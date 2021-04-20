Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont. ФОТО
Дружина нардепа фракції "Слуги народу" Миколи Тищенка Алла Барановська розсилала запрошення на вечірку в ресторані київського готелю Fairmont.
Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.
У доданому до посту запрошенні написано: "Не публікуйте, будь ласка, фото і відео з івенту в той же день" і "при опублікуванні фото і відео після івенту не залишайте геопозначки або тегу готелю".
"Що це може означати крім того, що заборонена вечірку Тищенка з дружиною заздалегідь планували приховати?", - ставить питання Ткач.
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw
что же ей так необходимо ? судя по картинке о люстре мечтает или все таки речь про бриллианты ?
И жена Тищенко и все приглашенные прекрасно знают, что барановирус не опаснее ангины.
Потому и согласились пожрать на шару.
Риск минимален, а кайф обеспечен.
Па приколу, зробили себе разом
их оросила
мочой зеленою ,
как и просили .
Кожен отримує те, на що заслужив!
"Слугам" - все, лохам - по морді!
еліта з усього світу максимально живе нормальним життям, бо вони прекрасно знають, що так званий "ковід" їм не зашкодить
і так, у них вистачить грошей заплатити будь-які штрафи (але це не означає, що вони їх в обов'язковому порядку заплатять)