"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - посол Великобритании Симмонс
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс сообщила в Twitter.
"Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.
Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.
Рада назначила Галущенко министром энергетики.
Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВАЗеленський і пліснява робить все для того, щоб Україна залишилась БЕЗ міжнародної підтримки.
Без західної підтримки і контролю, країна перетвориться в точну копію мордора. Рай для "слуг" та їх хазяїв.
Яка, особисто для вас, різниця між коболевим і вітренком? Для злочинця коломойського є, а для вас?
https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському об'єднати створити нафтового гіганта
те кто заключит годовой контракт на поставку газа получат цену ниже чем другие - примерно 9-12 грн/куб
ура товарищи зебаранчики! вы довольны?
где тот поц который год назад верещал про дорогой газ при барыгах? где тот ущербный? как его там? серов, соров... тьфу шелупонь
ну давай посчитаем
у меня в платежках два года назад газ был 8,55 С ДОСТАВКОЙ И НДС в сезон, а летом был копейки
а теперь 7,96 БЕЗ ДОСТАВКИ И НДС в сезон, а летом прошлого года был дешевле.
а будет 9-12 и тоже БЕЗ ДОСТАВКИ И НДС за ГОДОВОЙ КОНТРАКТ
размер минимальной пенсии и зарплаты вообще никакого отношения к делу не имеет. оттого что подняли эти цифры ничего не изменилось вообще
А еще указал бы кого необходимо туда было поставить.
Интересно, через какое время его бы выперли из Великобритании ?????
Мы же им не указываем, кого кем избрать? Ибо сразу будет от них уголовное дело за вмешательство.
Менше красти треба було!!!
Зарплата мілліони - не рахується???