"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс сообщила в Twitter.

"Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

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