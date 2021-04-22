Жена Тищенко Барановская: У 99% гостей вечеринки есть антитела

Жена скандального "слуги народа" Николая Тищенко Алла Барановская, празднование дня рождения которой в 5-звездочном отеле в разгар локдауна вызвало скандал, утверждает, что почти все гости вечеринки уже с антителами от COVID-19.

Об этом она написала в сториз Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.

Барановская утверждает, что все гости вечеринки заранее сдали тест на коронавирус, а празднование не нарушало правила карантина.

"Мой ДР был закрытым, собрались только самые близкие, узкий круг - чуть больше 20 человек, проходил в номерах, не в ресторане ... Каждый приглашенный гость сдал тест на ковид. Я вам скажу, что в 99% из них антитела", - написала Барановская. "Касательно законности. Адвокаты и юристы давно разложили все по полочкам", - добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жена "слуги народа" Тищенко Барановская рассылала приглашения на вечеринку в киевском отеле Fairmont. ФОТО

Жена Тищенко отметила, что декларирует все свои траты согласно действующему законодательству.

"Мне очень жаль, что вечер затронул чувства некоторых украинцев. У меня не было умысла вызывать подобные эмоции, и свою частную жизнь я намеренно не освещаю. Я не видела многих близких более 2-х лет, и они сделали мне подарок, прилетев в Киев", - утверждает Барановская.

Также на Цензор.НЕТ: Никаких уголовных дел нет. И штрафов нет. Праздновать в номерах отеля можно, - "слуга народа" Тищенко

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николй Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".