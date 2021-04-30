"Звільнення керівництва "Нафтогазу" викликає серйозні запитання", - посол Великої Британії Сіммонс

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що корпоративне управління у державних підприємствах України має стати більш прозорим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сіммонс повідомила в Twitter.

"Звільнення керівництва Нафтогазу викликає серйозні запитання. Щоб переконати потенційних інвесторів прийти в Україну, корпоративне управління в держпідприємствах має стати більш прозорим і незалежним від політичного впливу", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коболєва звільнили з посади глави "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав.

Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу", а заступника голови Міненерго Бойка - т.в.о. міністра енергетики.

29 квітня Рада призначила Галущенка міністром енергетики.

Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення