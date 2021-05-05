Члени правління "Нафтогазу" закликали Кабмін врегулювати ситуацію з відставкою Наглядової ради
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Члени правління НАК "Нафтогаз України" закликали Кабінет Міністрів України врегулювати ситуацію щодо наглядової ради компанії.
Відповідну заяву членів правління НАК "Нафтогаз України" оприлюднили на своїх сторінках у фейсбук Сергій Перелома, Петер ван Дрил і Ярослав Теклюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Для такої складної і важливої компанії, як "Нафтогаз", надзвичайно важливою є наявність добре функціонуючої і гідної довіри Наглядової ради та належного корпоративного управління", - випливає з заяви.
"Відставка всіх членів наглядової ради набуває чинності з 14 травня. Без врегулювання ситуації до цієї дати члени правління не зможуть продовжувати виконувати свої обов'язки", - йдеться далі.
Нагадаємо, 28 квітня Кабмін звільнив Андрія Коболєва з посади глави "Нафтогазу". Пізніше Кабмін призначив Юрія Вітренка главою "Нафтогазу".
Сам Коболєв заявив, що має намір оскаржити своє звільнення. Наглядова рада "Нафтогазу" достроково йде у відставку з 14 травня. У свою чергу Кабмін закликав Наглядова рада "Нафтогазу" продовжити виконувати обов'язки до завершення конкурсу на посади нових членів.
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И почему, когда коболев душа в душу работал с сыном большевички витренко, они друг за друга заступались?
А вообще я писал про набсовет, которые расплодились за наш с Вами счёт …
Набраду ВАЗеленський не звільняв. Вона звільнилась самостійно, щоб не бути замішаною в афері, провернутою пліснявими.
Міжнародних експертів, зі світовою репутацією, замінять скотобазою з кацапських та олігархічних лакуз. І зарплата у них буде не менше, а більше, ніж у попередньої ради. Ще й красти будуть, безбожно.
"Мы не можем поддерживать советские методы, которыми наблюдательный совет лишают компетенции на небольшое время для того, чтобы сменить председателя правления. И все это произошло на основании одного и того же решения общего собрания акционеров в день, когда наблюдательный совет не имел полномочий. Это просто издевательство над основополагающими практиками корпоративного управления", - говорится в письме за подписью независимых членов НС "Нафтогаза".
В набсовете также напомнили ранее озвученное пояснение полученного по итогам 2020 года убытка, который был указан причиной увольнения Коболева, согласно которому без учета списанного резерва сомнительных долгов и компенсации за выполнение возложенных КМУ на компанию специальных обязанностей (ПСО) нормализованная прибыль "Нафтогаза" составляет 3,2 млрд грн. При этом компания по итогам года направила в бюджет 141 млрд грн, что составляет около 13% общих поступлений.
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"Сомнительные долги преимущественно включают задолженность, во-первых, региональных газоснабжающих компаний, которые не платят за газ, полученный до отмены режима ПСО для бытовых потребителей; и, во-вторых, от теплокоммунэнерго, подвергшихся воздействию неблагоприятных экономических условий, в результате чего медленно платят свои долги", - пояснили члены НС.
Независимые директора "Нафтогаза" также указали на наличие конфликта интересов у новоназначенного главы компании Юрия Витренко, поскольку он перед назначением занимал должность министра энергетики, тогда как существующее законодательство запрещает трудоустройство лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, в компаниях, на которые они имели влияние.
"Единственная наша рекомендация заключается в том, чтобы правительство и президент изучили пути оперативного устранения последствий ущерба, причиненного компании и репутации страны с точки зрения корпоративного управления. Существует риск, что цена такого вреда будет намного выше, чем финансовый ущерб 2020 года, который Нафтогаз был вынужден отразить для надлежащего применения требований МСФО", - резюмировали члены НС НАК.