Фракція "Слуги народу" підтримує законопроєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК, - Верещук

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) діє проти держави.

Про це журналістам повідомила Ірина Верещук, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Я підтримую зусилля президента. Вважаю, що його зусилля на цьому шляху мають бути підтримані фракцією. Ми як команда президента, яка прийшла змінювати країну, зокрема проводити судову реформу, підтримуємо ліквідацію ОАСК, який я назвала "вовчим лігвом", з яким досі не можна було впоратися. ОАСК діє проти держави. Комітет має розглянути законопроєкт і якомога швидше винести в зал. На сьогодні ще не відомо, коли він його розгляне. Позиція фракції - підтримати законопроєкт. Будуть лунати окремі інші голоси, але загальна підтримка є", - зазначила вона.

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Верещук уточнила, що сама текст закону ще не бачила, але прочитала ст. 25 Конституції України, яка дозволяє президенту ініціювати ліквідацію судів.

Як повідомлялося, 13 квітня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проєкт Закону України "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

Нагадаємо, слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $100 тис. за позитивний вердикт. Під час затримання Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.