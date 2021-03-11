"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ
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Одесский активист Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам и 3 месяцам заключения, заявляет, что содержание его под стражей является незаконным, и президент Владимир Зеленский должен обратить внимание на ситуацию с его арестом.
Об этом говортся в его письме к украинцам.
Фото письма опубликовано на странице активиста в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.
Стерненко подчеркивает, что содержание его в СИЗО является незаконным: "Судья-сталинист произвольно отправил меня сюда своим переписанным приговором, в то время как у меня и так уже была мера пресечения - залог".
Он также отметил, что уже подал апелляционную жалобу на приговор, что автоматически останавливает его выполнение.
"То есть по закону я уже, до апелляции, должен быть на свободе. Однако ручным судьям плевать на право, а потому я и дальше безосновательно сижу в тюрьме ", - говорится в письме.
По словам Стерненко, "эта история - прямое доказательство давления со стороны Авакова" (министр внутренних дел Арен Аваков, - ред.), который якобы мстит ему за критику. "Его псы давили на судью, и тот переписывал оправдательный приговор. Его подчиненные организовывали на меня покушения. Аваков лично (о чем даже написали на сайтах МВД и ОГПУ) согласовывал преследование меня с генпрокурором Венедиктовой. А это значит, что "временный" министр бросит и все силы, чтобы давить на апелляцию", - отмечает Стерненко.
"Роль Венедиктовой тоже нельзя преуменьшать. Ведь именно ее подчиненные требовали в суде для меня 8 лет заключения, да и сама генпрокурор неоднократно показывала личный интерес меня посадить. Союзником же указанных лиц в войне против меня выступил и Медведчук", - добавил активист.
Стерненко пишет, что война государства против гражданского общества является сильным дестабилизирующим фактором, в чем очень заинтересована московская орда. "Поэтому, несмотря на все это в совокупности, наблюдая, как близкое окружение президента объединяется в борьбе против нас с тем же Медведчуком, я не понимаю, почему Зеленский молчит?" - отметил активист.
Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.
Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).
Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.
Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
Пожалуйста, подождите...
Пороха помнится стрелять предлагал, а на клоуна молится и уповает, поливая дерьмом "бояр"
Мабуть слова а ми же говорили і абинепорох недоречні.
- при прошлой власти было заведено дело (оно должно было быть заведено раз было заявление и Стерненко должен был там проходить раз его там указали) и Стерненко проходил как свидетель. Вывод Стерненко: Порошенко мразь, негодяй его надо стрелять....
- при нынешней власти Стерненко сделали обвиняемым по фонарным обвинениям. Вывод Стерненко: Мрази Венедиктова и Аваков, Бубочка хороший и просто не в курсе, вот я сейчас до него донесу инфу...
Я доніс свою думку що Стерненку при владі Порошенка було за що його критикувати, чим він і займався. А ось питання чи потрібно було критикувати Порошенко? моя думка що потрібно критикувати любу владу якщо вона роблять щось не те. Якщо у вас на питання про критику інша думка то це ваше діло.
абынепорох
Стерненко - ходячий, пардон, теперь уже сидячий пример нашим вышиватным националистам!
если хотите победить, значит объединяйтесь вокруг самого сильного - Пороха !
Ты шо, слова потерпевшего забыл?! 👹
Не дуже радій -ВІД ТЮРЬМИ НЕ ЗАРІКАЙСЯ !
Так-то да. В этом мы тоже, как близнецы с нашим жадным соседом, где не работает НИ Х .Я и все вопросы, вплоть до прорыва трубы в подвале, граждане бегут решать к президенту. Хотя, с другой стороны, он-то, мудило, в этом положении и виноват.
Хто як може !
пусть посидит, письма попишет....
первый - Рифмастер !!!!
Як ви і просили.
Обрало опудало, - сиди вже мовчки, обтікай!
дурнів дрючком треба виховувати, може розум з'явиться
Тепер будемо сидіти всі в цьому гетто.
Ты пришли мне носки, но с условием,
Чтоб не спачкала их колбаса.
А то ноги покрылись мозолями,
А в ушах завелись голоса.
У нього на горизонті маячать великі проблеми по вагнергейту.
Впевнений,що кожен,хто зараз зловтішається,що Сергій у скруті і пише тут лайно- на його місті вже б після першого нападу І ОБІСРАВСЯ б у штани І ОБІСТЯВСЯ !!!
"чел хайпует на безвыходных ситуациях в угоду своему имиджу" - не вижу.
Чьих "безвыходных ситуациях"?
"двигаясь по шару, тело описывает круг" - спасибо, поржал. "Апельсин круглый потому что оранжевый". Вы не способны сформулировать законченную конструкцию? А если ваше тело движется хаотично, то есть направление постоянно меняется? Кто Вам сказал что тело описывает круг, а не окружность? Вы не способны отличить круг от окружности? Человек с нормальной логикой сказал бы примерно так - тело двигаясь по шару в одном направлении, достигнет начальной точки описав окружность.
Я же написал - Ваша логика на уровне "апельсин круглый потому что оранжевый", Вы продолжаете меня в этом настойчиво убеждать. Зачем?
СтерненкуРифмастеру !!!!!
Сергію,знай,що за тебе всі свідомі,гідні Українці ! Їх багато ! Ти надихаєш нас ! Ми надихаєм тебе! А ще-нам Бог помагає ! В України -світле майбутнє !
Зараз все залежить від активності вуличних протестів.Якщо вони будуть потужними,як 23.02.
Зеленський заговорить.Апеляція буде успішною.Хід за нами.
Слава Нації !
Він усього і усіх боїться ! Тільки копняк від вулиці потрібен !
Свободу політв"язням ! Ганьба продажним журналюгам-шлюхам !
Стерненко-В О Л Ю !!!!!
Венедіктову за грати !
Медвейчука на палю !!!
НО он сам голосовал за зеленого, а тот оказался мстительным и злопамятным, в отличие от Пороха...За свой выбор нужно отвечать.