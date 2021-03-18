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Новини
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Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі

Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі

Президент США Джо Байден не шкодує за свої висловлювання про російського колегу Володимира Путіна.

Про це прессекретарка Білого дому Джейн Псакі заявила у відповідь на запитання журналіста ABCNews, інформує Цензор.НЕТ.

"Ні. Президент дав пряму відповідь на пряме запитання", - сказала Псакі.

Крім того, вона додала, що глава Білого дому "не буде стримуватися ні у словах, ні в діях".

Також читайте: Пєсков щодо слів Байдена про Путіна-"вбивцю": Дуже погано, США не хочуть налагоджувати відносини з РФ

Нагадаємо, 17 березня президент США Джо Байден у відповідь на запитання журналіста про те, чивважає він Путіна вбивцею, сказав "Ммм, так". Російські пропагандисти дали цю новину під заголовком про взаєморозуміння двох президентів. Згодом Росія відкликала з США посла для консультацій.

Путін на слова Байдена відповів так: "Хто обзивається, той так і сам називається".

В Єврокомісії погодилися з Байденом, що Путін - убивця.

Путін запропонував Байдену поспілкуватися в прямому ефірі.

Автор: 

Байден Джо (2885) путін володимир (23785) росія (65052) США (22685) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+111
Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 5650
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18.03.2021 20:06
+54
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 7895
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18.03.2021 20:38
+50
сегодня, завтра и всю неделю у Скабеевой, Соловьева и на всех пропагандистских инфопомойках Рашки, будет истошный лай и мегатонные сероводородные подрывы..
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18.03.2021 20:09
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Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 5650
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18.03.2021 20:06 Відповісти
ахахаха)))
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18.03.2021 20:11 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 7895
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18.03.2021 20:38 Відповісти
https://twitter.com/HetmanXIII
https://twitter.com/HetmanXIII
https://twitter.com/HetmanXIII
https://twitter.com/HetmanXIII BadaBoom https://twitter.com/HetmanXIII @HetmanXIII https://twitter.com/HetmanXIII/status/1372289325346488325 22 ч

Байден заявил, что Путин - х..ло.
Ничего нового, но рубль не выдержал этой новости и упал... в обморок.
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18.03.2021 21:03 Відповісти
God bless America!

Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 77 Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 3342
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18.03.2021 21:08 Відповісти
................................................
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18.03.2021 21:38 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 2047
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19.03.2021 07:38 Відповісти
Язык до киллера доведет.
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18.03.2021 20:41 Відповісти
На этом разговор с путиным должен быть закончен. Точка.
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18.03.2021 20:07 Відповісти
Зате підару гріх бути підаром. 😊
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18.03.2021 20:32 Відповісти
ну так підара обозвать підаром не гріх...
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18.03.2021 20:09 Відповісти
сегодня, завтра и всю неделю у Скабеевой, Соловьева и на всех пропагандистских инфопомойках Рашки, будет истошный лай и мегатонные сероводородные подрывы..
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18.03.2021 20:09 Відповісти
Нічого. Над смєхдєржавою ще дохолєри повітря. Хоч і не надто чистого.
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19.03.2021 03:29 Відповісти
ПУТИН ******* ***** ...
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18.03.2021 20:10 Відповісти
Путин: "Может всё таки *****?"
Байден: "Я сказал убийца, значит убийца!"
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18.03.2021 21:15 Відповісти
Завертілося нарешті..
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18.03.2021 20:10 Відповісти
Йосип Байденко - наша людина!
😎
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18.03.2021 20:10 Відповісти
не Байденко а БайдИн - тобто син Байди (давный козацький рід).
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18.03.2021 20:27 Відповісти
Ну це ви вже на галицький манер наприклад : Русин Кобин і тд.Ви мабуть з Галичини?
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18.03.2021 20:57 Відповісти
а то..
а чи знаєте Ви,як в Галичині називають програму 1С ?
1С Галичина
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18.03.2021 21:17 Відповісти
Взагалі-то, "Байда" - це кличка, "бойове козацьке прізвисько"... А справжнє прізвище його - Вишневецький...
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18.03.2021 21:41 Відповісти
"Вы чье, дурачье?" Таракани в голові розходилися? Зазирніть в очі реальності, for God's sake. Спустіться на землю (хоча методичка не дозволяє, розумію). Жо байдену Україна як була до сраки в 2014 році, так і продовжує бути зараз. Професійний корупціонер жо буде боротися з корупцією в Україні, ага, щас. Скоріш за все він нагинатиме вувузєлу взяти синочка гунтера в ОП на посаду радника з "окладом жалованія" десь так пару млн. на місяць.
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19.03.2021 07:33 Відповісти
Йожеф. Є таке українське ім'я - Йожеф.
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18.03.2021 20:34 Відповісти
ггг
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18.03.2021 20:52 Відповісти
А сам дементивний старець про це знає? Цікаво, хто небезпечніший для людства - квола і здихаюча росія чи вигодований американськими ж грошима китай з його експансією в усіх країнах та шпигунством? Китай для США значно небезпечніший, але з нього годується продажна демократична еліта і навіть деякі республіканці, зокрема той же Мітч Макконнелл. Трамп це добре розумів, розуміють це і американські більшовички, але послуговуються принципами "після нас - хоч потоп" і "гроші не пахнуть". Тому дєрьмократи, начебто занепокоєні правами людини, мовчать як риба об льод про те, що прямо зараз китай займається знищенням багатомільйонного уйгурського народу.
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19.03.2021 07:26 Відповісти
А ***** в домике, он так не играет
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18.03.2021 20:11 Відповісти
причем в бункере домика ))) а это ваще беспроигрышный вариант ))))
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18.03.2021 20:45 Відповісти
Ну, пошли дела кое-как. (с0

Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 3015
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18.03.2021 20:12 Відповісти
Які дєла? Дєл не буде, будусь слововиперди і підкилимні договірняки.
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19.03.2021 07:34 Відповісти
капутен - ***** !!!
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18.03.2021 20:12 Відповісти
так он и каа дыркина впридачу до слёз доведёт, шо тот за пахана заступится не сможет. ))
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18.03.2021 20:12 Відповісти
поки лише розмови.
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18.03.2021 20:13 Відповісти
...які розмовами й залишаться.
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19.03.2021 07:35 Відповісти
Вот и пообщались в ефире
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18.03.2021 20:13 Відповісти
"мирись, мирись, мирись, и больше не дерись
если будешь драться, я начну кусаться"
плешивый мальчик вова, 68 лет
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18.03.2021 20:13 Відповісти
Годиков
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18.03.2021 20:35 Відповісти
Кацапы на своих кухнях гутарют, шо их кацапскому царьку не 68 а 70, два года вроде скинул перед назначением на должность главного кегебешника московии в 90-х годах.
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18.03.2021 20:36 Відповісти
Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки - Цензор.НЕТ 5809
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18.03.2021 20:14 Відповісти
Один в один , что пуйло сегодня наплел, вспомнил штатам уничтожение индейцев.
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18.03.2021 20:43 Відповісти
Vot molodec Baiden.Nado postavit rusofasistov na mesto
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18.03.2021 20:17 Відповісти
Ещё бы он жалел! Если назвал чёрное чёрным,какое может быть сожаление?!
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18.03.2021 20:18 Відповісти
Не зважаючи на піст, відкриваю корчагу 6-и річного вина і починаю "банячити"
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18.03.2021 20:23 Відповісти
Та погодь ты, прямо резкий какой. Оставь на смерть путлера отметить.
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18.03.2021 20:37 Відповісти
В мене на витримці стоїть 425 л вина і 60 л "бурбону" з меду. Я почуваю себе впевнено.
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18.03.2021 20:43 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 5380Сер'йозний ви дядько.
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18.03.2021 20:48 Відповісти
'
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18.03.2021 21:24 Відповісти
Все одно на 140 млн. не вистачить...
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18.03.2021 21:43 Відповісти
Тому я ще й спокійний. Їх дніпровська вода більше цікавить.
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18.03.2021 21:49 Відповісти
Крим бучно одгуляв свята і на нього напав «сушняк»… Зателефонував своїй «колишній», щоб дала водички… Україна трубку не взяла…
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18.03.2021 21:57 Відповісти
Путлер не Гитлер ефрейтор австро-венгерский был умным негодяем,а это ЧМО КГБшное не тянет даже на Шарикова...
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18.03.2021 20:24 Відповісти
После Рейгана это похоже первый президент штатов с настоящими яйцами,а не пустое трепло,как обамка или продажный торговец квартирками,как трампик.
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18.03.2021 20:25 Відповісти
Не будет сдерживаться...бедная кретинская бубочка,радуйся пока пуйло отгребает))))
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18.03.2021 20:26 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 3355 быдло рюсскае
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18.03.2021 20:27 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 8723
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18.03.2021 20:28 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 2348 вяликие бараныБайден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 1087
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18.03.2021 20:30 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 1285
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18.03.2021 20:30 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 9113
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18.03.2021 20:33 Відповісти
Байденко звонит Порошенко й каже...,Україна понад усе,Олексіович каже,Воїстину Бандера!!! в крємлє істерика,Порошенко продался Госдепу и Пентагону...
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18.03.2021 20:41 Відповісти
Взагалі-то Байден це українець.
Він потомок гетьмана Дмитра Байди Вишневецького, одного із засновників Запорізької січі.
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19.03.2021 00:53 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 8428
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18.03.2021 20:45 Відповісти
Ммм... барыга!
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18.03.2021 22:03 Відповісти
Слабенький пук.....видно зразу, гебнява школа.
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19.03.2021 09:01 Відповісти
"Байден не жалеет, что признал Путина убийцей, - Псаки" - что обиднее, убийца или *****?
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18.03.2021 21:08 Відповісти
о том что хутин убийца - Порошенко говорит всему миру с 2014 года !
Байден об этом сказал вторым и то на седьмой год
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18.03.2021 21:12 Відповісти
Ануж процитируй Порошенку... с 2014 года.
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18.03.2021 22:09 Відповісти
"Кто обзывается, тот так и сам называется"

уровень - детский сад, младшая группа. убогий лиговский гопник...

"МИД рассасеи начал подготовку разговора Сцарька-лысогнома с Байденом"
На Смоленской площади:
валадимер валадимерович, если будете просить деньги, а Джо не даст, скажите "Жадина, говядина, соленый огурец, на полу валяется, никто его не ест!"
Если он начнëт какую-то инфу сливать, скажите "Ябеда соленая, на горшке вареная, шишками обитая, чтоб не была сердитая!"
Если Джо будет говорит про несоблюдение международных правил, скажите "Плакса, вакса, гуталин, проглотил горелый блин"
Можете ещё использовать "Обманули дурака на четыре кулака"
Ежели он будет говорить про американскую исключительность, то "Воображуля высший сорт! Куда едешь? - На курорт. - На курорте пусто. Выросла капуста!"
Когда речь зайдëт про санкции "Вредина-вредина! До дырки проедена,
Кое-как одета, твоя песня спета!"
Ну и на всякий случай "Болтай, болтай, язык не потеряй!", "Сплетница, сплетница, не споткнись на лестнице!"
Про президента и вице-президента "Тили-тили-тесто, жених и невеста,
Поехали купаться - стали целоваться!"


убогий ботоксный Сцарёк-лысогном. убогая паРаша.))

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18.03.2021 21:41 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 3015
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18.03.2021 22:06 Відповісти
он всегда играл роль украинца Костенко
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19.03.2021 08:32 Відповісти
Байден, наверна, уже и не помнит чё сказал...) А вы тут пуздырь раздули из за его слов...
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18.03.2021 22:07 Відповісти
"Пуздирі" дмуть, зараз, твої господарі... З завтрашнього дня ще й "кірпічами срать" почнуть...
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18.03.2021 22:10 Відповісти
Пффф! А ми то як не шкодуємо, що американці обрали в президенти лютого бандерівця.
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18.03.2021 22:08 Відповісти
Сказать правду в лицо Путину, что он убийца это поступок настоящего президента!
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18.03.2021 22:14 Відповісти
Респект Байдену!
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18.03.2021 22:19 Відповісти
Спасибо тов. Байдину за наше светлое будущее!
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18.03.2021 22:22 Відповісти
Катись колбаской по Малой Спасской, У ВАС НЕГРОВ БЬЮТ!
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18.03.2021 22:26 Відповісти
Нардеп опубликовал разговор партнера Зеленского и Баканова: у вас «волосы встанут дыбом». Видео

https://www.youtube.com/watch?v=WzIEqlj60YM&t=62s&ab_channel=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81
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18.03.2021 22:28 Відповісти
Вот это действительно лидер мирового масштаба, вызывает громадное уважение.
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18.03.2021 22:58 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЕЩЁ НЕ ЖАЛЕТЬ БЛИЗКИХ И РОДСТВЕННИКОВ ПУТИНА !!!
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18.03.2021 23:04 Відповісти
ОНИ ЗНАЛИ ПРО УБИЙСТВА И ЯВЛЯЮТСЯ СОУЧАСТНИКАМИ УБИЙСТВ !!! НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ ОНИ ПОНЕСЛИ НАКАЗАНИЕ !!!
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18.03.2021 23:07 Відповісти
Не столько родственников сколько друзей, Сечина например, или этого холуя режисера Михайлкова да и других. А родственников не надо этот убийца их предал, например свою жену. Он и дружков предает, бо предатель в корне, но те сами перед ним лыбизят (как Володин) поэтому заслуживают такой же кары.
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19.03.2021 10:16 Відповісти
Cказал именно 17 марта, в ту дату, когда россией в границах АРК и Севастополя была в одностороннем порядке провозглашена так называемая "независимая Республика Крым"
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18.03.2021 23:20 Відповісти
ТАК ДАЙТЕ ЗА ГОЛОВУ ПУТИНА 10 МИЛЛИАРДОВ !!!
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19.03.2021 03:42 Відповісти
Неси, ее надо проверить на подлинность. Там в Кремле тех ********** - никаких миллиардов не напасешся!
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19.03.2021 12:57 Відповісти
ПЗДНЯ !!! 10 МИЛЛИАРДОВ ЗА КУЧКУ ГОЛОВ !)
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19.03.2021 19:58 Відповісти
а на расии взбзднули, испортили воздух сами себе... боялся педофил путернин такой правды, но она, как карающий меч, подкралась зверьком с названием песец как-то неожиданно незаметно... и о ядерном пепле старик кабай уже не говорит, и о рае... взбзднул старик кабай...
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19.03.2021 07:42 Відповісти
Професійний корупціонер жо байден ніколи не посміє назвати вбивцею Сі Цзиньпіна, який знищує багатомільйонний уйгурський народ, бо грошики від нього брав - і сподівається брати й далі. Взагалі цікаво спостерігати, як тутешні глобалісти імітують оргазм від пустопорожніх слів дементивного старця (за якими не буде жодної реальної справи) у сподіванні, що фонд "виродження" підніме їм розцінки. Тщатєльнєє рєб'ята, тщатєльнєє!
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19.03.2021 07:44 Відповісти
Ха! А я помню как в апреле 2014 подобные вумники кричали на перебой: Рошия не боится никого! Санкции направляют только на Иран и С.Корею! Россию никто не тронет" Никто не посмеет вводить санкции против такой могучей страны как Раша!
Ха! И вот на Рашу посыпались санкции. Прямо в харю бросают обвинение: "ТЫ УБИЙЦА!" между прочим с самой высокой трибуны.
Ха! И что в ответ? Жалкое блеенье. "Сам так называешся" жалкое обвинение европейцев, мол "Европейцы захватили Америку и убивали индейцев", только причем здесь европейцы?
Вот еще один адвокат "почему вы не обвиняете китайцев?"
Ха!
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19.03.2021 10:11 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 6794
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19.03.2021 08:58 Відповісти
Байден не шкодує, що визнав Путіна вбивцею, - Псакі - Цензор.НЕТ 7540
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19.03.2021 09:00 Відповісти
Узурпатору надавили на кран з «кіслородом»

PUSHED ON THROAT!

К сожалению на нашем пространстве остались два гада

моль - убийца
и
таракан - вор.
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19.03.2021 10:01 Відповісти
Байдену респект і повага , це добре , що він підтвердив , хто є хто , але ці слова треба закріпити
за Порошенко бо він перший назвав ***** - вбивцею !!
Наразі чекаємо , що скаже Зелень 😀
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19.03.2021 10:39 Відповісти
А нашему сатрапному Арлекину Байден что то запаздивает сказать, Хотя может и рановато Надо сначала санкции чудищам ввести, а то аки цапы слишком хорохорятся, уже шамана, который носится по дорогам сибири признали умалишенным, а он так хотел встречи с Путиным. А тут прямо в лоб - убийца. даже посла отозвали. Шаман не успел снять прокля
тие с Путина
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19.03.2021 10:39 Відповісти
Хорошие новости для Украины. Сенат США решает :

призвать администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет выполнять функции связующего звена США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;

разрешить предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год, включая летальное оружие;

выделять каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров;

призвать Государственный департамент создать совместную с Европой рабочую группу по Украине;

требовать отчета министерства обороны и Госдепартамента о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины, плана оказания помощи США в области безопасности Украине;

ускорить передачу Украине лишних оборонных изделий (excess defence articles) и призвать страны-партнеры делать то же самое.

Слава Україні ! Слава США !
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19.03.2021 10:53 Відповісти
 
 