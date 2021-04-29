Посли G7 про звільнення Коболєва: Виключення політичного втручання в управління держпідприємствами є важливим для виконання міжнародних зобов'язань України

Необхідно виключати політичний вплив на ухвалення рішень про кадрові перестановки в державних підприємствах.

Про це йдеться в заяві послів G7 в Україні, оприлюдненій в офіційному телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Посли G7 зауважують рішення Кабінету Міністрів України про звільнення голови правління і наглядової ради НАК "Нафтогаз". Ефективне управління держпідприємствами, вільне від політичного втручання, має вирішальне значення для конкурентоспроможності, процвітання і виконання міжнародних зобов'язаньУкраїни", - випливає з повідомлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

Профільний комітет Ради підтримав призначення Галущенка міністром енергетики. Питання призначення Галущенка розглядатиметься на сьогоднішньому засіданні парламенту.

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