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"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Одеський активіст Сергій Стерненко, засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, заявляє, що тримання його під вартою є незаконним, і президент Володимир Зеленський має звернути увагу на ситуацію з його арештом.

Про це йдеться в його листі до українців.

Фото листа опубліковано на сторінці активіста у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Стерненко підкреслює, що тримання його в СІЗО є незаконним: "Суддя-сталініст довільно відправив мене сюди своїм переписаним вироком, тоді як у мене і так уже був запобіжний захід - застава".

Він також зазначив, що вже подав апеляційну скаргу на вирок, що автоматично зупиняє його виконання.

"Тобто за законом я вже, до апеляції, мав бути на свободі. Однак ручним суддям плювати на право, а тому я і далі безпідставно сиджу у в’язниці", - йдеться в листі.

За словами Стерненка, "ця історія - прямий доказ тиску з боку Авакова" (міністр внутрішніх справ Арен Аваков. - Ред.), який нібито мститься йому за критику. "Його пси тиснули на суддю, і той переписував виправдувальний вирок. Його підлеглі організовували на мене замахи. Аваков особисто (про що навіть написали на сайтах МВС і ОГПУ) погоджував переслідування мене з генпрокурором Венедіктовою. А це означає, що "тимчасовий" міністр кине і всі сили, щоб тиснути на апеляцію", - зазначає Стерненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, що відбувається зі Стерненком, - цілком імовірно, особисті домовленості між суддею та іншою стороною. Це справа стимулюється одеськими елітами, - "слуга народу" Гурін

"Роль Венедіктової теж не можна применшувати. Адже саме її підлеглі вимагали в суді для мене 8 років ув'язнення, та й сама генпрокурор неодноразово показувала особистий інтерес мене посадити. Союзником зазначених осіб у війні проти мене виступив і Медведчук", - додав активіст.

Стерненко пише, що війна держави проти громадянського суспільства є сильним дестабілізуючим чинником, у чому дуже зацікавлена ​​московська орда. "Тому, попри все це в сукупності, спостерігаючи, як близьке оточення президента об'єднується в боротьбі проти нас із тим же Медведчуком, я не розумію, чому Зеленський мовчить?" - зазначив активіст.

Також читайте: Стерненко подав апеляцію на вирок

Чому Зеленський мовчить? - Стерненко написав новий лист із СІЗО 01
Чому Зеленський мовчить? - Стерненко написав новий лист із СІЗО 02
Чому Зеленський мовчить? - Стерненко написав новий лист із СІЗО 03
Чому Зеленський мовчить? - Стерненко написав новий лист із СІЗО 04

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов радіє, що вирок Стерненку має антиукраїнський характер: "Це вирок порядкам, які панували в країні сім років"

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місце проведення з'їзду суддів змінили за порадою Авакова через акції на захист Стерненка

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
успокойся, главное абынепорох
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11.03.2021 15:15
+34
передайте товарищу зеленскому - произошла чудовищная ошибка...
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11.03.2021 15:19
+32
"Сегодня вы живете так, как проголосовали вчера" (с)
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11.03.2021 15:19
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успокойся, главное абынепорох
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11.03.2021 15:15 Відповісти
А що накажете Зє робити? Явку з повинною до Джо організовувати. ? А так , "і я не я, і хата не моя". То все Єрмак визванював.
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11.03.2021 15:19 Відповісти
- Писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома.(c)
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11.03.2021 16:37 Відповісти
Да, он кстати должен радоваться как никто!
Пороха помнится стрелять предлагал, а на клоуна молится и уповает, поливая дерьмом "бояр"
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11.03.2021 15:56 Відповісти
Хіба не при Порошенко не закрили справи проти Стерненко?! хіба не при ньому були призначені Аваков і Труханов?! Хіба не при ньому на життя Стерненка посягали кілька разів?!
Мабуть слова а ми же говорили і абинепорох недоречні.
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11.03.2021 16:18 Відповісти
По тем делам, Стерненко проходил как свидетель, обвинений ему при Порохе, никто не предъявлял
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11.03.2021 16:27 Відповісти
Я цього і не казав, я вказав на все те що змушувало Стерненко бути проти колишньої влади. Тому що зловтішання деяких з ув'язнення Стерненко, начебто сам винний говорить лише про їх незнання справи чи що вони нехороші люди.
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11.03.2021 16:41 Відповісти
А ну тогда логично:
- при прошлой власти было заведено дело (оно должно было быть заведено раз было заявление и Стерненко должен был там проходить раз его там указали) и Стерненко проходил как свидетель. Вывод Стерненко: Порошенко мразь, негодяй его надо стрелять....
- при нынешней власти Стерненко сделали обвиняемым по фонарным обвинениям. Вывод Стерненко: Мрази Венедиктова и Аваков, Бубочка хороший и просто не в курсе, вот я сейчас до него донесу инфу...
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12.03.2021 09:17 Відповісти
Ви начебто на мої слова повинні відповідати а таке враження що на свої домисли. Де я написав що Стерненко щось "предъявлял", де я писав про звинувачувачення Порошенко в тому що при ньому відкрили справи, прочитайте уважніше мої слова.
Я доніс свою думку що Стерненку при владі Порошенка було за що його критикувати, чим він і займався. А ось питання чи потрібно було критикувати Порошенко? моя думка що потрібно критикувати любу владу якщо вона роблять щось не те. Якщо у вас на питання про критику інша думка то це ваше діло.
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12.03.2021 10:19 Відповісти
Что у вас вообще в головах?! Я с вас охреневаю!!!
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12.03.2021 09:19 Відповісти
- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(c)
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11.03.2021 16:35 Відповісти
ВІРНО АБИ НЕ БАРИГА ПОРОХ, НЕ БУЛОБ ЧОРТІВ ПРО ЯКИХ ПИШЕ СТЕРНЕНКО І ЗЕЛЕНІ НЕ ПРОЙШЛИ, АБИ ПОРОХ ВІВ СЕБЕ ЯК ДЕРЖАВНИК А НЕ ПРИКОРИТНИК, ЗНИЩУВАТЬ ПАТРІОТІВ СУДИТЬ ПОЧАЛИ ПРИ НЬОМУ А ЗЕ КЛОН ПОРОХА ПРОДОВЖУЄ ЙОГО СПРАВИ ТЕЖ БРЕХЛИВИЙ ЯК ПО, ТОЖ ПОРОХ ЯК І ЗЕ ВЖЕ ВСЬО НЕ БУДЕ ПРЕЗИДЕНТОМ.
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11.03.2021 17:03 Відповісти
Олігарх і клоун олігарха - обоє рябоє. Всі, хто вибиваються з системи, будуть сидіти. Равлики, Стерненко, Торнадо чи Ріфмайстер. Два різних світи - і два майдани цей конфлікт не вирішило. І апелювати до класового ворога немає сенсу - треба звертатися не до криворуких управлінців феодальної республіки а у вільний світ.
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11.03.2021 16:38 Відповісти
много букоф, Серьожа! не интересно, написал бы сразу:

абынепорох


Стерненко - ходячий, пардон, теперь уже сидячий пример нашим вышиватным националистам!
если хотите победить, значит объединяйтесь вокруг самого сильного - Пороха !
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11.03.2021 16:46 Відповісти
БАРИГИ ВСІХ МАСТЕЙ ДО ПОРОХА, І ПОЧИНАЙТЕ ЖЕРТИ НАГАБЛЕНЕ МОЖЕ ПОНАЖИРАЄТЕСЬ, А ДЛЯ НАС ВИ ВСЬО.
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11.03.2021 17:06 Відповісти
ВАДІМ ! Досить тут стравлювати порохів і непорохів у темі Стерненка ! Слава Богу,що Одесу не знищили,як Донбас ! І за це треба подякувати простим хлопцям,які були разом з Сергієм проти ВАТИ,МУСОРІВ у травні 2014 !
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11.03.2021 16:54 Відповісти
ублюдочна сутність порохобота вилізла.
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11.03.2021 16:55 Відповісти
а кто ты такой?
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11.03.2021 15:16 Відповісти
Он, как и ты, - Президент!
Ты шо, слова потерпевшего забыл?! 👹
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11.03.2021 16:14 Відповісти
Берет пример у своего шефа Путлера и Януковича.
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11.03.2021 15:18 Відповісти
"Сегодня вы живете так, как проголосовали вчера" (с)
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11.03.2021 15:19 Відповісти
"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 1737
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11.03.2021 16:03 Відповісти
передайте товарищу зеленскому - произошла чудовищная ошибка...
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11.03.2021 15:19 Відповісти
ВАДІМ ! Дивися,щоб доля твоя не була подібною від того ж КРИВОСУДДЯ !
Не дуже радій -ВІД ТЮРЬМИ НЕ ЗАРІКАЙСЯ !
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11.03.2021 17:00 Відповісти
знов "мичання про мовчання"
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11.03.2021 15:21 Відповісти
"Почему Зеленский молчит?", - Стерненко написал новое письмо из СИЗО.

Так-то да. В этом мы тоже, как близнецы с нашим жадным соседом, где не работает НИ Х .Я и все вопросы, вплоть до прорыва трубы в подвале, граждане бегут решать к президенту. Хотя, с другой стороны, он-то, мудило, в этом положении и виноват. "Почему Зеленский молчит?", - Стерненко написал новое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 3550
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11.03.2021 15:21 Відповісти
*****...это уже капец какой то...Я за свободу Антоненко,в первую очередь.
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11.03.2021 15:23 Відповісти
За всіх Політв"язнів ! Треба їх всіх відбивати ! За кожного дратися ! І словом ! І ділом !
Хто як може !
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11.03.2021 16:46 Відповісти
за Стерненка - в последнюю очередь !
пусть посидит, письма попишет....

первый - Рифмастер !!!!
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11.03.2021 16:49 Відповісти
Если бы в 19-ом думали головой а не чем то другим, то сегодня не пришлось бы за каждого драться. А теперь, пока 73% не осознают свой выбор, ни чего не изменится. Всё будет только хуже.
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11.03.2021 19:56 Відповісти
Мабуть тому що під час виборчої кампаніі не дуже голосно волав-"Лишьби не Порошенко!!"та "Ми зробили іх разом!"" !!!))0
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11.03.2021 15:24 Відповісти
Та он в тви месяца три назад смеялся,что "порохоботы думают,почему то,что я зеленского привел",а за каналы мертвечука"вот дал малой"...
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11.03.2021 15:36 Відповісти
да, он будет молчать, это ж очевидно..., ему так удобнее..., во первых ему пофиг, во-вторых - если молчит, значит, типо не знает, и поэтому, как бе ни при чем...,это мощная позиция страуса головой в песок и задом кверху..., эта позиция совершенно беспроигрышная..., пока не проиграешь последнее...
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11.03.2021 15:27 Відповісти
Аби не Петя...
Як ви і просили.
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11.03.2021 15:29 Відповісти
Згоден і підтримую. Хто не голосував за Порошенка має сидіти за гратами. А ті хто голосував за Пороха, мають їх охороняти і треба ще дозволити їм штиркати ув'язнених дрючком і постійно повторювати при цьому "Аби не Пєтя". Ще, на свята, можна дозволити ******* ув'язнених, теж обов'язково нагадуючи при цьому про сивочолого гетьмана. От тоді буде порядок. Все буде так як подобається порохоботам. І от тоді рейтинги Петра як і його прихильники будуть зростати.
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11.03.2021 16:15 Відповісти
Шо ти ще патякаєш, убоге?!
Обрало опудало, - сиди вже мовчки, обтікай!
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11.03.2021 16:24 Відповісти
все вірно пише !
дурнів дрючком треба виховувати, може розум з'явиться "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 331
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11.03.2021 16:52 Відповісти
ПЕТЬКО ВСЬО.
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11.03.2021 17:13 Відповісти
А вас навіть ніколи й не було.
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11.03.2021 18:41 Відповісти
Та ні. Просто вам особиста подяка, що ви прогавили великий шанс для України.
Тепер будемо сидіти всі в цьому гетто.
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11.03.2021 16:44 Відповісти
ПЕТЯ ВСЬО, ПРОЇВ ПРЕЗИДЕНСТВО,.
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11.03.2021 17:12 Відповісти
Это хорошо, что уже пошел сарказм. Ещё немного и наступит полное осознание.
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11.03.2021 19:59 Відповісти
НАЙДИ РІЗНИЦЮ МІЖ ЗЕ ПЕТЬКОМ, Я НЕ БАЧУ,
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11.03.2021 17:10 Відповісти
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 8405

Ты пришли мне носки, но с условием,
Чтоб не спачкала их колбаса.
А то ноги покрылись мозолями,
А в ушах завелись голоса.
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11.03.2021 15:30 Відповісти
Почему Зеленский молчит, наверное ему не нужен такой, предал друга.
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11.03.2021 15:30 Відповісти
Почему не нужен?! Зеля такой, шо сам за баблишко и спляшет, и споет, и еще кучу всего выполнит не хуже порноактрисы из немецкого фильма. Только вот молчит он, просто потому что нечего сказать и сделать вид, что типа "царь просто не ведает, то все бояре..."
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11.03.2021 16:01 Відповісти
МАБУТЬ КЕРУЄ , ЗНАЧИТЬ І МОВЧИТЬ, ПЕТЬКО В ТАКИХ ДІЛАХ ТАКОЖ МОВЧАВ.
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11.03.2021 17:15 Відповісти
гідранту зараз не до Стерненка.
У нього на горизонті маячать великі проблеми по вагнергейту.
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11.03.2021 15:35 Відповісти
Жопа на два базара
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11.03.2021 15:36 Відповісти
скоро встретитесь ?
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11.03.2021 15:41 Відповісти
чому він мовчить?
"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 358
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11.03.2021 15:46 Відповісти
Зеленський мовчить,тому що він просто тіло,якому поки що не дозволяють розмовляти.
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11.03.2021 15:49 Відповісти
Смотрю по большинству коментов - вата и невата объединились в злорадстве. Одни радуются - "боролся с "русским миром"? - сиди за решёткой", другие - "лишь бы не Порошенко? - посиди теперь, подумай" "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 6130
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11.03.2021 15:55 Відповісти
Поліз в політику, вмикай мізки і "фильтруй базар" !!!))))
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11.03.2021 16:02 Відповісти
Я думал - это для дипломатов инструкция, а для украинских политиков - "неси лютую хрень и обещай больше чем другие".
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11.03.2021 16:12 Відповісти
Так.Огидно читати.Наче гієни кучкуються.
Впевнений,що кожен,хто зараз зловтішається,що Сергій у скруті і пише тут лайно- на його місті вже б після першого нападу І ОБІСРАВСЯ б у штани І ОБІСТЯВСЯ !!!
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11.03.2021 16:26 Відповісти
Это печально... Среди т.н. порохботов есть реально упоротые по уровню развития не намного выше зебилов...
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11.03.2021 19:31 Відповісти
Видишь ли, если чел хайпует на безвыходных ситуациях в угоду своему имиджу, то чаще всего за это приходиться расплачиваться. Земля, ****, круглая.
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11.03.2021 20:02 Відповісти
Земля не круглая.
"чел хайпует на безвыходных ситуациях в угоду своему имиджу" - не вижу.
Чьих "безвыходных ситуациях"?
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11.03.2021 20:28 Відповісти
Если сам не понимаешь, пояснять не стану бесполезно. Есть вещи, до которых необходимо доходить своим умом. Ну а про Землю "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 2068 : двигаясь по шару, тело описывает круг, но до этого видимо ты пока тоже ещё не додумался.
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12.03.2021 09:53 Відповісти
Логику подобную логике Ильи Кивы повторить сложно, так что до вашего бреда своим умом я надеюсь не дойду.
"двигаясь по шару, тело описывает круг" - спасибо, поржал. "Апельсин круглый потому что оранжевый". Вы не способны сформулировать законченную конструкцию? А если ваше тело движется хаотично, то есть направление постоянно меняется? Кто Вам сказал что тело описывает круг, а не окружность? Вы не способны отличить круг от окружности? Человек с нормальной логикой сказал бы примерно так - тело двигаясь по шару в одном направлении, достигнет начальной точки описав окружность.
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12.03.2021 14:27 Відповісти
Если Вам необходимо разжёвывать тему "круга", то более сложные конструкции не для Вас. Илья Кива Ваш родсьвенник?
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12.03.2021 15:50 Відповісти
Вы мне "разжевать" тему круга не сможете, точные науки не для рандомно подключающихся нейронных связей в Вашей голове.
Я же написал - Ваша логика на уровне "апельсин круглый потому что оранжевый", Вы продолжаете меня в этом настойчиво убеждать. Зачем?
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12.03.2021 16:03 Відповісти
Волю Стерненку!
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11.03.2021 15:57 Відповісти
Волю Стерненку Рифмастеру !!!!!
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11.03.2021 16:56 Відповісти
мародерину зеЛю и его банду ждет тюряга
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11.03.2021 16:04 Відповісти
Героям Слава !

Сергію,знай,що за тебе всі свідомі,гідні Українці ! Їх багато ! Ти надихаєш нас ! Ми надихаєм тебе! А ще-нам Бог помагає ! В України -світле майбутнє !
Зараз все залежить від активності вуличних протестів.Якщо вони будуть потужними,як 23.02.
Зеленський заговорить.Апеляція буде успішною.Хід за нами.
Слава Нації !
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11.03.2021 16:11 Відповісти
Замість того що б підтримати хлопця ,саме він і йому подібні не дали рашиській чумі захопити Одесу ,де були тоді Яценюк ,Аваков,Турчинов ? Чому він не підтримував Порошенка , напади на активістів були саме при Порошенку і ніхто не став переслідувати п'яту колону,чого тільки вартий тодішній генпрокурор.І коли суддя сепаратист судить патріота це дно кривосуддя.
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11.03.2021 16:26 Відповісти
Потому что зе, политический страус, только голову у него не его заднице, а в чужой жопе. Может того же дерьмака или кого покраше.
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11.03.2021 16:40 Відповісти
ЗЕ мовчить, бо він : ЧМО ! Бо він:СЦИКЛИВИЙ ,маленький наполєончик !
Він усього і усіх боїться ! Тільки копняк від вулиці потрібен !
Свободу політв"язням ! Ганьба продажним журналюгам-шлюхам !

Стерненко-В О Л Ю !!!!!
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11.03.2021 16:41 Відповісти
#СтерненкуВолю

Венедіктову за грати !

Медвейчука на палю !!!
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11.03.2021 17:23 Відповісти
#стерненкуволю
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11.03.2021 17:45 Відповісти
Жаль Сергея--- приговор беспредельный!

НО он сам голосовал за зеленого, а тот оказался мстительным и злопамятным, в отличие от Пороха...За свой выбор нужно отвечать.
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11.03.2021 23:21 Відповісти
 
 