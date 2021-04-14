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Новини Судова реформа
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Фракція "Слуги народу" підтримує законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Верещук

Фракція

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) діє проти держави.

Про це журналістам повідомила Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я підтримую зусилля президента. Вважаю, що його зусилля на цьому шляху мають бути підтримані фракцією. Ми як команда президента, яка прийшла змінювати країну, зокрема проводити судову реформу, підтримуємо ліквідацію ОАСК, який я назвала "вовчим лігвом", з яким досі не можна було впоратися. ОАСК діє проти держави. Комітет має розглянути законопроєкт і якомога швидше винести в зал. На сьогодні ще не відомо, коли він його розгляне. Позиція фракції - підтримати законопроєкт. Будуть лунати окремі інші голоси, але загальна підтримка є", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замість ОАСК Зеленський пропонує створити Київський міський окружний адмінсуд, - законопроєкт

Верещук уточнила, що сама текст закону ще не бачила, але прочитала ст. 25 Конституції України, яка дозволяє президенту ініціювати ліквідацію судів.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.

Автор: 

ВР (15044) Зеленський Володимир (24332) ліквідація (4075) судова реформа (1459) Окружний адмінсуд Києва (539) Верещук Ірина (685)


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Топ коментарі
+5
Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук - Цензор.НЕТ 5747
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14.04.2021 12:29 Відповісти
+4
то есть заместо того шоб просто уволить и посадить "судью" Вовка бубося ликвидирует целый суд?

А лечить насморк гильйотиной не пробовали?
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14.04.2021 12:34 Відповісти
+4
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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14.04.2021 12:42 Відповісти
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Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук - Цензор.НЕТ 5747
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14.04.2021 12:29 Відповісти
то есть заместо того шоб просто уволить и посадить "судью" Вовка бубося ликвидирует целый суд?

А лечить насморк гильйотиной не пробовали?
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14.04.2021 12:34 Відповісти
так какая ж это ликвидация,если оас Киева переименуют в киевский оас?
верещалкина как всегда верещит не вникнув в суть дела
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14.04.2021 12:35 Відповісти
бо парасолю загубила, тому і верещить дурна зекурка
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14.04.2021 13:02 Відповісти
Фракция "Слуги народа" поддерживает законопроект Зеленского о ликвидации ОАСК, - Верещук - Цензор.НЕТ 4126
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14.04.2021 12:37 Відповісти
с зонтика упала?
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14.04.2021 12:39 Відповісти
коли оаск працював на інтереси ЗеБєні- жодних притензій! коли випливла прослушка- жодних рухів, підозр! а коли держдеп прижав бейцели- то відразу зазроза...від перейменування оаск в кмос нічого не зміниться, це як пересування ліжок в борделі! це чергове шоу для замилювання! якщо розгангяти- то всіх, і переатестацію кожного, грамотно продумати закон,щоб не було зачіпок для оскарження
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14.04.2021 12:42 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха лохтората !!!)))
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14.04.2021 12:42 Відповісти
універсальна сентенція підходить до любої новини про бубочку.
Треба хеш-тег такий. І смайл)
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14.04.2021 12:46 Відповісти
На жаль,Україна ,це лише пародія на державу ,а зелена пліснява, це лялькова імітація державної влади !! Тому будь-які іх дії ,це лише імітація діяльності !!!)))
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14.04.2021 12:58 Відповісти
Давайте референдум " Поддержит ли народ Украины зеленского?"
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14.04.2021 12:45 Відповісти
А ти маєш сумнів?
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14.04.2021 12:53 Відповісти
Без сомнений, погонят клоуна, в лучшем случае в Ростов.
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14.04.2021 13:04 Відповісти
Досвід обрання Васі нардепом доводить ,що жодних сумнівів ,"мудрий нарід" підтримує Віслючка !!!)))
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14.04.2021 13:01 Відповісти
Ще лишаються сімнадцять відсотків самих затятих зеленопурих придурків,які клюють на оті ліквідаціі,зажимаціі і прочі деклараціі.А так ми вже потроху відходимо від гіпнозу,від дивної надіі що паяц з музикальним хєром може змінити Україну на краще...
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14.04.2021 13:08 Відповісти
Це голосування покаже хто хоче змін в Україні,а хто за "Вовків" у судах на посадах служників Феміди.
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14.04.2021 12:52 Відповісти
Янелоху как раз и нужны ручные "Вовки" когда надо парламент распустить или отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях читай коррупцию. Хотели бы, за два года могли реформировать судебную власть.
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14.04.2021 13:14 Відповісти
Це https://kku.com.ua/st-109 замах на конституційний лад ! Пісда хануріку зеленому!
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14.04.2021 13:05 Відповісти
ТРЕБА ДОДАТИ ПЕЧЕРСЬКИЙ
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14.04.2021 13:19 Відповісти
Твари!
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14.04.2021 13:20 Відповісти
Дуже розумне рішення щодо шкідників в мантіях . В нас що не "суд" , то або хабарники , або рашистські прихвостні .
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14.04.2021 13:25 Відповісти
Верещук всё ещё в образе Мери Поппинс ?
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15.04.2021 07:55 Відповісти
 
 