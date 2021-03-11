"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО. ДОКУМЕНТ

Одеський активіст Сергій Стерненко, засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, заявляє, що тримання його під вартою є незаконним, і президент Володимир Зеленський має звернути увагу на ситуацію з його арештом.

Про це йдеться в його листі до українців.

Фото листа опубліковано на сторінці активіста у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Стерненко підкреслює, що тримання його в СІЗО є незаконним: "Суддя-сталініст довільно відправив мене сюди своїм переписаним вироком, тоді як у мене і так уже був запобіжний захід - застава".

Він також зазначив, що вже подав апеляційну скаргу на вирок, що автоматично зупиняє його виконання.

"Тобто за законом я вже, до апеляції, мав бути на свободі. Однак ручним суддям плювати на право, а тому я і далі безпідставно сиджу у в’язниці", - йдеться в листі.

За словами Стерненка, "ця історія - прямий доказ тиску з боку Авакова" (міністр внутрішніх справ Арен Аваков. - Ред.), який нібито мститься йому за критику. "Його пси тиснули на суддю, і той переписував виправдувальний вирок. Його підлеглі організовували на мене замахи. Аваков особисто (про що навіть написали на сайтах МВС і ОГПУ) погоджував переслідування мене з генпрокурором Венедіктовою. А це означає, що "тимчасовий" міністр кине і всі сили, щоб тиснути на апеляцію", - зазначає Стерненко.

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"Роль Венедіктової теж не можна применшувати. Адже саме її підлеглі вимагали в суді для мене 8 років ув'язнення, та й сама генпрокурор неодноразово показувала особистий інтерес мене посадити. Союзником зазначених осіб у війні проти мене виступив і Медведчук", - додав активіст.

Стерненко пише, що війна держави проти громадянського суспільства є сильним дестабілізуючим чинником, у чому дуже зацікавлена ​​московська орда. "Тому, попри все це в сукупності, спостерігаючи, як близьке оточення президента об'єднується в боротьбі проти нас із тим же Медведчуком, я не розумію, чому Зеленський мовчить?" - зазначив активіст.

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Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

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