісти
Свободу Стерненко, знх пнх
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25.02.2021 19:09 Відповісти
******, от же живучий... Навального этапировали из СИЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 254
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25.02.2021 19:43 Відповісти
Копай навоз в колонии и думай чей Крым, может труд излечит от имперских амбиций и рускага мира
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25.02.2021 20:37 Відповісти
Навальный - отважнейший человек и оппозиционер в рф номер один. А все,кто тут вякают против него - либо лахта, либо полезные кремлю идийоты.
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26.02.2021 01:41 Відповісти
 
 