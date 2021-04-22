Дружина Тищенка Баранівська: 99% гостей вечірки мають антитіла
Дружина скандального "слуги народу" Миколи Тищенка Алла Баранівська, святкування дня народження якої в 5-зірковому готелі в розпал локдауну викликало скандал, стверджує, що майже всі гості вечірки вже з антитілами від COVID-19 .
Про це вона написала у сторіз Instagram, повідомляє Цензор.НЕТ.
Баранівська стверджує, що всі гості вечірки заздалегідь здали тест на коронавірус, а святкування не порушувало правил карантину.
"Мій ДН був закритим, зібралися лише найближчі, вузьке коло - трохи більш ніж 20 осіб, відбувався в номерах, не в ресторані... Кожен запрошений гість здав тест на ковід. Я вам скажу, що в 99% з них антитіла", - написала Баранівська. "Щодо законності. Адвокати та юристи давно розклали все по поличках", - додала вона.
Дружина Тищенка зазначила, що декларує всі свої витрати згідно з чинним законодавством.
"Мені дуже шкода, що вечір зачепив почуття деяких українців. У мене не було наміру викликати подібні емоції, і своє приватне життя я навмисно не висвітлюю. Я не бачила багатьох близьких понад два роки, і вони зробили мені подарунок, прилетівши до Києва", - стверджує Баранівська.
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
