Медведчук: Высокопоставленные лица предлагали мне покинуть страну. ВИДЕО

Подозреваемый в госизмене глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что высокопоставленные должностные лица уже в течение нескольких месяцев предлагают ему покинуть страну.

Об этом он сказал журналистам после посещения Офиса генпрокурора, где ознакомился с подозрением, информирует Цензор.НЕТ.

"На протяжении последних нескольких месяцев мне предлагают даже высокие должностные лица, передают о том, что лучше всего, наверное, мне надо покинуть, где-то отдохнуть или посетить. Я ответил им и отвечают вам: никто этого не дождется", - сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что не собирается уезжать из Украины.

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Адвокат Медведчука Богдан Коваль добавил, что его подзащитному предъявили подозрения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение обычаев войны).

Сам Медведчук прокомментировал это так: "У вас могут быть разные вопросы по поводу тех обвинений, которые изложены в подозрении, но уже адвокат сказал - есть 5 томов, и эти 5 томов мы будем изучать и будем дальше делать соответствующие выводы".

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

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На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили.