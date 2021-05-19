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Новости Политика Украины
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СБУ (7835) Чаус (234)

СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко

В Службе безопасности Украины сообщили, что изучение видеозаписи с экс-судьей Николаем Чаусом продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Мы открыли уголовное производство, изучаем и анализируем все материалы, которые могут выступить элементами доказательной базы", - рассказал спикер Службы Артем Дехтяренко.

В ведомстве уверяют, что выводы, когда работа будет завершена.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

19 мая Чаус опубликовал новое видео, в котором заявил, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

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Топ комментарии
+8
Чувствую этого Чавуса после этой истории еще в должности востановят и компенсацию заплатят, как не очень старой корабельной сосне Царевич СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 5255
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19.05.2021 15:24
+8
Тут нужно очень постараться чтобы в ходе расследования на себя не выйти…
Хорошо бы все на Семенченка повесить, но он гад уже сидит (((
В идеале конечно на Порошенка, но можно снова обосраться… нужно срочно искать добровольцев или волонтеров…
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19.05.2021 15:31
+7
Меня похищали два раза и оба раза я оказывался в безопасности, а чего добился ты?
СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 1754
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19.05.2021 15:32
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19.05.2021 15:23 Ответить
БРЕХЛОСБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 2257
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19.05.2021 15:26 Ответить
Чувствую этого Чавуса после этой истории еще в должности востановят и компенсацию заплатят, как не очень старой корабельной сосне Царевич СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 5255
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19.05.2021 15:24 Ответить
Тут нужно очень постараться чтобы в ходе расследования на себя не выйти…
Хорошо бы все на Семенченка повесить, но он гад уже сидит (((
В идеале конечно на Порошенка, но можно снова обосраться… нужно срочно искать добровольцев или волонтеров…
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19.05.2021 15:31 Ответить
Меня похищали два раза и оба раза я оказывался в безопасности, а чего добился ты?
СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко - Цензор.НЕТ 1754
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19.05.2021 15:32 Ответить
Шукають порнуху. І буде наказ - знайдуть. Це вам СБУ, а не ХЗ Що.
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19.05.2021 15:38 Ответить
За яких же ідіотів нас тримає це ЗеЄрмачне шобло? Критинізм влади зашкалює.
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19.05.2021 15:38 Ответить
Не-а. Это кретинизм населения зашкаливает.
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20.05.2021 00:35 Ответить
А плівки Мельниченка, Жванії та Онищенка..
Мовчу про Деркача...
Жму та обнімаю...
))
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19.05.2021 15:40 Ответить
То що, вони їх вперше побачили?! А я думав, що це вони записували. СБУ вивчає відео Чауса, відкрито кримінальне провадження, - спікер Служби Дехтяренко - Цензор.НЕТ 6955
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19.05.2021 15:43 Ответить
У зелёной видеозвезды появился не менее тошнотворный видеоконкурент - говорящее тело Чауса....
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19.05.2021 15:44 Ответить
Вони пасують один до одного. Є шанс побачити чАуса в ОПі.
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19.05.2021 15:48 Ответить
Изучают те же сотрудники которые записывали видео или для интриги привлекли других? Шоу маст гоу он! Электорат хлеба не получит но зрелищ будет достаточно, многие даже забудут что и у кого Петя украл!
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19.05.2021 15:51 Ответить
изучаем и анализируем все материалы - звучит как анекдот "перечитывал пейджер, много думал"
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19.05.2021 15:51 Ответить
на себя дело открыли?
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19.05.2021 16:46 Ответить
"цирк поїхав, а клоуни залишились"
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19.05.2021 18:19 Ответить
СБУ всегда находит всех, кого они похищают
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19.05.2021 18:20 Ответить
ЗЕ-команда організувала відосикогейт розрахований на лох73
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19.05.2021 20:32 Ответить
ИЗУЧАЙ, бакашка , неизучай - на выходе у вас срака с задуманным по Чаусу.
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19.05.2021 21:43 Ответить
 
 