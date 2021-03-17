Іран цинічно намагається приховати справжні причини катастрофи літака МАУ, - Кулеба. ВIДЕО

Фінальний технічний звіт Ірану про причини катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" рейсу PS 752 - це цинічна спроба приховати справжні причини того, чому його збили.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Сьогодні Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування катастрофи українського рейсу МАУ PS 752 під Тегераном. Раніше Україна направляла іранській стороні понад 90 сторінок зауважень і пропозицій до проєкту цього звіту і наполягала, щоб Іран доклав їх до фінального документу, але те, що ми сьогодні побачили в опублікованому звіті – не що інше, як цинічна спроба приховати справжні причини збивання нашого літака", - заявив Кулеба.

За його словами, Іран провів технічне розслідування з численними порушеннями міжнародних стандартів, Чиказької конвенції та Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

"Змушені констатувати, що розслідування було упередженим, представлені докази є вибірковими, а висновки - оманливими. Документ не надає всіх обставин, не розкриває першопричин трагедії і ланцюжка дій, які до неї призвели. Це не звіт, це збірник маніпуляцій, мета якого - не з'ясувати істину, а виправдати Ісламську Республіку Іран", - зазначив міністр.

Кулеба підкреслив, що це велике розчарування для України і всього цивілізованого світу.

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"Іран не зміг знайти сили, щоб взяти на себе відповідальність за те, щоб подібних трагедій більше не сталося. Якщо Іран не хоче добровільно з'ясувати істину в цій трагедії, ми разом із партнерами, знайдемо способи, як цього домогтися. Ми не дозволимо Ірану приховати правду, не дамо уникнути відповідальності за цей злочин. Справедливість восторжествує, скільки б зусиль і часу на це не знадобилося. Це не тільки питання принципу, а й моральний обов'язок перед жертвами цієї страшної трагедії", - заявив глава МЗС України.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.