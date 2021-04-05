РУС
Суд отказался отправлять агента НАБУ Шевченко за решетку: апелляция прокуратуры отклонена

Суд отказался отправлять агента НАБУ Шевченко за решетку: апелляция прокуратуры отклонена

Прокуратура пыталась оспорить меру пресечения для подозреваемого в создании НВФ агента НАБУ Евгения Шевченко, который вышел под залог, и отправить его за решетку.

Суд отклонил ходатайство прокуратуры. Об этом сообщил адвокат Шевченко Тарас Беспалый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд отклонил апелляционную жалобу об аресте моего клиента и оставил без изменений меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога", - сказал Беспалый.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. 30 марта Шевченко вышел под залог. Он утверждает, что смог внести 5 млн грн благодаря помощи друзей и сторонников.

Поживём - увидим. 🥴
05.04.2021 17:20 Ответить
хм... А "бурцы с борыгами" уже успели начать в воздухе переобуваться и отказываться от своих бывших собутыльников
05.04.2021 17:24 Ответить
мошенники, говнюки, примазались к героям-воинам, отрезать яйца и на нары
05.04.2021 17:51 Ответить
Який ви довірливий та простий, як двері в прокуратурі. Ага, прокурори герої. Зразу дєло зшили як тільки Шевченко дав покази по справі вагнеровців. Справа - пшик. Треба героя дати людям, які контрабандою привозили запчастини із РФ до озброєння, ризикуючи життям.
05.04.2021 19:36 Ответить
А вже накопали інформацію і встановили хто заніс за патріота 5 млн гривень застави?
05.04.2021 17:53 Ответить
злочeвський....
05.04.2021 18:04 Ответить
З таким формулюванням "створення незаконного збройного формування" скоро будуть саджати командирів добробатів, які осмілилися чинити опір сепарам і рашистам без дозволу нашої прокуратури. А добровольців саджати за бандитизм за заявами апалчєнцєв з Даунбаса.
05.04.2021 19:40 Ответить
зеленский зря Шевченко в тюрьму пытается отправить, клован ещё от дела шеремета не отмылся
05.04.2021 23:08 Ответить
 
 