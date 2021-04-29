Послы G7 об увольнении Коболева: Исключение политического вмешательства в управление госпредприятиями важно для выполнения международных обязательств Украины

Необходимо исключать политическое влияние на принятие решений о кадровых перестановках в государственных предприятиях.

Об этом говорится в заявлении послов G7 в Украине, которое обнародовано в официальном Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Послы G7 принимают к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - следует из сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики. Назначение Галущенко будет рассматриваться на сегодняшнем заседании парламента.

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