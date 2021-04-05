Суд отказался отправлять агента НАБУ Шевченко за решетку: апелляция прокуратуры отклонена

Прокуратура пыталась оспорить меру пресечения для подозреваемого в создании НВФ агента НАБУ Евгения Шевченко, который вышел под залог, и отправить его за решетку.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры. Об этом сообщил адвокат Шевченко Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд отклонил апелляционную жалобу об аресте моего клиента и оставил без изменений меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога", - сказал Беспалый.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Семенченко 1 апреля перевезли из больницы в изолятор СБУ

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. 30 марта Шевченко вышел под залог. Он утверждает, что смог внести 5 млн грн благодаря помощи друзей и сторонников.