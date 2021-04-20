Чехия больше не обсуждает закупку российской вакцины "Спутник V"
В Чехии заявили, что единственный вариант - сосредоточиться на вакцинах от COVID-19, которые были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на чешское издание "Lidovky", об этом заявил первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек.
По его словам, дискуссии о российской вакцине Sputnik V не ведутся.
"Наш единственный способ - сосредоточиться на вакцинах, которые проходят через EMA и одобрены. Я считаю, что мы также можем открыть эту тему в дебатах с союзниками", - сказал Гамачек.
Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Чехии Ян Блатны был уволен за отказ поддержать усилия по закупке российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
Напомним, 17 апреля глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии и причастны к взрывам во Врбетице.
По данным правоохранителей, разыскиваемые использовали как минимум два удостоверения личности - российские паспорта на имена Александра Петрова (13.07.1979 г.р.) и Руслана Боширова (12.04.1978 г.р.), а потом - паспорта гражданин Молдовы на имя Николая Попа (18.07.1979 г.р.) и Таджикистана - Руслана Табарова (23.10.1975 г.р.)
В 2014 году взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.
По версии следствия, российские агенты планировали организовать взрыв не в Чехии, а после доставки боеприпасов в Болгарию.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры. Позже МИД РФ заявил, что Россия высылает 20 чешских дипломатов.
