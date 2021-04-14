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Новости Судебная реформа
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Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук

Фракция

Окружной административный суд Киева (ОАСК) действует против государства.

Об этом журналистам сообщила Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я поддерживаю усилия президента. Считаю, что его усилия на этом пути должны быть поддержаны фракцией. Мы как команда президента, которая пришла менять страну, в том числе проводить судебную реформу, поддерживаем ликвидацию ОАСК, который я назвала "волчьим логовом", с которым до сих пор нельзя было справиться. ОАСК действует против государства. Комитет должен рассмотреть законопроект и как можно скорее вынести в зал. На сегодня еще не известно, когда он его рассмотрит. Позиция фракции - поддержать законопроект. Будут звучать отдельные другие голоса, но общая поддержка есть", - отметила она.

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Верещук уточнила, что сама текст закона еще не видела, но прочла ст. 25 Конституции Украины, которая позволяет президенту инициировать ликвидацию судов.

Как сообщалось, 13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект Закона Украины "О ликвидации Окружного административного суда Киева".

Ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

ВР (29279) Зеленский Владимир (20835) ликвидация (3686) судебная реформа (1802) Окружной админсуд Киева (399) Верещук Ирина (506)


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Топ комментарии
+5
Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук - Цензор.НЕТ 5747
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14.04.2021 12:29 Ответить
+4
то есть заместо того шоб просто уволить и посадить "судью" Вовка бубося ликвидирует целый суд?

А лечить насморк гильйотиной не пробовали?
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14.04.2021 12:34 Ответить
+4
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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14.04.2021 12:42 Ответить
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Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук - Цензор.НЕТ 5747
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14.04.2021 12:29 Ответить
то есть заместо того шоб просто уволить и посадить "судью" Вовка бубося ликвидирует целый суд?

А лечить насморк гильйотиной не пробовали?
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14.04.2021 12:34 Ответить
так какая ж это ликвидация,если оас Киева переименуют в киевский оас?
верещалкина как всегда верещит не вникнув в суть дела
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14.04.2021 12:35 Ответить
бо парасолю загубила, тому і верещить дурна зекурка
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14.04.2021 13:02 Ответить
Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук - Цензор.НЕТ 4126
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14.04.2021 12:37 Ответить
с зонтика упала?
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14.04.2021 12:39 Ответить
коли оаск працював на інтереси ЗеБєні- жодних притензій! коли випливла прослушка- жодних рухів, підозр! а коли держдеп прижав бейцели- то відразу зазроза...від перейменування оаск в кмос нічого не зміниться, це як пересування ліжок в борделі! це чергове шоу для замилювання! якщо розгангяти- то всіх, і переатестацію кожного, грамотно продумати закон,щоб не було зачіпок для оскарження
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14.04.2021 12:42 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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14.04.2021 12:42 Ответить
універсальна сентенція підходить до любої новини про бубочку.
Треба хеш-тег такий. І смайл)
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14.04.2021 12:46 Ответить
На жаль,Україна ,це лише пародія на державу ,а зелена пліснява, це лялькова імітація державної влади !! Тому будь-які іх дії ,це лише імітація діяльності !!!)))
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14.04.2021 12:58 Ответить
Давайте референдум " Поддержит ли народ Украины зеленского?"
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14.04.2021 12:45 Ответить
А ти маєш сумнів?
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14.04.2021 12:53 Ответить
Без сомнений, погонят клоуна, в лучшем случае в Ростов.
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14.04.2021 13:04 Ответить
Досвід обрання Васі нардепом доводить ,що жодних сумнівів ,"мудрий нарід" підтримує Віслючка !!!)))
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14.04.2021 13:01 Ответить
Ще лишаються сімнадцять відсотків самих затятих зеленопурих придурків,які клюють на оті ліквідаціі,зажимаціі і прочі деклараціі.А так ми вже потроху відходимо від гіпнозу,від дивної надіі що паяц з музикальним хєром може змінити Україну на краще...
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14.04.2021 13:08 Ответить
Це голосування покаже хто хоче змін в Україні,а хто за "Вовків" у судах на посадах служників Феміди.
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14.04.2021 12:52 Ответить
Янелоху как раз и нужны ручные "Вовки" когда надо парламент распустить или отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях читай коррупцию. Хотели бы, за два года могли реформировать судебную власть.
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14.04.2021 13:14 Ответить
Це https://kku.com.ua/st-109 замах на конституційний лад ! Пісда хануріку зеленому!
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14.04.2021 13:05 Ответить
ТРЕБА ДОДАТИ ПЕЧЕРСЬКИЙ
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14.04.2021 13:19 Ответить
Твари!
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14.04.2021 13:20 Ответить
Дуже розумне рішення щодо шкідників в мантіях . В нас що не "суд" , то або хабарники , або рашистські прихвостні .
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14.04.2021 13:25 Ответить
Верещук всё ещё в образе Мери Поппинс ?
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15.04.2021 07:55 Ответить
 
 