Суд оставил Стерненко в СИЗО

Суд в Одессе оставил под стражей активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Стерненко.

"Судья Ершова самовольно оставила Стерненко под стражей", - говорится в сообщении.

Приморский суд Одессы рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста Сергея Стерненко из СИЗО. Защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.

Также читайте: Венедиктова о приговоре Стерненко: Дело тянулось еще с 2016 года, почему сейчас виновата я - не знаю