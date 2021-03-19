Суд оставил Стерненко в СИЗО
Суд в Одессе оставил под стражей активиста Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам и 3 месяцам колонии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram-канал Стерненко.
"Судья Ершова самовольно оставила Стерненко под стражей", - говорится в сообщении.
Приморский суд Одессы рассматривал ходатайство адвокатов об освобождении активиста Сергея Стерненко из СИЗО. Защита подала апелляцию на приговор суда и примененную меру пресечения.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
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Дерево свободы надо подпитывать кровью патриотов- сказал герой войны за независимость США
Видимо дереву свободы нужна ещё и кровь корруционеров для справедливости
женщин можно купить, запугать, эмоции вместо разума
Весь этот трешак похоже сможет быстро прекратить только суд линча.
Ходатайство- это такое.
Интересно, ещё сколько таких осталось, которые считают, что Зе глубоко в душе истинный патриот и просто хороший мальчик)
Где драматургия, где развязка, где сюжет, где диалоги?
Фильм тогда бы получился провальным в прокате.
беніни гроші. Бо ти є дебільне тупориле гімно!)))
Дуже боїться влада Сергія Стерненка .Тому він дуже цінний у боротьбі за Україну !
Ми зобов"язані,хто як зможе підтримувати Сергія ! Слава сміливій Нації !
От слова вообще.....
Если не сталинист, то сепар, то феминистка, то секта имени кивалова.......