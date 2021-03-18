РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11668 посетителей онлайн
Новости
23 333 98

Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки

Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки

Президент США Джо Байден не жалеет о своих высказываниях о российском коллеге Владимире Путине.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила в ответ на вопрос журналиста ABCNews, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала Псаки.

Кроме того, она добавила, что глава Белого дома "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин предложил Байдену пообщаться "в прямом эфире"

Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

Также на Цензор.НЕТ: Путин - Байдену о словах об убийце: "Кто обзывается, тот так и сам называется". ВИДЕО

Автор: 

Байден Джо (2787) путин владимир (31236) россия (95454) США (26542) Псаки Джен (168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+111
Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 5650
показать весь комментарий
18.03.2021 20:06
+54
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 7895
показать весь комментарий
18.03.2021 20:38
+50
сегодня, завтра и всю неделю у Скабеевой, Соловьева и на всех пропагандистских инфопомойках Рашки, будет истошный лай и мегатонные сероводородные подрывы..
показать весь комментарий
18.03.2021 20:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 5650
показать весь комментарий
18.03.2021 20:06 Ответить
ахахаха)))
показать весь комментарий
18.03.2021 20:11 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 7895
показать весь комментарий
18.03.2021 20:38 Ответить
https://twitter.com/HetmanXIII
https://twitter.com/HetmanXIII
https://twitter.com/HetmanXIII
https://twitter.com/HetmanXIII BadaBoom https://twitter.com/HetmanXIII @HetmanXIII https://twitter.com/HetmanXIII/status/1372289325346488325 22 ч

Байден заявил, что Путин - х..ло.
Ничего нового, но рубль не выдержал этой новости и упал... в обморок.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:03 Ответить
God bless America!

Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 77 Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 3342
показать весь комментарий
18.03.2021 21:08 Ответить
................................................
показать весь комментарий
18.03.2021 21:38 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 2047
показать весь комментарий
19.03.2021 07:38 Ответить
Язык до киллера доведет.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:41 Ответить
На этом разговор с путиным должен быть закончен. Точка.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:07 Ответить
Зате підару гріх бути підаром. 😊
показать весь комментарий
18.03.2021 20:32 Ответить
ну так підара обозвать підаром не гріх...
показать весь комментарий
18.03.2021 20:09 Ответить
сегодня, завтра и всю неделю у Скабеевой, Соловьева и на всех пропагандистских инфопомойках Рашки, будет истошный лай и мегатонные сероводородные подрывы..
показать весь комментарий
18.03.2021 20:09 Ответить
Нічого. Над смєхдєржавою ще дохолєри повітря. Хоч і не надто чистого.
показать весь комментарий
19.03.2021 03:29 Ответить
ПУТИН ******* ***** ...
показать весь комментарий
18.03.2021 20:10 Ответить
Путин: "Может всё таки *****?"
Байден: "Я сказал убийца, значит убийца!"
показать весь комментарий
18.03.2021 21:15 Ответить
Завертілося нарешті..
показать весь комментарий
18.03.2021 20:10 Ответить
Йосип Байденко - наша людина!
😎
показать весь комментарий
18.03.2021 20:10 Ответить
не Байденко а БайдИн - тобто син Байди (давный козацький рід).
показать весь комментарий
18.03.2021 20:27 Ответить
Ну це ви вже на галицький манер наприклад : Русин Кобин і тд.Ви мабуть з Галичини?
показать весь комментарий
18.03.2021 20:57 Ответить
а то..
а чи знаєте Ви,як в Галичині називають програму 1С ?
1С Галичина
показать весь комментарий
18.03.2021 21:17 Ответить
Взагалі-то, "Байда" - це кличка, "бойове козацьке прізвисько"... А справжнє прізвище його - Вишневецький...
показать весь комментарий
18.03.2021 21:41 Ответить
"Вы чье, дурачье?" Таракани в голові розходилися? Зазирніть в очі реальності, for God's sake. Спустіться на землю (хоча методичка не дозволяє, розумію). Жо байдену Україна як була до сраки в 2014 році, так і продовжує бути зараз. Професійний корупціонер жо буде боротися з корупцією в Україні, ага, щас. Скоріш за все він нагинатиме вувузєлу взяти синочка гунтера в ОП на посаду радника з "окладом жалованія" десь так пару млн. на місяць.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:33 Ответить
Йожеф. Є таке українське ім'я - Йожеф.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:34 Ответить
ггг
показать весь комментарий
18.03.2021 20:52 Ответить
А сам дементивний старець про це знає? Цікаво, хто небезпечніший для людства - квола і здихаюча росія чи вигодований американськими ж грошима китай з його експансією в усіх країнах та шпигунством? Китай для США значно небезпечніший, але з нього годується продажна демократична еліта і навіть деякі республіканці, зокрема той же Мітч Макконнелл. Трамп це добре розумів, розуміють це і американські більшовички, але послуговуються принципами "після нас - хоч потоп" і "гроші не пахнуть". Тому дєрьмократи, начебто занепокоєні правами людини, мовчать як риба об льод про те, що прямо зараз китай займається знищенням багатомільйонного уйгурського народу.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:26 Ответить
А ***** в домике, он так не играет
показать весь комментарий
18.03.2021 20:11 Ответить
причем в бункере домика ))) а это ваще беспроигрышный вариант ))))
показать весь комментарий
18.03.2021 20:45 Ответить
Ну, пошли дела кое-как. (с0

Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
18.03.2021 20:12 Ответить
Які дєла? Дєл не буде, будусь слововиперди і підкилимні договірняки.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:34 Ответить
капутен - ***** !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 20:12 Ответить
так он и каа дыркина впридачу до слёз доведёт, шо тот за пахана заступится не сможет. ))
показать весь комментарий
18.03.2021 20:12 Ответить
поки лише розмови.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:13 Ответить
...які розмовами й залишаться.
показать весь комментарий
19.03.2021 07:35 Ответить
Вот и пообщались в ефире
показать весь комментарий
18.03.2021 20:13 Ответить
"мирись, мирись, мирись, и больше не дерись
если будешь драться, я начну кусаться"
плешивый мальчик вова, 68 лет
показать весь комментарий
18.03.2021 20:13 Ответить
Годиков
показать весь комментарий
18.03.2021 20:35 Ответить
Кацапы на своих кухнях гутарют, шо их кацапскому царьку не 68 а 70, два года вроде скинул перед назначением на должность главного кегебешника московии в 90-х годах.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:36 Ответить
Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 5809
показать весь комментарий
18.03.2021 20:14 Ответить
Один в один , что пуйло сегодня наплел, вспомнил штатам уничтожение индейцев.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:43 Ответить
Vot molodec Baiden.Nado postavit rusofasistov na mesto
показать весь комментарий
18.03.2021 20:17 Ответить
Ещё бы он жалел! Если назвал чёрное чёрным,какое может быть сожаление?!
показать весь комментарий
18.03.2021 20:18 Ответить
Не зважаючи на піст, відкриваю корчагу 6-и річного вина і починаю "банячити"
показать весь комментарий
18.03.2021 20:23 Ответить
Та погодь ты, прямо резкий какой. Оставь на смерть путлера отметить.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:37 Ответить
В мене на витримці стоїть 425 л вина і 60 л "бурбону" з меду. Я почуваю себе впевнено.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:43 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 5380Сер'йозний ви дядько.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:48 Ответить
'
показать весь комментарий
18.03.2021 21:24 Ответить
Все одно на 140 млн. не вистачить...
показать весь комментарий
18.03.2021 21:43 Ответить
Тому я ще й спокійний. Їх дніпровська вода більше цікавить.
показать весь комментарий
18.03.2021 21:49 Ответить
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
показать весь комментарий
18.03.2021 21:57 Ответить
Путлер не Гитлер ефрейтор австро-венгерский был умным негодяем,а это ЧМО КГБшное не тянет даже на Шарикова...
показать весь комментарий
18.03.2021 20:24 Ответить
После Рейгана это похоже первый президент штатов с настоящими яйцами,а не пустое трепло,как обамка или продажный торговец квартирками,как трампик.
показать весь комментарий
18.03.2021 20:25 Ответить
Не будет сдерживаться...бедная кретинская бубочка,радуйся пока пуйло отгребает))))
показать весь комментарий
18.03.2021 20:26 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 3355 быдло рюсскае
показать весь комментарий
18.03.2021 20:27 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 8723
показать весь комментарий
18.03.2021 20:28 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 2348 вяликие бараныБайден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 1087
показать весь комментарий
18.03.2021 20:30 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 1285
показать весь комментарий
18.03.2021 20:30 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 9113
показать весь комментарий
18.03.2021 20:33 Ответить
Байденко звонит Порошенко й каже...,Україна понад усе,Олексіович каже,Воїстину Бандера!!! в крємлє істерика,Порошенко продался Госдепу и Пентагону...
показать весь комментарий
18.03.2021 20:41 Ответить
Взагалі-то Байден це українець.
Він потомок гетьмана Дмитра Байди Вишневецького, одного із засновників Запорізької січі.
показать весь комментарий
19.03.2021 00:53 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 8428
показать весь комментарий
18.03.2021 20:45 Ответить
Ммм... барыга!
показать весь комментарий
18.03.2021 22:03 Ответить
Слабенький пук.....видно зразу, гебнява школа.
показать весь комментарий
19.03.2021 09:01 Ответить
"Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки" - что обиднее, убийца или *****?
показать весь комментарий
18.03.2021 21:08 Ответить
о том что хутин убийца - Порошенко говорит всему миру с 2014 года !
Байден об этом сказал вторым и то на седьмой год
показать весь комментарий
18.03.2021 21:12 Ответить
Ануж процитируй Порошенку... с 2014 года.
показать весь комментарий
18.03.2021 22:09 Ответить
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...

"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"


убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))

показать весь комментарий
18.03.2021 21:41 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 3015
показать весь комментарий
18.03.2021 22:06 Ответить
он всегда играл роль украинца Костенко
показать весь комментарий
19.03.2021 08:32 Ответить
Байден, наверна, уже и не помнит чё сказал...) А вы тут пуздырь раздули из за его слов...
показать весь комментарий
18.03.2021 22:07 Ответить
"Пуздирі" дмуть, зараз, твої господарі... З завтрашнього дня ще й "кірпічами срать" почнуть...
показать весь комментарий
18.03.2021 22:10 Ответить
Пффф! А ми то як не шкодуємо, що американці обрали в президенти лютого бандерівця.
показать весь комментарий
18.03.2021 22:08 Ответить
Сказать правду в лицо Путину, что он убийца это поступок настоящего президента!
показать весь комментарий
18.03.2021 22:14 Ответить
Респект Байдену!
показать весь комментарий
18.03.2021 22:19 Ответить
Спасибо тов. Байдину за наше светлое будущее!
показать весь комментарий
18.03.2021 22:22 Ответить
Катись колбаской по Малой Спасской, У ВАС НЕГРОВ БЬЮТ!
показать весь комментарий
18.03.2021 22:26 Ответить
Нардеп опубликовал разговор партнера Зеленского и Баканова: у вас «волосы встанут дыбом». Видео

https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&t=62s&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81
показать весь комментарий
18.03.2021 22:28 Ответить
Вот это действительно лидер мирового масштаба, вызывает громадное уважение.
показать весь комментарий
18.03.2021 22:58 Ответить
ГЛАВНОЕ ЕЩЁ НЕ ЖАЛЕТЬ БЛИЗКИХ И РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 23:04 Ответить
ОНИ ЗНАЛИ ПРО УБИЙСТВА И ЯВЛЯЮТСЯ СОУЧАСТНИКАМИ УБИЙСТВ !!! НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ОНИ ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ !!!
показать весь комментарий
18.03.2021 23:07 Ответить
Не столько родственников сколько друзей, Сечина например, или этого холуя режисера Михайлкова да и других. А родственников не надо этот убийца их предал, например свою жену. Он и дружков предает, бо предатель в корне, но те сами перед ним лыбизят (как Володин) поэтому заслуживают такой же кары.
показать весь комментарий
19.03.2021 10:16 Ответить
Cказал именно 17 марта, в ту дату, когда россией в границах АРК и Севастополя была в одностороннем порядке провозглашена так называемая "независимая Республика Крым"
показать весь комментарий
18.03.2021 23:20 Ответить
ТАК ДАЙТЕ ЗА ГОЛОВУ ПУТИНА 10 МИЛЛИАРДОВ !!!
показать весь комментарий
19.03.2021 03:42 Ответить
Неси, ее надо проверить на подлинность. Там в Кремле тех ********** - никаких миллиардов не напасешся!
показать весь комментарий
19.03.2021 12:57 Ответить
ПЗДНЯ !!! 10 МИЛЛИАРДОВ ЗА КУЧКУ ГОЛОВ !)
показать весь комментарий
19.03.2021 19:58 Ответить
а на расии взбзднули, испортили воздух сами себе... боялся педофил путернин такой правды, но она, как карающий меч, подкралась зверьком с названием песец как-то неожиданно незаметно... и о ядерном пепле старик кабай уже не говорит, и о рае... взбзднул старик кабай...
показать весь комментарий
19.03.2021 07:42 Ответить
Професійний корупціонер жо байден ніколи не посміє назвати вбивцею Сі Цзиньпіна, який знищує багатомільйонний уйгурський народ, бо грошики від нього брав - і сподівається брати й далі. Взагалі цікаво спостерігати, як тутешні глобалісти імітують оргазм від пустопорожніх слів дементивного старця (за якими не буде жодної реальної справи) у сподіванні, що фонд "виродження" підніме їм розцінки. Тщатєльнєє рєб'ята, тщатєльнєє!
показать весь комментарий
19.03.2021 07:44 Ответить
Ха! А я помню как в апреле 2014 подобные вумники кричали на перебой: Рошия не боится никого! Санкции направляют только на Иран и С.Корею! Россию никто не тронет" Никто не посмеет вводить санкции против такой могучей страны как Раша!
Ха! И вот на Рашу посыпались санкции. Прямо в харю бросают обвинение: "ТЫ УБИЙЦА!" между прочим с самой высокой трибуны.
Ха! И что в ответ? Жалкое блеенье. "Сам так называешся" жалкое обвинение европейцев, мол "Европейцы захватили Америку и убивали индейцев", только причем здесь европейцы?
Вот еще один адвокат "почему вы не обвиняете китайцев?"
Ха!
показать весь комментарий
19.03.2021 10:11 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 6794
показать весь комментарий
19.03.2021 08:58 Ответить
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 7540
показать весь комментарий
19.03.2021 09:00 Ответить
Узурпатору надавили на кран з «кіслородом»

PUSHED ON THROAT!

К сожалению на нашем пространстве остались два гада

моль - убийца
и
таракан - вор.
показать весь комментарий
19.03.2021 10:01 Ответить
Байдену респект і повага , це добре , що він підтвердив , хто є хто , але ці слова треба закріпити
за Порошенко бо він перший назвав ***** - вбивцею !!
Наразі чекаємо , що скаже Зелень 😀
показать весь комментарий
19.03.2021 10:39 Ответить
А нашему сатрапному Арлекину Байден что то запаздивает сказать, Хотя может и рановато Надо сначала санкции чудищам ввести, а то аки цапы слишком хорохорятся, уже шамана, который носится по дорогам сибири признали умалишенным, а он так хотел встречи с Путиным. А тут прямо в лоб - убийца. даже посла отозвали. Шаман не успел снять прокля
тие с Путина
показать весь комментарий
19.03.2021 10:39 Ответить
Хорошие новости для Украины. Сенат США решает :

призвать администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет выполнять функции связующего звена США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;

разрешить предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год, включая летальное оружие;

выделять каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров;

призвать Государственный департамент создать совместную с Европой рабочую группу по Украине;

требовать отчета министерства обороны и Госдепартамента о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины, плана оказания помощи США в области безопасности Украине;

ускорить передачу Украине лишних оборонных изделий (excess defence articles) и призвать страны-партнеры делать то же самое.

Слава Україні ! Слава США !
показать весь комментарий
19.03.2021 10:53 Ответить
 
 