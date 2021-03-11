"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО. ДОКУМЕНТ
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Одеський активіст Сергій Стерненко, засуджений до 7 років і 3 місяців позбавлення волі, заявляє, що тримання його під вартою є незаконним, і президент Володимир Зеленський має звернути увагу на ситуацію з його арештом.
Про це йдеться в його листі до українців.
Фото листа опубліковано на сторінці активіста у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Стерненко підкреслює, що тримання його в СІЗО є незаконним: "Суддя-сталініст довільно відправив мене сюди своїм переписаним вироком, тоді як у мене і так уже був запобіжний захід - застава".
Він також зазначив, що вже подав апеляційну скаргу на вирок, що автоматично зупиняє його виконання.
"Тобто за законом я вже, до апеляції, мав бути на свободі. Однак ручним суддям плювати на право, а тому я і далі безпідставно сиджу у в’язниці", - йдеться в листі.
За словами Стерненка, "ця історія - прямий доказ тиску з боку Авакова" (міністр внутрішніх справ Арен Аваков. - Ред.), який нібито мститься йому за критику. "Його пси тиснули на суддю, і той переписував виправдувальний вирок. Його підлеглі організовували на мене замахи. Аваков особисто (про що навіть написали на сайтах МВС і ОГПУ) погоджував переслідування мене з генпрокурором Венедіктовою. А це означає, що "тимчасовий" міністр кине і всі сили, щоб тиснути на апеляцію", - зазначає Стерненко.
"Роль Венедіктової теж не можна применшувати. Адже саме її підлеглі вимагали в суді для мене 8 років ув'язнення, та й сама генпрокурор неодноразово показувала особистий інтерес мене посадити. Союзником зазначених осіб у війні проти мене виступив і Медведчук", - додав активіст.
Стерненко пише, що війна держави проти громадянського суспільства є сильним дестабілізуючим чинником, у чому дуже зацікавлена московська орда. "Тому, попри все це в сукупності, спостерігаючи, як близьке оточення президента об'єднується в боротьбі проти нас із тим же Медведчуком, я не розумію, чому Зеленський мовчить?" - зазначив активіст.
Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення воліта конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.
Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).
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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.
Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс зазначила, що справа Стерненка демонструє, що Україна все ще потребує судової реформи.
Будь ласка, зачекайте...
Пороха помнится стрелять предлагал, а на клоуна молится и уповает, поливая дерьмом "бояр"
Мабуть слова а ми же говорили і абинепорох недоречні.
- при прошлой власти было заведено дело (оно должно было быть заведено раз было заявление и Стерненко должен был там проходить раз его там указали) и Стерненко проходил как свидетель. Вывод Стерненко: Порошенко мразь, негодяй его надо стрелять....
- при нынешней власти Стерненко сделали обвиняемым по фонарным обвинениям. Вывод Стерненко: Мрази Венедиктова и Аваков, Бубочка хороший и просто не в курсе, вот я сейчас до него донесу инфу...
Я доніс свою думку що Стерненку при владі Порошенка було за що його критикувати, чим він і займався. А ось питання чи потрібно було критикувати Порошенко? моя думка що потрібно критикувати любу владу якщо вона роблять щось не те. Якщо у вас на питання про критику інша думка то це ваше діло.
абынепорох
Стерненко - ходячий, пардон, теперь уже сидячий пример нашим вышиватным националистам!
если хотите победить, значит объединяйтесь вокруг самого сильного - Пороха !
Ты шо, слова потерпевшего забыл?! 👹
Не дуже радій -ВІД ТЮРЬМИ НЕ ЗАРІКАЙСЯ !
Так-то да. В этом мы тоже, как близнецы с нашим жадным соседом, где не работает НИ Х .Я и все вопросы, вплоть до прорыва трубы в подвале, граждане бегут решать к президенту. Хотя, с другой стороны, он-то, мудило, в этом положении и виноват.
Хто як може !
пусть посидит, письма попишет....
первый - Рифмастер !!!!
Як ви і просили.
Обрало опудало, - сиди вже мовчки, обтікай!
дурнів дрючком треба виховувати, може розум з'явиться
Тепер будемо сидіти всі в цьому гетто.
Ты пришли мне носки, но с условием,
Чтоб не спачкала их колбаса.
А то ноги покрылись мозолями,
А в ушах завелись голоса.
У нього на горизонті маячать великі проблеми по вагнергейту.
Впевнений,що кожен,хто зараз зловтішається,що Сергій у скруті і пише тут лайно- на його місті вже б після першого нападу І ОБІСРАВСЯ б у штани І ОБІСТЯВСЯ !!!
"чел хайпует на безвыходных ситуациях в угоду своему имиджу" - не вижу.
Чьих "безвыходных ситуациях"?
"двигаясь по шару, тело описывает круг" - спасибо, поржал. "Апельсин круглый потому что оранжевый". Вы не способны сформулировать законченную конструкцию? А если ваше тело движется хаотично, то есть направление постоянно меняется? Кто Вам сказал что тело описывает круг, а не окружность? Вы не способны отличить круг от окружности? Человек с нормальной логикой сказал бы примерно так - тело двигаясь по шару в одном направлении, достигнет начальной точки описав окружность.
Я же написал - Ваша логика на уровне "апельсин круглый потому что оранжевый", Вы продолжаете меня в этом настойчиво убеждать. Зачем?
СтерненкуРифмастеру !!!!!
Сергію,знай,що за тебе всі свідомі,гідні Українці ! Їх багато ! Ти надихаєш нас ! Ми надихаєм тебе! А ще-нам Бог помагає ! В України -світле майбутнє !
Зараз все залежить від активності вуличних протестів.Якщо вони будуть потужними,як 23.02.
Зеленський заговорить.Апеляція буде успішною.Хід за нами.
Слава Нації !
Він усього і усіх боїться ! Тільки копняк від вулиці потрібен !
Свободу політв"язням ! Ганьба продажним журналюгам-шлюхам !
Стерненко-В О Л Ю !!!!!
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
НО он сам голосовал за зеленого, а тот оказался мстительным и злопамятным, в отличие от Пороха...За свой выбор нужно отвечать.