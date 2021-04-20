Чехія більше не обговорює закупівлю російської вакцини "Спутник V"

У Чехії заявили, що єдиний варіант - зосередитися на вакцинах проти COVID-19, які були схвалені Європейським агентством з лікарських засобів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на чеське видання Lidovky, про це заявив перший віцепрем'єр Чехії Ян Гамачек.

За його словами, дискусії про російську вакцину Sputnik V не ведуться.

"Наш єдиний спосіб - зосередитися на вакцинах, які проходять через EMA і схвалені. Я вважаю, що ми також можемо відкрити цю тему в дебатах із союзниками", - сказав Гамачек.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Чехії Ян Блатни був звільнений за відмову підтримати зусилля із закупівлі російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V".

Нагадаємо, 17 квітня глава МЗС Чехії Ян Гамачек ухвалив рішення вислати всіх співробітників російського посольства в Празі, які були ідентифіковані як офіцери російських спецслужб. Загалом у списку 18 російських дипломатів. Крім цього, правоохоронці Чеської Республіки запросили допомогу в пошуку двох осіб, які в жовтні 2014 року були на території Чехії і причетні до вибухів у Врбетіце.

За даними правоохоронців, розшукувані використовували як мінімум два посвідчення особи - російські паспорти на імена Олександра Петрова (13.07.1979 р.н.) та Руслана Бошірова (12.04.1978 р.н.), а потім - паспорти громадянин Молдови на ім'я Миколи Попа (18.07.1979 р.н.) та Таджикистану - Руслана Табарова (23.10.1975 р.н.)

У 2014 році вибухнули, імовірно, десять тисяч кілограмів боєприпасів, включно з ракетами середньої дальності. В результаті загинули двоє людей.

За версією слідства, російські агенти планували організувати вибух не в Чехії, а після доставки боєприпасів до Болгарії.

Раніше голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що рішення Праги вислати 18 дипломатів серйозно зашкодить двостороннім відносинам з РФ і анонсував заходи у відповідь. Пізніше МЗС РФ заявив, що Росія висилає 20 чеських дипломатів.