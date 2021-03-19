Суд залишив Стерненка в СІЗО

Суд в Одесі залишив під вартою активіста Сергія Стерненка, якого засудили до 7 років і 3 місяців колонії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram-канал Стерненка.

"Суддя Єршова самовільно залишила Стерненка під вартою", - сказано в повідомленні.

Приморський суд Одеси розглядав клопотання адвокатів про звільнення активіста Сергія Стерненка з СІЗО. Захист подав апеляцію на вирок суду і застосований запобіжний захід.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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