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"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Одесский активист Сергей Стерненко, приговоренный к 7 годам и 3 месяцам заключения, заявляет, что содержание его под стражей является незаконным, и президент Владимир Зеленский должен обратить внимание на ситуацию с его арестом.

Об этом говортся в его письме к украинцам.

Фото письма опубликовано на странице активиста в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ. 

Стерненко подчеркивает, что содержание его в СИЗО является незаконным: "Судья-сталинист произвольно отправил меня сюда своим переписанным приговором, в то время как у меня и так уже была мера пресечения - залог".

Он также отметил, что уже подал апелляционную жалобу на приговор, что автоматически останавливает его выполнение.

"То есть по закону я уже, до апелляции, должен быть на свободе. Однако ручным судьям плевать на право, а потому я и дальше безосновательно сижу в тюрьме ", - говорится в письме.

По словам Стерненко, "эта история - прямое доказательство давления со стороны Авакова" (министр внутренних дел Арен Аваков, - ред.), который якобы мстит ему за критику. "Его псы давили на судью, и тот переписывал оправдательный приговор. Его подчиненные организовывали на меня покушения. Аваков лично (о чем даже написали на сайтах МВД и ОГПУ) согласовывал преследование меня с генпрокурором Венедиктовой. А это значит, что "временный" министр бросит и все силы, чтобы давить на апелляцию", - отмечает Стерненко.

Читайте также: То, что происходит со Стерненко, - вполне вероятно личные договоренности между судьей и другой стороной. Это дело стимулируется одесскими элитами, - "слуга народа" Гурин

"Роль Венедиктовой тоже нельзя преуменьшать. Ведь именно ее подчиненные требовали в суде для меня 8 лет заключения, да и сама генпрокурор неоднократно показывала личный интерес меня посадить. Союзником же указанных лиц в войне против меня выступил и Медведчук", - добавил активист.

Стерненко пишет, что война государства против гражданского общества является сильным дестабилизирующим фактором, в чем очень заинтересована московская орда. "Поэтому, несмотря на все это в совокупности, наблюдая, как близкое окружение президента объединяется в борьбе против нас с тем же Медведчуком, я не понимаю, почему Зеленский молчит?" - отметил активист.

Также читайте: Стерненко подал апелляцию на приговор

Почему Зеленский молчит? - Стерненко написал новое письмо из СИЗО 01
Почему Зеленский молчит? - Стерненко написал новое письмо из СИЗО 02
Почему Зеленский молчит? - Стерненко написал новое письмо из СИЗО 03
Почему Зеленский молчит? - Стерненко написал новое письмо из СИЗО 04

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного (на такую возможность намекает и пророссийский пропагандист Шарий).

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

Посол Великобритании Мелинда Симмонс отметила, что дело Стерненко демонстрирует, что Украина все еще нуждается в судебной реформе.
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Топ комментарии
+39
успокойся, главное абынепорох
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11.03.2021 15:15
+34
передайте товарищу зеленскому - произошла чудовищная ошибка...
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11.03.2021 15:19
+32
"Сегодня вы живете так, как проголосовали вчера" (с)
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11.03.2021 15:19
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успокойся, главное абынепорох
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11.03.2021 15:15 Ответить
А що накажете Зє робити? Явку з повинною до Джо організовувати. ? А так , "і я не я, і хата не моя". То все Єрмак визванював.
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11.03.2021 15:19 Ответить
- Писал разоблачительные стихи в тюремной газете "Солнце всходит и заходит" и усердно работал в механической мастерской исправдома.(c)
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11.03.2021 16:37 Ответить
Да, он кстати должен радоваться как никто!
Пороха помнится стрелять предлагал, а на клоуна молится и уповает, поливая дерьмом "бояр"
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11.03.2021 15:56 Ответить
Хіба не при Порошенко не закрили справи проти Стерненко?! хіба не при ньому були призначені Аваков і Труханов?! Хіба не при ньому на життя Стерненка посягали кілька разів?!
Мабуть слова а ми же говорили і абинепорох недоречні.
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11.03.2021 16:18 Ответить
По тем делам, Стерненко проходил как свидетель, обвинений ему при Порохе, никто не предъявлял
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11.03.2021 16:27 Ответить
Я цього і не казав, я вказав на все те що змушувало Стерненко бути проти колишньої влади. Тому що зловтішання деяких з ув'язнення Стерненко, начебто сам винний говорить лише про їх незнання справи чи що вони нехороші люди.
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11.03.2021 16:41 Ответить
А ну тогда логично:
- при прошлой власти было заведено дело (оно должно было быть заведено раз было заявление и Стерненко должен был там проходить раз его там указали) и Стерненко проходил как свидетель. Вывод Стерненко: Порошенко мразь, негодяй его надо стрелять....
- при нынешней власти Стерненко сделали обвиняемым по фонарным обвинениям. Вывод Стерненко: Мрази Венедиктова и Аваков, Бубочка хороший и просто не в курсе, вот я сейчас до него донесу инфу...
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12.03.2021 09:17 Ответить
Ви начебто на мої слова повинні відповідати а таке враження що на свої домисли. Де я написав що Стерненко щось "предъявлял", де я писав про звинувачувачення Порошенко в тому що при ньому відкрили справи, прочитайте уважніше мої слова.
Я доніс свою думку що Стерненку при владі Порошенка було за що його критикувати, чим він і займався. А ось питання чи потрібно було критикувати Порошенко? моя думка що потрібно критикувати любу владу якщо вона роблять щось не те. Якщо у вас на питання про критику інша думка то це ваше діло.
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12.03.2021 10:19 Ответить
Что у вас вообще в головах?! Я с вас охреневаю!!!
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12.03.2021 09:19 Ответить
- О профессии не спрашиваю, - учтиво сказал Бендер, - но догадываюсь. Вероятно, что-нибудь интеллектуальное? Судимостей за этот год много?(c)
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11.03.2021 16:35 Ответить
ВІРНО АБИ НЕ БАРИГА ПОРОХ, НЕ БУЛОБ ЧОРТІВ ПРО ЯКИХ ПИШЕ СТЕРНЕНКО І ЗЕЛЕНІ НЕ ПРОЙШЛИ, АБИ ПОРОХ ВІВ СЕБЕ ЯК ДЕРЖАВНИК А НЕ ПРИКОРИТНИК, ЗНИЩУВАТЬ ПАТРІОТІВ СУДИТЬ ПОЧАЛИ ПРИ НЬОМУ А ЗЕ КЛОН ПОРОХА ПРОДОВЖУЄ ЙОГО СПРАВИ ТЕЖ БРЕХЛИВИЙ ЯК ПО, ТОЖ ПОРОХ ЯК І ЗЕ ВЖЕ ВСЬО НЕ БУДЕ ПРЕЗИДЕНТОМ.
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11.03.2021 17:03 Ответить
Олігарх і клоун олігарха - обоє рябоє. Всі, хто вибиваються з системи, будуть сидіти. Равлики, Стерненко, Торнадо чи Ріфмайстер. Два різних світи - і два майдани цей конфлікт не вирішило. І апелювати до класового ворога немає сенсу - треба звертатися не до криворуких управлінців феодальної республіки а у вільний світ.
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11.03.2021 16:38 Ответить
много букоф, Серьожа! не интересно, написал бы сразу:

абынепорох


Стерненко - ходячий, пардон, теперь уже сидячий пример нашим вышиватным националистам!
если хотите победить, значит объединяйтесь вокруг самого сильного - Пороха !
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11.03.2021 16:46 Ответить
БАРИГИ ВСІХ МАСТЕЙ ДО ПОРОХА, І ПОЧИНАЙТЕ ЖЕРТИ НАГАБЛЕНЕ МОЖЕ ПОНАЖИРАЄТЕСЬ, А ДЛЯ НАС ВИ ВСЬО.
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11.03.2021 17:06 Ответить
ВАДІМ ! Досить тут стравлювати порохів і непорохів у темі Стерненка ! Слава Богу,що Одесу не знищили,як Донбас ! І за це треба подякувати простим хлопцям,які були разом з Сергієм проти ВАТИ,МУСОРІВ у травні 2014 !
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11.03.2021 16:54 Ответить
ублюдочна сутність порохобота вилізла.
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11.03.2021 16:55 Ответить
а кто ты такой?
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11.03.2021 15:16 Ответить
Он, как и ты, - Президент!
Ты шо, слова потерпевшего забыл?! 👹
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11.03.2021 16:14 Ответить
Берет пример у своего шефа Путлера и Януковича.
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11.03.2021 15:18 Ответить
"Сегодня вы живете так, как проголосовали вчера" (с)
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11.03.2021 15:19 Ответить
"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 1737
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11.03.2021 16:03 Ответить
передайте товарищу зеленскому - произошла чудовищная ошибка...
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11.03.2021 15:19 Ответить
ВАДІМ ! Дивися,щоб доля твоя не була подібною від того ж КРИВОСУДДЯ !
Не дуже радій -ВІД ТЮРЬМИ НЕ ЗАРІКАЙСЯ !
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11.03.2021 17:00 Ответить
знов "мичання про мовчання"
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11.03.2021 15:21 Ответить
"Почему Зеленский молчит?", - Стерненко написал новое письмо из СИЗО.

Так-то да. В этом мы тоже, как близнецы с нашим жадным соседом, где не работает НИ Х .Я и все вопросы, вплоть до прорыва трубы в подвале, граждане бегут решать к президенту. Хотя, с другой стороны, он-то, мудило, в этом положении и виноват. "Почему Зеленский молчит?", - Стерненко написал новое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 3550
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11.03.2021 15:21 Ответить
*****...это уже капец какой то...Я за свободу Антоненко,в первую очередь.
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11.03.2021 15:23 Ответить
За всіх Політв"язнів ! Треба їх всіх відбивати ! За кожного дратися ! І словом ! І ділом !
Хто як може !
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11.03.2021 16:46 Ответить
за Стерненка - в последнюю очередь !
пусть посидит, письма попишет....

первый - Рифмастер !!!!
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11.03.2021 16:49 Ответить
Если бы в 19-ом думали головой а не чем то другим, то сегодня не пришлось бы за каждого драться. А теперь, пока 73% не осознают свой выбор, ни чего не изменится. Всё будет только хуже.
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11.03.2021 19:56 Ответить
Мабуть тому що під час виборчої кампаніі не дуже голосно волав-"Лишьби не Порошенко!!"та "Ми зробили іх разом!"" !!!))0
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11.03.2021 15:24 Ответить
Та он в тви месяца три назад смеялся,что "порохоботы думают,почему то,что я зеленского привел",а за каналы мертвечука"вот дал малой"...
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11.03.2021 15:36 Ответить
да, он будет молчать, это ж очевидно..., ему так удобнее..., во первых ему пофиг, во-вторых - если молчит, значит, типо не знает, и поэтому, как бе ни при чем...,это мощная позиция страуса головой в песок и задом кверху..., эта позиция совершенно беспроигрышная..., пока не проиграешь последнее...
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11.03.2021 15:27 Ответить
Аби не Петя...
Як ви і просили.
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11.03.2021 15:29 Ответить
Згоден і підтримую. Хто не голосував за Порошенка має сидіти за гратами. А ті хто голосував за Пороха, мають їх охороняти і треба ще дозволити їм штиркати ув'язнених дрючком і постійно повторювати при цьому "Аби не Пєтя". Ще, на свята, можна дозволити ******* ув'язнених, теж обов'язково нагадуючи при цьому про сивочолого гетьмана. От тоді буде порядок. Все буде так як подобається порохоботам. І от тоді рейтинги Петра як і його прихильники будуть зростати.
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11.03.2021 16:15 Ответить
Шо ти ще патякаєш, убоге?!
Обрало опудало, - сиди вже мовчки, обтікай!
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11.03.2021 16:24 Ответить
все вірно пише !
дурнів дрючком треба виховувати, може розум з'явиться "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 331
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11.03.2021 16:52 Ответить
ПЕТЬКО ВСЬО.
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11.03.2021 17:13 Ответить
А вас навіть ніколи й не було.
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11.03.2021 18:41 Ответить
Та ні. Просто вам особиста подяка, що ви прогавили великий шанс для України.
Тепер будемо сидіти всі в цьому гетто.
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11.03.2021 16:44 Ответить
ПЕТЯ ВСЬО, ПРОЇВ ПРЕЗИДЕНСТВО,.
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11.03.2021 17:12 Ответить
Это хорошо, что уже пошел сарказм. Ещё немного и наступит полное осознание.
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11.03.2021 19:59 Ответить
НАЙДИ РІЗНИЦЮ МІЖ ЗЕ ПЕТЬКОМ, Я НЕ БАЧУ,
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11.03.2021 17:10 Ответить
"Почему Зеленский молчит?" - Стерненко написал новое письмо из СИЗО - Цензор.НЕТ 8405

Ты пришли мне носки, но с условием,
Чтоб не спачкала их колбаса.
А то ноги покрылись мозолями,
А в ушах завелись голоса.
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11.03.2021 15:30 Ответить
Почему Зеленский молчит, наверное ему не нужен такой, предал друга.
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11.03.2021 15:30 Ответить
Почему не нужен?! Зеля такой, шо сам за баблишко и спляшет, и споет, и еще кучу всего выполнит не хуже порноактрисы из немецкого фильма. Только вот молчит он, просто потому что нечего сказать и сделать вид, что типа "царь просто не ведает, то все бояре..."
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11.03.2021 16:01 Ответить
МАБУТЬ КЕРУЄ , ЗНАЧИТЬ І МОВЧИТЬ, ПЕТЬКО В ТАКИХ ДІЛАХ ТАКОЖ МОВЧАВ.
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11.03.2021 17:15 Ответить
гідранту зараз не до Стерненка.
У нього на горизонті маячать великі проблеми по вагнергейту.
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11.03.2021 15:35 Ответить
Жопа на два базара
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11.03.2021 15:36 Ответить
скоро встретитесь ?
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11.03.2021 15:41 Ответить
чому він мовчить?
"Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 358
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11.03.2021 15:46 Ответить
Зеленський мовчить,тому що він просто тіло,якому поки що не дозволяють розмовляти.
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11.03.2021 15:49 Ответить
Смотрю по большинству коментов - вата и невата объединились в злорадстве. Одни радуются - "боролся с "русским миром"? - сиди за решёткой", другие - "лишь бы не Порошенко? - посиди теперь, подумай" "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 6130
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11.03.2021 15:55 Ответить
Поліз в політику, вмикай мізки і "фильтруй базар" !!!))))
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11.03.2021 16:02 Ответить
Я думал - это для дипломатов инструкция, а для украинских политиков - "неси лютую хрень и обещай больше чем другие".
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11.03.2021 16:12 Ответить
Так.Огидно читати.Наче гієни кучкуються.
Впевнений,що кожен,хто зараз зловтішається,що Сергій у скруті і пише тут лайно- на його місті вже б після першого нападу І ОБІСРАВСЯ б у штани І ОБІСТЯВСЯ !!!
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11.03.2021 16:26 Ответить
Это печально... Среди т.н. порохботов есть реально упоротые по уровню развития не намного выше зебилов...
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11.03.2021 19:31 Ответить
Видишь ли, если чел хайпует на безвыходных ситуациях в угоду своему имиджу, то чаще всего за это приходиться расплачиваться. Земля, ****, круглая.
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11.03.2021 20:02 Ответить
Земля не круглая.
"чел хайпует на безвыходных ситуациях в угоду своему имиджу" - не вижу.
Чьих "безвыходных ситуациях"?
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11.03.2021 20:28 Ответить
Если сам не понимаешь, пояснять не стану бесполезно. Есть вещи, до которых необходимо доходить своим умом. Ну а про Землю "Чому Зеленський мовчить?" - Стерненко написав новий лист із СІЗО - Цензор.НЕТ 2068 : двигаясь по шару, тело описывает круг, но до этого видимо ты пока тоже ещё не додумался.
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12.03.2021 09:53 Ответить
Логику подобную логике Ильи Кивы повторить сложно, так что до вашего бреда своим умом я надеюсь не дойду.
"двигаясь по шару, тело описывает круг" - спасибо, поржал. "Апельсин круглый потому что оранжевый". Вы не способны сформулировать законченную конструкцию? А если ваше тело движется хаотично, то есть направление постоянно меняется? Кто Вам сказал что тело описывает круг, а не окружность? Вы не способны отличить круг от окружности? Человек с нормальной логикой сказал бы примерно так - тело двигаясь по шару в одном направлении, достигнет начальной точки описав окружность.
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12.03.2021 14:27 Ответить
Если Вам необходимо разжёвывать тему "круга", то более сложные конструкции не для Вас. Илья Кива Ваш родсьвенник?
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12.03.2021 15:50 Ответить
Вы мне "разжевать" тему круга не сможете, точные науки не для рандомно подключающихся нейронных связей в Вашей голове.
Я же написал - Ваша логика на уровне "апельсин круглый потому что оранжевый", Вы продолжаете меня в этом настойчиво убеждать. Зачем?
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12.03.2021 16:03 Ответить
Волю Стерненку!
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11.03.2021 15:57 Ответить
Волю Стерненку Рифмастеру !!!!!
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11.03.2021 16:56 Ответить
мародерину зеЛю и его банду ждет тюряга
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11.03.2021 16:04 Ответить
Героям Слава !

Сергію,знай,що за тебе всі свідомі,гідні Українці ! Їх багато ! Ти надихаєш нас ! Ми надихаєм тебе! А ще-нам Бог помагає ! В України -світле майбутнє !
Зараз все залежить від активності вуличних протестів.Якщо вони будуть потужними,як 23.02.
Зеленський заговорить.Апеляція буде успішною.Хід за нами.
Слава Нації !
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11.03.2021 16:11 Ответить
Замість того що б підтримати хлопця ,саме він і йому подібні не дали рашиській чумі захопити Одесу ,де були тоді Яценюк ,Аваков,Турчинов ? Чому він не підтримував Порошенка , напади на активістів були саме при Порошенку і ніхто не став переслідувати п'яту колону,чого тільки вартий тодішній генпрокурор.І коли суддя сепаратист судить патріота це дно кривосуддя.
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11.03.2021 16:26 Ответить
Потому что зе, политический страус, только голову у него не его заднице, а в чужой жопе. Может того же дерьмака или кого покраше.
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11.03.2021 16:40 Ответить
ЗЕ мовчить, бо він : ЧМО ! Бо він:СЦИКЛИВИЙ ,маленький наполєончик !
Він усього і усіх боїться ! Тільки копняк від вулиці потрібен !
Свободу політв"язням ! Ганьба продажним журналюгам-шлюхам !

Стерненко-В О Л Ю !!!!!
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11.03.2021 16:41 Ответить
#СтерненкуВолю

Венедіктову за грати !

Медвейчука на палю !!!
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11.03.2021 17:23 Ответить
#стерненкуволю
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11.03.2021 17:45 Ответить
Жаль Сергея--- приговор беспредельный!

НО он сам голосовал за зеленого, а тот оказался мстительным и злопамятным, в отличие от Пороха...За свой выбор нужно отвечать.
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11.03.2021 23:21 Ответить
 
 