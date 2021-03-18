Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки

Президент США Джо Байден не жалеет о своих высказываниях о российском коллеге Владимире Путине.

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила в ответ на вопрос журналиста ABCNews, информирует Цензор.НЕТ.

"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала Псаки.

Кроме того, она добавила, что глава Белого дома "не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях".

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Напомним, 17 марта президент США Джо Байден в ответ на вопрос журналиста о том, считает ли он Путина убийцей, сказал "Ммм, да". Российские пропагандисты дали эту новость под заголовком о взаимопонимании двух президентов. После Россия отозвала из США посла для консультаций.

Путин на слова Байдена ответил так: "Кто обзывается, тот так и сам называется".

В Еврокомиссии согласились с Байденом, что Путин - убийца.

Путин предложил Байдену пообщаться в прямом эфире.

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