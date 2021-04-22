РУС
Жена Тищенко Барановская: У 99% гостей вечеринки есть антитела

Жена скандального "слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская, празднование дня рождения которой в 5-звездочном отеле в разгар локдауна вызвало скандал, утверждает, что почти все гости вечеринки уже с антителами от COVID-19.

Об этом она написала в сториз Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Барановская утверждает, что все гости вечеринки заранее сдали тест на коронавирус, а празднование не нарушало правила карантина.

"Мой ДР был закрытым, собрались только самые близкие, узкий круг - чуть больше 20 человек, проходил в номерах, не в ресторане ... Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что в 99% из них антитела", - написала Барановская. "Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жена "слуги народа" Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont. ФОТО

Жена Тищенко отметила, что декларирует все свои траты согласно действующему законодательству.

"Мне очень жаль, что вечер затронул чувства некоторых украинцев. У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2-х лет, и они сделали мне подарок, прилетев в Киев", - утверждает Барановская.

Также на Цензор.НЕТ: Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

скандал (4481) Тищенко Николай (338)
+68
Антитело у нас одно, сейчас президентом работает. А ты с муженьком зеленая слизь вокруг это антитела.
22.04.2021 01:08 Ответить
+28
Таке ж тупе,як і Каклєта Абалонскій.
Звісно,вас прищепили Пфайзером ще взимку,хто б сумнівався.
22.04.2021 01:19 Ответить
+22
У 99% гостей вечеринки есть антитела, но нет мозга
22.04.2021 01:26 Ответить
Заздалегідь знав що буде така відмазка коли прочитав в запрошенні про необхідність здачі тесту. Чомусь майже всі у коментарях обговорюють антитіла, що взагалі не є правильним мисленням. Суть проблеми в тому що закон і правила різні для всіх, одним не можна працювати і збиратися великими групами а інші плюють на ці закони і на тих хто їх виконує, хто хоче щоб це все швидше закінчилося. А найгірше з усього цього що цинізм цей йде від влади, від тих хто мав би показувати гарні приклади.
22.04.2021 09:34 Ответить
Сразу видно кто в Pfizer-ом Украине прививается
22.04.2021 09:41 Ответить
Вона це на смак визначила?
22.04.2021 09:42 Ответить
)))
22.04.2021 09:59 Ответить
Антитіла, чи провакциновані першою, контрабандною партією Пфайзер?
"Pfizer для багатих: у київській клініці організували підпільну вакцінацію VIP-персон "

І салют, чистоЄ соВпаденіє.
"Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины."
22.04.2021 09:52 Ответить
Лучше бы ничего не говорила. Иногда лучше жевать(с))))
22.04.2021 09:58 Ответить
Пришли антигости набить жрачкой свои антителя.
22.04.2021 09:58 Ответить
Говорящая фамилия. Это из серии парковки под знаком "остановка запрещена": А я не на долго.
22.04.2021 10:06 Ответить
Жена Котлеты обнюхивала гостей на предмет ковида по методу соратника Коли по партии депутата Жана Беленюка. Заходят гости, кто подол приподнимает, кто шириньку расстегивает. Алла нюх-нюх и и разрешает кому проходить, кому домой, а кому просто подмыться.
22.04.2021 10:10 Ответить
Жінка в Колі ще тупіша ніж він сам, хоча важко уявити тупість більшу за Коліну. Наявність антитіл означає лиш те, що був контакт з вірусом або вакциною і не значить, що людина з антитілами не буде розповсюджувати вірус серед інших людей.
22.04.2021 10:14 Ответить
Жене западло фамилию каклеты взять... Лучше барановской быть... збс...
22.04.2021 10:32 Ответить
Любопытно, а что там в законе или инструкциях по нокдауну, написано про антитела? И почему эта Жена скандального "слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская, вместе со своим супружником и "друзями" ещщё не в СИЗО?
22.04.2021 10:38 Ответить
..."20 человек ... Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид... в 99% из них антитела"... Источник: https://censor.net/ru/n3261271

Як казав один з членів цієї неперевершеної команди, видатний економіст, спец з торгівлі та сільського господарства, математик і проффесор - "да, я дебіл!".
22.04.2021 10:46 Ответить
а ви гадали, що в Колі Каклєти жінка - Софья Ковалєвська, чи Складовська-Кюрі?
22.04.2021 11:51 Ответить
Если Лерос сказал правду, что Коля - рэкетир бандюк, то обычно спортсмены, бандюки - предпочитают тупых кукол....
Я с 2я такими ботоксными в купе ехал.... К концу поездки кажется сам стал блондином от их высококультурных и интеллектуальных разговоров и звонков....
22.04.2021 12:40 Ответить
І в мене Є! Чому не запосили?
22.04.2021 12:08 Ответить
Я даже стесняюсь спросить.... Она на вкус это определяла?
22.04.2021 12:36 Ответить
Охреневшая овца решила, что в сказку попала...еще не вечер!
22.04.2021 12:41 Ответить
Почему он не взял фамилию жены?Не было бы вопросов.
22.04.2021 12:48 Ответить
По-честному, почти каждый из форумчан, если бы захотел отпраздновать свой ДР в кругу друзей и семьи в условиях закрытого пространства, чхали бы и на карантин и на локдаун. Вопрос в другом, что за необходимость выкладывать свои гулянки и сборища в интернет на всеобщее обозрение? Отгуляли бы по-тихому и никто бы ничего не знал. Но нет, надо все слить в сеть. Это такое обостренное чувство собственной важности, без лайка уже не живётся?
22.04.2021 13:05 Ответить
Что это мурло там ещё пиликает!! Ладно муж дурак,но оказывается,что она тоже не умна!! Или косит под дуурочкуу??
22.04.2021 13:05 Ответить
"чуть больше 20 человек... Я вам скажу, что в 99% из них антитела".
Если их даже 30, то это у 29,7 человек. Чтобы получилось хотя бы "одно целое человека", нужно 100 человек пригласить.
Сразу вспоминается анекдот. Учительница классу: половина - это ровно половина, не больше и не меньше, но почему-то большая половина класса этого не понимает!
Источник: https://censor.net/ru/n3261271
22.04.2021 13:05 Ответить
Слышь, антитела есть? А если не найду?Дружина Тищенка Баранівська: 99% гостей вечірки мають антитіла - Цензор.НЕТ 2485
22.04.2021 14:19 Ответить
