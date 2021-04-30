"Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Великої Британії Сіммонс
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що корпоративне управління у державних підприємствах України має стати більш прозорим.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс повідомила в Twitter.
"Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.
Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.
29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики.
Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВАЗеленський і пліснява робить все для того, щоб Україна залишилась БЕЗ міжнародної підтримки.
Без західної підтримки і контролю, країна перетвориться в точну копію мордора. Рай для "слуг" та їх хазяїв.
Яка, особисто для вас, різниця між коболевим і вітренком? Для злочинця коломойського є, а для вас?
https://ua-news.liga.net/economics/news/vitrenko-zaproponuvav-kolomoyskomu-stvoriti-naftovogo-giganta Вітренко запропонував Коломойському об'єднати створити нафтового гіганта
те кто заключит годовой контракт на поставку газа получат цену ниже чем другие - примерно 9-12 грн/куб
ура товарищи зебаранчики! вы довольны?
где тот поц который год назад верещал про дорогой газ при барыгах? где тот ущербный? как его там? серов, соров... тьфу шелупонь
ну давай посчитаем
у меня в платежках два года назад газ был 8,55 С ДОСТАВКОЙ И НДС в сезон, а летом был копейки
а теперь 7,96 БЕЗ ДОСТАВКИ И НДС в сезон, а летом прошлого года был дешевле.
а будет 9-12 и тоже БЕЗ ДОСТАВКИ И НДС за ГОДОВОЙ КОНТРАКТ
размер минимальной пенсии и зарплаты вообще никакого отношения к делу не имеет. оттого что подняли эти цифры ничего не изменилось вообще
А еще указал бы кого необходимо туда было поставить.
Интересно, через какое время его бы выперли из Великобритании ?????
Мы же им не указываем, кого кем избрать? Ибо сразу будет от них уголовное дело за вмешательство.
Менше красти треба було!!!
Зарплата мілліони - не рахується???