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Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін врегулювати ситуацію з відставкою Наглядової ради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Члени правління

Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабінет Міністрів України врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії.

Відповідну заяву членів правління НАК "Нафтогаз України" оприлюднили на своїх сторінках у фейсбук Сергій Перелома, Петер ван Дрил і Ярослав Теклюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Для такої складної і важливої ​​компанії, як "Нафтогаз", надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої і гідної довіри Наглядової ради та належного корпоративного управління", - випливає з заяви.

"Відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня. Без врегулювання ситуації до цієї дати члени правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки", - йдеться далі.

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Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".

Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Халявщики требуют хоть что то только когда есть угроза отлучения от кормушки
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05.05.2021 15:15
+2
Все наблюдательные советы это Паразиты от внешнего управления с огромными зарплатами, работающие не на Украину. Разогнать нафиг!
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05.05.2021 15:24
+1
Чого причепилися? Беня з фуйлом задоволені. А нарід утішиться локшиною на вуха про ЄС та НАТО.
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05.05.2021 15:19
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Халявщики требуют хоть что то только когда есть угроза отлучения от кормушки
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05.05.2021 15:15 Відповісти
Яка годівниця? Про що ви мелите? Що вава змінив, окрім як замінив коболева, ставлеником бені?
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05.05.2021 15:21 Відповісти
Просто интересно, чей ставленник коболев? По другому на эту должность не попадают.
И почему, когда коболев душа в душу работал с сыном большевички витренко, они друг за друга заступались?
А вообще я писал про набсовет, которые расплодились за наш с Вами счёт …
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05.05.2021 15:40 Відповісти
Навіщо нам розбиратися в сортах лайна. Інтересно інше. Навіщо, ради чого і кого, в турборежимі, було порушушено Закон і основні міжнародні домовленості.
Набраду ВАЗеленський не звільняв. Вона звільнилась самостійно, щоб не бути замішаною в афері, провернутою пліснявими.
Міжнародних експертів, зі світовою репутацією, замінять скотобазою з кацапських та олігархічних лакуз. І зарплата у них буде не менше, а більше, ніж у попередньої ради. Ще й красти будуть, безбожно.
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05.05.2021 16:47 Відповісти
К сожалению, о договоренностях и обязательствах мы можем только догадываться. А если членограй нарушил что то по беспределу, то это ускорит его конец … Но в таком случае набсовет должен открыто аппелировать к международному бизнессообществу, а не сопли жевать
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05.05.2021 16:52 Відповісти
Интерфакс-Украина.
"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза".
В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.
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"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.
Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.
"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.
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05.05.2021 17:08 Відповісти
Тобі подобаються більш голодні поросята? 😁 А тобі сподобається, якщо за порушення законодавства (не за Коболєва, як пише у тебе в методичці, а саме за порушення законодавства і взятих на себе зобов'язань) зелені мародери залишаться без заюовнішнього бабла і щоб не голодувати, витрямуть недоотримане бабл з тебе і тбі подібних ботів? Чи сподівпжшся зарплатою від Подоляка перекрити? Не сподівайся! 😁
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05.05.2021 15:38 Відповісти
У меня есть методички? Можно как то аргументированно?
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05.05.2021 15:43 Відповісти
А що, у методичка не аргументвано? 😲
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05.05.2021 15:49 Відповісти
Бухаешь?
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05.05.2021 15:56 Відповісти
Давно пора вже розігнати все керівництво цієї кровососної "контори".
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05.05.2021 15:18 Відповісти
І кацапське фуйло цього ж прагне. Це у вас з ним випадкове соУпаденіє?
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05.05.2021 15:22 Відповісти
Чого причепилися? Беня з фуйлом задоволені. А нарід утішиться локшиною на вуха про ЄС та НАТО.
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05.05.2021 15:19 Відповісти
Все наблюдательные советы это Паразиты от внешнего управления с огромными зарплатами, работающие не на Украину. Разогнать нафиг!
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05.05.2021 15:24 Відповісти
Підтримую! Що ми самі не можемо красти?! Ще ділитися з кимось...
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05.05.2021 15:30 Відповісти
Что они ВСЕ сделали полезного за 7 лет?
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05.05.2021 15:34 Відповісти
як задрало жити в країні пезперестанних договірників, захмарної корупції і тупого охлоса..
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05.05.2021 15:27 Відповісти
Набсовети при державних компаніях це марнотратство грошей на дармоїдів, які ще й нічого не роблять...
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05.05.2021 17:12 Відповісти
 
 