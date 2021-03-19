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Новини Вирок Стерненку
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Суд залишив Стерненка в СІЗО

Суд залишив Стерненка в СІЗО

Суд в Одесі залишив під вартою активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців колонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Стерненка.

"Суддя Єршова самовільно залишила Стерненка під вартою", - сказано в повідомленні.

Приморський суд Одеси розглядав клопотання адвокатів про звільнення активіста Сергія Стерненка з СІЗО. Захист подав апеляцію на вирок суду і застосований запобіжний захід.

Читайте також: "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

Автор: 

суд (11673) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+36
Стерненко волю, ершову за грати!
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19.03.2021 17:05
+36
патриотов садят а продажных ублюдков типо портнова-лукаш-бондаренко-татаров никто не трогает-
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19.03.2021 17:08
+27
Мрази! Враги Украины взяли Стерненко в плен. Так же как и Антоненко.
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19.03.2021 17:12
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Стерненко волю, ершову за грати!
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19.03.2021 17:05 Відповісти
Ви впевнені, що якщо посадити Єршову, то Стерненко буде на волі?
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19.03.2021 17:21 Відповісти
Я помню как ГАИшники после майдана ходили по струнке ,а после обезглавливания семьи судей в Харькове суды выносили честные приговоры.

Дерево свободы надо подпитывать кровью патриотов- сказал герой войны за независимость США
Видимо дереву свободы нужна ещё и кровь корруционеров для справедливости
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19.03.2021 17:38 Відповісти
судьи почему-то одни женщины. раньше при совдепии такого не было.
женщин можно купить, запугать, эмоции вместо разума
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19.03.2021 17:28 Відповісти
Мою б не купили і не залякали так як і мене, то все залежить... Але те що жіночками все ж таки легле маніпулювати, то це факт, бо вони менше бикують на відміну від чоловіків, то така природа....
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19.03.2021 19:28 Відповісти
Причому тут жінки, якщо людина чесна то вона буде такою в любій ситуації, її не налякати не підкупити, на її немає компромату тому що гідні люди виховання отримують з дитинства. А якщо воно продалося то це не через стать, а тому що воно таке все свідоме життя.
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19.03.2021 21:14 Відповісти
патриотов садят а продажных ублюдков типо портнова-лукаш-бондаренко-татаров никто не трогает-
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19.03.2021 17:08 Відповісти
МАБУТЬ ЦЕ 4 РАЗ ЗКАЗАЛИ СТЕРНЕНКА КОМУСЬ ІЗ ВЛАДИ, І ПРОПЛАТИЛИ НАПЕРЕД, ЦІКАВО ПІДОЗРЮВАНІ В ТЕРОРИЗМІ СИДЯТЬ У ВР А ТІ ХТО З НИМИ БОРЕТЬСЯ ЗАГРАТАМИ.
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19.03.2021 17:41 Відповісти
Бидло наріт хавает.
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19.03.2021 18:23 Відповісти
Не понимают эти судьи, прокуроры и другая ЗЕбанутая срань, что они не вечно при власти и через 3 года им прийдется ответить. За все.
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19.03.2021 17:09 Відповісти
Вони не вірять, що за три роки 73 відсотки українців стану б розумнішими. І можливо, мають рацію.
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19.03.2021 17:23 Відповісти
Да ладно, переобуются под новую власть, которую такая ситуация будет вполне устраивать и все у них будет хорошо. Так было при Кучме, так было при Юще, так было при Овоще, так было при Порохе, так есть при клоуне, так будет и при следующем президенте.
Весь этот трешак похоже сможет быстро прекратить только суд линча.
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19.03.2021 19:22 Відповісти
Всё будет решаться в апелляционном суде.
Ходатайство- это такое.
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19.03.2021 17:10 Відповісти
А апелляционный суд может быть года так через два)
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19.03.2021 17:13 Відповісти
Этим летом уже точно будет(может в мае) - дело слишком политическим стало. Затягивать не смогут.
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19.03.2021 17:16 Відповісти
Ага)
Интересно, ещё сколько таких осталось, которые считают, что Зе глубоко в душе истинный патриот и просто хороший мальчик)
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19.03.2021 17:19 Відповісти
Я такое не говорил. Прежде всего Зе- трус. Поэтому и говорю, что затягивать на два года(и даже на год) точно не будут. Он сыграет свою "патриотическую" роль на финише, а не на фальстарте (этом ходатайстве).
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19.03.2021 17:27 Відповісти
Да-да, тут уже говорили, что будет ходатайство и через недельку отпустят, типа на домашний)
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19.03.2021 17:38 Відповісти
"халтура"... тьфу... посредственность какая-то получиться тогда.
Где драматургия, где развязка, где сюжет, где диалоги?
Фильм тогда бы получился провальным в прокате.
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19.03.2021 17:43 Відповісти
Єто нє такоє! суддівські виродки могли б його під домашній арешт з носінням браслета відпустити-але вони назло цього не зробили ,а лишили Стерненка в сізо! Він нікуди не збирався тікати! Але колаборантам в мантіях дали чітку команду-лишити за гратами!
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19.03.2021 17:17 Відповісти
и не будет его видосиков - Портянкину это мелочь, но приятно
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19.03.2021 17:27 Відповісти
такой расклад имеет слишком слабенький и посредственный сценарий. Такой "фильм"- кассу не соберёт))
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19.03.2021 17:29 Відповісти
Мрази! Враги Украины взяли Стерненко в плен. Так же как и Антоненко.
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19.03.2021 17:12 Відповісти
Вава, з тобою таке саме в суді відбуватимецця. Але за тебе ніхто не вийде. Навідь за
беніни гроші. Бо ти є дебільне тупориле гімно!)))
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19.03.2021 17:16 Відповісти
Тоді вже ніхто ні за кого не вийде..... Для цього це так і робиться.
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19.03.2021 19:29 Відповісти
А почему Стерненко в СИЗО , а армяне избившие ветерана на свободе
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19.03.2021 17:29 Відповісти
Yakov Nemo, а тому,щоб проросійська сволота і надалі нападала на проукраїнських ветеранів,патріотів,активістів . І їм ніхто не заважав ! Бо такі Українці як Стерненко змогли б швидко акції протесту зібрати.
Дуже боїться влада Сергія Стерненка .Тому він дуже цінний у боротьбі за Україну !
Ми зобов"язані,хто як зможе підтримувати Сергія ! Слава сміливій Нації !
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19.03.2021 17:57 Відповісти
Тримайся Сергію! Після дострокових поміняєшся місцем з Зєлєю! Або з тим суддєю, що тебе відправив за грати.
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19.03.2021 17:42 Відповісти
Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм нормальну ЄДИНУ кандидатуру на дострокові. Досить з нас цього зеленого бл...ва. Зеркаль?
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19.03.2021 17:44 Відповісти
Порошенко
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19.03.2021 21:06 Відповісти
Краще з бабою Юлєю!
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19.03.2021 19:55 Відповісти
Предлагаю свалить на Байдена освобождение украинского патриота Стерненко, при этом придется признать, что украинцы нация политических импотентов, и не способна сама себя защитить, и действительно, если сравнить сегодняшний парламент, то он гораздо слабее первого созыва, нету масштабных лидеров, политическому пигмею шоумену, совершенно не нужен мощный лидер, Стерненко представляет угрозу для дремучего совка, потому добровольно, по своей инициативе, шут его не освободит.
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19.03.2021 17:42 Відповісти
Щось нема майдану нового. Буде сидіти як і Ріф і ніхто нічого не зробить
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19.03.2021 17:58 Відповісти
В Одессе с судами плохо!
От слова вообще.....
Если не сталинист, то сепар, то феминистка, то секта имени кивалова.......
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19.03.2021 18:01 Відповісти
Зато сильные мира сего всегда чисты: https://ua.news/ua/sud-opravdal-byvshego-nardepa-kotoryj-podstrelyl-cheloveka/
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19.03.2021 18:05 Відповісти
Стерненко волю! Геть зебила!
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19.03.2021 18:24 Відповісти
20-го авакян опять будет зебилу жопу затикать.
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19.03.2021 18:25 Відповісти
Суди в нас захищають олігархів,корупціонерів і відвертих ворогів України ,хтось може пригадати кого з них засуджено? .А ось українських,патріотів ,вулантерів ,добровольців судят за те що захищають Україну від ворогів і недають її грабувати ось тому їх переслідує влада і ці печерні суди.
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19.03.2021 18:44 Відповісти
НАМ БЫ РОССИЮ ВСЕМ МИРОМ ПРИДУШИТЬ, А ПОТОМ С ЭТИХ КОРРУПЦИОНЕРОВ КОЖУ ЖИВЬЕМ СНИМАТЬ БУДЕМ !!!
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19.03.2021 18:58 Відповісти
Ні. Хибний шлях. Все потрібно робити навпаки. Бо внутрішні вороги набагато страшніші та небезпечніші за зовнішніх.
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19.03.2021 19:30 Відповісти
ОНИ НИКТО БЕЗ ПОДДЕРЖКИ ИЗВНЕ !!!
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19.03.2021 19:53 Відповісти
А тобі хочеться щоб тобі і в спину ножа заганяли. Мені ні. Я знаю, щоб ворога знищити потрібно, щоб спина була захищена. Внутрішній ворог страшніший, бо ти його не бачиш або сам жевеш так як внутрішній ворог. Спочатку ментальне перезавантаження, а потім згинуть наші зовнішні вороги, бо ми станемо чистішими і сильнішими. По іншому ніяк. Самообман гірше обману від інших.
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19.03.2021 20:56 Відповісти
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ !!!
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20.03.2021 02:03 Відповісти
Одна риба, так. А всі риби в кучі, просто куча згнившого лайна.
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20.03.2021 10:57 Відповісти
ХУЖЕ !)
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20.03.2021 13:47 Відповісти
каждый пещерный правосудец считает своим долгом вставить палку в колёса недалёкому, зелёному велосипедисту-йурысту
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19.03.2021 18:59 Відповісти
Чтобы стать судьей, нужно сдать экзамен, чтобы "сдать" этот экзамен, нужно кидалову-******** заплатить от 50 тыс до100 тысяч баксов--- чего вы ждете от этих судей?
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19.03.2021 21:10 Відповісти
Только суд камбиса исправит ситуацию! Даешь каждому новому судье кресло из кожи попередника!
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20.03.2021 02:31 Відповісти
Какой нахрен Шарий - пророссийский? сколько вы еще будете разгонять этот фейк? Ничтожества..
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20.03.2021 10:17 Відповісти
Неужели лед тронулся? Первый псевдопатриот, псевдоактивист посажен? а не взят на поруки, ночной домашний арест или тупо отпущен?
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20.03.2021 10:20 Відповісти
 
 