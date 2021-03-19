Суд залишив Стерненка в СІЗО
Суд в Одесі залишив під вартою активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців колонії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Стерненка.
"Суддя Єршова самовільно залишила Стерненка під вартою", - сказано в повідомленні.
Приморський суд Одеси розглядав клопотання адвокатів про звільнення активіста Сергія Стерненка з СІЗО. Захист подав апеляцію на вирок суду і застосований запобіжний захід.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
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Дерево свободы надо подпитывать кровью патриотов- сказал герой войны за независимость США
Видимо дереву свободы нужна ещё и кровь корруционеров для справедливости
женщин можно купить, запугать, эмоции вместо разума
Весь этот трешак похоже сможет быстро прекратить только суд линча.
Ходатайство- это такое.
Интересно, ещё сколько таких осталось, которые считают, что Зе глубоко в душе истинный патриот и просто хороший мальчик)
Где драматургия, где развязка, где сюжет, где диалоги?
Фильм тогда бы получился провальным в прокате.
беніни гроші. Бо ти є дебільне тупориле гімно!)))
Дуже боїться влада Сергія Стерненка .Тому він дуже цінний у боротьбі за Україну !
Ми зобов"язані,хто як зможе підтримувати Сергія ! Слава сміливій Нації !
От слова вообще.....
Если не сталинист, то сепар, то феминистка, то секта имени кивалова.......