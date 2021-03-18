Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі
Президент США Джо Байден не шкодує за свої висловлювання про російського колегу Володимира Путіна.
Про це прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила у відповідь на запитання журналіста ABCNews, інформує Цензор.НЕТ.
"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - сказала Псакі.
Крім того, вона додала, що глава Білого дому "не буде стримуватися ні у словах, ні в діях".
Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.
Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".
В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.
Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.
Будь ласка, зачекайте...
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Байден заявил, что Путин - х..ло.
Ничего нового, но рубль не выдержал этой новости и упал... в обморок.
Байден: "Я сказал убийца, значит убийца!"
😎
а чи знаєте Ви,як в Галичині називають програму 1С ?
1С Галичина
если будешь драться, я начну кусаться"
плешивый мальчик вова, 68 лет
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Він потомок гетьмана Дмитра Байди Вишневецького, одного із засновників Запорізької січі.
Байден об этом сказал вторым и то на седьмой год
уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...
"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"
убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))
https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&t=62s&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81
Ха! И вот на Рашу посыпались санкции. Прямо в харю бросают обвинение: "ТЫ УБИЙЦА!" между прочим с самой высокой трибуны.
Ха! И что в ответ? Жалкое блеенье. "Сам так называешся" жалкое обвинение европейцев, мол "Европейцы захватили Америку и убивали индейцев", только причем здесь европейцы?
Вот еще один адвокат "почему вы не обвиняете китайцев?"
Ха!
PUSHED ON THROAT!
К сожалению на нашем пространстве остались два гада
моль - убийца
и
таракан - вор.
за Порошенко бо він перший назвав ***** - вбивцею !!
Наразі чекаємо , що скаже Зелень 😀
тие с Путина
призвать администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет выполнять функции связующего звена США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;
разрешить предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год, включая летальное оружие;
выделять каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров;
призвать Государственный департамент создать совместную с Европой рабочую группу по Украине;
требовать отчета министерства обороны и Госдепартамента о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины, плана оказания помощи США в области безопасности Украине;
ускорить передачу Украине лишних оборонных изделий (excess defence articles) и призвать страны-партнеры делать то же самое.
Слава Україні ! Слава США !