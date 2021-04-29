Послы G7 об увольнении Коболева: Исключение политического вмешательства в управление госпредприятиями важно для выполнения международных обязательств Украины
Необходимо исключать политическое влияние на принятие решений о кадровых перестановках в государственных предприятиях.
Об этом говорится в заявлении послов G7 в Украине, которое обнародовано в официальном Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Послы G7 принимают к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины", - следует из сообщения.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Профильный комитет Рады поддержал назначение Галущенко министром энергетики. Назначение Галущенко будет рассматриваться на сегодняшнем заседании парламента.
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Обе мамы в шоке.
Одна от радости, другая от печальки.
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Хороших новостей на сегодня три.
Во-первых, уволили Коболева. Это хорошая новость, потому что он реально мулял там в Нафтогазе этом работой своей. А так в преддверии Блинкена уволили, очень хорошо. Блинкену будет что спросить у Зеленского. Там вон Блумберг уже отреагировал, спрашивает SHMYHAL, ARE YOU ****** TAM. Но молчит Shmyhal, не даёт ответа. Держится.
Во-вторых, очень хорошо, что его уволили именно так. Кто не понял, процесс был следующий - Кабмин собрался, и НА ДВАДЦАТЬ МИНУТ уволил Наблюдательный совет Нафтогаза, потому что исключительное право увольнять Коболева было у Набсовета, а Набсовет ничего подобного делать не хотел. За эти двадцать минут Кабмин уволил Коболева и назначил на его место Витренко.
Это настолько е@анутая пи...оватая хитрость уровня трёхлетних детей, что у меня дух захватывает. Реально уровень трёхлетнего ребёнка, который играет в прятки, закрывает глаза, и думает, что его теперь не видно. Исключительное право увольнять Коболева было у наблюдательного совета, поэтому вы как бы на двадцать минут его выключили, как бы двадцать минут у нас в стране корпоративной реформы управления не было, а потом вы назад включили наблюдательный совет И ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ОТ ЭТОГО КОРПОРАТИВНАЯ РЕФОРМА УПРАВЛЕНИЯ НАЗАД ПОЯВИЛАСЬ? Нет, Юрий Юрьевич. Е@ля козы устроена совсем не так. Козоё@ом человек является не в момент, когда е@ёт козу, а всю жизнь после этого события, несмотря на то, что потом он козу уже не е@ёт. Потом уже не надо, этих двадцати минут достаточно.
И вот всё это очень хорошо. Потому что это ярко и наглядно. И любой человек на планете, на любом языке, с любым уровнем компетенции понимает такую историю. Не могли уволить, поэтому на двадцать минут распустили того, кто может, уволили за него, а потом как бы взяли назад.
Если внимательно прочитать законодательство, кстати, там такая штука написана, что даже если е@ать козу, то дети всё равно не появятся. В том смысле, что исключительное право на то и исключительное, чтобы не передаваться в момент роспуска Набсовета. От того, что вы его разогнали, у вас право увольнять Коболева не появилось. Это так не работает. Это вам надо будет то ли в ОАСК, то ли в Хозсуд ещё нормальный чемодан занести, чтобы они придумали, почему вы молодцы и вам не надо тюрма сидеть.
А третья хорошая новость - это то, что повылазили молодые технократы, и с очевидными нарушениями дикции начали мямлить что-то типа ну да, там такая странная схема прямо, не очень понятная, но дело такое, житейское, мало ли, но мы, как технократы и патриоты и образованные люди считаем, что корпоративная реформа не пострадала, вот если они второй раз такое повторят, то конечно это будет совершенно неприемлемо, а один раз известно же, что не это самое, это, слушайте, а так вообще все молодцы, и тот молодец, и этот будет тоже очень молодец, он же там и стокгольмский арбитраж, и вообще очень оптимистические у меня настроения, а во рту не обращайте внимания, просто застряло что-то.
И все как бы начали удивляться. Вы там слепые что ли? Нам тут на улице видно, что произошло, и хитрость эта сраная трёхкопеечная очевидна, а вам там, молодым технократам и реформаторам - неочевидна? Вы точно молодые технократы? А почему тогда ведёте себя, не как молодые технократы, а как молодые говноеды?
Очень хорошо, что все эти люди повылазили.
Потому что у нас знаете, такая партия стала большая, что постоянно приходят какие-то хорошие ребята и приводят за руку *********, но в галстуке и с хорошим зарубежным образованием, и эти ******** так и быть согласны присмотреться к нашей партии, несмотря на некоторую нашу радикальность и агрессию и в целом несерьёзность.
И очень хорошо, когда в такие моменты может прийти кто-то из вождей (а они все люди с очень хорошей памятью на х...ню, просто кругозора на всех не хватает и не все успели ярко вскрыться) и сказать ПОШОЛ НА...Й, ЧОРТ, КУДА ТЕБЕ К НАМ, ТЫ Ж ОБРЫГАНЫЙ ВЕСЬ.
Мы тут может агрессивные и несерьёзные, но коз е@ать воздерживаемся и с козоё@ами дел стараемся не иметь. А если в окрестностях нету коз, то как узнать, кто тут козо@б, а кто нет? Ну вот. Спасибо Shmyhal. Спасибо Юрий Юрьевич. И сами постарались, и друзей подписали, и знакомые поддержали. Очень этого не хватало.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1415470628815533&id=100010578281118 Алекс Нойнец
"Послы G7 принимают к сведению..." Офигеть. Внешнее управление? Ви всьо врёти