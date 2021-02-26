Навального етапували з СІЗО, - адвокат

Політика Олексія Навального етапували з московського СІЗО-1 "Матроська тиша".

Про це повідомив у Твіттері адвокат російського опозиціонера Вадим Кобзєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Олексія Навального етаповано з СІЗО-1 ФСВП Росії", - написав адвокат.

"Сьогодні, коли я прийшов у СІЗО, щоб зустрітися з Навальним, мені повідомили, що він відбув із СІЗО. Куди відбув, мені не сказали, швидше за все в колонію, але можливо ще кудись", - сказав адвокат російському "Інтерфаксу" .

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Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно засуджений. Хімкинський суд Російської федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

За рішенням Московського суду Навальний проведе в колонії 2 роки і 5 місяців у справі "Ів Роше".

Від 23 січня у багатьох містах Росії відбуваються акції протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального. Силовики діють грубо, затримуючи протестувальників.