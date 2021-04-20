Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont. ФОТО

Дружина нардепа фракції "Слуги народу" Миколи Тищенка Алла Барановська розсилала запрошення на вечірку в ресторані київського готелю Fairmont.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

У доданому до посту запрошенні написано: "Не публікуйте, будь ласка, фото і відео з івенту в той же день" і "при опублікуванні фото і відео після івенту не залишайте геопозначки або тегу готелю".

"Що це може означати крім того, що заборонена вечірку Тищенка з дружиною заздалегідь планували приховати?", - ставить питання Ткач.

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".