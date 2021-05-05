Члены правления "Нафтогаза" призвали Кабмин урегулировать ситуацию с отставкой Набсовета
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Члены правления НАК "Нафтогаз Украины" призвали Кабинет министров Украины урегулировать ситуацию относительно наблюдательного совета компании.
Соответствующее заявление членов правления НАК "Нафтогаз Украины" обнародовали на своих страницах в Фейсбук Сергей Перелома, Петер ван Дрил и Ярослав Теклюк, информирует Цензор.НЕТ.
"Для такой сложной и важной компании, как "Нафтогаз", чрезвычайно важным является наличие хорошо функционирующего и достойного доверия Наблюдательного совета и надлежащего корпоративного управления", - следует из заявления.
"Отставка всех членов наблюдательного совета вступает в силу с 14 мая. Без урегулирования ситуации до этой даты члены правления не смогут продолжать выполнять свои обязанности", - говорится далее.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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И почему, когда коболев душа в душу работал с сыном большевички витренко, они друг за друга заступались?
А вообще я писал про набсовет, которые расплодились за наш с Вами счёт …
Набраду ВАЗеленський не звільняв. Вона звільнилась самостійно, щоб не бути замішаною в афері, провернутою пліснявими.
Міжнародних експертів, зі світовою репутацією, замінять скотобазою з кацапських та олігархічних лакуз. І зарплата у них буде не менше, а більше, ніж у попередньої ради. Ще й красти будуть, безбожно.
"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза".
В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.
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"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.
Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.
"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.