Без набсовета "Нафтогаз" нормально работать не сможет, - экс-глава правления Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" не может работать без наблюдательного совета, так как у него достаточно широкие полномочия, а правительство, как акционер, не сможет их выполнять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразил экс-глава правления компании Андрей Коболев.

"У нас регулярно проходят крупные сделки, и возникает необходимость согласования других важных решений. Кабинет министров не способен в нужный срок принимать такое количество решений", – сказал он.

Коболев отметил, что дело не в составе правительства и конфликте интересов.

"Просто с учетом количества и сложности этих решений Кабмин будет бессилен это делать. Поэтому без наблюдательного совета компания нормально работать не сможет", – подчеркнул он.

Экс-глава правления считает, что нынешний состав наблюдательного совета не заслужил того, чтобы его меняли.

"Я считаю этих людей очень компетентными и профессиональными. Об этом говорит их опыт и результаты деятельности "Нафтогаза", которых мы достигли с их участием", – пояснил он.

Среди достижений он большой вклад в победу в судебной тяжбе с "Газпромом", анбандлинг, создание рынка природного газа.

Коболев напомнил, что после прихода новой политической власти акционер сначала добавил к независимым директорам двух представителей государства Юлию Ковалив (экс-первый замминистра экономики и экс-замглавы Офиса президента) и Наталию Бойко (экс-замминистра энергетики).

"Они хорошо знают "Нафтогаз", и я считаю их профессиональными людьми", – охарактеризовал их экс-глава правления.

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Он напомнил, что в течение последнего года конкурсы по отбору членов набсоветов были заморожены, а без конкурса в набсовет НАК был назначен Роберт Бенш, "у которого огромный конфликт интересов, из-за которого он ни разу не смог принять участие в заседаниях совета".

Коболев еще раз заявил, что решение правительства о его увольнении и назначении новым главой правления Юрия Витренко, а также о прекращении полномочий набсовета было нелегитимным и ставит крест на корпоративной реформе в Украине.

"Если установлены новые правила, когда наблюдательный совет не влияет на вопрос оценки, назначения и увольнения, тогда он и не нужен. Если эта история останется в текущем состоянии - это значит, что наблюдательный совет для менеджмента любой государственной компании теперь никто", – подчеркнул экс-глава правления.

Он выразил уверенность, что в случае сохранения этой ситуации неизменной, сформировать профессиональный набсовет, пользующийся доверием у партнеров компании, будет невозможно.

"После того, что делали с наблюдательными советами течение 2020 года, ни один нормальный специалист в наблюдательный совет украинской государственной компании не пойдет. Зачем? Чтобы поливали грязью, платили 47 тыс. грн и давали оценку неудовлетворительно те представители правительства, которые имеют очевидный конфликт интересов? ... Я в это не верю. Верю, что будут оставаться такие люди, как Роберт Бенш", – отметил Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

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Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.