33 698 47

Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont. ФОТО

Дружина нардепа фракції "Слуги народу" Миколи Тищенка Алла Барановська розсилала запрошення на вечірку в ресторані київського готелю Fairmont.

Про це у Facebook повідомив журналіст Михайло Ткач, інформує Цензор.НЕТ.

У доданому до посту запрошенні написано: "Не публікуйте, будь ласка, фото і відео з івенту в той же день" і "при опублікуванні фото і відео після івенту не залишайте геопозначки або тегу готелю".

"Що це може означати крім того, що заборонена вечірку Тищенка з дружиною заздалегідь планували приховати?", - ставить питання Ткач.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" збереться на засідання фракції: обговорять вечірку Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка

Дружина слуги народу Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont 01
Дружина слуги народу Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont 02

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з пишної вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня в ресторані київського готелю Fairmont на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відео-репортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Нагадаємо, в кінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у схожий скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан у центрі Києва приймає ВІП-гостей, незважаючи на карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані проходять особисті зустрічі. Це такий штаб".

карантин (18172) Ткач Михайло (143) Слуга народу (2857) Тищенко Микола (353) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+28
Итак, по факту мероприятия, аваковская мусарка должна: оштрафовать отель, оштрафовать тищенко и всех его гостей минимум на 17тыс каждого и оштрафовать пиротехников которые устроили салюттвопреки запрету кмда. А теперь посмотрим насколько авакян законопослушный мусор
показати весь коментар
20.04.2021 17:46 Відповісти
+25
Да имели слуги всех ввиду и надолго. Их принципы -- Себе и друзьям все, лохам закон.
показати весь коментар
20.04.2021 17:46 Відповісти
+15
І готель теж!
показати весь коментар
20.04.2021 17:47 Відповісти
На Барановську ігнор. Тищенко і всіх запрошених оштрафувати по полній!
показати весь коментар
20.04.2021 17:44 Відповісти
І готель теж!
показати весь коментар
20.04.2021 17:47 Відповісти
Готель закрити. Як небезпечний розсадник КОВІДу.
показати весь коментар
20.04.2021 18:25 Відповісти
а тебе розстріляти як розсадник малярії
показати весь коментар
20.04.2021 20:48 Відповісти
Кацапа! 😁 Як вас, лапотників легко впізнати! 😁Ви свої кликузи у Гоголя берете, бо то єдиний українець, який кацапськю писав. 😊 Ти вважаєш, що це нормально - робота ресторану під час локдауну? А як щодо інших ресторанів? А може, ну його нафік, той локдаун? Яке ти.... ущербне! 😁
показати весь коментар
20.04.2021 21:40 Відповісти
мерзость! це була реально мерзость!
https://www.youtube.com/watch?v=kDmuKKSa8Tw
показати весь коментар
20.04.2021 18:04 Відповісти
Такая мерзость нас ждет еще три года . Но потом мы переизберем Владимира Александровича Зеленского еще на один президентский термин и тогда уже точно он сделает для нас все , все . все !
показати весь коментар
20.04.2021 18:18 Відповісти
украинцы переизбирают президентов, к удивлению, не только тех, кто делает им хорошо, но и тех, кто делает им плохо.
показати весь коментар
20.04.2021 20:24 Відповісти
Корче, какая Алла такие и друзья. По ходу читать не умеют, потому что сделали все ровно наоборот. Надеюсь что тест на ковид тоже никто не делал.
показати весь коментар
20.04.2021 17:45 Відповісти
Да имели слуги всех ввиду и надолго. Их принципы -- Себе и друзьям все, лохам закон.
показати весь коментар
20.04.2021 17:46 Відповісти
Итак, по факту мероприятия, аваковская мусарка должна: оштрафовать отель, оштрафовать тищенко и всех его гостей минимум на 17тыс каждого и оштрафовать пиротехников которые устроили салюттвопреки запрету кмда. А теперь посмотрим насколько авакян законопослушный мусор
показати весь коментар
20.04.2021 17:46 Відповісти
Арсен занят. Ему не до этого. Он рекламу "Космолота" сейчас везде пристраивает.
показати весь коментар
20.04.2021 17:51 Відповісти
в Україні немає карантину (де-юре)
показати весь коментар
20.04.2021 20:49 Відповісти
Зебильная ылита какает сверху на зебилов под выстрелы салютов.
показати весь коментар
20.04.2021 17:48 Відповісти
Её фамилия говорит сама за себя.
показати весь коментар
20.04.2021 17:50 Відповісти
" на картинке приглашения есть небольшая подсказка к подарку . буду рада самому необходимому "

что же ей так необходимо ? судя по картинке о люстре мечтает или все таки речь про бриллианты ?
показати весь коментар
20.04.2021 17:51 Відповісти
Нет, наверное весь отель Fairmont, чего мелочиться
показати весь коментар
20.04.2021 19:07 Відповісти
Дружина "слуги народу" Тищенка Барановська розсилала запрошення на вечірку в київському готелі Fairmont - Цензор.НЕТ 9998
показати весь коментар
20.04.2021 19:26 Відповісти
Чего разблеялись, аутсайдеры умственного развития?
И жена Тищенко и все приглашенные прекрасно знают, что барановирус не опаснее ангины.
Потому и согласились пожрать на шару.
Риск минимален, а кайф обеспечен.
показати весь коментар
20.04.2021 18:02 Відповісти
У шалавы и фамилия подходящая.
показати весь коментар
20.04.2021 18:06 Відповісти
не довго залишилось клоунадити зеленій банді. Прийде народна влада і зроблять свій розбір польотів цим бандюкам.
показати весь коментар
20.04.2021 18:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/208271 Не прийде ніяка "народна влада", до тих пір, доки в країні, усім керує олігархат.
показати весь коментар
20.04.2021 18:23 Відповісти
Вона вже народна. 😁 Народ вибрав і тішиться дотепер. Ні каяття, ні здорового глузду. Люмпен-пролетаріат рулить. Стільки пролетаріїв у владі не було навіть після жовтневого путчу у 1917-му році.
показати весь коментар
20.04.2021 18:29 Відповісти
А шо разве она еще не народная?! А как же "каждый из вас президент" Нужели неправду сказал?! А может его опять подставили? Порошенко например!
показати весь коментар
20.04.2021 19:18 Відповісти
к люстре не хватает чего ? верёвки
показати весь коментар
20.04.2021 18:16 Відповісти
Да, мы ох@ели, и шо?
Па приколу, зробили себе разом
показати весь коментар
20.04.2021 18:19 Відповісти
И крыса хрипатая
их оросила
мочой зеленою ,
как и просили .
показати весь коментар
20.04.2021 18:26 Відповісти
Вот для этого и придумали ковид, что бы чернь от бояр отсеять. Елита все равно будет все нарушать и гадить на головы.
показати весь коментар
20.04.2021 18:49 Відповісти
Ну вот, ещё раз подтверждение того что, - "слугам" закон не писан, что задумали то и делают, а вот простому народу, все законы надо строго соблюдать. Вот и вывод из всего этого, - закон лишь для народа, (который кстати их и избрал), а их закон не касается. Такое может быть лишь в Украине, где всем правят олигархи и им подобные.
показати весь коментар
20.04.2021 18:51 Відповісти
Это делают ТВАРИ, жирующие от полной БЕЗНАКАЗАННОСТИ. И только в какой нибудь африканской стране или в УКРАИНЕ. Украинская ПОКАЗУХА , БЕЗЗАКОНИЕ и депутатская ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ.
показати весь коментар
20.04.2021 18:54 Відповісти
И чего же ей не хватает? Люстры? Лампочек? Выключателя? Бедная дамочка. Давайте все ей подарим по лампочке!
показати весь коментар
20.04.2021 19:09 Відповісти
Да есть у нее люстра, просто уж очень хочется на ней повисеть!
показати весь коментар
20.04.2021 19:20 Відповісти
Гниющие изнутри "слуги урода" в очередной раз устроили пир во время чумы.
показати весь коментар
20.04.2021 19:15 Відповісти
ждем реакции глав-мусора Украины.....
показати весь коментар
20.04.2021 19:17 Відповісти
Что это может означать, - задаётся вопросом Ткач. Там же дальше написано: пожалуйста, сдай тест на ковид-19. Если плохо себя чувствуешь, оставайся дома. Что неясно расследователю?
показати весь коментар
20.04.2021 20:02 Відповісти
Чего дое8ались. Агрессор у границ, а у них главная проблема дурацкий день рождения какого-то мелкого барыжки.
показати весь коментар
20.04.2021 20:05 Відповісти
Як Буковелю "слуги народу" Коломойського працюівати можна, то чому "слузі народу" Колі-Котлеті не можна святкувати)))
Кожен отримує те, на що заслужив!
"Слугам" - все, лохам - по морді!
показати весь коментар
20.04.2021 20:12 Відповісти
ЛОХдаун для лохів, що не ясно?
еліта з усього світу максимально живе нормальним життям, бо вони прекрасно знають, що так званий "ковід" їм не зашкодить
і так, у них вистачить грошей заплатити будь-які штрафи (але це не означає, що вони їх в обов'язковому порядку заплатять)
показати весь коментар
20.04.2021 20:51 Відповісти
Что-то Кличко молчит. Видать боится Ткаченко.
показати весь коментар
20.04.2021 20:52 Відповісти
Зеленые твари!
показати весь коментар
20.04.2021 20:52 Відповісти
Так грустно , что в Украине еще очень много таких гламурных куриц, которые живут как безмозглые курицы реально . Видела фотки именинницы с букетами 1,5 метра в диаметре. Ну как можно в теперешнее время тратить бешеные деньги на такие безвкусные, дикие, пошлые букеты по 300 роз? Да это дикость, и прошлый век. Фу.фу и фу..Меркель в 200 раз скромнее празднует свой день рожденье? Ну зачем? Это показатель любви, достатка? В стране ковид, локдаун, война и куча детсскиз домов и бездомных людей и животных .Какая на фиг Европа светит Украине? Грустно.
показати весь коментар
20.04.2021 21:55 Відповісти
Сколько ещё новостей нужно про это супер событие мирового масштаба? Надувается зрада тищенко, которого просто нужно оштрафовать.
показати весь коментар
20.04.2021 22:04 Відповісти
Хтось розгадав ребус: що вона хоче собі на подарунок? Люстру із хрусталікамі?
показати весь коментар
21.04.2021 09:28 Відповісти
Сплошное лицемерие и наплевательство на своих зеленых избирателей. Пусть заплатят хотя бы штраф 17 000 грн с каждого. Для них это пыль, но хотя бы формально исполни бы свой же закон. А так демонстративно ссут людям в глаза. Скатились до кастового общества.
показати весь коментар
21.04.2021 09:45 Відповісти
Надеюсь они скоро от коронавируса сдохнут
показати весь коментар
21.04.2021 10:31 Відповісти
Барановская...Проверочное слово -БАРАН!!!Очень правильная фамилия,
показати весь коментар
21.04.2021 10:34 Відповісти
https://****.com/view/2r90xr Вечірка - Тищенко - LOL
показати весь коментар
21.04.2021 15:59 Відповісти
 
 