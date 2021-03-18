Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі

Президент США Джо Байден не шкодує за свої висловлювання про російського колегу Володимира Путіна.

Про це прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила у відповідь на запитання журналіста ABCNews, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - сказала Псакі.

Крім того, вона додала, що глава Білого дому "не буде стримуватися ні у словах, ні в діях".

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Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.