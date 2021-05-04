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Без набсовета "Нафтогаз" нормально работать не сможет, - экс-глава правления Коболев

Без набсовета

НАК "Нафтогаз Украины" не может работать без наблюдательного совета, так как у него достаточно широкие полномочия, а правительство, как акционер, не сможет их выполнять.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение в интервью "Интерфакс-Украина" выразил экс-глава правления компании Андрей Коболев.

"У нас регулярно проходят крупные сделки, и возникает необходимость согласования других важных решений. Кабинет министров не способен в нужный срок принимать такое количество решений", – сказал он.

Коболев отметил, что дело не в составе правительства и конфликте интересов.

"Просто с учетом количества и сложности этих решений Кабмин будет бессилен это делать. Поэтому без наблюдательного совета компания нормально работать не сможет", – подчеркнул он.

Экс-глава правления считает, что нынешний состав наблюдательного совета не заслужил того, чтобы его меняли.

"Я считаю этих людей очень компетентными и профессиональными. Об этом говорит их опыт и результаты деятельности "Нафтогаза", которых мы достигли с их участием", – пояснил он.

Среди достижений он большой вклад в победу в судебной тяжбе с "Газпромом", анбандлинг, создание рынка природного газа.

Коболев напомнил, что после прихода новой политической власти акционер сначала добавил к независимым директорам двух представителей государства Юлию Ковалив (экс-первый замминистра экономики и экс-замглавы Офиса президента) и Наталию Бойко (экс-замминистра энергетики).

"Они хорошо знают "Нафтогаз", и я считаю их профессиональными людьми", – охарактеризовал их экс-глава правления.

Читайте также: Набсовет "Нафтогаза" в письме Шмыгалю изложил позицию относительно увольнения Коболева: Мы не можем поддерживать советские методы

Он напомнил, что в течение последнего года конкурсы по отбору членов набсоветов были заморожены, а без конкурса в набсовет НАК был назначен Роберт Бенш, "у которого огромный конфликт интересов, из-за которого он ни разу не смог принять участие в заседаниях совета".

Коболев еще раз заявил, что решение правительства о его увольнении и назначении новым главой правления Юрия Витренко, а также о прекращении полномочий набсовета было нелегитимным и ставит крест на корпоративной реформе в Украине.

"Если установлены новые правила, когда наблюдательный совет не влияет на вопрос оценки, назначения и увольнения, тогда он и не нужен. Если эта история останется в текущем состоянии - это значит, что наблюдательный совет для менеджмента любой государственной компании теперь никто", – подчеркнул экс-глава правления.

Он выразил уверенность, что в случае сохранения этой ситуации неизменной, сформировать профессиональный набсовет, пользующийся доверием у партнеров компании, будет невозможно.

"После того, что делали с наблюдательными советами течение 2020 года, ни один нормальный специалист в наблюдательный совет украинской государственной компании не пойдет. Зачем? Чтобы поливали грязью, платили 47 тыс. грн и давали оценку неудовлетворительно те представители правительства, которые имеют очевидный конфликт интересов? ... Я в это не верю. Верю, что будут оставаться такие люди, как Роберт Бенш", – отметил Коболев.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Читайте: Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов, - заявление

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

Автор: 

Кабмин (14024) Нафтогаз (3112) Коболев (458)


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Топ комментарии
+8
За убыток 75 млрд. наб совет надо не увольнять, а садить во главе с Коболевым на пожизненное!
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04.05.2021 15:30
+6
тоесть с накруткой на газ в 300 % и при этом с миллиардными убытками он нормально работал?
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04.05.2021 15:39
+4
Какие проблемы, ребята? Бубочка, Дерьмак и КалОмойский лично заменят 100 наблюдательных советов и все поделят без вас. Им не впервой грабить Украину.
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04.05.2021 15:24
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Какие проблемы, ребята? Бубочка, Дерьмак и КалОмойский лично заменят 100 наблюдательных советов и все поделят без вас. Им не впервой грабить Украину.
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04.05.2021 15:24 Ответить
Пихуй
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04.05.2021 15:28 Ответить
За убыток 75 млрд. наб совет надо не увольнять, а садить во главе с Коболевым на пожизненное!
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04.05.2021 15:30 Ответить
приснилось или после перепоя нафантазировал???
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04.05.2021 16:35 Ответить
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/10/6/665879/ "Мінус" 75 мільярдів: що показав аудит "Нафтогазу" і хто понесе покарання
Аудитори виявили в роботі "Нафтогазу" порушень на 226 млрд гривень, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд гривень.
Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв - Цензор.НЕТ 2093
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04.05.2021 18:39 Ответить
тоесть с накруткой на газ в 300 % и при этом с миллиардными убытками он нормально работал?
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04.05.2021 15:39 Ответить
Кормушку не поделили. Вся власть и кормушки громадам так кормушка для громодян будет ближе. А дома скопом легше и батька бити.Если конституцию применить ст142,143, то так и будет.
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04.05.2021 15:42 Ответить
а Нефтегаз что работать выходит с набл.советом может!? хм.. получить убытков в 20млрд. только чистыми а грязными еще столько же это нормально !? Нефтегаз убыточным не может быть априори !!! .. тут нужно уметь и иметь научную степень Кивы чтобы так управлять *** !!!!
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04.05.2021 15:43 Ответить
При Осле можно все . Он начал свою карьеру как гарант Конституции с того , что вытер ею зад , после чего регулярное нарушение всех законов стало нормой , теперь это просто очередное нарушение очередного закона .
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04.05.2021 15:58 Ответить
Без наглядової ради "Нафтогаз" нормально працювати не зможе, - ексголова правління Коболєв - Цензор.НЕТ 3948
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04.05.2021 16:10 Ответить
Від перестановки місць доданків сума не міняється. Хто б не керував "Нафтогазом", але всерівно крадуть.
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04.05.2021 16:19 Ответить
пару уголовных на коболева и услышим его из Лондона, как рябую шапку из Парижа....
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04.05.2021 16:21 Ответить
пилять какю то чушь выдумали наблюдательный совет! Так накуя должность кобалева если есть люди которые все решают за главу нафтогаза!? Идиотизм!
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04.05.2021 16:40 Ответить
Пан Коболжв не розумію вас. А навіщо тоді голова правління?
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04.05.2021 16:46 Ответить
доростеш... і зрозумієш.
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04.05.2021 17:17 Ответить
Щоб ціни на газ піднімати по максимуму. Але і цим не догодив, а для таких людей відсутність влади, навіть і при великому запасі грошей , гірше смерті.
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04.05.2021 23:15 Ответить
Дайте грошей, матiнка в мерицi без грошей сидить!!!!!
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04.05.2021 17:37 Ответить
твоя матінка в кацапії остаттній заморожений хер догризає? який сум...
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04.05.2021 17:53 Ответить
Ты знаешь, моей маме, я в Украине, два раза в сутки "скорую" вызывал. Когда в 7-мь часов приступ был (астма), я позвонил, а мне предложили подождать до пересменки, т. к. у них бензин кончился. Я оплатил бензин за свои деньги. В тот же день я собрал необходимое, и упылил, да, да, в Рашу (у мен есть жилье). Прошли обследование в институте. Специалист сказала, что лекарство, которое кололи в нене (винтолин), и вызывало приступы. Дальше курс реабилитации. ВСЕ. Мама 10 лет без приступов и лекарств (Слава Богу). А насчет, что там доедает, то ты бы позавидовал. Пенсия 600$ (кацапская, северная). Не Коболев конечно, но и не бедствую.
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04.05.2021 18:11 Ответить
Винторогий, завидовать, єто чисто кацапская психология, тем более за что завидовать??? за северную пенсию в кацапии? смехом меня побаловал... моя пенсия в Украинне, не северная, военная 16000 гр, єто тоже около 600 баксов, но єто в Украине!!!, а не в обосранной, гнилой всем и вся завидующей кацапии... и я плевать хотел на твою кацапию и на вас - лишнехромосомніх кацапов. біли, есть и будете не только злейшими врагами Украины, всего Мира. Сейчас у вас время победобесия, одевай фанерный макет танка на тупую башку и бегом на демонстрацию не забудь портрет какого недобитого нквдшника... кайфуй...
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05.05.2021 11:33 Ответить
Странно. Вот я могу работать без Набсовета. А почему чиновники не могут???
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04.05.2021 20:19 Ответить
Иностранная часть наблюдательного совета "Нафтогаза" подала в отставку. Они уедут и проинформируют всех на пути, что Украиной правят шулеры и дилетанты.
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04.05.2021 23:24 Ответить
Став миллионерами, они уедут только в одном направлении - на Сейшелы...
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04.05.2021 23:37 Ответить
А других направлений зебобики не знают?
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06.05.2021 21:36 Ответить
 
 