Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук

Окружной административный суд Киева (ОАСК) действует против государства.

Об этом журналистам сообщила Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю усилия президента. Считаю, что его усилия на этом пути должны быть поддержаны фракцией. Мы как команда президента, которая пришла менять страну, в том числе проводить судебную реформу, поддерживаем ликвидацию ОАСК, который я назвала "волчьим логовом", с которым до сих пор нельзя было справиться. ОАСК действует против государства. Комитет должен рассмотреть законопроект и как можно скорее вынести в зал. На сегодня еще не известно, когда он его рассмотрит. Позиция фракции - поддержать законопроект. Будут звучать отдельные другие голоса, но общая поддержка есть", - отметила она.

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Верещук уточнила, что сама текст закона еще не видела, но прочла ст. 25 Конституции Украины, которая позволяет президенту инициировать ликвидацию судов.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.