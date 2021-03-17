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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран цинично пытается скрыть истинные причины крушения самолета МАУ, - Кулеба. ВИДЕО

Финальный технический отчет Ирана о причинах крушения самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 - это циничная попытка скрыть истинные причины того, почему его сбили.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Сегодня Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - ничто другое, как циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета", - заявил Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: В самолет было выпущено две ракеты из-за ошибки оператора ПВО, - окончательный отчет Ирана о сбитом самолете МАУ

По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"Вынуждены констатировать, что расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы - обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой - не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран", - указал министр.

Также на Цензор.НЕТ: Иран умышленно скрывает обстоятельства катастрофы самолета МАУ, - спецдокладчица ООН Калламар

Кулеба подчеркнул, что это большое разочарование для Украины и всего цивилизованного мира.

"Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами, найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы усилий и времени на это не понадобилось. Это не только вопрос принципа, но и моральная обязанность перед жертвами этой страшной трагедии", - заявил глава МИД Украины.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Автор: 

Иран (1786) МИД (6940) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
уже писал не раз!.. в Харькове большая Иранская диаспора с многомиллионным оборотом..
просто остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца.. Иран станет более сговорчивым, потому что здесь живут сынки иранской элитки..
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17.03.2021 19:05
+10
Ага. Второй пуск был контрольным. Восьмой самолет в коридоре. Семь до этого никакой наводчик как угрозу не идентефицировал.
Как можно поверить в этот бред?
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17.03.2021 19:24
+7
Кстати, первым " ...скрывать истинные причины крушения самолета МАУ, .." начал именно ишак оманский и только тогда, иранцы, с радостью, ухватились за возможность пропетлять...
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17.03.2021 19:12
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уже писал не раз!.. в Харькове большая Иранская диаспора с многомиллионным оборотом..
просто остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца.. Иран станет более сговорчивым, потому что здесь живут сынки иранской элитки..
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17.03.2021 19:05 Ответить
Из Харькова есть рейс в персию?
Завалить его нафиг...
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17.03.2021 19:23 Ответить
Самолёт жалко и ракету.
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17.03.2021 22:38 Ответить
Ну ты молодец, а ещё одень кожаную косуху, красную косынку и с наганом в руках иди этих иранцев раскулачивать. Ты же прожжёный совок, такой же как и твои предки коммунисты. Вам бы только отнять и поделить. Давай, накажи за ублюдские действия Ирана тех, кто свалил от иранского режима. Элита их живёт в процветающих странах, а в Харькове живут те кто смог свалить из Ирана, но нет денег жить в Недерландах.
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17.03.2021 21:36 Ответить
послушайте, Вадик!.. у вас яркое воображение!.. контролируйте себя!
я же не писал изъять(лишить собственности).. я писал "остановите оборот и арестовывайте деньги и товары каждую неделю в течении месяца"... это разные вещи, но эффект ощутимый!
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17.03.2021 21:41 Ответить
Я сейчас пойду кому нибудь нож в печень воткну и за это вам счёт арестуют, а в мой адрес будут просто грозить ручкой. Да и зашибись, арестовывайте ещё, я даже порадуюсь. А вы будете с арестоваными навечно счетами, потому что мне плевать на вас. Классный план?
Вы предлагаете взять в заложники бизнесс абсолютно непричастныйх людей только за то что у них национальность-иранец. Потомок коммунистов да ещё и нацист, клёвый у вас коктейль получился.
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17.03.2021 21:56 Ответить
послушайте, Вадик!.. у вас яркое воображение!.. контролируйте себя!
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17.03.2021 22:10 Ответить
Де ты у лахтинских интеллект видел?
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17.03.2021 23:06 Ответить
респект Вадику Иксу за достойный уровень правосознания и цивилизованность: Вы скорее всего потомок репрессированных властью совковых голодранцев-жлобов, у которых ручонки рефлекторно тянутся к чужому имуществу, чтобы его скоммуниздить во имя "высших идеалов".

Давно уже заметил, что у потомков раскулаченных всегда присутствует ясное и цивилизованное понимание права даже без наличия юридического образования. Хороша порода сразу видна.
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18.03.2021 03:56 Ответить
Потому, что зелёная плесень дала для этого огромный повод. Даже чуркобесы не считают клованов за власть. Вы - позор Украины!
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17.03.2021 19:07 Ответить
Какие ещё нужны причины? Иран же признал что выпустили ракеты по ошибке.Идентифицировал цель как военную наводчик.
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17.03.2021 19:08 Ответить
Ага. Второй пуск был контрольным. Восьмой самолет в коридоре. Семь до этого никакой наводчик как угрозу не идентефицировал.
Как можно поверить в этот бред?
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17.03.2021 19:24 Ответить
В жизни и не такое бывает.А там генетические пастухи на пульте ПВО.Я просто не представляю зачем спецом сбивать именно укр самолёт,где мы и где Иран?
Там на борту половина иранцев была
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17.03.2021 19:47 Ответить
Какая половина? Большая часть. Только с канадскими паспортами и ТАК - НЕ БЫВАЕТ.
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17.03.2021 20:10 Ответить
Кстати, первым " ...скрывать истинные причины крушения самолета МАУ, .." начал именно ишак оманский и только тогда, иранцы, с радостью, ухватились за возможность пропетлять...
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17.03.2021 19:12 Ответить
Для установления причин сбития Украинского борта сначала необходимо выяснить шо делал и с кем и на какие темы разговаривал Моника в Омане.
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17.03.2021 19:17 Ответить
Рф, Китай, Іран. З цього клубу нас ще північна корея, Венесуела не діставали. Як же вони задрали
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17.03.2021 19:26 Ответить
Так сам Зеля первым заявил о технической неисправности самолёта. Хитрым персам эта мысль понравилась!
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17.03.2021 19:33 Ответить
Хитрым?
Тупым!!!
Они сами до этого не додумались
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17.03.2021 19:36 Ответить
Спектакль для Америки. Он типа хочет сказать что иранцы намеренно сбили самолет.
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17.03.2021 19:36 Ответить
А что , два раза не намеренно? Нужно было ещё третью ракету запустить?
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18.03.2021 07:13 Ответить
Ок, а какие тогда истинные причины?
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17.03.2021 19:42 Ответить
иран сосет кремляди
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17.03.2021 20:01 Ответить
Самолет сбит козломордыми инструкторами или по их команде.
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17.03.2021 22:04 Ответить
Пожалівся. Ай-яй-яй, Куліба плаче, витріть йому носа.
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17.03.2021 23:45 Ответить
"Іран цинічно намагається приховати справжні причини катастрофи літака".
Ну так може Зе-коМандувач щось зробить з цього приводу? Зовнішня політика - його прямий обов'язок! Чи він вміє тільки тексти читати з папірчика, який йому написав СРЕмль? А сам кулебака що зробить? Також тільки продовжить "заяви заявляти"? Вони всі там взагалі щось будуть РОБИТИ?
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18.03.2021 00:20 Ответить
Сидить за пультом якийсь бурятський чи рязанський ІХТАМНЄТ і бачить "хахли палєтєлі" і "за родіну", "за сталіна" двома ракетами.
Мабуть його мат записаний на плівку в реєстраторі і тепер Ірану не можна сказати правду, бо цих іхтамнєтів серед "сторожів революції" ще мабуть як гельмінтів у вуличного кошака.
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18.03.2021 01:40 Ответить
лишний раз убеждаешься, что руководители могут только сопли жевать-пережовывать... полные нули... во всем...
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18.03.2021 07:10 Ответить
Пошел второй год после очередного вранья ЗЕ.

Иран водит халяльным хером по губам ЗЕ-власти власти, не стесняясь. МИД тихонько подвывает для вида.
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18.03.2021 08:56 Ответить
 
 