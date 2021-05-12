Медведчук: Высокопоставленные лица предлагали мне покинуть страну. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подозреваемый в госизмене глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что высокопоставленные должностные лица уже в течение нескольких месяцев предлагают ему покинуть страну.
Об этом он сказал журналистам после посещения Офиса генпрокурора, где ознакомился с подозрением, информирует Цензор.НЕТ.
"На протяжении последних нескольких месяцев мне предлагают даже высокие должностные лица, передают о том, что лучше всего, наверное, мне надо покинуть, где-то отдохнуть или посетить. Я ответил им и отвечают вам: никто этого не дождется", - сказал Медведчук.
Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Украины.
Видео Олега Богачука
Адвокат Медведчука Богдан Коваль добавил, что его подзащитному предъявили подозрения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение обычаев войны).
Сам Медведчук прокомментировал это так: "У вас могут быть разные вопросы по поводу тех обвинений, которые изложены в подозрении, но уже адвокат сказал - есть 5 томов, и эти 5 томов мы будем изучать и будем дальше делать соответствующие выводы".
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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили.
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Все просто! Отвлечение внимания лохтората. Поднятие упавших штанов/рейтинга Зе после
визита ам.представителей.
Ждут,чтоб забыли,а пока выковыривают "печньки" из отверстий писюниста.
Видно вставили куда надо! И крепко!
Лютий ворог України кум фашиста )(уйла мертвечук -Юда привітав
з 9 травня кривавого ватажка терористів «ОРДО» виродка пушиліна
і побажав йому «побільше перемог над Україною».
1. Зеленский - Ермак;
2. группа Дмитриева (РФ) и враги Медведчука в РФ;
3. группа Бойко - Левочкина;
4. Ахметов - Колесников - Мураев (создают свою новую партию)
https://www.youtube.com/watch?v=6j63ZAJBLjo
вчера же было
"М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму."
можно один пример с 1945 года по настоящее время когда война была обьявлена официально?
спасибо заранее.
2004 - Тимошенко предлагает Ющенко назначить послом в Москву Медведчука
2005-2010 - человек Медведчука Андрей Портнов работает главным юристом команды Юлии Тимошенко
2008-2009 - под дирижированием Медведчука команда Портнова создает проект Конституции с парламентской республикой с декоративным президентом под планируемую ширку БЮТ+Рыги
2014 - Тимошенко снова пытается протолкнуть проект портновской Конституции
2014 - медведчуковская Надя-героиня становится №1 в списке Батькивщины, протаскивая ее в Раду с результатом 5,5% (проходной - 5%)
2015-2018 - основной площадкой для пиара Тимошенко становится NewsOne, принадлежащий медведчуковскому Мураеву
2016 - Юлина Надя активно участвует в акциях медведчуковской «За життя»
2018 - старт президентской кампании Тимошенко показал, что идеологическая часть нашпигована тезисами медведчуковского «Украинского выбора»
Вот интересно, если Тимошенко сменит фамилию на Медведчук, ее секта начнет о чем-то догадываться? Мысль, что что-то здесь не так, забрезжит?
Светлана Самборска
Юля є родичем Медведчука, бо він хрестив її молодшого Михайла
Юля призначила кума в Мінськ, чим витягла Медведчука з політичної домовини
Юля подарувала Медведчуку три інформаційні канали ТБ(зараз один працює)
Подарувала дві монополії зрідженого газу і дизелю(досі Зєля не відібрав)
Подарувала цілу бензомагістраль в супереч з Конституцією(так само досі його).
вiдпочивати тобi тiльки на цугундерi бiля парашi.
Війна. Окупант. Загарбник. Вбивця. Ху"ло. Ось і вся риторика з країною агресором.
Для сосунків у "владі" нагадаю, що (М) з України не поїде. Він буде разом з ху"лом очікувати Пороха, який ВЛАСНОРУЧ дозволив Медведчуку скуповувати пачками канали ТБ в Україні, дозволив створити "свою" партію і фракцію в парламенті під нею, зайти в бюджет України з російськи баблом, розпочати торгівлю з паРашею на війні і на крові в Україні.
І наостанок. Щоб всі розуміли про що йдеться мова. Медведчука, як політика реанімінував Янукович по наказу з Кремля. Порох Медведчука реінкарнував у політиці, бізнесі, бабліщі ... в Україні в образ недоторканого Путіна-ху"ла. Ось це і є весь пінь до копійки.
Тому ті Высокопоставленные лица * ,повині названі і їх пости понижені .
Як людина яка підозрюється в зраді .., випущена ? Це що для них все можна включаючи здачу державу???позор
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Но это не предусмотрено сценарием этого фарса)
Но тока надоело: Медведчук- Медведчук- Медведчук-Медведчук!!!
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Основание? Практика ссср привела к деградации государства.
Если невозможно выдавить его из страны юридически корректно ,то надо выбить из под него финансовую подушку.Пусть ищут способ лишить его финансовых потоков.
почему у него ***** такой довольный?
почему он настолько самоуверенный?
похоже на зе-********* и пыль в глаза