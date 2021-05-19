СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко

В Службе безопасности Украины сообщили, что изучение видеозаписи с экс-судьей Николаем Чаусом продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы открыли уголовное производство, изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы", - рассказал спикер Службы Артем Дехтяренко.

В ведомстве уверяют, что выводы, когда работа будет завершена.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

19 мая Чаус опубликовал новое видео, в котором заявил, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016".

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