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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) Богачук Олег (1432) Офис Генпрокурора (2044)

Медведчук: Высокопоставленные лица предлагали мне покинуть страну. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подозреваемый в госизмене глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что высокопоставленные должностные лица уже в течение нескольких месяцев предлагают ему покинуть страну.

Об этом он сказал журналистам после посещения Офиса генпрокурора, где ознакомился с подозрением, информирует Цензор.НЕТ.

"На протяжении последних нескольких месяцев мне предлагают даже высокие должностные лица, передают о том, что лучше всего, наверное, мне надо покинуть, где-то отдохнуть или посетить. Я ответил им и отвечают вам: никто этого не дождется", - сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Украины.

Видео Олега Богачука

Адвокат Медведчука Богдан Коваль добавил, что его подзащитному предъявили подозрения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение обычаев войны).

Сам Медведчук прокомментировал это так: "У вас могут быть разные вопросы по поводу тех обвинений, которые изложены в подозрении, но уже адвокат сказал - есть 5 томов, и эти 5 томов мы будем изучать и будем дальше делать соответствующие выводы".

Смотрите на Цензор.НЕТ: Медведчук хотел попасть к Венедиктовой в кабинет, но его не пустили. ВИДЕО

Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

Также на Цензор.НЕТ: Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+64
Быдлу зелеНому срут в рты?!какого хера его не задержали!?вручи подозрении о 'державной зраде' и отпустил?!!это пля где такое еще может быть?!!!
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12.05.2021 19:34
+59
Знову черговийй цирк для лохторату, а ви поки за ним спостерігаєте, вас продовжують обкрадати, а державу знищувати з середини.
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12.05.2021 19:32
+30
Кожний день життя цієї гниди зайвий. А Стуса нема.
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12.05.2021 19:42
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с бандитом ведут себя по бандитски или по закону.всегда все отвечают пред законом.эт че за птица которая плюет на все??кто он???
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12.05.2021 20:24 Ответить
так что нету у вас методов против кости сопрыкина
Медведчук: високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 8383

...
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12.05.2021 20:32 Ответить
Мертвечук на всех кАналах! К чему бы это?
Все просто! Отвлечение внимания лохтората. Поднятие упавших штанов/рейтинга Зе после
визита ам.представителей.
Ждут,чтоб забыли,а пока выковыривают "печньки" из отверстий писюниста.
Видно вставили куда надо! И крепко!
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12.05.2021 20:36 Ответить
Медведчук: високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 6901
Лютий ворог України кум фашиста )(уйла мертвечук -Юда привітав
з 9 травня кривавого ватажка терористів «ОРДО» виродка пушиліна
і побажав йому «побільше перемог над Україною».
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12.05.2021 20:42 Ответить
Медведчук: високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 8946
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12.05.2021 20:44 Ответить
и мы уйдем с вами в горы
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13.05.2021 00:22 Ответить
Просто сложились 4 группы, которые хотели бы убрать Медведчука:
1. Зеленский - Ермак;
2. группа Дмитриева (РФ) и враги Медведчука в РФ;
3. группа Бойко - Левочкина;
4. Ахметов - Колесников - Мураев (создают свою новую партию)
https://www.youtube.com/watch?v=6j63ZAJBLjo
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12.05.2021 20:48 Ответить
вторая группа, я думаю, это Игорь Иванович Сечин (партия изоляционалистов)
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13.05.2021 00:24 Ответить
Группировка Зиц-президента ЯнеЛоха на первом месте .. потому что есть что терять реально ...остальные три быстро переобуются . перетрут и договорятся Медведчук: Високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 9758 . Так всегда было
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13.05.2021 01:34 Ответить
Какие нах враги медведчука в рф? Любых врагов кума пу раздавит как букашку! Медведчук: Високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 1550
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13.05.2021 10:18 Ответить
а простой человек, давно изучал-бы свои пять томов обвинения сидя в камере - без всяких проволочек... Я хотел-бы, конечно, ошибиться, но похоже, нас ожидает очередная история голобородьки, с похожим финалом... Краткое содержание и названия предыдущих серий: Украинцы в числе первых получат лучшую вакцину! ВВП резко повысим! Цены на коммуналку резко снизим! Войну быстро закончим! Все территории освободим! Безработицу сократим! Зарплаты и пенсии увеличим многократно! Коррупцию и олигархат уничтожим! Все кортежи, госдачи и спецльготы упраздним! и т.д и т.п.... Каждый может оценить, чем РЕАЛЬНО закончились эти предыдущие истории и предугадать концовку следующей серии под названием - Посадим медведчука с конфискацией незаконных средств и имущества!
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12.05.2021 20:50 Ответить
у медведчука нічого немає.Він все переписав на марченко. Ще й фіктивне розлучення буде.А можливо вже і є.
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13.05.2021 06:34 Ответить
говенный зеленый цирк для лохов....главное понять понять от чего отвлекают
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12.05.2021 20:54 Ответить
не отвлекают. зачищают электоральное поле под ахметова и его будущую партию
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12.05.2021 20:55 Ответить
Каких "обычаев войны"?

вчера же было

"М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму."
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12.05.2021 20:54 Ответить
на счет обычаев войны - сразу бред, так как война не объявлена
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12.05.2021 22:44 Ответить
насчет "война не обьявлена"
можно один пример с 1945 года по настоящее время когда война была обьявлена официально?
спасибо заранее.
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12.05.2021 23:28 Ответить
Відчуйте різницю: ДБР, СБУ та "Альфа" проводять обшук у волонтера Марусі Звіробій ДБР увірвалося із обшуками у будинок Омеляна Спецназ ДБР штурмує музей Гончара Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ
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12.05.2021 21:04 Ответить
Ну и кто же эти высокопоставленные особы при Зе, которые так переживают за Мертвечука? При таком раскладе на этих "особей" тоже надо открывать уголовное дело о госизмене, ведь они раскрыли тайну следствия.
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12.05.2021 21:06 Ответить
агент дерьмак, само собой.
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12.05.2021 21:51 Ответить
ему жизнь предлагают, а он мертвой мордой крутит. хм
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12.05.2021 21:20 Ответить
у нас видимо только пришить таких можно, по закону не получается, но доросли мы...
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12.05.2021 22:46 Ответить
клоунада
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12.05.2021 21:27 Ответить
Медведчук: високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 4206
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12.05.2021 21:36 Ответить
Тимошенко - Медведчук
2004 - Тимошенко предлагает Ющенко назначить послом в Москву Медведчука
2005-2010 - человек Медведчука Андрей Портнов работает главным юристом команды Юлии Тимошенко
2008-2009 - под дирижированием Медведчука команда Портнова создает проект Конституции с парламентской республикой с декоративным президентом под планируемую ширку БЮТ+Рыги
2014 - Тимошенко снова пытается протолкнуть проект портновской Конституции
2014 - медведчуковская Надя-героиня становится №1 в списке Батькивщины, протаскивая ее в Раду с результатом 5,5% (проходной - 5%)
2015-2018 - основной площадкой для пиара Тимошенко становится NewsOne, принадлежащий медведчуковскому Мураеву
2016 - Юлина Надя активно участвует в акциях медведчуковской «За життя»
2018 - старт президентской кампании Тимошенко показал, что идеологическая часть нашпигована тезисами медведчуковского «Украинского выбора»
Вот интересно, если Тимошенко сменит фамилию на Медведчук, ее секта начнет о чем-то догадываться? Мысль, что что-то здесь не так, забрезжит?
Светлана Самборска
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12.05.2021 21:47 Ответить
Вы так и бицила сулиму до инфаркта доведете
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12.05.2021 22:42 Ответить
👍🏼😀
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13.05.2021 00:15 Ответить
Забули додати, що Юля починала в політиці разом з Медведчуком в СДПУ(о)
Юля є родичем Медведчука, бо він хрестив її молодшого Михайла
Юля призначила кума в Мінськ, чим витягла Медведчука з політичної домовини
Юля подарувала Медведчуку три інформаційні канали ТБ(зараз один працює)
Подарувала дві монополії зрідженого газу і дизелю(досі Зєля не відібрав)
Подарувала цілу бензомагістраль в супереч з Конституцією(так само досі його).
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13.05.2021 07:38 Ответить
І найголовніше. Юля створила за гроші мінстеця(державні) цілю ботоферму платних тролів і загадила ними весь український простір інтернету. Де Юля бере гроші? Юля проголосувала разом з зеленими за продаж всієї української землі і держвласності. Тепер українці залишуться голі і босі, та нікому не потрібні.
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13.05.2021 07:47 Ответить
Ю_Тимошенко делала и старалась делать то, что выгодно государству. И у нее получалось. И то что было и есть после Юлии это непрерывное падение в бездну раскола и дезинтеграции Украины и мы к этому очень и очень близки. А для некоторых главное "Хай краще Україна згине, тільки не Юля!"
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13.05.2021 08:44 Ответить
Не хочет покидать Украину, ну ещё бы, не все тайны сообщил куму, не всё ещё украдено в стране. За жопу его и в СИЗО, нехрен ему здесь шпионить.
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12.05.2021 21:48 Ответить
где-то отдохнуть...


вiдпочивати тобi тiльки на цугундерi бiля парашi.
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12.05.2021 21:48 Ответить
Удивляться уже надоело - что вообще происходит? Правоохренители проводят обыски, но не могут найти самого Медведчука (???). При этом жена в мессенджерах размещает фото с отдыха - похоже из Хорватии, сегодня она заявила, что они вернулись с отдыха, возвращаются вообще-то из-за бугра. Так что Медведчук не проходит при выезде и возвращении таможню? Он что невидимка или святой? При обыске правоохренители хотели его Мерседес с тротуара погрузить на эвакуатор - пришли какие-то 20 неизвестных человек в черных куртках, сказали, что они соседи и не дали погрузить авто. Кто эти люди? В Украине что уже разрешена личная охрана с под названием и титулом «Неизвестые». Почему правоохренители прямо там не установили личности этих «неизвестных» и не разъяснили им их права в государстве Украина? Короче проходит очередное цирковое антре с участием перед камерой новоиспеченного доктора наук И. Кивы. А как же без него такое событие? Жаль что он при этом ещё не чухает свой "мужской прибор", у него это получается не плохо.
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12.05.2021 21:50 Ответить
в "отдельно взятых странах хххх -ограниченного контингента " ))) милиция ловит только тех у кого косяк травы в карманЕ , а подойти к владельцам крупного бизнеса боятся - ибо - сцыкуны вонючие , только слабых могут бить и унижать , тех кто не ответит , потому шо -денег нет -судится с "государством" ..... ( лично могу предоставить пруфы как мсусора крышуют кабак где каждый день !!!! десятки человек остаются без днеге , с переломами и без смарфонов ....да пить спиртное нельзя ( это прописано в криминальном кодексе Украины , не помню статью правда -лень искать , но прокуроры и милициянты с судьями залогинеными на цензоре напомнят 100%) но когда на вызов приезжает милиция , то они .....сразу уезжают после разговора с "представителями " заведения .....и так .....ГОДАМИ ...И у всех дети целы а полковники ...сыты ))) ПЕРЕМОГА
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12.05.2021 22:18 Ответить
Я как вижу, всё это дело замнётся и это чмо так и останется на своё прежнем месте, по хотению нашего клоуна-пианиста.
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12.05.2021 21:52 Ответить
Ну сейчас он будет рассказывать не такие сказки ))))
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12.05.2021 22:21 Ответить
А где же ваши маски, или вам всё это до сраки? Соблюдение карантина - это лишь для простого народа, а вас как видно, это не касается, ведь вы там все цари, а народ для вас холопы?
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12.05.2021 22:31 Ответить
Для сосунків у владі. По-перше, Ху"ло ніколи не дозволить Медведчуку (М) покинути Україну. Навіть мертвий (М) буде більше корисним ху"лу в Україні ніж будь-де. По-друге, (М) в Україні є лідером фракції в парламенті, яка створена Кремлем, їм і фінансується. На кого ж кидати це лайно? Отже, для більше ефективних дій проти (М) потрібно ЗНИЩИТИ кремлівське партійне підгрунтя у вигляті ОПЗЖ, різних фондів, спілок і з"єднань під баблом Кремля. Поки йде війна - територія України має бути АБСОЛЮТНО вільна від російсько-кремлівського впливу і стосунків з нею з боку абсолютно усій мирних і інших зв"язків.

Війна. Окупант. Загарбник. Вбивця. Ху"ло. Ось і вся риторика з країною агресором.

Для сосунків у "владі" нагадаю, що (М) з України не поїде. Він буде разом з ху"лом очікувати Пороха, який ВЛАСНОРУЧ дозволив Медведчуку скуповувати пачками канали ТБ в Україні, дозволив створити "свою" партію і фракцію в парламенті під нею, зайти в бюджет України з російськи баблом, розпочати торгівлю з паРашею на війні і на крові в Україні.
І наостанок. Щоб всі розуміли про що йдеться мова. Медведчука, як політика реанімінував Янукович по наказу з Кремля. Порох Медведчука реінкарнував у політиці, бізнесі, бабліщі ... в Україні в образ недоторканого Путіна-ху"ла. Ось це і є весь пінь до копійки.
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12.05.2021 22:53 Ответить
Шмаркля! Где твой "Узи"?!
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12.05.2021 22:55 Ответить
шановні, так вин жеж ваш по всіх статтях Медведчук: високопосадовці пропонували мені покинути країну - Цензор.НЕТ 3201
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12.05.2021 23:19 Ответить
Пока не посадят всех , кто должны: сидеть ермак..зеленский..коломойский..ахметов... порошенко.. и те, кого они потянут - это просто фарс и борьба олигархических группировок за кормушку ... А если суд ещё и обосрётся - рейтин мертвечука сравняется с зелиным...народ страдальцев любит
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12.05.2021 23:50 Ответить
Медведчук повинен сидіти , в іншому випадку влада опустить Україну , опустить тих хто відав свое життя за Україну...,
Тому ті Высокопоставленные лица * ,повині названі і їх пости понижені .
Як людина яка підозрюється в зраді .., випущена ? Це що для них все можна включаючи здачу державу???позор
....
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13.05.2021 00:08 Ответить
Медведчук і Козак повині бути в тюрмі з конфіскацією , а їх житло зрівняне з землею..., вони інфекція
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13.05.2021 00:15 Ответить
При таких статьях обвинения, как минимум должно быть подано требование в ВР Украины, о снятии депутатских полномочий и применении мер ограничения свободы.
Но это не предусмотрено сценарием этого фарса)
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13.05.2021 00:17 Ответить
В нього е можливість зробити , щось героїчне ...гарний сюжет ,....для сьогоднішній українців і можливо гарний приклад для наступного покоління...
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13.05.2021 00:22 Ответить
Зеленський ,прокуратура , СБУ.. .аууууу..очистіть від інфекції Україну ..., не бійтеся ..., !
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13.05.2021 00:20 Ответить
ща, мля. повинно то, повинно єто. а ху-ху не хо-хо?Цей фарс спрямований виключно на діскредітацію усього, що зв'язано з українським правосуддям, а тому й діскредітацію держави в цілому. Показати, шо ми - нікчеми, не спроможні боротися з рузькоязичними совкодрочерами, а тим паче давати їм якісь вироки.
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13.05.2021 00:24 Ответить
Якщо Г..но зрушили .., повині вичистити , в іншому випадку сморід їх самих задушить ...надіюсь , що вони мають завилини
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13.05.2021 00:29 Ответить
на цей розрахунок - показати шо в країні нема верховенства права та правосуддя.
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13.05.2021 09:47 Ответить
забегая вперде, скажу. Єтот кадр сидеть не будет. Весь єтот цирк направлен на единственній меседж - показать мудрому нариду, шо закон то дишло, шоб він, нарід, знав своє стойло.
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13.05.2021 00:19 Ответить
Он вышел из подполья, когда стало известно что сиамцы получили пилюлей из рейха С видом победителей "концессионеры" зашли в приемную и спросили - Ирочка, что ты такое подписала, Ах "пидозру"! И шо, Мы подождем в приемной, тебе должны сообщить, Ах, уже сообщили, ну тогда мы пойдем отдыхать, а пидозру Кива почитает. .
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13.05.2021 00:44 Ответить
из области конспирологии. у сидельца на венских стульях в США команда юристов от Руди Джулиани. Дело о взятках каким то индийским прохвостам. Руди конфидент Ермака, Венский сиделец провернул такую же процедуру с Крымским Титаном ( перерегистрировал в Москве, взял фиктивный кредит и отдал за долги), значит измена Родине. Статья особо тяжкая. потребуется выдача "закоренелого изменника" и "небо в алмазах". А тут уже суд "на Печерских пагорбах" суетится по Злочевскому. По моему "картина маслом".
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13.05.2021 00:53 Ответить
СПРАВЖНІЙ патріот України! Не те, що якісь там ахмети чи калломойші....
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13.05.2021 03:42 Ответить
У нас Медведчук стал козлом отпущения. Прессуя его власть хочет скрыть провалы в экономике и внешней политике, которые только нарастают. Я хочу знать какая от этого польза? Кроме пиара и эмоций. Если польза от этого есть хотя бы на 10%, то я двумя руками ЗА!
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13.05.2021 04:42 Ответить
Если Медведчук такой опасный, то посадите его в самолет и отправьте, например, в Минск., без права возвращения. Так в СССР поступили с диссидентом Буковским. Есть пример
Но тока надоело: Медведчук- Медведчук- Медведчук-Медведчук!!!
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13.05.2021 04:49 Ответить
Если Медведчук такой опасный, то посадите его в самолет и отправьте, например, в Минск., без права возвращения.

...............................................................................................................................................................
Основание? Практика ссср привела к деградации государства.
Если невозможно выдавить его из страны юридически корректно ,то надо выбить из под него финансовую подушку.Пусть ищут способ лишить его финансовых потоков.
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13.05.2021 08:33 Ответить
Зеленая плесень предлагает покинуть страну, а сывочолый не предлагал, а только торговал с ним)
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13.05.2021 06:16 Ответить
почему он не задержан?
почему у него ***** такой довольный?
почему он настолько самоуверенный?
похоже на зе-********* и пыль в глаза
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13.05.2021 06:37 Ответить
Потому что Медведчук депутат и неприкосновенен
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13.05.2021 08:34 Ответить
А чё Медведчуку кипишевать раньше времени? Медведчук готов к любому развороту событий - если чё, Паломница свиснет - попы сухарей насушат до ... (Паломнице по пояс будет).
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13.05.2021 07:05 Ответить
Как сказал бы почтальон Печкин - "Подозрение есть, но я вам его не дам! Потому что у вас документов нету!"
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13.05.2021 09:28 Ответить
show must go on
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13.05.2021 09:52 Ответить
тiлькi знищати цix медверабiкiвiчукiв згребти до кучi все лайно
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13.05.2021 12:52 Ответить
Zelensky hides his real intentions behind a smoke screen of Medvedchuk.
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13.05.2021 15:04 Ответить
Як пропонувалося забратися, то якого милого не забрався? Ще й курву свою забрав би з собою. Чи то в Нєрєзінавам Растовє вже місця забракло навіть для цілого ********* з його курвою?
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13.05.2021 15:09 Ответить
ЯНУКОВИЧ НАВЕРНО !) "ВЫШЕ" УЖЕ НЕТУ )))
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13.05.2021 18:31 Ответить
Посадить и расколоть..(. Много знает о планах наших врагов)
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13.05.2021 18:51 Ответить
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