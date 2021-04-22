Жена Тищенко Барановская: У 99% гостей вечеринки есть антитела
Жена скандального "слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская, празднование дня рождения которой в 5-звездочном отеле в разгар локдауна вызвало скандал, утверждает, что почти все гости вечеринки уже с антителами от COVID-19.
Об этом она написала в сториз Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
Барановская утверждает, что все гости вечеринки заранее сдали тест на коронавирус, а празднование не нарушало правила карантина.
"Мой ДР был закрытым, собрались только самые близкие, узкий круг - чуть больше 20 человек, проходил в номерах, не в ресторане ... Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что в 99% из них антитела", - написала Барановская. "Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам", - добавила она.
Читайте на Цензор.НЕТ: Жена "слуги народа" Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont. ФОТО
Жена Тищенко отметила, что декларирует все свои траты согласно действующему законодательству.
"Мне очень жаль, что вечер затронул чувства некоторых украинцев. У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2-х лет, и они сделали мне подарок, прилетев в Киев", - утверждает Барановская.
Также на Цензор.НЕТ: Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко
Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.
Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.
Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.
В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".
"Pfizer для багатих: у київській клініці організували підпільну вакцінацію VIP-персон "
І салют, чистоЄ соВпаденіє.
"Киевский городской совет запретил применение фейерверков и салютов и других пиротехнических изделий до конца войны на востоке Украины."
Як казав один з членів цієї неперевершеної команди, видатний економіст, спец з торгівлі та сільського господарства, математик і проффесор - "да, я дебіл!".
Я с 2я такими ботоксными в купе ехал.... К концу поездки кажется сам стал блондином от их высококультурных и интеллектуальных разговоров и звонков....
Если их даже 30, то это у 29,7 человек. Чтобы получилось хотя бы "одно целое человека", нужно 100 человек пригласить.
Сразу вспоминается анекдот. Учительница классу: половина - это ровно половина, не больше и не меньше, но почему-то большая половина класса этого не понимает!
