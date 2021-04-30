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"Увольнение руководства "Нафтогаза" вызывает серьезные вопросы", - посол Великобритании Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Симмонс сообщила в Twitter.

"Увольнение руководства Нафтогаза вызывает серьезные вопросы. Чтобы убедить потенциальных британских инвесторов прийти в Украину, корпоративное управление на государственных мероприятиях Украины должно стать более прозрачным и независимым от политического влияния", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Коболева уволили с должности главы "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что никаких заявлений об увольнении не писал.

Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза", а замглавы Минэнерго Бойко - врио министра энергетики.

Рада назначила Галущенко министром энергетики.

Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение.

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Автор: 

Великобритания (4931) Нафтогаз (3112) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+5
Ви про цю? То це вітренчиха, яка в моцкві.
"Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 1259
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30.04.2021 11:26
+4
Зато теперь газ будет стоить копейки, а не как при Барыге!!!
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30.04.2021 11:14
+4
Какие-такие вопросы? Поменяли одного вора на другого. Сказали Андрюше:"Не всё коту масленица. Пора и честь знать. У нас тут уже очередь."
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30.04.2021 11:15
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Зато теперь газ будет стоить копейки, а не как при Барыге!!!
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30.04.2021 11:14 Ответить
Какие-такие вопросы? Поменяли одного вора на другого. Сказали Андрюше:"Не всё коту масленица. Пора и честь знать. У нас тут уже очередь."
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30.04.2021 11:15 Ответить
А вот такие вопросы. Кому же верить: британским инвесторам или кремлеботне в интернете?)
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30.04.2021 11:25 Ответить
Головой нужно пользоваться. Тогда и вопросов меньше будет.
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30.04.2021 11:31 Ответить
А если еще и кремлеботику с утра указать на его будку, так и вообще день задаётся!)
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30.04.2021 11:38 Ответить
дураку трахнули телевизором по башке, теперь можешь пользоваться как табуреткой, стучать об стену.
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30.04.2021 12:26 Ответить
Вот и мама Коболева объявилась
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30.04.2021 11:18 Ответить
Ви про цю? То це вітренчиха, яка в моцкві.
"Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 1259
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30.04.2021 11:26 Ответить
это пока ещё тётя. Мама походу в другом часовом поясе спит.
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30.04.2021 11:41 Ответить
А в мене серйозні питання виникають, коли дипломати іноземних держав втручаються в кадрові призначення за компетенцією виключно української незалежної держави і її законно обраної влади.
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30.04.2021 11:19 Ответить
здесь компетенция Набсовета Нафтогаза. а посол никуда не вмешивался, просто дал понять, что инвесторы его страны не пойдуь к таким дурачкам, творящим беспредел с бизнесом в Украине.
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30.04.2021 11:23 Ответить
А много их таких "инвесторов" за 7 лет?
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30.04.2021 11:27 Ответить
В первые пять, уверен, было гораздо больше, чем в последние два. А теперь, вот, может и вообще не будет, пока зе-банду не пересажаем...
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30.04.2021 11:30 Ответить
5? смешно.....
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30.04.2021 11:33 Ответить
Зебилам видимо смешно, когда плакать надо( Британия, это один из самых серьезных инвесторов в мире, ку-ку!
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30.04.2021 11:35 Ответить
и как бы это не твои рашкинские фейковые "инвесторы", чтоб в кавычках писать, а серьезного государства.
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30.04.2021 11:33 Ответить
бизнес, это только поднятие цен?
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30.04.2021 12:31 Ответить
100% В нормальной стране уже бы получили по "морде" дипломатической.
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30.04.2021 11:25 Ответить
В нормальной, это в парашке, что ли?) В нормальной стране инвесторов обхаживают, а не противозаконно на бизнес правительством давят
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30.04.2021 11:26 Ответить
посол инвестор? Бред.......Инвестору необходимы честные суды и не коррумпированная власть! А внешнее управление очень устраивает воровитая власть за 7 лет.
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30.04.2021 11:29 Ответить
Сразу видно вату по этим завываниям про внешнее управление.
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30.04.2021 11:35 Ответить
вата у тебя в голове.
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30.04.2021 11:36 Ответить
Да нет, нарративы "против Британии" и "внешнее управление", это классический ватный нарратив.
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30.04.2021 11:36 Ответить
слово то какое модное...А кого слушает власть и в какие посольства бегают за указаниями?
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30.04.2021 11:42 Ответить
В пригожинских методичках они бегают, там и глянь - откуда мне знать, что вас заставляют форсить сейчас?)
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30.04.2021 11:46 Ответить
ПІДТРИМУЮ ВАШУ ДУМКУ, НЕНАЖЕРЛИВОГО КОБЕЛЯ ДАВНО ПОТРІБНО СУДИТЬ,ЗА ГРАБІЖ УКРАЇНИ, ЦІКАВО ЯКИЙ ШКУРНИЙ ІНТЕРЕС В АНГЛІЙЦІВ І США ВІД КОБОЛЄВА, ІЗ РФ ВСЕ ЗРОЗУМІЛО, ЦЕ ОКУПАНТИ.
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30.04.2021 11:52 Ответить
Які можуть бути питання?
ВАЗеленський і пліснява робить все для того, щоб Україна залишилась БЕЗ міжнародної підтримки.
Без західної підтримки і контролю, країна перетвориться в точну копію мордора. Рай для "слуг" та їх хазяїв.
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30.04.2021 11:24 Ответить
А ТИ ЗА РАЙ ДЛЯ КОБОЛЄВИХ.
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30.04.2021 11:54 Ответить
Я за рай для українців, а ви?
Яка, особисто для вас, різниця між коболевим і вітренком? Для злочинця коломойського є, а для вас?
https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському об'єднати створити нафтового гіганта
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30.04.2021 13:12 Ответить
Бачите, що дозволяє собі ця британська шалава на ймення Сіммонс... Вона вказує ЗЕбілам їх місце, і одночасно показує українцям, як ці західні виродки нас зневажають.
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30.04.2021 11:29 Ответить
только что по ящику ветренко на прессухе
те кто заключит годовой контракт на поставку газа получат цену ниже чем другие - примерно 9-12 грн/куб

ура товарищи зебаранчики! вы довольны?
где тот поц который год назад верещал про дорогой газ при барыгах? где тот ущербный? как его там? серов, соров... тьфу шелупонь
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30.04.2021 11:30 Ответить
стрелок что ж ты скрываешся за пседонимами??? у тебя повидимому провал в памяти ??? в 2017-2018 гг газ для населения был по 8 , 54 грн , а минимальная зарплата и пенсия соответственно 3000/ 1500 и ты , да и я в том числе , молчали и платили , а сейчас минзарплата и пенсия - 6000 / 2200 грн , а газ предлагают по 7 , 96 грп за куб + доставка !!! так в чем загвоздка что так возбудился ??? да есть нерадивые трейдеры , которые вновь хотят нажиться на нас !!! вот здесь с ними и надо бороться и направлять свою энергию на отстаивание своих прав !!! вот в Лубнах люди вышли и , хоть , и не до конца но отстояли цену доставки газа !!! а то что некоторые ( типа Тымошенко и ее прихлебатели ) обещают по 3 -2,5 грн за куб газа не верьте : нам коммунизм уже обещали - ну и как вам живется при нем??? , да на на 2-3 месяца могу сделать по 2-3 грн , а потом положат отрасль на лопатки и будем платить по 15 - 20 грн за куб !!! Направьте свои усилия на то чтобы олигархи платили налоги с прибыли не 5 % , а как в Германии , Швеции , Норвегии : 43 % , 60 % !!! а помните во Франции президент Олланд поднял до 75 % у кого прибыль превышала 1 млн. евро ??? и вот когда все будут платить налоги как в Евросоюзе , тогда может быть в УКРАИНЕ что-то изменится !!!
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30.04.2021 12:03 Ответить
ух ты
ну давай посчитаем
у меня в платежках два года назад газ был 8,55 С ДОСТАВКОЙ И НДС в сезон, а летом был копейки
а теперь 7,96 БЕЗ ДОСТАВКИ И НДС в сезон, а летом прошлого года был дешевле.
а будет 9-12 и тоже БЕЗ ДОСТАВКИ И НДС за ГОДОВОЙ КОНТРАКТ
размер минимальной пенсии и зарплаты вообще никакого отношения к делу не имеет. оттого что подняли эти цифры ничего не изменилось вообще
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30.04.2021 12:11 Ответить
Против Коболева играет Газпрём...
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30.04.2021 11:53 Ответить
Уявіть, новина в Англійських ЗМІ -"Посол з України, не задоволений зміною в керівництві Royal Dutch Shell.. Бутусов - треба себе поважати.
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30.04.2021 11:54 Ответить
А представляете, чтоб наш посол Украины возмутился сменой власти на госпредприятии Великобритании.

А еще указал бы кого необходимо туда было поставить.

Интересно, через какое время его бы выперли из Великобритании ?????
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30.04.2021 11:55 Ответить
А вообще, какое дело британцам и американцам к чисто внутригосударственным экономическим вопросам?
Мы же им не указываем, кого кем избрать? Ибо сразу будет от них уголовное дело за вмешательство.
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30.04.2021 12:16 Ответить
стать более прозрачным- это еще больше поднять цены на газ? да пошли вы на фуй
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30.04.2021 12:30 Ответить
А які можуть бути питання?
Менше красти треба було!!!
Зарплата мілліони - не рахується???
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30.04.2021 13:23 Ответить
А ви гадаєте, що Вітренко буде отримувати меншу зарплату?
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30.04.2021 13:27 Ответить
 
 