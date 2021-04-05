УКР
Суд відмовився відправляти агента НАБУ Шевченка за ґрати: апеляцію прокуратури відхилено

Суд відмовився відправляти агента НАБУ Шевченка за ґрати: апеляцію прокуратури відхилено

Прокуратура намагалася оскаржити запобіжний захід для підозрюваного в створенні НЗФ агента НАБУ Євгенія Шевченка, який вийшов під заставу, і відправити його за ґрати.

Суд відхилив клопотання прокуратури. Про це повідомив адвокат Шевченка Тарас Безпалий, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укринформ".

"Суд відхилив апеляційну скаргу про арешт мого клієнта і залишив без змін запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави", - сказав Безпалий.

Також читайте: Агент НАБУ Шевченко вийшов під заставу

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри. 26 березня суд відправив Шевченка під арешт з можливістю вийти на свободу, сплативши заставу в 5 млн грн. Семенченка того ж дня відправили в СІЗО без права внесення застави. Наступного дня адвокат Семенченка повідомив, що його підзахисного госпіталізували.

Поживём - увидим. 🥴
05.04.2021 17:20 Відповісти
хм... А "бурцы с борыгами" уже успели начать в воздухе переобуваться и отказываться от своих бывших собутыльников
05.04.2021 17:24 Відповісти
мошенники, говнюки, примазались к героям-воинам, отрезать яйца и на нары
05.04.2021 17:51 Відповісти
Який ви довірливий та простий, як двері в прокуратурі. Ага, прокурори герої. Зразу дєло зшили як тільки Шевченко дав покази по справі вагнеровців. Справа - пшик. Треба героя дати людям, які контрабандою привозили запчастини із РФ до озброєння, ризикуючи життям.
05.04.2021 19:36 Відповісти
А вже накопали інформацію і встановили хто заніс за патріота 5 млн гривень застави?
05.04.2021 17:53 Відповісти
злочeвський....
05.04.2021 18:04 Відповісти
З таким формулюванням "створення незаконного збройного формування" скоро будуть саджати командирів добробатів, які осмілилися чинити опір сепарам і рашистам без дозволу нашої прокуратури. А добровольців саджати за бандитизм за заявами апалчєнцєв з Даунбаса.
05.04.2021 19:40 Відповісти
зеленский зря Шевченко в тюрьму пытается отправить, клован ещё от дела шеремета не отмылся
05.04.2021 23:08 Відповісти
 
 